Второй и наиболее вместительный автомобиль из империи Huawei на российском рынке заставляет внимательнее присмотреться к марке

Автомобильная компания AITO, как и всякий первенец родителей, пользуется повышенным вниманием и любовью у материнской Huawei — китайского гиганта и ведущего мирового поставщика информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств.

До сих пор было так, что автозаводы диктовали свои требования целым отраслям промышленности. Под их музыку танцевали экономики некоторых стран, а не только дорожники и нефтехимики. Помните, как в Советском Союзе, чьи автомобили не знали лучшего топлива, чем бензин А-76, а вся страна ездила в основном на 72 м, с рождением «Жигулей» вдруг появился и невиданный высокооктановый АИ-93? Да что там Союз, все знают, что автомобиль построил Америку! Именно под него в Штатах создавались новые дороги и путепроводы, новые марки стали и проката, развивалось производство каучука, пластмасс, радиоэлектроники.

Теперь баста! Бал правят айтишники и электронщики. Под их требования создают авто. Каждая уважающая себя крупная IT-компания имеет долю в автомобильном производстве, отчего машины напоминают гаджеты, а прочим видам топлива предпочитают электричество.

Знаете, как расшифровывается аббревиатура AITO? Add Intelligence to Auto, что в переводе с английского означает: «Добавь автомобилю интеллекта!»

Пробуем разобраться

Заглянув под машину и увидев глушитель, не обольщайтесь. AITO M7 — электрокар, в котором двигатель внутреннего сгорания, так сказать, на побегушках. Нужно дать тока? Давай, крути генератор. А в целом «эм седьмой» без ДВС прекрасно обходится и может проехать c нулевым выхлопом более полутора сотен километров.

Низкооктанового, как вообще некачественного, электричества не бывает. А уж из какого топлива тепловой мотор его будет получать для высокотехнологичной электрической и электронной начинок AITO M7, вопрос не главный. В инструкции к автомобилю рекомендуют АИ-95. На 60 л бензобака, переведенных в электроэнергию генератором, «интеллектуал» грозится проехать 1000 километров. И, по отзывам первых владельцев, проезжает. Похвально!

Штришок к портрету — заправка топливом проходит с санкции центрального дисплея. Отыскиваешь меню Quick Сontrols, тычешь в иконку Fuel filler — и лючок открывается. У меня на заправке он заупрямился — примерз. Заправщик подковыривал лючок пластиковой картой, а я барабанил по экрану. В конце концов заправка состоялась. При всей инновативности AITO M7 недостаточно адаптирован к российским условиям. Это касается не только приспособленности к холодам. Отсутствует русское меню на центральном дисплее, невозможно пользоваться привязанным к китайскому провайдеру навигатором.

И все же…

Временное отсутствие русского языка в меню (в ближайшее время импортеры исправят положение) практически не доставляет проблем, потому как даже без знания английского понятный графический интерфейс не даст ошибиться.

Признаюсь, более приятного, уютного, сбалансированного во всех отношениях автомобиля я давно не встречал. Последовательные подзаряжаемые гибриды AITO — так квалифицируют данный тип транспорта инженеры — производят впечатление пришельцев из будущего. Тихие внутри, с зашкаливающим, благодаря приводу от электродвигателей, темпераментом разгона, с невероятной экономичностью и огромным радиусом пробега на одной заправке. По совокупности характеристик вы найдете им не много достойных соперников. И едет M7 динамично и с достоинством, не замечая стыков и трещин в асфальте.

При наличии электрозаправок «эм седьмой» может использоваться просто как электромобиль, что удобно и оправданно в деловых поездках в городской черте. Заявленного запаса хода в 165 км вполне достаточно для передвижения по городу в течение одного-двух дней. К примеру, я весь первый день проездил на электротяге, так и не услышав звука бензинового мотора.

Не услышал я его и на второй день, потому как работает он крайне тихо, не взвинчивая обороты и не повышая голоса. Если не напрягать слух, его включение выдает только появление желтого квадрата на схеме распределения энергии, высвечивающейся на приборной панели.

Отличается скромностью и дизайн AITO M7. Обтекаемость и округлость, возведенные в абсолют. Запоминаются только ручки дверей, выдвигающиеся на парковке при приближении хозяина. Но главное в этом кроссовере не внешность, а интерьер, богатый и многофункциональный.

Шесть минус два — равняется три

В «эм седьмом» шесть мест. Полноценных — четыре, на первом и втором рядах. Все они подогреваются, вентилируются, имеют функцию массажа. Сиденья третьего ряда складные, правильнее было бы назвать их дополнительными или детскими. Впрочем, разместиться там может и взрослый — без удобств и по необходимости.

Самое же важное сиденье расположено по диагонали от водительского. Это кресло с так называемой нулевой гравитацией. Оно раскладывается в положение полулежа, позволяя находиться в естественном расслабленном состоянии, обеспечивая максимальныи? комфорт. В таком положении удобно смотреть на небо через огромное стекло панорамной крыши, разглядывать звезды, но вот путешествовать? Кроме того, во время движения поза полулежа не является оптимальной с точки зрения безопасности — при столкновении тело выскальзывает из-под ремня безопасности. Остается надеяться, что «умные» ассистенты водителя, коих на борту М7 хватает, такого не допустят.

Когда правое кресло второго ряда переводится в положение «нулевой гравитации», нельзя пользоваться сиденьями, находящимися за ним и перед ним. Доступ к заднему левому откидному креслу тоже оказывается ограничен — «гравитационное» сдвигается к центру, чтобы избежать контакта с колесной аркой. Реальных мест в автомобиле остается три. Но сколько бы пассажиров ни находилось в салоне, AITO M7 их не разочарует.

Технические характеристики AITO M7 Габариты 5020х1945х1775 мм Колесная база, мм 2820 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 176–688 Снаряженная масса, кг 2450 Двигатели Бензиновый (в качестве генератора), турбо L4, см3 1499 Мощность, л.с. Мощность переднего электромотора 177 л.с.; Мощность заднего электромотора 272 л.с. Суммарная мощность, л.с 449. Макс. момент, Нм 660 Привод Макс. скорость 190 км/ч Время разгона до 100 км/ч, с 4,8 Расход топлива л/100 км (средний) 1,09 Объем бака л 60