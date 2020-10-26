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О Volvo S60

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Вольво С60

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Двигателей
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Комлектаций
3 (открыть)
Последнее поколение
III (открыть)
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Volvo S60 (2019) вид спереди
Дизайн автомобиля свеж, хотя некоторые решения понравятся не всем
Volvo S60 (2019) вид спереди
Машина выглядит стремительной, впрочем многие называют ее массивной...
Volvo S60 (2019) вид сзади
...в основном это касается задней стойки
Volvo S60 (2019) вид спереди
Т-образные фары – символ молота Тора - дань мифам Скандинавии
Volvo S60 (2019) салон
В салоне приятный минимализм…
Volvo S60 (2019) салон
… и простор
Volvo S60 (2019) второй ряд
Посадка на задний ряд удобна
Volvo S60 (2019) кресла
По запасу пространства автомобиль чуть ли не лучший в классе
Volvo S60 (2019) руль
Руль кнопками не перегружен
Volvo S60 (2019)
Звук от B&O на высоте
Volvo S60 (2019) центральная консоль
Экран – центр управления всем автомобилем
Volvo S60 (2019) багажное отделение
422 литра - приличный объем, но проем можно было сделать и шире
Volvo S60 (2019) вид сверху
Парковочный ассистент, камеры, лидары – помощниками автомобиль напичкан под завязку
Volvo S60 (2019) вид спереди
На дороге автомобиль предрасполагает к спокойному и комфортному перемещению
Volvo S60 (2019) вид сбокуVolvo S60 (2019) вид спереди

Эволюция марки Volvo наверняка войдет в какие-нибудь учебники в качестве иллюстрации того, как фирма, от производителя рыдванов далеких от премиума, делает рывок в высшую лигу, и становится передовой компанией, которая  ассоциируется с пиком технологий, а теперь еще и настоящим драйвом. Модель S60 – характерный тому пример, правда, выяснилось, что драйв тут выдается в умеренных дозах

Я хорошо помню S60. Как сейчас вижу -  во двор въезжает солидный черный седан с белым кожаным салоном.  На дворе стоял 2009 год и это был автомобиль первого поколения, еще того времени, когда автомобили Volvo уже всем своим видом говорили – автомобиль солидного человека.  Со второй генерацией мне тоже довелось познакомиться, автомобиль, конечно же, обновился в духе времени, став более обтекаемым. Сейчас же я стою перед машиной уже третьего поколения, и она мне нравится. Чертовски нравится, так как дизайн здесь изменился кардинально.

В компании решили вернуться к изначальной концепции рубленых форм и прямых линий, но при этом машина не выглядит как какой-то сосновый шкаф из мебельного магазина – она стремительна и ни разу не выглядит тяжеловесной. Красный цвет (лучший в палитре, на мой взгляд), только придает ей шарма, а узкая решетка радиатора и дерзкий росчерк фар придают облику некую хищность. Конечно же, здесь есть спорные изыски вроде задней стойки, которая моим некоторым коллегам показалась очень массивной или задних фонарей в виде скобок… Ясно одно, облик автомобиля уже не оставляет равнодушным и это только в плюс.

С салоном картина интересная. Мои коллеги в своих обзорах отмечали, что новые Volvo похожи между собой что внешне, что внутри. С первым пунктом, я категорически не соглашусь – 90-ую от 60-й можно легко отличить, хотя бы по пропорциям. Второй пункт принимается – сам уже об этом говорил неоднократно, но есть ли здесь причина для возмущения?  На мой взгляд – нет.  Да, концепция единого стиля интерьера может и кажется скучной, но ведь сам по себе он хорош. Опять же, на вкус и цвет..., но минимализм здесь радует взгляд – кожа, пластик, металл и отсутствие кнопок – вместо них большой экран, где управляешь чуть ли не всеми системами автомобиля. Сенсор, кстати, очень хороший – тактильный отклик быстр, так что переключениями можно спокойно заниматься на ходу, не нервничая от неудачных тычков по дисплею. Самое главное, что в этом автомобиле просторно.

Например, сзади седаны C- класса часто не радуют седоков пространством, но здесь картина иная – сажусь сам за собой с комфортом. Этого я не смог сделать в «трёшке» BMW,  хотя, глядя на цифры, понимаешь причину. Немецкий седан просто чуть скромнее по габаритам (4709 мм длины и 1827 мм ширины против 4761 мм/1850 мм у Volvo). Колесная база «шведа» тоже больше – 2782 мм против 2851 мм. Пусть эти величины и малы, но дьявол как раз и кроется в таких вещах. Зато владельцы «баварцев» могут бравировать тем, что багажник у них больше, аж на целых сорок литров – 480 литров против 440 у S60. К сожалению, у шведского седана еще и не слишком удобен процесс погрузки – проем узковат и мешают массивные петли, впрочем, привыкнуть можно.

Под звуки струнного квартета, играющего в концертном зале Гётеборга (не удивляйтесь, в мультимедийной системе от Bang & Olufsen, есть такой пресет объемного звучания) отправляемся в путь. Именно в дороге ты сталкиваешься со всей технологичностью автомобиля, когда она пытается все сделать за тебя. Да, шведы превратили безопасность в религию: в S60 каждый квадратный сантиметр спроектирован таким образом, чтобы минимизировать травмы, да к тому же автомобиль напичкан ассистентами под завязку, чтобы этих травм избежать в принципе. Адаптивный круиз, система удержания траектории с автопилотом, система считывания разметки, радары, лидары, камеры - здесь есть все. Машина даже способна самостоятельно вписываться в пологие повороты, конечно, при этом руки убирать с руля нельзя, иначе все системы закричат, как куры в курятнике, а машина начнет вопрошать: “да, что ты делаешь черт возьми?!”.

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Но если сделать все аккуратно и чуть приотпустить баранку, машина будет четко следовать траектории, даже когда трасса пошла в сторону.  Вообще претензий к  комплексу безопасности практически нет – только две. Первая, слишком активная работа в городских условиях, соседняя машина только начала перестраиваться, а S60 уже кричит: “смотри, туда смотри!”. К тому же в пробках передние лидары часто фиксировали опасное сближение с другим автомобилем, хотя  расстояние до него было приличным. Разумеется, все действия и радиус с областью применения можно настроить, но свой личный драйв настроить нельзя, а складывается ощущение, что система его сознательно пытается подавить.

Поясню, вроде бы у нас здесь двухлитровый турбо-мотор на 190 лошадиных сил, и разгоняется машина за семь секунд до сотни легко, и передачи на 8-ступенчатом автомате «щелкаются» шустро. Но по ощущениям, все равно, машина разгоняется слишком степенно – азарта не хватает. Самое интересное, что коллеги про старшую версию Т-5 с мотором в 320 лошадиных сил говорили то же самое. С рулевым управлением картина аналогичная – на скорости баранка кажется слишком перетяжеленной, и машину просто не хочется дергать по сторонам. Кстати, если поиграться в настройках и все параметры вывести в спортивный режим, а рулевое перевести на комфорт, то машину начинаешь чувствовать еще лучше, но все- таки видно, что при настройке двигателя и рулевого, создатели явно руководствовались комфортом, что странно выглядит на фоне собранного шасси и достаточно жесткой подвески, которая чувствительна к острым неровностям.  На какое-то время мне даже показалось, что машину собрали из двух разных частей – двигатель и рулевое делали одни люди, подвеску и тормоза – другие, затем они попытались свести это воедино, и теперь все это как-то живет, но не в ладах друг с другом.

Правда, когда ты сам вводишь себя в состояние комфортного перемещения, то картина меняется – машина ведет себя предсказуемо, расход снижается до 7.2 литров при средней скорости в 120 км/час, электронные помощники и «ошейники» проповедуют деликатное вмешательство, да и шуму становится меньше, все же на скорости изоляции не хватает, особенно, в районе колесных арок. Так что может быть и правы те, кто говорит, мол, “едва ли водитель нажимает газ в пол чаще, чем никогда”. Просто философия марки такая – комфортное и безопасное перемещение в пространстве. Не даром же недавно было объявлено, что все модели Volvo будут отныне оснащаться ограничителем скорости до 180 километров в час.

Что в итоге? Странные ощущения, с одной стороны, по сравнению со своими предшественниками, S60 действительно ощущается новым. Тут тебе и дизайн, и новая модульная платформа SPA, и изменения в динамике и управляемости. С другой стороны, искоренить ДНК, которая закладывалась в марку изначально – невозможно, так что по повадкам автомобиль превосходит, если только свою раннюю ипостась с фордовским прошлым. Причем с немецкой тройкой никто спорить не собирается, Volvo S60 просто другой – в немецком краю изначально работали и работали над управляемостью, динамикой и драйвом, в шведском же стане приоритет другой – безопасность, комфорт, технологии. Не даром говорят, что участие Volvo в краш-тестах Euro NCAP похоже на выступление «Реала» в Лиге чемпионов — шведы лучшие там до тех пор, пока самим не надоест. Так и автомобиль, он  безусловно хорош -  на своем поле.

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLVO S60

ГАБАРИТЫ, ММ

4761x1850x1431

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2872

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

157

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

442

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1677

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

T4, бензин, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1969

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

190 при 5000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

300 при 1700 – 4000об/мин

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

Автоматическая (8-ступеней) 

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,1

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,2

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