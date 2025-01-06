«Бывает всё на свете хорошо» - даже закоренелые пессимисты так иногда думают. Оптимисты же уверены, что, если сейчас хорошо, то обязательно будет ещё лучше. Даже если лучше вроде бы уже и некуда
Китайский автопром постепенно заполняет наш московский двор. Тут и «Changan «прописался», и Exeed, и Omoda, а иногда вплывает даже величественный «Лисянь», очень похожий на лондонское такси «Метрокэб». И однажды я заметил автомобиль, силуэт которого сразу не узнал. А это был хорошо знакомый мне BAIC X55. Что-то в его очертаниях есть от «Омоды», «Чери», «Джетура» и корейского «Тусана», однако даже собирательный образ получился достаточно своеобразным, чтобы издали сказать – это кто-то другой. И захотеть приблизиться, чтобы рассмотреть новичка получше.
Да, китайцы мастерски уловили тренд и «насыпали» нам кроссоверов всех мастей и расцветок – очень разнообразных (хотя и похожих) внешне и почти идентичных (в большинстве своём) по технической «начинке» и ходовым качествам. Вспоминаешь проведённые тесты – и порой с трудом можешь назвать, какой из автомобилей был динамичнее, а какой спокойнее, кто предлагал более мягкую и комфортную подвеску, кто – менее, у кого в салоне было больше всего красочной электроники… По очкам многие модели шли вровень, как говорят, колесо в колесо. Так что покупателям можно было смело рекомендовать выбирать модель либо по собственному вкусу, либо по близости к дому дилерского центра и выгодности кредитного предложения.
Исключения были и есть. Одна из марок показалась нам опережающей другие в плане ходовых качеств, поведения на дороге. Нет, от европейских и японских аналогов она отстояла, как до Луны, то есть, те же Subaru ей не аналоги вовсе. И всё же на дороге эти машины держались лучше других, особенно одна – этакий низкий псевдо-кроссовер на «20-х» дисках. В глазах истинного драйвера его напрочь «косил» тот факт, что трансмиссия у него не имела ручного выбора передач – но где сегодня те драйверы и кто пользуется «ручкой»? Однако при сравнении было всё же заметно, что при разработке этих моделей внимание было уделено не только внешней красоте и развлекательной электронике в салоне: продумано было и «железо».
BAIC X55, он же Beijing я бы к драйверским моделям не отнёс. Не того поля эта красная «ягода», хоть и ракетообразных очертаний. Ну и что? Про кроссовер Omoda C5 скажу то же самое. Даже про седан Omoda S5 с приставкой GT. И тем не менее, все эти машины среднему автовладельцу понравятся, да и молодому тоже.
Отличительная черта BAIC`ов, на мой взгляд – особенно удобный профиль передних сидений. Вот прямо особенно удобный. Сейчас редко встретишь даже бюджетную модель, на которой можно было бы придраться к удобству посадки на водительском месте. А в прошлом таковые были. Сегодня же ну максимум, на что можно посетовать, так это на отсутствие регулировки рулевой колонки по «вылету». Но создатели BAIC`ов отнеслись к проектированию кресел особенно внимательно, причём, и на бюджетных моделях типа X35 и U5.
Средний кроссовер X55 неожиданно «выстрелил» другими креслами – псевдо-спортивными, с интегрированными подголовниками. Причём, мне с тестовым экземпляром повезло: в салоне оказались сиденья чёрного колера с жёлтой прострочкой. В ранних тестах кроссовера фигурировали кресла ярко-красные, сильно напоминающие надувные детские игрушки для плавания. Окажись в моих руках такой автомобиль, я бы точно оценил его интерьер отрицательно. Слишком «кричащий» и оттого дешёвый. А с чёрными креслами совсем иной «коленкор». И стильно, и спортивно. Помимо основных регулировок, отдельный электропривод позволяет водителю настроить поясничный подпор. Но, по правде сказать, в бюджетных моделях BAIC сиденья мне понравились больше, пусть со спортом они и не имели ничего общего.
Х55, побывавший у нас на тесте, отличался также русификацией мультимедиа. Как я понимаю, в начале выпуска модели в России этого не было. Теперь есть, фотографии подтвердят. Неточности перевода найти можно, но они незначительные. Разобраться в меню просто. Есть быстрый доступ к важным функциям, например, к выбору режимов движения. Минусы центрального экрана – не очень высокое разрешение и «среднее» качество картинок с камер кругового обзора. Тем не менее, такой обзор есть, и это плюс.
Добавлю к этому: камеры «видят» даже больше, чем от них ожидаешь. Так, при движении по московскому двору система наружного наблюдения Х55 «распознала» вдали (подчёркиваю – вдали) велосипедиста и сигналом предупредила меня об этом. Ну хорошо же! Ставлю твёрдую «пятёрку».
Распознавание препятствий для данного кроссовера не приятная опция и не очередной технический курьёз, а, по сути, необходимость. Почему? Кроссовер имеет не очень комфортную особенность: при начале движения он любит «прыгнуть» с места прямо в карьер. Это подметили многие из тестировавших модель журналистов. Причём, они обратили внимание, что странная работа семиступенчатого «робота» (а именно такой трансмиссией комплектуется переднеприводный автомобиль) наблюдается чаще тогда, когда двигатель и коробка не прогреты. То есть, лучше перед стартом дать двигателю «помолотить» на холостом ходу от силы минуты три. Так вот, в моём случае старты происходили в летнее время. И автомобиль точно так же «прыгал» с места. К этой особенности пришлось привыкать.
Дотошные коллеги подсчитали: у BAIC X55 на российском рынке насчитывается десять конкурентов только из «китайцев». Десять моделей, очень близких по размерам, оснащению и цене. Начнёшь выбирать – глаза разбегутся, ведь все машины симпатичны внешне и неплохо «нафаршированы». При этом Х55 стоит немного особняком: он мощнее. Его мотор, кстати, оборудованный механизмом турбонаддува с изменяемой геометрией направляющего аппарата, развивает аж 177 л. с. и 300 Ньютон-метров крутящего момента. Менее 8 с разгона с места до сотни – очень хорошо! И «прыжок» при старте как бы подтверждает и обещает динамику…
А вот практически-то только он и подтверждает. На ходу автомобиль производит впечатление мощного, но плавного. Тяга доступна с 1500 до 4250 об/мин, и это так и есть. Спортивного, «взрывного» характера нет и в помине. Я опробовал все режимы движения, но нет, не в поисках наиболее динамичного, а просто для пробы. И остановился на Smart. Потому что он сочетает стремительность спортивного режима с плавностью переключений при настройке «Комфорт». Золотая середина. В режиме Sport «робот» меняет передачи резковато, в режиме ЕСО автомобиль откровенно «тупит». То есть, режимы не бутафорские, разница между ними ощутима.
Так что не ждите от ракетообразного кроссовера спортивных побед в светофорных гонках. Он постепенно приучит вас к своей спокойной мощи и к движению быстрому, но с достоинством. Этот «крейсер» хорошо «вооружён», но не для первенства в регатах. «Спокойствие, только спокойствие» - вот его девиз.
Характеристики подвески это подтверждают. «Железо» тщательно сбалансировано с двигателем. Спортивной жёсткости нет, но и развалистой мягкости тоже. Примечательно, что сзади применена «многорычажка», нижние рычаги массивные, а пружины короткие и толстые. Полного привода нет и не предвидится, но с полноприводными версиями конкурентов Х55 в плане цены не соперничает – они дороже.
И тут опять встаёт вопрос критериев выбора автомобиля для покупки. В чём ещё преимущества BAIC, а в чём он проигрывает? Здесь есть панорамная крыша – хорошо. Эффектные «ягуаровские» наружные дверные ручки поражают – дорого выглядят! Задний диван просторен, расстояние для ног севшего «за мной» пассажира – 30 см, немало. Части спинки заднего дивана складываются в ровную поверхность с фальшполом багажника. Дверь в багажник оснащена электроприводом.
Но кое на что придётся сетовать. В автомобиле есть многоцветная «атмосферная» подсветка, однако отсутствует подогрев сидений сзади (передние подогреваются и даже вентилируются). И багажник невелик по размеру для массивного кузова: всего-то 350 л. Как так получилось у проектировщиков? Справедливости ради скажу, что чисто внешне «трюм» маленьким и тесным не выглядит. К тому же под фальшполом есть некоторой высоты органайзер из пенопласта, и только под ним – запаска-докатка.
Так что если в перспективе после покупки автомобиля вы планируете отправляться в дальние путешествия, то BAIC X55 вам подойдёт. Необходимая поклажа в багажник уместится, да и не принято сегодня забивать машину скарбом. Проще взять необходимое в конце пути, на турбазе или в глэмпинге напрокат.
Пассажиры, безусловно, оценят комфорт салона на трассе. Кроссовер отлично держит курс и не так уж резко подруливает, контролируя полосу движения. Есть адаптивный «круиз», управляемый отдельным подрулевым «джойстиком». В салоне на ходу тишина до весьма значительных скоростей, поэтому можно по достоинству оценить бортовую акустику.
Журналисты, тестировавшие кроссовер, обратили внимание на его экономичность. Но указанные в их обзорах цифры подозрительно напоминают паспортные данные. У меня таких, честно сказать, не получилось. В городском цикле Х55 демонстрировал, как минимум, десятилитровый расход. В смешанном – 8,5 л. На трассе можно было достичь семи литров, но лишь при включённом «круизе» с заданной скоростью 110 км/ч (при этом на цифровом спидометре чаще высвечивались 108 км/ч, а средняя на дистанции составила 104 км/ч). Плюс модели в том, что турбомотор можно «кормить» как 95-м, так и 92-м бензином. Впрочем, такое обещание характерно для многих китайских моделей, однако в дилерских кулуарах, тем не менее, советуют применять только 95-й. Так вот, во время теста именно его я и использовал.
Близится зима, и покупатели автомобилей вынуждены задумываться об одновременном приобретении сезонной «резины». Чудаков, пытающихся сэкономить и занимающихся перебортировкой шин дважды в год, думаю, почти не осталось, потому что данная операция, повторённая многократно, не сможет не сказаться на посадочных местах шин и колёс. Лучше, разумеется, купить и менять по сезону колёса в сборе. Имеет ли смысл сменить 19-дюймовые колёса BAIC X55 с шинами 55-процентного профиля на 60-процентные 18-дюймовые? Думаю, нет. Большие колёса с более «тонкими» шинами не делают автомобиль слишком жёстким. Он сохраняет на них вполне приемлемый комфорт вкупе с достаточно точной управляемостью (руль совершает 2,3 оборота от упора до упора). Сильных кренов даже во время резких манёвров у кроссовера не наблюдается, «подламывания» шин тем более.
Да, немудрено тут засомневаться при выборе лучшего кроссовера из десятка с лишним похожих моделей. Лично я не остановился бы на BAIC X55 только по одной-единственной причине: мне больше нравится «квадратный» дизайн другой модели, делающий её похожей на внедорожник (привод у неё, однако, только передний). Так что это, собственно, только дело вкуса. Но, окажись Х55 выгоднее по цене, возразить против его покупки будет нечего. Ведь в среднем, так сказать, по очкам он не проигрывает и не уступает никому. И после прохождения тест-драйва наверняка понравится многим.
|
Технические характеристики BAIC X55
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4620 х 1886 х 1680
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2735
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
180
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
350
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1625
|
ТИП ДВС
|
R4, бензиновый, с турбонаддувом
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1502
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С.
|
177 / 5500
|
МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН
|
300 / 1500 - 4250
|
ТРАНСМИССИЯ
|
роботизированная, 7-ст.
|
ПРИВОД
|
передний
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
200
|
РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С
|
7,8
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ
|
7,7
|
ЁМКОСТЬ БАКА, Л
|
53
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