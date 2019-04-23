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Volkswagen Amarok Dark Label: черная магия… практичности
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О Volkswagen Amarok

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Фольксваген Амарок

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Volkswagen Amarok Dark Label 2019 вид спередиVolkswagen Amarok Dark Label 2019 вид сбокуVolkswagen Amarok Dark Label 2019 вид сзади
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 наклейка
Наклейки на задних дверях сообщают, что перед вами версия Dark Label
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 водительское местоVolkswagen Amarok Dark Label 2019 приборная панельVolkswagen Amarok Dark Label 2019 мониторVolkswagen Amarok Dark Label 2019 управление климатом
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 8АКПП
Перед селектором трансмиссии организована глубокая вещевая ниша
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 передние кресла
Передние сиденья снабжены мощными валиками боковой поддержки
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 задний диван
Складывающаяся спинка заднего дивана выполнена цельной
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 задняя подножка
Подножка на бампере имеет прорезиненное покрытие
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 видеокамера заднего вида
Камеру заднего вида отличает широкий угол обзора
Volkswagen Amarok Dark Label 2019 запасное колесо
Полноразмерная запаска крепится на кронштейне под задним свесом

Надев на утилитарный пикап яркий наряд и выделив ему щедрое оснащение, немецкая компания привлекла молодую аудиторию, не забыв и о традиционных клиентах постарше, которым важны грузоподъемность, динамика и проходимость

Среди пикапов, обычно воспринимаемых в качестве рабсилы, есть и свои модники – автомобили, обладающие  повышенной имиджевой силой. Герой этого теста именно такой: вслед за стильными комплектациями Canyon и Aventura версию Dark Label сделали еще более эпатажной. Некрашеные корпуса зеркал, затемненные фонари, 18-дюймовые колесные диски с эффектом алмазной обработки, мощные боковые подножки и толстые дуги, ниспадающие от крыши двухрядной кабины, – эти элементы выглядят дорого и непривычно, а вкупе с черным цветом кузова (хотя доступны и другие оттенки) такой Amarok смотрится весьма оригинально.

Автомобили этой комплектации построены на базе исполнения Comfortline, и им не положены ни начальный 2-литровый 140-сильный, ни топовый 3-литровый 224-сильный дизели. Безальтернативный 2-литровый 180-сильный агрегат на тяжелом топливе можно выбрать либо в сочетании с 6-ступенчатой «механикой», либо, как в нашем случае, в связке с 8-диапазонным «автоматом». Привод же преду­смотрен постоянный полный с блокировкой заднего дифференциала.

Крупные планы

Снаружи Amarok Dark Label кажется огромным, внутри – просто крупным. Скульптурная передняя панель, выполненная из жесткого пластика, напомнит, что вы имеете дело с коммерческим транспортом, но отчетливо слышны и премиальные нотки. Мультируль и рукоять селектора «автомата» обшиты мягкой кожей, камера заднего вида, мультимедиа c навигацией, голосовым управлением, качественной «музыкой» и возможностью интегрировать смартфоны через системы MirrorLink/Android Auto/Apple CarPlay, двухзонный «климат», круиз-контроль, электропривод боковых стекол и зеркал, тонировка задних стекол – все это признаки «родства» с шикарными легковушками Volkswagen.

Мне в этом «немце» импонируют основательные, почти раблезианские элементы салона и общее ощущение добротности, достатка и уюта. Широкие и глубокие передние кресла с множеством регулировок, здоровенные кнопки на центральном тоннеле, удобные подстаканники в дверях и перед крупным боксом-подлокотником, три розетки на 12 В (две в районе центральной консоли и еще одна в грузовой платформе).

На обоих рядах просторно, доступ в салон облегчают массивные подножки, а придраться по части компоновки можно лишь к тому, что складывать неразрезной диван неудобно – для этого надо потянуть одновременно за две петли, разнесенные… по флангам спинки. За последней, кстати, есть «тайничок», где лежат домкрат, аптечка и набор инструментов. Ну, и еще жаль, что ни в диване, ни в заднем стекле не преду­смотрена форточка для перевозки длинномеров. Впрочем, лыжи, инструмент и одежду можно возить на грузовой платформе, прикрытой у тестового автомобиля жесткой пластиковой крышкой, снабженной газовыми упорами и замком. Для закрепления поклажи предусмотрены четыре такелажные петли. С их помощью легко фиксируется в том числе и европоддон, который встанет длинной стороной в самом узком месте платформы – между колесными арками. В плюсы запишем также небольшую погрузочную высоту (779 мм) и удобную ступеньку в заднем бампере.

Спортивный грузовик

Немецкие инженеры постарались, чтобы их пикап не ударил в грязь лицом ни в городе, ни на бездорожье, ни на трассе. Настройки подвески, рулевого управления и ездовой электроники на удивление универсальны. Но за счет опций те или иные качества модели можно усилить. К примеру, тестовый автомобиль оснащен «комфортным» вариантом подвески на основе задних трехлистовых рессор, а для заказа доступен и более солидный вариант – с усиленными пятилистовыми элементами.

Легкосплавные колеса на 18 дюймов отлично подходят пикапу на любом покрытии: с ними вы не пожалуетесь на излишнюю жесткость шасси, и в то же время они не замедлят реакции машины на руление – что называется, золотая середина. Если же есть желание усилить плавность хода, выбирайте высокопрофильные 16-дюймовые диски, а для езды по городу и хорошим асфальтовым трассам подойдут 19- и даже 20-дюймовые – такие тоже предлагаются.

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Курсовая устойчивость при крейсерской скорости 130 км/ч у пикапа замечательная. Руль, снабженный гидроусилителем, точный и по меркам класса острый – меньше трех оборотов от упора до упора. Тормозная динамика не выдающаяся, но и не провальная (с учетом снаряженной массы в 2 т), это нужно иметь в виду при активной езде.

Высокотехнологичный 2-литровый 180-сильный битурбодизель позволяет Amarok реализовать возможности шасси на высоких скоростях,  обеспечивая солидный запас тяги на бездорожье и при буксировке прицепа. Конечно, такой взрывной динамики при ускорении со старта и с высоких скоростей, как у версии с топовой дизельной «шестеркой», вы не увидите. Но я получал удовольствие от того, как живо автомобиль реагирует на «газ», а также от его потенциала при обгонах на шоссе. Тем более что его можно еще и подзадорить, для этого имеются ручной и «спортивный» режимы 8-диапазонного «автомата», передачи которого меняются подрулевыми «лепестками». Расход солярки на шоссе составил 8 л/100 км, но в городе у машины разыгрался аппетит и она начала требовать на 3–4 л больше.

Если завтра в поход

Внедорожные качества я выяснял на заснеженных полях и грунтовках и остался доволен. Блокировка заднего дифференциала и помощник при спуске серьезно усиливают возможности «немца» на «пересеченке». Остальное сделают длинноходная подвеска и система постоянного полного привода 4Motion на основе самоблокирующегося межосевого дифференциала Torsen. А вот не понравились боковые подножки, цеплявшиеся за кромку глубокой колеи и на перегибах крутых подъемов.

Что же касается городской эксплуатации, то, как всякий пикап, Amarok требует привыкания к солидным габаритам. Ситуацию заметно облегчают крупные внешние зеркала, задние датчики парковки и камера заднего вида. Но и с таким подспорьем маневрировать на длиннобазном автомобиле во дворах не слишком комфортно. Надо привыкнуть и к немаленькому диаметру разворота (12,95 м).

Имеет ли смысл покупать версию в стильной комплектации Dark Label за 3 076 000 рублей или ограничиться менее презентабельным, но почти столь же щедро оснащенным исполнением Comfortline за 2 695 000 рублей? А может, взять самый доступный Amarok Trendline с начальным 2-литровым 140-сильным дизелем, «механикой» и жестко подключаемым полным приводом? Решать вам. На мой взгляд, эта модель дарит тем больше удовольствия, чем более премиальны ее дизайн и оснащение.

    

Технические характеристики Volkswagen Amarok Dark Label 2.0 AT8 4Motion 

Габариты, мм

5254х1944х1834

Колесная база, мм

3095

Дорожный просвет, мм

192

Объем грузовой платформы, м³

2,52

Снаряженная масса, кг

1982

Полная масса, кг

2820

Диаметр разворота, м

12,95

Тип двигателя

дизельный L4, битурбо

Рабочий объем, см³

1968

Макс. мощность, л.с./об/мин

180/4000

Макс. момент, Нм/об/мин

400/1500–2250

Привод

постоянный полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

179

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,9

Расход топлива (средний), л/100 км

8,5

Объем бака, л

80

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