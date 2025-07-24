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24 июл 2025

До конца 2025 года в России появятся три новые модели BAIC

До конца 2025 года в России появятся три новые модели BAIC
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BAIC до конца 2025 года представит на российском рынке три новых рамных внедорожника серии BJ

Первой новинкой станет BAIC BJ60. Модель оснащена 2,0-литровым дизельным турбодвигателем, работающим в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный. Автомобиль выделяется крупной решеткой радиатора с U-образной подсветкой, 20-дюймовыми колесными дисками и панорамной крышей. Сборка автомобиля будет налажена на калининградском заводе «Автотор».

Ожидается, что одной из следующих моделей станет новое поколение BAIC BJ40. А вот о третьей новинке пока официальной информации нет, но в модельном ряду BAIC остаются такие кандидаты, как BJ30, BJ80 и флагманский BJ90.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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