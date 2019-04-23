Надев на утилитарный пикап яркий наряд и выделив ему щедрое оснащение, немецкая компания привлекла молодую аудиторию, не забыв и о традиционных клиентах постарше, которым важны грузоподъемность, динамика и проходимость

Среди пикапов, обычно воспринимаемых в качестве рабсилы, есть и свои модники – автомобили, обладающие повышенной имиджевой силой. Герой этого теста именно такой: вслед за стильными комплектациями Canyon и Aventura версию Dark Label сделали еще более эпатажной. Некрашеные корпуса зеркал, затемненные фонари, 18-дюймовые колесные диски с эффектом алмазной обработки, мощные боковые подножки и толстые дуги, ниспадающие от крыши двухрядной кабины, – эти элементы выглядят дорого и непривычно, а вкупе с черным цветом кузова (хотя доступны и другие оттенки) такой Amarok смотрится весьма оригинально.

Автомобили этой комплектации построены на базе исполнения Comfortline, и им не положены ни начальный 2-литровый 140-сильный, ни топовый 3-литровый 224-сильный дизели. Безальтернативный 2-литровый 180-сильный агрегат на тяжелом топливе можно выбрать либо в сочетании с 6-ступенчатой «механикой», либо, как в нашем случае, в связке с 8-диапазонным «автоматом». Привод же преду­смотрен постоянный полный с блокировкой заднего дифференциала.

Крупные планы

Снаружи Amarok Dark Label кажется огромным, внутри – просто крупным. Скульптурная передняя панель, выполненная из жесткого пластика, напомнит, что вы имеете дело с коммерческим транспортом, но отчетливо слышны и премиальные нотки. Мультируль и рукоять селектора «автомата» обшиты мягкой кожей, камера заднего вида, мультимедиа c навигацией, голосовым управлением, качественной «музыкой» и возможностью интегрировать смартфоны через системы MirrorLink/Android Auto/Apple CarPlay, двухзонный «климат», круиз-контроль, электропривод боковых стекол и зеркал, тонировка задних стекол – все это признаки «родства» с шикарными легковушками Volkswagen.

Мне в этом «немце» импонируют основательные, почти раблезианские элементы салона и общее ощущение добротности, достатка и уюта. Широкие и глубокие передние кресла с множеством регулировок, здоровенные кнопки на центральном тоннеле, удобные подстаканники в дверях и перед крупным боксом-подлокотником, три розетки на 12 В (две в районе центральной консоли и еще одна в грузовой платформе).

На обоих рядах просторно, доступ в салон облегчают массивные подножки, а придраться по части компоновки можно лишь к тому, что складывать неразрезной диван неудобно – для этого надо потянуть одновременно за две петли, разнесенные… по флангам спинки. За последней, кстати, есть «тайничок», где лежат домкрат, аптечка и набор инструментов. Ну, и еще жаль, что ни в диване, ни в заднем стекле не преду­смотрена форточка для перевозки длинномеров. Впрочем, лыжи, инструмент и одежду можно возить на грузовой платформе, прикрытой у тестового автомобиля жесткой пластиковой крышкой, снабженной газовыми упорами и замком. Для закрепления поклажи предусмотрены четыре такелажные петли. С их помощью легко фиксируется в том числе и европоддон, который встанет длинной стороной в самом узком месте платформы – между колесными арками. В плюсы запишем также небольшую погрузочную высоту (779 мм) и удобную ступеньку в заднем бампере.

Спортивный грузовик

Немецкие инженеры постарались, чтобы их пикап не ударил в грязь лицом ни в городе, ни на бездорожье, ни на трассе. Настройки подвески, рулевого управления и ездовой электроники на удивление универсальны. Но за счет опций те или иные качества модели можно усилить. К примеру, тестовый автомобиль оснащен «комфортным» вариантом подвески на основе задних трехлистовых рессор, а для заказа доступен и более солидный вариант – с усиленными пятилистовыми элементами.

Легкосплавные колеса на 18 дюймов отлично подходят пикапу на любом покрытии: с ними вы не пожалуетесь на излишнюю жесткость шасси, и в то же время они не замедлят реакции машины на руление – что называется, золотая середина. Если же есть желание усилить плавность хода, выбирайте высокопрофильные 16-дюймовые диски, а для езды по городу и хорошим асфальтовым трассам подойдут 19- и даже 20-дюймовые – такие тоже предлагаются.

Курсовая устойчивость при крейсерской скорости 130 км/ч у пикапа замечательная. Руль, снабженный гидроусилителем, точный и по меркам класса острый – меньше трех оборотов от упора до упора. Тормозная динамика не выдающаяся, но и не провальная (с учетом снаряженной массы в 2 т), это нужно иметь в виду при активной езде.

Высокотехнологичный 2-литровый 180-сильный битурбодизель позволяет Amarok реализовать возможности шасси на высоких скоростях, обеспечивая солидный запас тяги на бездорожье и при буксировке прицепа. Конечно, такой взрывной динамики при ускорении со старта и с высоких скоростей, как у версии с топовой дизельной «шестеркой», вы не увидите. Но я получал удовольствие от того, как живо автомобиль реагирует на «газ», а также от его потенциала при обгонах на шоссе. Тем более что его можно еще и подзадорить, для этого имеются ручной и «спортивный» режимы 8-диапазонного «автомата», передачи которого меняются подрулевыми «лепестками». Расход солярки на шоссе составил 8 л/100 км, но в городе у машины разыгрался аппетит и она начала требовать на 3–4 л больше.

Если завтра в поход

Внедорожные качества я выяснял на заснеженных полях и грунтовках и остался доволен. Блокировка заднего дифференциала и помощник при спуске серьезно усиливают возможности «немца» на «пересеченке». Остальное сделают длинноходная подвеска и система постоянного полного привода 4Motion на основе самоблокирующегося межосевого дифференциала Torsen. А вот не понравились боковые подножки, цеплявшиеся за кромку глубокой колеи и на перегибах крутых подъемов.

Что же касается городской эксплуатации, то, как всякий пикап, Amarok требует привыкания к солидным габаритам. Ситуацию заметно облегчают крупные внешние зеркала, задние датчики парковки и камера заднего вида. Но и с таким подспорьем маневрировать на длиннобазном автомобиле во дворах не слишком комфортно. Надо привыкнуть и к немаленькому диаметру разворота (12,95 м).

Имеет ли смысл покупать версию в стильной комплектации Dark Label за 3 076 000 рублей или ограничиться менее презентабельным, но почти столь же щедро оснащенным исполнением Comfortline за 2 695 000 рублей? А может, взять самый доступный Amarok Trendline с начальным 2-литровым 140-сильным дизелем, «механикой» и жестко подключаемым полным приводом? Решать вам. На мой взгляд, эта модель дарит тем больше удовольствия, чем более премиальны ее дизайн и оснащение.

Технические характеристики Volkswagen Amarok Dark Label 2.0 AT8 4Motion Габариты, мм 5254х1944х1834 Колесная база, мм 3095 Дорожный просвет, мм 192 Объем грузовой платформы, м³ 2,52 Снаряженная масса, кг 1982 Полная масса, кг 2820 Диаметр разворота, м 12,95 Тип двигателя дизельный L4, битурбо Рабочий объем, см³ 1968 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1500–2250 Привод постоянный полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 179 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,9 Расход топлива (средний), л/100 км 8,5 Объем бака, л 80