Volkswagen снова обвиняют

На этот раз речь идет о финансовых махинациях. Дело в том, что руководство концерна подозревают в манипулировании рынком акций

Прокуратура немецкого города Брауншвейг обвинила генерального директора концерна Volkswagen Герберта Дисса, председателя наблюдательного совета Ханса Дитера Печа и бывшего гендиректора Мартина Винтеркорна в манипулировании рынком акций. Как сообщает издание Spiegel, обвинение выдвинуто в рамках расследования Дизельгейта – фальсификации показателей токсичности выхлопов на автомобилях марок Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и Seat.

Вы спросите, а причем тут акции? Дело в том, что по новым данным прокуратуры, топ-менеджеры сознательно скрывали реальную информацию о расходах, которые Volkswagen должен был понести в результате Дизельгейта — для оплаты штрафов, модернизации автомобилей и так далее. Как считают обвинители, тем самым руководство повлияло на стоимость акций концерна на бирже. В свою очередь, адвокаты немецкого концерна назвали эти обвинения беспочвенными и заявили, что будут оспаривать поданный иск.