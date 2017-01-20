Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщают, что в 2016 году немецкая компания Volkswagen продемонстрировала незначительное сокращение продаж на российском авторынке.

Согласно данным аналитиков АЕБ, по итогам прошлого года немецкий автопроизводитель реализовал на территории РФ 74 221 автомобиль, что на 5,3% ниже результатов 2015 года. Несмотря на падение, Volkswagen сумел занять 6-ое место в годовом рейтинге российского рынка.

В декабре объем продаж автомобилей VW в России был зафиксирован на уровне 7 589 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель сократился на 4,3%. За отчетный период доля немецкой компании на российском рынке, напротив, выросла на 0,3 процентных пункта до 5,2%.

«Мы расширяем свое присутствие в России, открываем новые дилерские центры, предлагаем покупателем специальные версии наших бестселлеров. Надеемся, что 2017 год будет еще продуктивнее, в том числе, благодаря новому Tiguan», –, прокомментировал годовые результаты глава российского подразделения VW Пьер Бутен.

Наиболее популярным автомобилем у российских потребителей в модельном ряду Volkswagen стал седан Polo. В количественном выражении, объемы реализации немецких седанов составили 47 702 экземпляра, что на 5,1%. За счет высокого спроса, в 2016 году этот автомобиль занял 5-ое место среди всех моделей, официально представленных в нашей стране. Только в декабре россияне приобрели 4 312 таких автомобилей – на 7,1% меньше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге компании занимает кроссовер Tiguan, который за год разошелся в количестве 10 660 экземпляров. «Тройку» лидеров закрывает седан Jetta – в 2016 году официальные дилеры VW передали в руки своих клиентов 7 721 экземпляр этой модели. Таким образом, самыми продаваемыми автомобилями Volkswagen в 2016 году стали модели, которые собираются на мощностях российских предприятий.