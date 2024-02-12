В этом новичке российского авторынка ничто не выдает бунтаря. Ни скромное — еще не на слуху — название марки AITO, ни лаконичное обозначение модели — неброский шильдик М5 поблескивает хромом в правом нижнем углу задней двери
С брелоком в кармане подхожу к AITO M5. Автомобиль по-ершиному растопыривает в разные стороны плавники боковых зеркал и дверных ручек. Можно садиться. Никаких кнопок «Старт-стоп» — простого прикосновения к тормозной педали достаточно, чтобы автомобиль был готов к поездке, оживают его приборная панель и огромный, явно позаимствованный от лэптопа с диагональю 15,6 дюйма центральный дисплей.
В этом экране сосредоточено управление всеми функциями автомобиля: «климатом», режимами движения, подогревом и вентиляцией сидений, выбором водительских ассистентов, подсветкой салона. Там же пиктограммы открывания лючков бензобака и электроразъемов.
Магическое всевластие центрального дисплея закономерно — автомобиль построен китайским IT-гигантом Huawei в кооперации с автомобильными компаниями Поднебесной. Экран напоминает, что будущее автомобиля не в привычных рулевом колесе и педалях, а в тактильных панелях, чипах и микросхемах, лидарах, которые, взяв управление на себя, заставят машину разбираться в хитросплетениях улиц мегаполисов и скоростных магистралей без вмешательства человека. Тогда отпадет необходимость рассуждать об отзывчивости техники на повороты руля, эффективности торможения и реакции при нажатии на акселератор.
В M5 больше такого, чего не было в других. Внешний дизайн нейтрален настолько, что каждый находит в нем черты тех марок и моделей, которые хотел бы увидеть. Облик грациозен, стремителен, элегантен. В нем ничто не намекает на почти две с половиной тонны снаряженной массы, которые скрываются под лакированным кузовом, в «базе» которого спрятана высоковольтная батарея.
Внутри тоже не придерешься. Тщательная отделка экокожей, широкие возможности выбора подсветки интерьера, удобство и простор сзади — все для комфорта водителя и пассажиров.
AITO M5 — инновационный гибридный кроссовер. Это электромобиль, не зависящий от розетки. С одной стороны, он на одной только электротяге проходит порядка 180 км. А с другой — в нем есть бензиновый двигатель мощностью 125 л.с. Он не связан с колесами, а только раскручивает генератор. Запаса топлива достаточно, чтобы выработать электроэнергию, которой хватит, в зависимости от стиля вождения, на тысячу, а то и больше километров пути. Схема носит название последовательной гибридной, но в AITO M5 добавлена еще возможность заряда батареи от внешнего источника энергии, в том числе от бытовой сети.
Мудреная цепочка преобразования энергии — сначала из тепловой в механическую при сгорании бензина в термическом двигателе, потом из механической в электрическую в генераторе, а затем снова из электрической в механическую в электродвигателях — поначалу вызывает сомнения. Плюс ко всему прочему утяжеление конструкции за счет установки тяжелых батарей, трансформаторов, электромоторов переднего и заднего приводов. Зачем городить огород, если все равно в конструкции остается двигатель внутреннего сгорания?
Не проще ли, максимально снизив вес и убрав дополнительную электрическую часть, направить тепловую энергию напрямую к колесам? Конечно, понадобилась бы еще коробка передач, но все равно автомобиль стал бы легче минимум на тонну. А снижение веса — это экономия топлива и уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Вот и экологическое равновесие!
На этом мои доводы выдыхались. Зато использование гибридной схемы на M5 оказалось оправданным со многих точек зрения.Во-первых, потребление топлива большим мощным кроссовером удается снизить до уровня компактной городской легковушки. Тепловой двигатель AITO работает без пиковых нагрузок в «экономичном» режиме. Почти беззвучно он попыхивает себе на оптимальных оборотах. Попробуйте найти пятисотсильный внедорожник с реальным расходом менее 7 л на 100 км? В лучшем случае прожорливость такого монстра будет в два раза выше.
Во-вторых, использование электродвигателей и полного привода придает кроссоверу динамику спорткара — 4,6 с до сотни. В-третьих, разгон автомобиля происходит линейно — такого результата не даст ни одна самая современная коробка передач. В-четвертых, звенящая тишина в салоне. Наконец, в-пятых, та самая массивная тяговая батарея, размещенная под полом, не только заставляет накачивать шины до трех атмосфер. Она снижает центр тяжести, придавая машине дополнительную устойчивость, стабилизируя крены и добавляя плавности движению.
Выбирая из трех предлагаемых центральным экраном режимов «Эко», «Комфорт» и «Спорт» первый, можно сэкономить не только на топливе. Для динамичного разгона в режиме «Эко» приходится немного настойчивее давить на газ, а вот при сбросе автомобиль замедляется настолько эффективно, что невольно посматриваешь в зеркало заднего вида. В этом режиме, как на электромобиле, включается режим рекуперации — энергия от замедления перенаправляется на зарядку батареи. И машина тормозит, и колодки в красных суппортах не изнашиваются.
Берегут деньги и ассистенты водителя. Например, включенный в пробке активный круиз-контроль предотвратит столкновение с впередиидущим автомобилем, если вдруг водитель по какой-то причине отвлекся.
Кстати, за состоянием водителя бдительно следит камера в левой стойке лобового стекла. Попробуйте взять трубку мобильника — на приборной панели сразу появится предупреждение. Это лучше, чем отдать 1500 рублей штрафа. Та же камера оценит усталость водителя, его способность сконцентрироваться на вождении.
Человек быстро привыкает к хорошему. Вернув брелок от AITO M5, пересаживаюсь в обычную машину. Назойливый звук мотора, семиступенчатый робот как-то подрагивает… Определенно AITO заставляет по-новому взглянуть на автомобиль.
|
Технические характеристики AITO M5
|
Габариты, мм
|
4770х1930х1625
|
Колесная база, мм
|
2880
|
Дорожный просвет, мм
|
150
|
Объем багажника, л
|
369–776
|
Снаряженная масса, кг
|
2335
|
Двигатели
|
|
Бензиновый (в приводе генератора)
|
турбо L4, 1499 см3
|
Мощность
|
125 л.с. при 4500 об/мин,
|
Крутящий момент
|
205 Нм при 3500 об/мин;
|
Мощность переднего электромотора
|
224 л.с.
|
Мощность заднего электромотора
|
272 л.с.
|
Суммарная мощность
|
496 л.с., макс. момент, 675 Нм
|
Трансмиссия
|
1-ступенчатая,
|
Привод
|
полный
|
Макс. Скорость, км/ч
|
210
|
Время разгона, с до 100 км/ч
|
4,6
|
Расход топлива, л/100 км (средний)
|
1,2
|
Объем бака
|
56 л
|
Габариты, мм
|
4770х1930х1625
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В Китае стартовали продажи Aito M9 от Huawei
Компания Aito, созданная в сотрудничестве Huawei и Seres, начинает продажи нового кроссовера M9. В Китае цены находятся в диапазоне от 469 800 до 569 800 юаней (6 010 000 - 7 545 000 рублей)