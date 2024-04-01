На рынке чудес не бывает. Здесь всё очень тщательно просчитано, каждый ход продуман игроками, каждая сенсация запланирована. Рядовой потребитель ждёт «народных» цен – а их нет и нет. Мелькнёт объявление о дешёвом товаре, начнёшь выяснять, неужто он и вправду такой? И оказывается, что да, он именно такой, выгодный, симпатичный и практичный, только… был. Пару лет назад его действительно предлагали по данной цене, но потом сняли с производства. А теперь пожалуйте рассмотреть аналоги в полтора-два раза дороже

Автомобили – не исключение. Забрезжит на горизонте выход в свет истинно народной модели, априори претендующей на роль бестселлера – а к началу продаж вдруг выясняется, что «механическая», она же «атмосферная» версия куда-то испарилась, и в шоу-румах сверкают только «автоматические» вариации с турбонаддувом и немыслимым количеством «наворотов» сомнительной нужности. Например, панорамная крыша и люк – ну зачем они в регионах, где плохая погода стоит полгода, а остальные полгода она просто ужасная? Полюбуйся тут на голубой небосвод или звёздные скопления.

Скромность с украшениями

Тест китайского компактного кроссовера BAIC X35 со всей наглядностью продемонстрировал, как у нас желаемое расходится с действительным. Начну с курьёза. Солнечным утром я надраил белоснежный кузов до блеска, но успел сделать только один его фотоснимок. Буквально сразу после этого небо затянуло тучами, и на два дня зарядил снегопад. Полюбоваться падающими снежинками через панорамную крышу я не успел: на крыше мгновенно вырос сугроб. Возникло сомнение не только в том, удастся мне или нет отснять «наружку», но и в том, сумею ли я вообще выбраться с участка и доехать до Москвы. К счастью, дороги у нас чистят с каждым годом лучше и лучше.

BAIC X35– скромник. Выглядит совсем не броско, и не только в белом цвете, но и в коричневом «металлике» (есть такой в гамме). Видно, что новый, современный, продуманный и проработанный – но не более. Не звезда экрана. Его собратья по бренду намного ярче, но и намного дороже, кто в полтора раза, кто вдвое. Ближайшие ценовые соперники – тоже «звёздочки», хоть и не первой величины. Тот же Geely Coolray.

Осматриваю BAIC, перебираю его фотографии – ну нет в нём «выдающихся» деталей. Фары как фары, фонари как фонари, общий абрис – кроссовер кроссовером. Надписи Beijing на решётке радиатора и двери багажного отделения – символы бренда, под которым автомобиль продаётся в Китае (в переводе Beijing означает Пекин). Марка ведёт родословную аж с 50-х годов прошлого века, она появилась в Поднебесной одной из первых. Богатая история.

Открываю водительскую дверь кроссовера – и сразу вспоминаю недавний тест седана BAIC U5 Plus. Тоже модель из недорогих (конечно, относительно), но, похоже, фирменный «конёк» у марки – это умение делать водительские кресла. Какие же они получаются удобные, «ухватистые». Глаз в данном случае не ошибается, а то ведь часто бывает: на вид сиденье просто шикарное, а сядешь – так себе. И валики боковой поддержки больше бутафорские, и поясница проваливается в спинку, и подушка коротковата. Здесь не так.

Регулировки у водительского кресла исключительно механические, но это простительно. А вот руль регулируется только по высоте – и это в автомобиле за 2,2 миллиона рублей? Да даже если бы он стоил обещанные 1,8 миллиона, всё равно. Единственная регулировка – век минувший, по-другому не скажешь.

Из прошлого века, похоже, до нас дошли и приборы BAIC`а – стрелочные, с монохромным дизайном экранчика борткомпьютера. В принципе, вся информация о движении так или иначе доступна, можно даже вызвать панель с указанием состояния шин (значения давления не указываются, вместо них только символы ОК, но и этого в общем достаточно, чтобы увидеть: все колёса в норме). Только вот каждый показатель на экране отображается в одиночку, а переключение между ними производится кнопками непосредственно на «приборке», причём, задействованы обе кнопки. Представляете, как неудобно пользоваться ими на ходу, особенно в темноте. Это точно век минувший, если не 50-е, то 90-е годы.

Но кнопки на руле есть, пусть мелкие, без подсветки, да ещё многие из них вакантные, не задействованные. И тут же, рядом, предмет роскоши: кнопка пуска двигателя. Её разместили оригинально – на месте традиционного замка зажигания. А что, логично же.

Экранчик мультимедиа невелик, и меню не богатое, хотя бы судя по количеству символов-иконок на нём. Но так, по большому счёту, всё необходимое есть. Можно послушать радио или музыку с флэшки, можно посмотреть видео (на стоянке) и вызвать меню управления «климатом». Только нельзя подогреть кресла. Эта роскошь в стоимость не входит.

Понравились «физические» органы управления «климатом» – кнопки и клавиши. Кнопки наглядны, клавиши – оригинальны. Порадовало и расположение гнёзд USB, зарядного и «музыкального», не надо их искать на ощупь в районе собственных коленей. К слову, одно гнёздышко здесь предусмотрели и для задних пассажиров. Задний диван отделан в том же стиле, что и передний. Посадка высокая, спинка по-кроссоверному установлена почти вертикально. Она, естественно, разрезная и складывается частями – но со ступенькой по отношению к фальшполу багажника.

«Трюм» для вещей в BAIC`е имеет значительную высоту под шторкой, но небольшую длину по полу. Это напоминает модели Opel Mokka и Ford EcoSport. Сзади пространство для вещей ограничено высоченным порогом, редко встречался такой. У фальшпола обнаруживается сбоку отдельная поднимаемая часть, только, подняв её, можно увидеть лишь металл пола, никакой ёмкости здесь нет. Странно… Запаска – докатка, инструменты в чехле лежат внутри неё и никак не закреплены.

Не верь глазам своим?

Аналоговые приборы, механические регулировки водительского кресла, отсутствие подогрева сидений, настройка руля только по высоте. За что же платить-то 2,2 миллиона и в честь чего цена взлетела аж на 400 тысяч? Дело – в моторе. Первоначально предполагалось, что автомобиль получит под капот 112-сильный бензиновый атмосферник, да ещё в сочетании с «механикой». Но, видимо, поразмыслили китайцы и решили малой «кровью» сделать кроссовер дороже. Теперь мотор с турбиной, а вместо механической коробки – вариатор, не ахти что, но ведь сам переключает передачи, а это удобно. Правда, и водитель не лишён этой возможности.

Полуторалиитровый136-сильный турбо-BAIC, честно говоря, не порадовал экономичностью. До обнуления показателя расхода топлива автомобиль демонстрировал на трассе аж 11-литровый «аппетит», и это при том, что скорости на зимней заснеженной дороге были далеки от максимально возможных. Если расход обнулить, показатель снизится до 9 л, но это всё равно будет больше заявленного в технической характеристике. В городе с пробками бензин убывал со «скоростью» 12 л на 100 км.

Сказать начистоту, турбину под капотом я не нашёл. И даже позволил себе усомниться в правдивости надписи Turbo на крышке двигателя. Но в технической характеристике прямо указано на наддув, а это значит, что он всё-таки есть. Будем надеяться, что механики при обслуживании модели на сервисе знают, где это устройство, и не оставят его без внимания. Рядовому потребителю к нему лучше не прикасаться.

По большому счёту, водитель о «турбо» может и не знать. С первых метров пути очевидно: мощности мотора для китайского кроссовера достаточно, тяга уверенная, динамика приемлемая. В абсолютных цифрах Х35, конечно, не рекордсмен и даже не спортсмен: разгоняется с места до сотни за немалые 11 секунд. Но в то же время есть ощущение, что он не вымучивает эти секунды, а помогает ли ему турбина или нет – неважно. Тяга ровная в значительном диапазоне оборотов – пожалуй, только это и позволяет заподозрить наличие наддува.

Согласно технической характеристике, относительно небольшой момент двигателя (210 Нм) реализуется при 4500 об/мин. Да, на ходу похоже, что двигатель «раскрывается» именно с набором оборотов. Но если не «газовать», то можно обнаружить, что при движении по трассе стрелка тахометра практически постоянно находится ниже 2000 об/мин. А если переключаться вручную, то это можно делать при 2500 об/мин, и мотор вытянет. Хотя для приятного разгона лучше раскрутиться до 3000, а то и до 3500 об/мин.

Для нелюбителей и противников самостоятельного выбора передач сообщу: вариатор BAIC`а не «тупит» и в принципе сам справляется с переключениями достаточно оперативно. Хотя, как мне кажется, в ручное переключение автоматика вмешивается и повышает/понижает передачу немногим позже, чем я качну селектором, а ещё на доли секунды позже сменится индикация передачи на «приборке». Но всё это мелочи, по большому счёту они почти не заметны и «гражданскому» автомобилю абсолютно простительны.

Я не знаю, насколько вредно для вариатора менять передачи вручную, как это влияет на его срок службы. Об этом сведений нет. Чаще пишут, что этому механизму вредны резкие разгоны. Косвенно, конечно, понижение передачи так или иначе улучшает разгон. Но на скользких и заснеженных дорогах мы ведь выбираем низкие передачи не для того, чтобы мгновенно ускоряться, а для лучшей курсовой устойчивости автомобиля. А для этого не надо резко «газовать», достаточно просто поддерживать высокие обороты. Итак, при 80 км/ч и пятой передаче мотор развивает примерно 3600 об/мин, на четвёртой передаче стрелка поднимается до 4000 об/мин, на третьей – до 4200-4300 об/мин. Догадайтесь с трёх раз, на какой передаче автомобиль увереннее держит прямую.

Соответствовать классу

Ручное переключение передач пришлось очень кстати ещё и потому, что тестовый экземпляр кроссовера был «обут» в нешипованные шины. Так вот, самостоятельно понижая ступени коробки, я чувствовал себя на скользких и снежных зимних дорогах в разы более уверенно, чем на гораздо более дорогом и современном кроссовере, который ручным выбором передач почему-то обделили.

Зимой наши дороги становятся более гладкими, чем летом, убеждаюсь в этом в который уже сезон. Как оценить подвеску BAIC`а, какой поставить балл? Видимо – средний. Для хорошей управляемости она мягковата, для комфорта – наоборот. Как говорится, и нашим, и вашим. Устройство её незатейливо: спереди стойки «МакФерсон», сзади неразрезная торсионная балка. Кстати, места под днищем в заднем свесе довольно много, можно было бы сделать выемку для запасного колеса поглубже. Из «зимних» особенностей автомобиля обнаружились следующие: снег активно и плотно набивается в колёсные арки, а также в полость заднего бампера. Последнее менее критично, а вот заледеневшая масса в арках передних колёс может вызывать затруднения при управлении. Лучше при возможности налипший снег удалять.

Дорожный просвет у модели заявлен на уровне 180 мм, и это неплохо. Если взглянуть под днище, заметно выступающих деталей не увидишь. С другой стороны, шансов на бездорожье кроссовер лишён «благодаря» одному лишь переднему приводу. И – в моём случае – шинам-«липучкам», рассчитанным лишь на очищенный от снега асфальт. Два близких по времени теста окончательно убедили меня: грубые, глубоко рифлёные «шиповки» не показались лишними даже на модели с околоспортивными характеристиками, кроссоверу же они показаны тем более.

Резюмируя, можно сказать, что, , BAIC X35 народным автомобилем не станет. Именно к сожалению, потому что критичных недостатков у него в ходе теста не выявилось. И в целом ничего не было бы плохого в том, что эта модель заместила бы на наших дорогах тольяттинский Xray или столь же безвременно подорожавший «Москвич». Пусть заявленные для Х35 два с гаком миллиона рублей постепенно тоже станут синонимами «бюджета», всё же данный автомобиль попадает в класс, где положено иметь подогрев сидений и регулировку руля по вылету. Аргумент продавцов «поищите что-нибудь другое за такие же деньги» несостоятелен: покупатель добавит и возьмёт . Так что давайте разберёмся: либо делаем ставку на максимальную простоту и дешевизну и таким образом достигаем успеха на рынке, либо переходим в более высокую «лигу», где цены выше, но и оснащение богаче, и дизайн.

Средний расход бензина за тест Chery Tiggo 8 Pro Hybrid составил 8,4 л на 100 км. На трассе аппетит снижался до 7,9 л на сотню. Автомобиль заправлялся 95-м бензином, однако для него доступен и 92-й – как у всех моделей Chery на российском рынке. На гибридном Tiggo 8 Pro установлен тот же бензиновый мотор, что и на седьмой модели: полуторалитровый 147-сильный. Не-гибридная версия Tiggo 8 Pro оснащается 1,6-литровым турбомотором, развивающим 186 л. с. Этот автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,9 с, хотя крутящий момент у него выше, чем у гибрида: 279 Нм против 210-ти. В настоящее время на российском рынке предлагаются три версии BAIC X35: Fashion, Fashion Plus и Luxury. Все они оснащены бензиновым турбомотором мощностью 136 л. с и вариатором, привод – только передний. Стоимость каждого из вариантов, соответственно, 2 200 000, 2 310 000 и 2 390 000 рублей.

Технические характеристики BAIC X35 ГАБАРИТЫ, ММ 4325 х 1830 х 1640 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2570 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 390 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1340 ТИП ДВС R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 136 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 210 / 4500 ТРАНСМИССИЯ вариатор ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 175 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 46