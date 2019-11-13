Два дня в кругу семьи и компании шведского среднеразмерного седана убедили в разносторонних талантах «скандинава»

Первый российский тест Volvo S60 третьего поколения начинается в нестандартном ключе. Я отвечаю на звонок и слышу долгожданное: «Автомобиль доставлен, ждет вас у подъезда». Беру у сотрудника Volvo Cars Russia ключ от приземистого седана в топовой комплектации R-Design, зову жену и сына, и мы отправляемся в двухдневное путешествие в подмосковную Истру. Здесь на скоростных прямиках и извилистых дорожках мне предстоит в экипаже с домочадцами протестировать полноприводную «четырехдверку» в самых разных режимах, включая полуавтономный, обеспечиваемый модернизированными электронными помощниками.

Семья спорту не помеха

Новый Volvo S60 сочетает в себе, казалось бы, противоположные качества. С одной стороны, это автомобиль, в котором во главу угла поставлены семейные ценности, с другой – и это касается прежде всего топовой комплектации R-Design – он проявляет драйверский характер. Спортивные стремления версии R-Design подчеркнуты уменьшенным на 12 мм клиренсом (135 мм), и более жесткое шасси идет для топовой комплектации уже в «базе», в то время как для исполнений Momentum и Inscription настройки более «гражданские», а дорожный просвет составляет 147 мм.

Салон выполнен в типичной для Volvo скульптурной манере, где центром притяжения является 9-дюймовый «планшет» медиасистемы Sensus, штатно предлагаемый даже в начальной комплектации. С сенсорным экраном хочется экспериментировать как с новым смартфоном, тем более что навигация организована по схожему алгоритму; экран не бликует, софт стремительный, а разрешение высокое. Хороши также настраиваемая цифровая «приборка» и опциональный проектор данных на ветровое стекло. Особенно удобно, что пыл гонщика охлаждают значки скоростных ограничений, начинающие «пульсировать» на «лобовом» при езде «в режиме Шумахера». Грамотно организована и система кругового обзора – нажатиями на соответствующие пиктограммы выбираешь ракурсы: «перед передними колесами», «у бортов», «кормы» и «с высоты птичьего полета».

Сиденья с развитым профилем предусмотрены для пятерых. На дефицит пространства над головой пожалуются лишь очень высокие пассажиры заднего ряда. Передние кресла снабжены мощной боковой поддержкой и за доплату имеют функции памяти и массажа. Вообще, за ваши деньги такой S60 удовлетворит любой каприз. Хотите четырехзонный «климат»? Пожалуйста! Нужна люксовая акустика Bowers & Wilkins или кожаная отделка передней панели? Извольте!

Багажник при объеме 393 л длинный, широкий, но невысокий, будто заточенный под чемоданы. Часть объема при этом съела «докатка». У европейских исполнений модели отсек глубже, но, как говорится, это не наш вариант, нам важнее возможность заменить колесо в случае прокола. Нельзя не отметить и кнопку сервопривода багажного отсека: нажал – и створка закрылась, удобное решение премиального уровня.

Все под контролем

Седан американского производства выходит на наш рынок с линейкой из двух 2-литровых бензиновых «турбочетверок» мощностью 190 и 249 л.с. Для первого варианта предусмотрен передний привод, второй снабжен полноприводной трансмиссией на основе многодисковой муфты Haldex, коробка передач в обоих случаях – 8-диапазонный «автомат». Тестовый S60 с топовым мотором и трансмиссией 4х4 подкупает живым откликом на «газ» и мощным, но плавным ускорением. Этот «швед» приучен ездить быстро, но так, чтобы не растревожить пассажиров.

Опциональная адаптивная подвеска – хит­рость, позволяющая погонять «в одиночном зачете» и настроить шасси на максимальный комфорт в семейном формате. Заниженный клиренс в сочетании с режимом Dynamic и выбором пониженных передач подрулевыми «лепестками» делает езду азартной, но бдительная система стабилизации всегда начеку – моментально пресекает попытки отправить машину в занос, задействуя тормозные механизмы и обрубая тягу.

Набор электронных «телохранителей» широк. К примеру, уже в базовой комплектации стоит система City Safety с технологией автоматического торможения, а мониторинг слепых зон дополнен функцией подруливания. Однако в наибольшей степени меня впечатлила работа системы Pilot Assist. После активации этого помощника седан берет управление на себя, поддерживая фронтальный интервал, скорость и следуя посередине полосы. Интересно, что система видит даже нечеткую разметку, а при ее отсутствии ориентируется на линию обочины. Хотя в очень крутых поворотах «поводырь» все же деактивируется, передавая полномочия водителю.

Цены на 190-сильный седан начинаются с 2 724 000 рублей (комплектация Inscription), за машину в исполнении R-Design попросят 2 750 000 рублей, а после Нового года появится самый доступный вариант Momentum за 2 350 000 рублей. Тестовый автомобиль обойдется дороже (3 170 000 рублей), но, если вы активный драйвер, это того стоит. Оснащение даже базового исполнения очень щедрое (шесть надувных подушек, двухзонный климат-контроль, светодиодная адаптивная оптика, кожаный салон и многое другое). Да, чуть не забыл – моя семья прикипела к S60 сердцем!