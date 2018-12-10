Концепт Volkswagen T-Cross - Юниор

В сегменте субкомпактных кроссоверов появился новый игрок: Volkswagen T-Cross навязывает конкуренцию KIA Soul, Peugeot 2008 и Hyundai Kona

Новая модель Volkswagen позиционируется как кроссовер, несмотря на то, что платформа MQB A0 предполагает исключительно переднеприводную компоновку. Внешность субкомпакта решена в стиле «старшего» кроссовера Tiguan и хэтчбека Polo шестого поколения. T-Cross при этом на 54 мм длиннее и на 97 мм выше Polo при единой ширине (1750 мм) и колесной базе (2563 мм). Сиденья обоих рядов установлены в салоне на 100 мм выше, чем в Polo, что обеспечивает водителю и пассажирам «командирскую» посадку. Отделка простовата, но салон можно «развеселить» опциональными цветными вставками. Для заказа доступны – цифровая «приборка», медиасистема с экраном 8 дюймов, беспроводная зарядка, двухзонный климат-конт­роль, светодиодные фары и адаптивный круиз-конт­роль. Задний диван можно сдвигать продольно в диапазоне 150 мм, варьируя объем багажника с 385 до 455 л. В Европе T-Cross предложат с бензиновыми 3-цилиндровыми моторами объемом 1 л мощностью 95 и 115 л.с., 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбоагрегатом и 1,6-литровым 95-сильным турбодизелем. Трансмиссия – 5 или 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый преселективный «робот».