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О Volvo S90

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Вольво С90

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Последнее поколение
I рестайлинг 2 (открыть)
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Volvo S90 (2020) вид сбоку
Автомобиль солидный – более пяти метров в длину
Volvo S90 (2020) вид спереди сбоку
В дизайне автомобиля прослеживаются черты старых моделей Volvo, например седана 740
Volvo S90 (2020) вид сзади
Бумеранги оптики сзади – стильно
Volvo S90 (2020) вид спереди
Передняя оптика является аллюзией на мифический молот Тора
Volvo S90 (2020) задний диван
Салон просторен – сзади все тоже неплохо, но не хватает места для ступней, когда передние кресла опущены вниз
Volvo S90 (2020) центральная консоль
Мультимедийный комплекс Sensus – настоящий центр управления автомобилем
Volvo S90 (2020) динамик
Звук от Bower & Wilkins – качество просто на высоте. Широкий спектр настроек эквалайзера позволит максимально адаптировать звучание для любых ушей
Volvo S90 (2020) центральная консоль
К слову о ЦУП – перед вами блок управления климатом
Volvo S90 (2020) приборная панель
Цифровая приборная панель обладает отличной графикой
Volvo S90 (2020) багажное отделение
Объем багажника – 500 литров, но проем узковат – имейте это в виду
Volvo S90 (2020) вид спереди
В городских условиях автомобиль чувствует себя просто прекрасно, как и на трассе
Volvo S90 (2020) вид спереди сбокуVolvo S90 (2020) вид сбоку сзадиVolvo S90 (2020) вид спереди сбокуVolvo S90 (2020) вид спередиVolvo S90 (2020) вид спереди

Обозначение S90 для Volvo не ново - машина с таким именем была явлена миру еще в 1997 году.  Продержалась она на конвейере очень недолго – всего один год, но запомниться, все же, сумела. В конце концов, именно S90 была последним представителем заднеприводных Volvo, и именно на ней закончился знаменитый «комодный» дизайн

Если несколько углубиться в историю модели, то можно понять – жизненный цикл S90 был куда продолжительнее. Ведь по большому счету S90 – это «960-я» модель с некоторым комплексом доработок. Можно пойти еще дальше в изучение модели и обнаружить, что «960-я» выросла из «760-й» модели. К чему я все это веду? Новый S90, пусть и является новой моделью в техническом плане, но в некоторых моментах прослеживается явная преемственность со старыми моделями.  Например, дизайн. Да, облик «девяностого» нов и самобытен, но приглядитесь – линии кузова, хоть и скруглены на сгибах, но довольно угловаты, отсутствие идеально прямых углов компенсируется обилием близких к нему, и самое главное - довольно массивная корма, чья линия проходит выше линии капота.  Все эти черты присущи классическим моделям. Так что перед нами крайне изящная интерпретация ДНК стилистики предков. А вот вам и еще один реверанс в сторону классики – пропорции – длинный капот и короткий задний свес. Такой силуэт присущ заднеприводным автомобилям. Собственно, как я и говорил ранее, таким был и первый S90 и Volvo 960 и.т.д. Подводя некую черту, упомяну - приятно наблюдать, что художники, рисуя новый дизайн, активно вплетали в него уже знакомые элементы.

Пора посмотреть и на салон. Хотя, здесь я не буду как-то по-особенному расписываться. Глобально, он мне уже знаком – в Volvo решили придерживаться единой стилистики интерьеров, так что почувствовать разницу между S90 и младшей моделью S60 достаточно сложно – архитектура передней панели, например, практически идентична, а вся разница заключается в материалах отделки. Условно, у старшей модели есть деревянные вставки - у младшей их нет и не предвидится. Хорош или плох единый стандарт – вопрос риторический. На мой персональный вкус не очень, так как я выступаю за большую индивидуальность и персонализацию. Про мультимедийную систему Sensus тоже было сказано много. Запутанное управление и перегруженный интерфейс – вот ее слабые стороны. За позитив же здесь отвечает отличный звук, хотя, строго говоря, это заслуга «звукарей» из Bower&Wilkins.

На что и хочется обратить внимание, так это на удобство посадки и простор в салоне. К сожалению, по обоим пунктом у меня сложилось негативное впечатление. Но начнем по порядку. Volvo S90 – это автомобиль бизнес-класса. Теперь я должен задать вам вопрос – какие ассоциации приходят вам в голову на данный класс машин. Думаю, что слова «большой» и «просторный» наверняка будут в авангарде мыслительной цепочки. Но соответствует ли Volvo S90 данным критериям? На первый взгляд вполне. Длина машины почти пять метров (4963 миллиметра), ширина – почти два метра. Достойные цифры, но почему я не смог разместиться «сам за собой»? К слову, в Mercedes E-Class, я отлично помещался на заднем ряду. А он по габаритам практически идентичен Volvo - как минимум, размеры колесной базы у них равны – 2939 миллиметров. Хорошо, я готов признать себя человеком нестандартных габаритов – у меня сравнительно высокий рост (186 сантиметров), да и вес тоже держится в пределах трехзначных цифр. Для чистоты эксперимента машину решил примерить на себя мой товарищ. Будучи человеком среднего роста (173 сантиметра), он смог разместиться получше, но пожаловался на то, что при опущенном в крайнее нижнее положение переднем кресле осталось очень мало места для ступней. Кстати, опускать кресло вам придется по-любому – крыша находится очень низко, а еще полезное пространство съедает люк, так что низкая посадка – единственный выход. Возможно, придется и поиграться с углом наклон спинки, чтобы не чесать потолок своей шевелюрой. Вопрос создателям Volvo – вы создавали бизнес-седан или спорткар?

Ладно, в конце концов, элементы дизайна и стиля определяются исключительно вкусовыми предпочтениями. А как воспринимается автомобиль на ходу? У нас под капотом располагается двухлитровый турбодизель. К слову, не ищите здесь моторов с большим объемом. Все двигатели – двухлитровые и с турбонаддувом. Считать подобное грехом ну никак нельзя. Во-первых,  «даунсайз» это тренд –  Mercedes, например, вообще собирается применить трехцилиндровые моторы на E-классе. Во-вторых, 235 лошадиных сил активно устремляют полуторатонный седан вперед. В семисекундный разгон до сотни охотно веришь. Замечу, что мотор оснащен интересной технологией PowerPulse, которая нивелирует турболаг. Принцип ее работы заключается в следующем – компрессор нагнетает воздух из воздушного фильтра в двухлитровый воздушный бак. При резком нажатии на педаль газа воздух направляется на турбину, быстро раскручивая вал турбокомпрессора. К сожалению, расход топлива несколько разочаровал – от дизеля ждешь экономичности, но в городе, например, у меня не получалось «опуститься» ниже 11 литров. Рекорд на трассе – семь литров на сто километров. Забавно, но официальные показатели расхода топлива кардинально отличаются от реальных. Так по городу седан должен есть не больше шести литров, а на трассе - не больше четырех с половиной. В любом случае, запас хода у машины будет хорошим – спасибо 60-литровому топливному баку. Что до ощущений, то я не скажу, что машина прям поражает задором. Тот же самый разгон не воспринимается так, как будто тебя швырнули камнем –скорее тебя взяли на руки и аккуратно, но быстро понесли. С рулевым управлением картина аналогичная. Во-первых, игра с режимами движения, если и меняет каким-то образом поведение машины, то делает это абсолютно незаметно. Лично я не обнаружил какой-либо существенной разницы между режимами Comfort и Dynamic, разве что отклик на педаль газа в последнем режиме стал чуть лучше. Самое главное - машину не хочется «закидывать» в какие-либо острые виражи – рулевое, как и шасси, настроено под комфортное передвижение! Впрочем, буду честен, машина умеет живо нырять в повороты, но повторюсь, к активному маневрированию она не располагает. 

К подвеске вопросов практически нет. Вообще этот пункт очень интересен. Как вам тот факт, что Volvo до сих пор использует рессоры! Конечно же, подобное решение используется лишь сзади, да и сами по себе рессоры выполнены из композитных материалов, но все равно – использовать технологию, возраст которой составляет несколько десятков лет — это интересный подход.  Впрочем, все вышеперечисленное применительно лишь для базовой версии, у нас же установлена пневматическая подвеска. Плавность хода здесь определенно хороша – машина отлично сглатывает мелкие и средние неровности, лишь изредка пасуя перед какими-нибудь крупными «дырами».Так что не стоит лететь на этом автомобиле сломя голову – притормаживайте. Касательно тормозов – они хорошие и цепкие, но настроены очень специфически - ты слегка нажимаешь на педаль и ничего не происходит, жмешь сильнее и автомобиль останавливается слишком резко. Также хорошее впечатление смазывается недостаточной шумоизоляцией колесных арок – слишком назойливо просачивается всяческая «мелочевка».

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Последнее, о чем хочется упомянуть прежде, чем перейти к выводам – это комплекс систем безопасности. Гордость Volvo, к сожалению, имеет два нюанса. Все эти адаптивные круиз-контроли, системы контроля полос – это конечно хорошо, но почему электроника так активно вмешивается в процесс управления машиной? Повторяется ровно та же ситуация, как и с младшей моделью S60, которую мы в редакции «Моторпейдж» тестировали осенью прошлого года - в пробках передние лидары часто фиксировали опасное сближение с другим автомобилем, хотя расстояние до него было приличным, да и на других участников движения машина реагирует слишком остро – сосед по потоку только начал перестроение, а наш «швед» уже активно сигнализирует, мол: «обращай внимание!!!!». Спасибо, что хотя бы все можно повыключать. Да, видимо я еще не готов к эре автопилотов…

Любопытно, но вывод у меня напрашивается ровно тот же, что и возник после теста младшей модели S60.  Шведы научились делать дизайн - новые Volvo выглядят интересно и по- спортивному динамично. Адаптация облика старых моделей, так и вообще вызывает отдельное уважение. Другое дело, что ДНК комфортных и безопасных автомобилей, которое закладывалось в марку изначально, менять не стали. Более того, его начали активно культивировать и развивать. Интересный факт, сами создатели автомобиля объясняют, что покупатели устали от жёстких подвесок, острых рулей и прочих атрибутов «драйверства» — им хочется отдохнуть. Что ж, Volvo S90 такую возможность подарит.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLVO S90 D5 AWD

ГАБАРИТЫ, ММ

4963х1879х1443

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2941

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М

11,4

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

152

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

500

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1779

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

L4, турбодизель

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1969

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН

235/4000

МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН

480/1750–2250

ПРИВОД

полный

ТРАНСМИССИЯ

8-диапазонная автоматическая

ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ

245/45R18

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

240

ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С

7

РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ

4,8

ОБЪЕМ БАКА, Л

60

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