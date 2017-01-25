Немецкая компания Volkswagen начала тестирование нового бензинового двигателя, которым будут оснащаться автомобили для китайского авторынка.

Китайские журналисты сфотографировали один интересный прототип во время дорожных испытаний – Volkswagen Golf Sportsvan. Однако эта модель не является новинкой – он уже давно продается как в Китае, так и в Европе. На рестайлинговую версию этот автомобиль тоже не похож – внешне он ничем не отличается от серийных Golf Sportsvan, выставленных в шоу-румах.

Предполагается, что на базе этой модели немецкий автопроизводитель тестирует свою новую разработку – бензиновый полуторалитровый двигатель мощностью 115 л.с. из семейства EA211 Evo, а если точнее – его безнаддувную модификацию.

Напомним, что турбированная версия этого силового агрегата с отдачей в диапазоне от 131 л.с. до 150 л.с., работающего по циклу Миллера, в свое время заменила 1,4-литровый TSI и на данный момент авотпроизводитель планирует включить ее в моторные гаммы большинства моделей для европейского авторынка.

Безнаддувная же версия, судя по всему, предназначена, в первую очередь, для китайского авторынка. Однако эксперты не исключают ее появления и в других странах, в том числе и в России. В таком случае, новинка, скорее всего, станет заменой нынешнему 1,6-литровому мотору, который сейчас используется в конструкции моделей VW Golf, Polo и Skoda Rapid.