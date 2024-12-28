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28 дек 2024

Линейка кроссовера BAIC X75 в России пополнится полноприводной гибридной версией

Линейка кроссовера BAIC X75 в России пополнится полноприводной гибридной версией
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BAIC в следующем году выведет на российский рынок новую версию кроссовера BAIC X75. Автомобиль получит гибридную силовую установку и полный привод

Сейчас BAIC X75 доступен российскому покупателю с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод может быть только передний. 

О новой модификации пока информации нет, но предположим, что речь идет о связке 1,5-литрового двигателя и электромотора, как на соплатформенном BAIC X7. Однако младшая модель может быть только переднеприводной.

При написании новости использовалась информация:
AUTONEWS

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