Название Amarok, принадлежащее пикапу Volkswagen, с одного из эскимосских языков переводится как «волк». Именно поэтому эмблемой трансазиатской экспедиции, главным героем которой оказался этот автомобиль, стало стилизованное изображение столь свободолюбивого хищника

Я проехал 3500 км от столицы Киргизии до административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (в прошлом Восточного Туркестана) – города Урумчи. Преградой на пути были снежные перевалы через хребты Тянь-Шаня, сопутствующая им горная болезнь, проблемы с китайской таможней и полицией, «пустыня смерти» Такла-Макан и шквалистый ветер долины реки Улумуцихэ. Все это мы преодолели вместе с Volkswagen Amarok, к рестайлингу которого и была приурочена экспедиция.

Пикап обновился внешне. Благодаря новой «начинке» фар со светодиодами, видоизмененной решетке радиатора и перепроектированному переднему бамперу Amarok стал выглядеть современнее. Появились диоды и в задних фонарях. Салон получил прямоугольные вентиляционные дефлекторы вместо круглых, более удобные сиденья и измененную центральную консоль. А главное, пикап теперь может оснащаться 6-цилиндровым 3-литровым турбодизелем, в наиболее мощном варианте развивающим 224 л.с. Правда, в России этот мотор появится позже, поэтому в экспедиции мы довольствуемся проверенным 4-цилиндровым 2-литровым агрегатом мощностью 180 л.с.

В путь-дорогу

Рано утром выезжаем из Бишкека в сторону озера Иссык-Куль. С тюркского языка Иссык-Куль переводится как «горячее озеро». На самом деле даже летом в мелких бухтах вода прогревается от силы до 18–20 градусов. Но из-за повышенного количества солей и минералов зимой оно не замерзает. С востока на запад озеро протянулось на 180 км, северный берег отстоит от южного в самой широкой части на 60 км. Нам предстоит объехать его по кругу. До озера от Бишкека – почти 300 км. Сначала дорога идет по равнине, затем поднимается в Боомское ущелье. Вокруг – потрясающие по красоте горные пейзажи. Качество асфальта отличное.

Volkswagen Amarok является лучшим среди всех пикапов по управляемости на асфальте. Даже на маленьких 16-дюймовых колесах с высокопрофильной всесезонной резиной, с легкостью подламывающейся на виражах, он на дороге ведет себя практически как легковой автомобиль: отлично держит курс на высокой скорости и мало кренится в виражах, подвеска незаметно глотает неровности. Турбодизель работает почти неслышно и обеспечивает достаточно интенсивный разгон.

Наконец на пологом спуске из ущелья открывается величественная панорама Иссык-Куля. Мы объезжаем озеро с северной стороны, а справа по борту открываются захватывающие виды с заснеженными горными вершинами. Именно туда нам предстоит отправиться после ночевки в городе Каракол. Раньше он назывался Пржевальском – в честь знаменитого путешественника Николая Пржевальского. Заезжаем на его могилу – в 1888 году путешественник умер от брюшного тифа, так и не отправившись в свою пятую экспедицию по Азии. Он завещал похоронить его на берегу Иссык-Куля.

Утром нам предстоит штурм перевала Тосор на высоте 3900 м. Разговорившись с местными жителями, узнаем, что сегодня их знакомые пытались преодолеть его на Toyota Land Cruiser Prado, но вынуждены были повернуть назад, поскольку в горах дорогу занесло снегом. А что ждет нас?

Первые трудности

Стартуем рано, чтобы в случае неудачи хватило времени на объезд. Сначала направляемся в ущелье Барскаун. Дорога грунтовая. Благодаря тому, что она ведет к золотоносному руднику Кумтор, здесь через день проходит грейдер, так что покрытие почти идеальное. Правда, очень пыльно – приходится держать дистанцию между машинами.

Ущелье заканчивается, и грунтовка серпантином уходит вверх. Минут за двадцать набираем более 2 км в высоту (с 1600 до 3900 м). Дорога на рудник уходит влево, а нам – направо, где сквозь снежные переметы угадывается «фарватер». Это и есть перевал Тосор. Нам нужно преодолеть 16 км.

Поначалу путь кажется несложным, но вот первый в колонне Amarok закапывается, причем так, что выдернуть его с помощью лебедки удается далеко не сразу. Следующая остановка – метров через двести. Операция по «выдергиванию» повторяется. Надеваем на колеса цепи, и движение становится увереннее. Однако снежное покрывало делается все толще, а ситуация усугубляется горной болезнью, которая накрывает практически всех. Состояние чем-то похоже на сильное похмелье, только при этом еще и тяжело дышать, а при резких движениях темнеет в глазах. За четыре часа пройдено всего 5 км пути. Начинается снегопад, и руководитель экспедиции принимает решение поворачивать назад. Мы не прошли…

Обратно возвращаемся быстро. По проторенной колее Amarok движется очень легко. Слишком легко… Когда до выезда на гладкую грунтовку остается несколько сотен метров, мою машину вдруг резко выбрасывает из колеи, и на всем ходу она влетает передним колесом в острый камень… Шина лопается моментально. Ставим запаску, и тут обнаруживается, что руль стоит криво. Видимо, погнуло тягу или рычаг. Впрочем, даже в таком состоянии пикап остается удобным в управлении, только на боковые уклоны и колейность реагирует сильнее. Забегая вперед, скажу, что в первом же попавшемся сервисе мы сделали сход-развал, и все пришло в норму. И рычаги, и рулевые тяги оказались целы – просто сбились углы установки колес.

Кстати, вернулись мы все-таки не зря. На объездной дороге случилось обледенение, и мы обнаружили в кювете микроавтобус. Подцепив его на лебедку, вытаскиваем на трассу. А прошли бы мы перевал, кто знает, что бы случилось с его пассажирами.

На следующий день отправились к китайской границе по старой грунтовке, которой сейчас почти не пользуются. Из потерь – только помятый бампер одного из автомобилей (в одной из речушек в него уткнулась льдина). Ну и утопили «техничку». Она шла последней и провалилась под лед на болоте при подступах к озеру Чатыр-Куль, что на самой границе с Китаем. Ночуем в палаточном лагере на высоте 3600 м. Звездное небо в горах поражает. Завтра нас ждет Китай. Или не ждет?

Их нравы

Границу проходим быстро. А вот таможню преодолеть оказалось не так-то просто. Причем находится она примерно в 100 км от границы. Дорога построена лишь частично – относительно ровные участки перемежаются грунтовками. Местный гид рассказывает, что ответственного за строительство этой дороги расстреляли за воровство, а его заместитель в бегах.

По пути проезжаем через полицейский кордон, где проверяют паспорта (вообще, за время пребывания в Китае их проверяли столько раз, что я сбился со счета). На таможне же пробыли часов пять. При этом наши автомобили побрызгали обеззараживающим составом, у нас измерили температуру и вывернули чемоданы. Обе «технички» лишились мощных стационарных радиостанций – их опечатали и обещали прислать на пограничный пункт при выезде из страны. Хорошо хоть портативные передатчики оставили.

Пусть и с потерями, но таможня пройдена. Едем в Кашгар, которому уже около 2100 лет. В свое время он был одним из крупнейших перевалочных пунктов на Великом Шелковом пути. Как и весь Синьцзян-Уйгурский район, город населен не только китайцами, но и уйгурами, которые больше похожи на арабов. К тому же они мусульмане, а не буддисты, как подавляющее большинство китайцев. Периодически уйгуры пытаются бороться за независимость, но правительство КНР не дремлет – всюду наряды полиции и бронетранспортеры.

Но прежде чем двигаться дальше, наши автомобили должны получить китайские номера, а все водители – местные права (без этого ездить здесь нельзя). На процедуру уходит целый день. Во время двухчасового обеда решаем съездить перекусить в ближайший городок. На въезде в него, конечно же, полицейский кордон. Оказывается, без регистрации въезжать сюда нельзя. По нашу душу приезжает автомобиль с «мигалкой» и сопровождает всю колонну до полицейского участка. Нас отпускают пообедать, предварительно забрав паспорта. Уверяют: пока будете есть, все оформим. Так и происходит.

Несмотря на строгие порядки, уйгуры и китайцы в основном очень доброжелательны. Даже строгие взрослые мужчины в костюмах, завидев наши машины, приветственно размахивали руками. Стоило же колонне остановиться, сразу возникала толпа любопытных и начинались расспросы, откуда мы и куда едем.

Отдельно надо сказать о движении в китайских городах: если и существует дорожный ад, то он именно здесь. Правил для китайцев нет! Причем даже полицейские им не указ. Как-то на перекрестке видел постового, который пытался регулировать броуновское движение машин, мопедов, скутеров и мотоколясок, но на него никто не реагировал. В конце концов, он пустил все на самотек. А скутеры и мопеды здесь спокойно ездят даже по «встречке»! При этом все постоянно давят на клаксон. Говорят, если ты кого-то сбил, но при этом сигналил, то и не виноват, потому что предупредил о приближении.

Песок и ветер

А нас ждет «пустыня смерти» Такла-Макан. Дороги в Китае шикарные. Мы движемся по гладкому автобану с прекрасной разметкой. На скоростные ограничения никто внимания не обращает. Volkswagen Amarok в этих условиях ведет себя уверенно – руль налит приятной тяжестью, курсовая устойчивость «железобетонная». Все время пребывания в Синьцзян-Уйгурском округе нас сопровождает пыльный смог. Дело в том, что дождь здесь идет от силы пару раз в году и из-за близости пустыни в воздухе постоянно висит пыль. Температура в ноябре держится в районе 15–20º C, но солнце видно через дымку. Сама пустыня, конечно, впечатляет.

Естественно, мы не смогли удержаться от вылазки в дюны. Главное, не забыть спустить давление в шинах, а потом, при выезде на асфальт, накачать обратно. На песке нужно соблюдать несколько правил. Резко на «газ» не давить, обороты держать в районе 2000, а тормозить предельно плавно, чтобы не нагрести песок перед колесами, иначе потом будет сложно сдвинуться. При трогании необходимо держать колеса прямо, и лишь после начала движения можно повернуть руль. Пикапы с легкостью выдержали испытание, и мы едем дальше – в административный центр Урумчи.

Когда до города остается около 100 км, по обеим сторонам шоссе вырастают «ветряки». Их даже не сотни – тысячи. Это самый крупный центр ветряной энергии в Китае и один из самых больших в мире. Дело в том, что Урумчи расположен в долине реки Улумуцихэ рядом с отрогами гор Восточного Тянь-Шаня, а рядом находится Турфанская впадина, нижняя точка которой распложена на 154 м ниже уровня моря. В результате из-за разности давлений возникает сильный ветер. Настолько, что даже тяжелый и устойчивый Amarok норовит переместиться в соседний ряд автобана либо на отбойник. Вдобавок начинается ливень. Контраст по сравнению с последними днями пути поразительный.

Тем временем наш участок экспедиции подошел к концу – на следующий день пикапы отправятся дальше, в Монголию, уже с новыми экипажами. Мне впечатлений хватит надолго, а мой основной напарник в этом путешествии – Volkswagen Amarok – с честью прошел все испытания и, я уверен, выдержит и оставшуюся часть пути.