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О AITO M5

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АИТО М5

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AITO M5 (2023) вид спереди
AITO M5 выглядит стильно и одновременно просто
AITO M5 (2023) вид сбоку
M5 с достоинством выдержал испытание русской зимой
AITO M5 (2023) салон
Для удобства быстрого вращения руль скошен в нижней части
AITO M5 (2023) монитор
AITO M5 (2023) приборная панель
AITO M5 (2023) камера контроля
На левой передней стойке разместили камеру контроля состояния водителя
AITO M5 (2023) динамик
AITO M5 (2023) задний диван
Сзади с комфортом размещается крупный мужчина
AITO M5 (2023) моторный отсек
AITO M5 (2023) розетки зарядки
Лючок «электробака» оснащен хорошо читаемой шкалой индикации заряда
AITO M5 (2023) вид сзади
AITO M5 (2023) кнопка открывания багажника
Кнопка открывания багажника расположена на креплении заднего стеклоочистителя
AITO M5 (2023) багажное отделениеAITO M5 (2023) вид сзади

В этом новичке российского авторынка ничто не выдает бунтаря. Ни скромное — еще не на слуху — название марки AITO, ни лаконичное обозначение модели — неброский шильдик М5 поблескивает хромом в правом нижнем углу задней двери

С брелоком в кармане подхожу к AITO M5. Автомобиль по-ершиному растопыривает в разные стороны плавники боковых зеркал и дверных ручек. Можно садиться. Никаких кнопок «Старт-стоп» — простого прикосновения к тормозной педали достаточно, чтобы автомобиль был готов к поездке, оживают его приборная панель и огромный, явно позаимствованный от лэптопа с диагональю 15,6 дюйма центральный дисплей.

Электронный контроль

В этом экране сосредоточено управление всеми функциями автомобиля: «климатом», режимами движения, подогревом и вентиляцией сидений, выбором водительских ассистентов, подсветкой салона. Там же пиктограммы открывания лючков бензобака и электроразъемов.

Магическое всевластие центрального дисплея закономерно — автомобиль построен китайским IT-гигантом Huawei в кооперации с автомобильными компаниями Поднебесной. Экран напоминает, что будущее автомобиля не в привычных рулевом колесе и педалях, а в тактильных панелях, чипах и микросхемах, лидарах, которые, взяв управление на себя, заставят машину разбираться в хитросплетениях улиц мегаполисов и скоростных магистралей без вмешательства человека. Тогда отпадет необходимость рассуждать об отзывчивости техники на повороты руля, эффективности торможения и реакции при нажатии на акселератор.

В M5 больше такого, чего не было в других. Внешний дизайн нейтрален настолько, что каждый находит в нем черты тех марок и моделей, которые хотел бы увидеть. Облик грациозен, стремителен, элегантен. В нем ничто не намекает на почти две с половиной тонны снаряженной массы, которые скрываются под лакированным кузовом, в «базе» которого спрятана высоковольтная батарея.

Внутри тоже не придерешься. Тщательная отделка экокожей, широкие возможности выбора подсветки интерьера, удобство и простор сзади — все для комфорта водителя и пассажиров.

AITO M5 — инновационный гибридный кроссовер. Это электромобиль, не зависящий от розетки. С одной стороны, он на одной только электротяге проходит порядка 180 км. А с другой — в нем есть бензиновый двигатель мощностью 125 л.с. Он не связан с колесами, а только раскручивает генератор. Запаса топлива достаточно, чтобы выработать электроэнергию, которой хватит, в зависимости от стиля вождения, на тысячу, а то и больше километров пути. Схема носит название последовательной гибридной, но в AITO M5 добавлена еще возможность заряда батареи от внешнего источника энергии, в том числе от бытовой сети.

Китайская многоходовка

Мудреная цепочка преобразования энергии — сначала из тепловой в механическую при сгорании бензина в термическом двигателе, потом из механической в электрическую в генераторе, а затем снова из электрической в механическую в электродвигателях — поначалу вызывает сомнения. Плюс ко всему прочему утяжеление конструкции за счет установки тяжелых батарей, трансформаторов, электромоторов переднего и заднего приводов. Зачем городить огород, если все равно в конструкции остается двигатель внутреннего сгорания?

Не проще ли, максимально снизив вес и убрав дополнительную электрическую часть, направить тепловую энергию напрямую к колесам? Конечно, понадобилась бы еще коробка передач, но все равно автомобиль стал бы легче минимум на тонну. А снижение веса — это экономия топлива и уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Вот и экологическое равновесие!

На этом мои доводы выдыхались. Зато использование гибридной схемы на M5 оказалось оправданным со многих точек зрения.Во-первых, потребление топлива большим мощным кроссовером удается снизить до уровня компактной городской легковушки. Тепловой двигатель AITO работает без пиковых нагрузок в «экономичном» режиме. Почти беззвучно он попыхивает себе на оптимальных оборотах. Попробуйте найти пятисотсильный внедорожник с реальным расходом менее 7 л на 100 км? В лучшем случае прожорливость такого монстра будет в два раза выше.

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Во-вторых, использование электродвигателей и полного привода придает кроссоверу динамику спорткара — 4,6 с до сотни. В-третьих, разгон автомобиля происходит линейно — такого результата не даст ни одна самая современная коробка передач. В-четвертых, звенящая тишина в салоне. Наконец, в-пятых, та самая массивная тяговая батарея, размещенная под полом, не только заставляет накачивать шины до трех атмосфер. Она снижает центр тяжести, придавая машине дополнительную устойчивость, стабилизируя крены и добавляя плавности движению.

Альтернативная экономия

Выбирая из трех предлагаемых центральным экраном режимов «Эко», «Комфорт» и «Спорт» первый, можно сэкономить не только на топливе. Для динамичного разгона в режиме «Эко» приходится немного настойчивее давить на газ, а вот при сбросе автомобиль замедляется настолько эффективно, что невольно посматриваешь в зеркало заднего вида. В этом режиме, как на электромобиле, включается режим рекуперации — энергия от замедления перенаправляется на зарядку батареи. И машина тормозит, и колодки в красных суппортах не изнашиваются.

Берегут деньги и ассистенты водителя. Например, включенный в пробке активный круиз-контроль предотвратит столкновение с впередиидущим автомобилем, если вдруг водитель по какой-то причине отвлекся.

Кстати, за состоянием водителя бдительно следит камера в левой стойке лобового стекла. Попробуйте взять трубку мобильника — на приборной панели сразу появится преду­преждение. Это лучше, чем отдать 1500 рублей штрафа. Та же камера оценит усталость водителя, его способность сконцентрироваться на вождении.

Человек быстро привыкает к хорошему. Вернув брелок от AITO M5, пересаживаюсь в обычную машину. Назойливый звук мотора, семиступенчатый робот как-то подрагивает… Определенно AITO заставляет по-новому взглянуть на автомобиль.

      

Технические характеристики AITO M5

Габариты, мм

4770х1930х1625

Колесная база, мм

2880

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

369–776 

Снаряженная масса, кг

2335

Двигатели

 

Бензиновый (в приводе генератора)

турбо L4, 1499 см3

Мощность

125 л.с. при 4500 об/мин,

Крутящий момент

205 Нм при 3500 об/мин;

Мощность переднего электромотора

224 л.с.

Мощность заднего электромотора

272 л.с.

Суммарная мощность

496 л.с., макс. момент, 675 Нм

Трансмиссия

1-ступенчатая,

Привод

полный

Макс. Скорость, км/ч

210

Время разгона, с до 100 км/ч

4,6

Расход топлива, л/100 км (средний)

1,2

Объем бака

56  л

Габариты, мм

4770х1930х1625

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