Один из бестселлеров шведского бренда понравится женщинам тем сильнее, чем больше фирменных опций будет на борту

Популярный кроссовер из Швеции не выглядит автомобилем, сконструированным в расчете только на женщин. Более того, он таковым и не является. Однако харизма этого «скандинава» столь сильна, что растопит, мне кажется, даже сердце Снежной королевы. Я не случайно вспомнила о персонаже известной сказки Андерсена: XC60, как и другим моделям Volvo, свойственна особого рода холодная красота, равно как удивительная упорядоченность в организации салона. Важно и то, что у меня на тесте не простой XC60, а с дизельным мотором, адаптивной пневмоподвеской и целой армией электронных «телохранителей». К такому «кавалеру» хочешь не хочешь, а прикипишь душой.

Шведский реверанс

Длинный, как рояль, капот, резкие, будто у льдин, фаски бортов, фары со светодиодным «молотом» громовержца Тора – все это мощные визуальные приманки. При этом в отличие от многих конкурентов XC60 не выглядит агрессивным. Уверена, многим женщинам такой дизайнерский пацифизм понравится.

Не менее соблазнительны технические навороты. Скажем, благодаря датчикам бесключевого доступа на всех дверях не нужно доставать из сумочки ключ-транспондер, а пятая «створка» открывается движением ноги под задним бампером. Но самое замечательное то, что «швед» умело присаживается в глубоком реверансе. Ты просто удерживаешь клавишу на внутренней стенке просторного багажника – и пневмоподвеска опускает «корму» на 40 мм для облегчения загрузки. Кстати, на столько же клиренс увеличится в режиме Off road, а на высокой скорости автоматически уменьшится на 20 мм.

Что там по «телевизору»?

Передняя часть салона организована вокруг 8,7-дюймового тачскрина, напоминающего привычный планшет. «Шестидесятка» без этого гаджета – будто бизнес-леди без смартфона. Отклики на нажатия молниеносны, как «свайпить» и куда «кликать» интуитивно понятно. А еще мультимедиа напомнила меню ресторана. Ставишь галочки перед иконками электронных «блюд» и так активируешь или отключаешь ассистентов.

Еще один важный момент – множество отделений под мелочевку под центральным подлокотником и шпонированной шторкой справа от селектора автомата. Такие ниши напомнили мне большую дамскую сумку с множеством кармашков. Найдется место для телефона, косметики, санитайзеров, ключей, банковских карточек.

Передние кресла идеально облегают фигуру, имеют память электрорегулировок, вентиляцию и подогрев, предлагают несколько массажных программ, обшиты дорогой кожей, вот только, на мой вкус, жестковаты. Зато такие сиденья держат в тонусе и точно не дадут провалиться в сон, как бывает на мягком домашнем диване.

Второй ряд покоряет запасом пространства, широким подлокотником, полноценным блоком «климата» и «лыжным» лючком. Правда, задние сиденья лишены регулировок (можно лишь сложить две секции спинки) в отличие от многих конкурентов. В качестве компенсации – безупречный профиль, удобнейшие фиксаторы детских кресел Isofix и выдвижные детские бустеры – опция № 1 для мам и пап.

Все под контролем

В движении XC60 позволяет обозревать дорогу свысока и профессионально страхует. Мне особенно понравилось, что рулевое колесо мало того что легчайшее, так еще и пульсирует, если по недосмотру заезжаешь на линию разметки. Работа связки адаптивного «круиза» и активного контроля рядности безупречна – даже не хочется возвращать руки на баранку, когда этого в конце концов требует автопилот. Система предотвращения столкновений несколько раз тормозила за меня, когда у «кормы» оказывались пешеходы, и это, согласитесь, полезнейшая защита от неприятностей. А вот предупреждение об автомобиле в слепой зоне – на четверку. Крупные бумеранги светодиодов в стеклах зеркал менее заметны, чем у некоторых немецких конкурентов, где индикаторы встроены непосредственно в корпусы внешних зеркал.

Что касается комбинации 2-литрового 197-сильного дизеля и 8-диапазонного автомата, то она позволяет ехать в меру динамично. Да, в режиме Drive «швед» реагирует на газ с ленцой. Однако, во-первых, многим автомобилисткам это вообще нужно, а во-вторых, хотите добавить драйва – просто проверните «бриллиантовый» барабанчик на тоннеле и выберите режим Dynamic.

Пневмоподвеска позволяет XC60 отфильтровывать дорожный брак, даже несмотря на 22-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной. Шумо­изоляция серьезная. Упомянутый же режим Off-road – это и возможность нарастить клиренс до 249 мм (от базовых 209), и перенастроить полный привод на движение по пересеченной местности.

Наконец, о ценах на подобный Volvo. Дизельная версия с пневмоподвеской обойдется в 4 876 000 рублей – чуть меньше, чем просят за Audi Q5 c 249-сильным турбодизелем и схожим оснащением, и чуть больше, чем хотят за BMW X3 со 190-сильным мотором на тяжелом топливе, для которого пневмошасси вовсе не предусмотрено.