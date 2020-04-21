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21 апр 2020

Volkswagen устал от кроссоверов

Volkswagen устал от кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen не планирует в обозримом будущем пополнять линейку кроссоверов и внедорожников, так как их уже насчитывается 14

По словам главы отдела исследований и разработок Volkswagen Фрэнка Уэлша, кроссоверы до сих пор находятся в тренде, но Volkswagen и так выпустил достаточное количество таких моделей для разных рынков. «Нам не нужно еще десять внедорожных моделей, мы должны сосредоточиться на выпуске бестселлеров»,– заявил он.

Более того, компания намерена постепенно сократить количество моделей, базирующихся на масштабируемой платформе MQB. Уэлш не назвал конкретные автомобили, которые могут пустить под нож, однако Autocar предполагает, что речь идет об Arteon, Touran и Passat. Вместе с тем Volkswagen займется электрификацией модельного ряда. Кроссоверы, построенных на MQB, которые на сегодняшний день предлагаются с двигателями внутреннего сгорания, заменят на электромобили из линейки ID.

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