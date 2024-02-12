В этом новичке российского авторынка ничто не выдает бунтаря. Ни скромное — еще не на слуху — название марки AITO, ни лаконичное обозначение модели — неброский шильдик М5 поблескивает хромом в правом нижнем углу задней двери

С брелоком в кармане подхожу к AITO M5. Автомобиль по-ершиному растопыривает в разные стороны плавники боковых зеркал и дверных ручек. Можно садиться. Никаких кнопок «Старт-стоп» — простого прикосновения к тормозной педали достаточно, чтобы автомобиль был готов к поездке, оживают его приборная панель и огромный, явно позаимствованный от лэптопа с диагональю 15,6 дюйма центральный дисплей.

Электронный контроль

В этом экране сосредоточено управление всеми функциями автомобиля: «климатом», режимами движения, подогревом и вентиляцией сидений, выбором водительских ассистентов, подсветкой салона. Там же пиктограммы открывания лючков бензобака и электроразъемов.

Магическое всевластие центрального дисплея закономерно — автомобиль построен китайским IT-гигантом Huawei в кооперации с автомобильными компаниями Поднебесной. Экран напоминает, что будущее автомобиля не в привычных рулевом колесе и педалях, а в тактильных панелях, чипах и микросхемах, лидарах, которые, взяв управление на себя, заставят машину разбираться в хитросплетениях улиц мегаполисов и скоростных магистралей без вмешательства человека. Тогда отпадет необходимость рассуждать об отзывчивости техники на повороты руля, эффективности торможения и реакции при нажатии на акселератор.

В M5 больше такого, чего не было в других. Внешний дизайн нейтрален настолько, что каждый находит в нем черты тех марок и моделей, которые хотел бы увидеть. Облик грациозен, стремителен, элегантен. В нем ничто не намекает на почти две с половиной тонны снаряженной массы, которые скрываются под лакированным кузовом, в «базе» которого спрятана высоковольтная батарея.

Внутри тоже не придерешься. Тщательная отделка экокожей, широкие возможности выбора подсветки интерьера, удобство и простор сзади — все для комфорта водителя и пассажиров.

AITO M5 — инновационный гибридный кроссовер. Это электромобиль, не зависящий от розетки. С одной стороны, он на одной только электротяге проходит порядка 180 км. А с другой — в нем есть бензиновый двигатель мощностью 125 л.с. Он не связан с колесами, а только раскручивает генератор. Запаса топлива достаточно, чтобы выработать электроэнергию, которой хватит, в зависимости от стиля вождения, на тысячу, а то и больше километров пути. Схема носит название последовательной гибридной, но в AITO M5 добавлена еще возможность заряда батареи от внешнего источника энергии, в том числе от бытовой сети.

Китайская многоходовка

Мудреная цепочка преобразования энергии — сначала из тепловой в механическую при сгорании бензина в термическом двигателе, потом из механической в электрическую в генераторе, а затем снова из электрической в механическую в электродвигателях — поначалу вызывает сомнения. Плюс ко всему прочему утяжеление конструкции за счет установки тяжелых батарей, трансформаторов, электромоторов переднего и заднего приводов. Зачем городить огород, если все равно в конструкции остается двигатель внутреннего сгорания?

Не проще ли, максимально снизив вес и убрав дополнительную электрическую часть, направить тепловую энергию напрямую к колесам? Конечно, понадобилась бы еще коробка передач, но все равно автомобиль стал бы легче минимум на тонну. А снижение веса — это экономия топлива и уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Вот и экологическое равновесие!

На этом мои доводы выдыхались. Зато использование гибридной схемы на M5 оказалось оправданным со многих точек зрения.Во-первых, потребление топлива большим мощным кроссовером удается снизить до уровня компактной городской легковушки. Тепловой двигатель AITO работает без пиковых нагрузок в «экономичном» режиме. Почти беззвучно он попыхивает себе на оптимальных оборотах. Попробуйте найти пятисотсильный внедорожник с реальным расходом менее 7 л на 100 км? В лучшем случае прожорливость такого монстра будет в два раза выше.

Во-вторых, использование электродвигателей и полного привода придает кроссоверу динамику спорткара — 4,6 с до сотни. В-третьих, разгон автомобиля происходит линейно — такого результата не даст ни одна самая современная коробка передач. В-четвертых, звенящая тишина в салоне. Наконец, в-пятых, та самая массивная тяговая батарея, размещенная под полом, не только заставляет накачивать шины до трех атмосфер. Она снижает центр тяжести, придавая машине дополнительную устойчивость, стабилизируя крены и добавляя плавности движению.

Альтернативная экономия

Выбирая из трех предлагаемых центральным экраном режимов «Эко», «Комфорт» и «Спорт» первый, можно сэкономить не только на топливе. Для динамичного разгона в режиме «Эко» приходится немного настойчивее давить на газ, а вот при сбросе автомобиль замедляется настолько эффективно, что невольно посматриваешь в зеркало заднего вида. В этом режиме, как на электромобиле, включается режим рекуперации — энергия от замедления перенаправляется на зарядку батареи. И машина тормозит, и колодки в красных суппортах не изнашиваются.

Берегут деньги и ассистенты водителя. Например, включенный в пробке активный круиз-контроль предотвратит столкновение с впередиидущим автомобилем, если вдруг водитель по какой-то причине отвлекся.

Кстати, за состоянием водителя бдительно следит камера в левой стойке лобового стекла. Попробуйте взять трубку мобильника — на приборной панели сразу появится преду­преждение. Это лучше, чем отдать 1500 рублей штрафа. Та же камера оценит усталость водителя, его способность сконцентрироваться на вождении.

Человек быстро привыкает к хорошему. Вернув брелок от AITO M5, пересаживаюсь в обычную машину. Назойливый звук мотора, семиступенчатый робот как-то подрагивает… Определенно AITO заставляет по-новому взглянуть на автомобиль.

Технические характеристики AITO M5 Габариты, мм 4770х1930х1625 Колесная база, мм 2880 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 369–776 Снаряженная масса, кг 2335 Двигатели Бензиновый (в приводе генератора) турбо L4, 1499 см3 Мощность 125 л.с. при 4500 об/мин, Крутящий момент 205 Нм при 3500 об/мин; Мощность переднего электромотора 224 л.с. Мощность заднего электромотора 272 л.с. Суммарная мощность 496 л.с., макс. момент, 675 Нм Трансмиссия 1-ступенчатая, Привод полный Макс. Скорость, км/ч 210 Время разгона, с до 100 км/ч 4,6 Расход топлива, л/100 км (средний) 1,2 Объем бака 56 л Габариты, мм 4770х1930х1625