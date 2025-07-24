До конца 2025 года в России появятся три новые модели BAIC

Китайская компания BAIC до конца 2025 года представит на российском рынке три новых рамных внедорожника серии BJ

Первой новинкой станет BAIC BJ60. Модель оснащена 2,0-литровым дизельным турбодвигателем, работающим в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный. Автомобиль выделяется крупной решеткой радиатора с U-образной подсветкой, 20-дюймовыми колесными дисками и панорамной крышей. Сборка автомобиля будет налажена на калининградском заводе «Автотор».

Ожидается, что одной из следующих моделей станет новое поколение BAIC BJ40. А вот о третьей новинке пока официальной информации нет, но в модельном ряду BAIC остаются такие кандидаты, как BJ30, BJ80 и флагманский BJ90.