Линейка кроссовера BAIC X75 в России пополнится полноприводной гибридной версией

Китайская компания BAIC в следующем году выведет на российский рынок новую версию кроссовера BAIC X75. Автомобиль получит гибридную силовую установку и полный привод

Сейчас BAIC X75 доступен российскому покупателю с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод может быть только передний.

О новой модификации пока информации нет, но предположим, что речь идет о связке 1,5-литрового двигателя и электромотора, как на соплатформенном BAIC X7. Однако младшая модель может быть только переднеприводной.