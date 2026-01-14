Автомобильный портал Motorpage
14 янв 2026

Aito M7 получил версию с увеличенным запасом хода

Автор фото: фирма-производитель

Бренд Aito, созданный Huawei и Seres Group, представил в Китае новую версию гибридного кроссовера M7 с увеличенной батареей

Речь идет о 53,4-киловатном аккумуляторе с запасом хода на электротяге 327 км (по циклу CLTC). В гибридном режиме запас хода составит 1690 км. Напомним, что Aito M7 оснащен двумя электромоторами и 1,5-литровым турбированным ДВС. Суммарная мощность – 533 л.с. Привод – полный. Новая батарея доступна для версий с 5- и 6-местным салоном.

Полностью электрическая модификация по-прежнему комплектуется батареей на 100 кВт*ч с запасом хода 710 или 660 км в зависимости от привода.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

Комментарии к новости

 Новости AITO M7

