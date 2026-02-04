Aito показал новый кроссовер M6 со спортивным характером

Модельный ряд китайской марки Aito, которая на российском рынке известна под материнским брендом Seres, в этом году пополнится новым кроссовером M6. Компания опубликовала несколько изображений модели в преддверии дебюта на родном рынке

Aito M6 займет промежуточную позицию между моделями M5 и M7. Точные габариты неизвестны, но можно предположить, что длина модели составит примерно 4,9 м. Однако, судя по тизерам, главной внешней особенностью M6 станет ее спортивный стиль. На изображениях можно заметить спортивные бампера, красные тормозные суппорты и небольшой спойлер. Дополняют образ черные пороги и колесные диски.

По предварительной информации, «шестерка» получит гибридную и полностью электрическую силовую установку. Технические характеристики пока не сообщаются. Еще одной интересной особенностью модели станет продвинутый комплекс водительских ассистентов Qiankun ADS 4, а также новая мультимедийная система HarmonyOS Cockpit 5 от Huawei.