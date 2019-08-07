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7 авг 2019

Маленький кроссовер Volkswagen превратится в купе

Маленький кроссовер Volkswagen превратится в купе
Автор фото: фирма-производитель

Уже в следующем году вседорожная линейка немецкой марки прирастет еще одной моделью на базе T-Cross

Рецепт изменения генотипа модели прост и очевиден.  Обычный Volkswagen T-Cross будет подвергнут некоторой модернизации за счет изменения линии наклона крыши и более агрессивно заваленной задней стойки. Любопытно, что при этом вряд ли изменится: маленькое кросс-купе будет, как и донор платформы, оснащаться бензиновыми турбомоторами объемом 1 и 1,5 л, а также 1,6-литровым дизелем. В трансмиссии задействуют безальтернативный передний привод и механику либо робот DSG на выбор.

Таким образом, семейство T-Cross будет состоять минимум из трех моделей – уже представленного традиционного кроссовера, версии с удлиненной колесной базой, выпуск которой уже налажен в Китае и вышеописанного кросс-купе, которое, впрочем, могут снабдить индивидуальными именем и позиционированием на рынке. Некоторая ясность должна появиться в 2020 году.

При написании новости использовалась информация:
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