Эволюция марки Volvo наверняка войдет в какие-нибудь учебники в качестве иллюстрации того, как фирма, от производителя рыдванов далеких от премиума, делает рывок в высшую лигу, и становится передовой компанией, которая ассоциируется с пиком технологий, а теперь еще и настоящим драйвом. Модель S60 – характерный тому пример, правда, выяснилось, что драйв тут выдается в умеренных дозах

Я хорошо помню S60. Как сейчас вижу - во двор въезжает солидный черный седан с белым кожаным салоном. На дворе стоял 2009 год и это был автомобиль первого поколения, еще того времени, когда автомобили Volvo уже всем своим видом говорили – автомобиль солидного человека. Со второй генерацией мне тоже довелось познакомиться, автомобиль, конечно же, обновился в духе времени, став более обтекаемым. Сейчас же я стою перед машиной уже третьего поколения, и она мне нравится. Чертовски нравится, так как дизайн здесь изменился кардинально.

В компании решили вернуться к изначальной концепции рубленых форм и прямых линий, но при этом машина не выглядит как какой-то сосновый шкаф из мебельного магазина – она стремительна и ни разу не выглядит тяжеловесной. Красный цвет (лучший в палитре, на мой взгляд), только придает ей шарма, а узкая решетка радиатора и дерзкий росчерк фар придают облику некую хищность. Конечно же, здесь есть спорные изыски вроде задней стойки, которая моим некоторым коллегам показалась очень массивной или задних фонарей в виде скобок… Ясно одно, облик автомобиля уже не оставляет равнодушным и это только в плюс.

С салоном картина интересная. Мои коллеги в своих обзорах отмечали, что новые Volvo похожи между собой что внешне, что внутри. С первым пунктом, я категорически не соглашусь – 90-ую от 60-й можно легко отличить, хотя бы по пропорциям. Второй пункт принимается – сам уже об этом говорил неоднократно, но есть ли здесь причина для возмущения? На мой взгляд – нет. Да, концепция единого стиля интерьера может и кажется скучной, но ведь сам по себе он хорош. Опять же, на вкус и цвет..., но минимализм здесь радует взгляд – кожа, пластик, металл и отсутствие кнопок – вместо них большой экран, где управляешь чуть ли не всеми системами автомобиля. Сенсор, кстати, очень хороший – тактильный отклик быстр, так что переключениями можно спокойно заниматься на ходу, не нервничая от неудачных тычков по дисплею. Самое главное, что в этом автомобиле просторно.

Например, сзади седаны C- класса часто не радуют седоков пространством, но здесь картина иная – сажусь сам за собой с комфортом. Этого я не смог сделать в «трёшке» BMW, хотя, глядя на цифры, понимаешь причину. Немецкий седан просто чуть скромнее по габаритам (4709 мм длины и 1827 мм ширины против 4761 мм/1850 мм у Volvo). Колесная база «шведа» тоже больше – 2782 мм против 2851 мм. Пусть эти величины и малы, но дьявол как раз и кроется в таких вещах. Зато владельцы «баварцев» могут бравировать тем, что багажник у них больше, аж на целых сорок литров – 480 литров против 440 у S60. К сожалению, у шведского седана еще и не слишком удобен процесс погрузки – проем узковат и мешают массивные петли, впрочем, привыкнуть можно.

Под звуки струнного квартета, играющего в концертном зале Гётеборга (не удивляйтесь, в мультимедийной системе от Bang & Olufsen, есть такой пресет объемного звучания) отправляемся в путь. Именно в дороге ты сталкиваешься со всей технологичностью автомобиля, когда она пытается все сделать за тебя. Да, шведы превратили безопасность в религию: в S60 каждый квадратный сантиметр спроектирован таким образом, чтобы минимизировать травмы, да к тому же автомобиль напичкан ассистентами под завязку, чтобы этих травм избежать в принципе. Адаптивный круиз, система удержания траектории с автопилотом, система считывания разметки, радары, лидары, камеры - здесь есть все. Машина даже способна самостоятельно вписываться в пологие повороты, конечно, при этом руки убирать с руля нельзя, иначе все системы закричат, как куры в курятнике, а машина начнет вопрошать: “да, что ты делаешь черт возьми?!”.

Но если сделать все аккуратно и чуть приотпустить баранку, машина будет четко следовать траектории, даже когда трасса пошла в сторону. Вообще претензий к комплексу безопасности практически нет – только две. Первая, слишком активная работа в городских условиях, соседняя машина только начала перестраиваться, а S60 уже кричит: “смотри, туда смотри!”. К тому же в пробках передние лидары часто фиксировали опасное сближение с другим автомобилем, хотя расстояние до него было приличным. Разумеется, все действия и радиус с областью применения можно настроить, но свой личный драйв настроить нельзя, а складывается ощущение, что система его сознательно пытается подавить.

Поясню, вроде бы у нас здесь двухлитровый турбо-мотор на 190 лошадиных сил, и разгоняется машина за семь секунд до сотни легко, и передачи на 8-ступенчатом автомате «щелкаются» шустро. Но по ощущениям, все равно, машина разгоняется слишком степенно – азарта не хватает. Самое интересное, что коллеги про старшую версию Т-5 с мотором в 320 лошадиных сил говорили то же самое. С рулевым управлением картина аналогичная – на скорости баранка кажется слишком перетяжеленной, и машину просто не хочется дергать по сторонам. Кстати, если поиграться в настройках и все параметры вывести в спортивный режим, а рулевое перевести на комфорт, то машину начинаешь чувствовать еще лучше, но все- таки видно, что при настройке двигателя и рулевого, создатели явно руководствовались комфортом, что странно выглядит на фоне собранного шасси и достаточно жесткой подвески, которая чувствительна к острым неровностям. На какое-то время мне даже показалось, что машину собрали из двух разных частей – двигатель и рулевое делали одни люди, подвеску и тормоза – другие, затем они попытались свести это воедино, и теперь все это как-то живет, но не в ладах друг с другом.

Правда, когда ты сам вводишь себя в состояние комфортного перемещения, то картина меняется – машина ведет себя предсказуемо, расход снижается до 7.2 литров при средней скорости в 120 км/час, электронные помощники и «ошейники» проповедуют деликатное вмешательство, да и шуму становится меньше, все же на скорости изоляции не хватает, особенно, в районе колесных арок. Так что может быть и правы те, кто говорит, мол, “едва ли водитель нажимает газ в пол чаще, чем никогда”. Просто философия марки такая – комфортное и безопасное перемещение в пространстве. Не даром же недавно было объявлено, что все модели Volvo будут отныне оснащаться ограничителем скорости до 180 километров в час.

Что в итоге? Странные ощущения, с одной стороны, по сравнению со своими предшественниками, S60 действительно ощущается новым. Тут тебе и дизайн, и новая модульная платформа SPA, и изменения в динамике и управляемости. С другой стороны, искоренить ДНК, которая закладывалась в марку изначально – невозможно, так что по повадкам автомобиль превосходит, если только свою раннюю ипостась с фордовским прошлым. Причем с немецкой тройкой никто спорить не собирается, Volvo S60 просто другой – в немецком краю изначально работали и работали над управляемостью, динамикой и драйвом, в шведском же стане приоритет другой – безопасность, комфорт, технологии. Не даром говорят, что участие Volvo в краш-тестах Euro NCAP похоже на выступление «Реала» в Лиге чемпионов — шведы лучшие там до тех пор, пока самим не надоест. Так и автомобиль, он безусловно хорош - на своем поле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLVO S60 ГАБАРИТЫ, ММ 4761x1850x1431 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2872 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 157 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 442 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1677 ТИП ДВИГАТЕЛЯ T4, бензин, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 190 при 5000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 300 при 1700 – 4000об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ Автоматическая (8-ступеней) МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,2