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27 дек 2019

Volkswagen запатентовал новые названия для трех кроссоверов

Volkswagen запатентовал новые названия для трех кроссоверов

Volkswagen зарегистрировал в немецком патентном ведомстве наименования T-Sport, T-Go и T-Coupe

Как сообщает издание VW Vortex, новые модели Volkswagen получат названия в том же стиле, что и нынешние серийные кроссоверы T-Cross и T-Roc. Предполагается, что имя T-Sport используют для европейской версии компактного вседорожника Nivus для бразильского рынка, который, в свою очередь, дебютирует весной 2020 года.

В основу автомобиля ляжет масштабируемая архитектура MQB-A0, на которой построен хэтчбек Polo нового поколения. Длина автомобиля не превысит четырех метров при колесной базе 2560 миллиметров. По предварительным данным, в гамму двигателей войдет бензиновый турбомотор рабочим объемом 1 л мощностью 115 л. с., а также 1,6-литровый атмосферный агрегат, выдающий 120 лошадиных сил. Моторы смогут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или с шестидиапазонным «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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