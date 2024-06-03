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3 июн 2024

Aito M7 получил “ультра” обновление

Aito M7 получил “ультра” обновление
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Aito представила обновленную версию гибридного кроссовера M7 с приставкой Ultra. Изменения коснулись дизайна, отделки, оснащения и мультимедийной системы. Цены на родине начинаются от 289 800 юаней (3 594 000 рублей)

Главное новшество во внешности - отсутствие решетки радиатора, вместо которой теперь вставка в цвет кузова, иные бампера, новые дизайны колесных дисков и синий оттенок кузова. Габариты остались прежними: 5020/1945/1760 мм., при колесной базе в 2820 мм. Лидар также обновился, теперь его радиус распознавания объектов достигает 250 м. Была усовершенствована и система помощи водителю Huawei ADS 2.0.

Салон предложен как 5-, так и 6-местной компоновкой сидений. Как и прежде, внутри установлены 10,25-дюймовая цифровая “приборка” и 15,6-дюймовые дисплей мультимедийной системы. Для задних пассажиров также есть два дополнительных экрана на 13,2 дюйма. Теперь вся система работает от обновленной “операционки” HarmonyOS от Huawei. Более того, отделка сидений выполнена из кожи Nappa, а свободное пространство на третьем ряду у 6-местной модели увеличилось на 10 мм для ног и 5 мм для головы.

Aito M7 Ultra оснащен 1,5-литровым турбомотором и одним или двумя электродвигателями в зависимости от комплектации. Мощность осталась прежней - 272 л.с. у заднеприводной и 449 л.с. у полноприводной версии. Емкость аккумулятора - 4,2 кВт*ч. Запас хода на электротяге у стандартной версии составит 240 км и 1300 км в гибридном режиме, а у двухмоторной флагманской модификации 210 и 1250 км соотвенно. 
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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