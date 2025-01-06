«Бывает всё на свете хорошо» - даже закоренелые пессимисты так иногда думают. Оптимисты же уверены, что, если сейчас хорошо, то обязательно будет ещё лучше. Даже если лучше вроде бы уже и некуда

Китайский автопром постепенно заполняет наш московский двор. Тут и «Changan «прописался», и Exeed, и Omoda, а иногда вплывает даже величественный «Лисянь», очень похожий на лондонское такси «Метрокэб». И однажды я заметил автомобиль, силуэт которого сразу не узнал. А это был хорошо знакомый мне BAIC X55. Что-то в его очертаниях есть от «Омоды», «Чери», «Джетура» и корейского «Тусана», однако даже собирательный образ получился достаточно своеобразным, чтобы издали сказать – это кто-то другой. И захотеть приблизиться, чтобы рассмотреть новичка получше.

Сиденья – не игрушки

Да, китайцы мастерски уловили тренд и «насыпали» нам кроссоверов всех мастей и расцветок – очень разнообразных (хотя и похожих) внешне и почти идентичных (в большинстве своём) по технической «начинке» и ходовым качествам. Вспоминаешь проведённые тесты – и порой с трудом можешь назвать, какой из автомобилей был динамичнее, а какой спокойнее, кто предлагал более мягкую и комфортную подвеску, кто – менее, у кого в салоне было больше всего красочной электроники… По очкам многие модели шли вровень, как говорят, колесо в колесо. Так что покупателям можно было смело рекомендовать выбирать модель либо по собственному вкусу, либо по близости к дому дилерского центра и выгодности кредитного предложения.

Исключения были и есть. Одна из марок показалась нам опережающей другие в плане ходовых качеств, поведения на дороге. Нет, от европейских и японских аналогов она отстояла, как до Луны, то есть, те же Subaru ей не аналоги вовсе. И всё же на дороге эти машины держались лучше других, особенно одна – этакий низкий псевдо-кроссовер на «20-х» дисках. В глазах истинного драйвера его напрочь «косил» тот факт, что трансмиссия у него не имела ручного выбора передач – но где сегодня те драйверы и кто пользуется «ручкой»? Однако при сравнении было всё же заметно, что при разработке этих моделей внимание было уделено не только внешней красоте и развлекательной электронике в салоне: продумано было и «железо».

BAIC X55, он же Beijing я бы к драйверским моделям не отнёс. Не того поля эта красная «ягода», хоть и ракетообразных очертаний. Ну и что? Про кроссовер Omoda C5 скажу то же самое. Даже про седан Omoda S5 с приставкой GT. И тем не менее, все эти машины среднему автовладельцу понравятся, да и молодому тоже.

Отличительная черта BAIC`ов, на мой взгляд – особенно удобный профиль передних сидений. Вот прямо особенно удобный. Сейчас редко встретишь даже бюджетную модель, на которой можно было бы придраться к удобству посадки на водительском месте. А в прошлом таковые были. Сегодня же ну максимум, на что можно посетовать, так это на отсутствие регулировки рулевой колонки по «вылету». Но создатели BAIC`ов отнеслись к проектированию кресел особенно внимательно, причём, и на бюджетных моделях типа X35 и U5.

Средний кроссовер X55 неожиданно «выстрелил» другими креслами – псевдо-спортивными, с интегрированными подголовниками. Причём, мне с тестовым экземпляром повезло: в салоне оказались сиденья чёрного колера с жёлтой прострочкой. В ранних тестах кроссовера фигурировали кресла ярко-красные, сильно напоминающие надувные детские игрушки для плавания. Окажись в моих руках такой автомобиль, я бы точно оценил его интерьер отрицательно. Слишком «кричащий» и оттого дешёвый. А с чёрными креслами совсем иной «коленкор». И стильно, и спортивно. Помимо основных регулировок, отдельный электропривод позволяет водителю настроить поясничный подпор. Но, по правде сказать, в бюджетных моделях BAIC сиденья мне понравились больше, пусть со спортом они и не имели ничего общего.

Средний расход 95-го бензина за тест кроссовера колебался от 8,2 до 8,5 л на 100 км. В городе «аппетит» автомобиля возрастал, как минимум, до 10 л на сотню. На трассе можно было достичь 7 л, однако лишь при движении на «круизе» со значением скорости 110 км/ч (истинный темп движения составлял при этом 104 км/ч). Турбомотор «Икс пятьдесят пятого» обеспечивает мощную, но ровную тягу в очень широком диапазоне оборотов, а «робот», по современной традиции, стремится как можно быстрее переключиться «вверх». На скорости 130 км/ч двигатель работает, развивая 3000 об/мин.

Х55, побывавший у нас на тесте, отличался также русификацией мультимедиа. Как я понимаю, в начале выпуска модели в России этого не было. Теперь есть, фотографии подтвердят. Неточности перевода найти можно, но они незначительные. Разобраться в меню просто. Есть быстрый доступ к важным функциям, например, к выбору режимов движения. Минусы центрального экрана – не очень высокое разрешение и «среднее» качество картинок с камер кругового обзора. Тем не менее, такой обзор есть, и это плюс.

Добавлю к этому: камеры «видят» даже больше, чем от них ожидаешь. Так, при движении по московскому двору система наружного наблюдения Х55 «распознала» вдали (подчёркиваю – вдали) велосипедиста и сигналом предупредила меня об этом. Ну хорошо же! Ставлю твёрдую «пятёрку».

Быстрый старт

Распознавание препятствий для данного кроссовера не приятная опция и не очередной технический курьёз, а, по сути, необходимость. Почему? Кроссовер имеет не очень комфортную особенность: при начале движения он любит «прыгнуть» с места прямо в карьер. Это подметили многие из тестировавших модель журналистов. Причём, они обратили внимание, что странная работа семиступенчатого «робота» (а именно такой трансмиссией комплектуется переднеприводный автомобиль) наблюдается чаще тогда, когда двигатель и коробка не прогреты. То есть, лучше перед стартом дать двигателю «помолотить» на холостом ходу от силы минуты три. Так вот, в моём случае старты происходили в летнее время. И автомобиль точно так же «прыгал» с места. К этой особенности пришлось привыкать.

Дотошные коллеги подсчитали: у BAIC X55 на российском рынке насчитывается десять конкурентов только из «китайцев». Десять моделей, очень близких по размерам, оснащению и цене. Начнёшь выбирать – глаза разбегутся, ведь все машины симпатичны внешне и неплохо «нафаршированы». При этом Х55 стоит немного особняком: он мощнее. Его мотор, кстати, оборудованный механизмом турбонаддува с изменяемой геометрией направляющего аппарата, развивает аж 177 л. с. и 300 Ньютон-метров крутящего момента. Менее 8 с разгона с места до сотни – очень хорошо! И «прыжок» при старте как бы подтверждает и обещает динамику…

А вот практически-то только он и подтверждает. На ходу автомобиль производит впечатление мощного, но плавного. Тяга доступна с 1500 до 4250 об/мин, и это так и есть. Спортивного, «взрывного» характера нет и в помине. Я опробовал все режимы движения, но нет, не в поисках наиболее динамичного, а просто для пробы. И остановился на Smart. Потому что он сочетает стремительность спортивного режима с плавностью переключений при настройке «Комфорт». Золотая середина. В режиме Sport «робот» меняет передачи резковато, в режиме ЕСО автомобиль откровенно «тупит». То есть, режимы не бутафорские, разница между ними ощутима.

Так что не ждите от ракетообразного кроссовера спортивных побед в светофорных гонках. Он постепенно приучит вас к своей спокойной мощи и к движению быстрому, но с достоинством. Этот «крейсер» хорошо «вооружён», но не для первенства в регатах. «Спокойствие, только спокойствие» - вот его девиз.

Характеристики подвески это подтверждают. «Железо» тщательно сбалансировано с двигателем. Спортивной жёсткости нет, но и развалистой мягкости тоже. Примечательно, что сзади применена «многорычажка», нижние рычаги массивные, а пружины короткие и толстые. Полного привода нет и не предвидится, но с полноприводными версиями конкурентов Х55 в плане цены не соперничает – они дороже.

Посмотрим на небо

И тут опять встаёт вопрос критериев выбора автомобиля для покупки. В чём ещё преимущества BAIC, а в чём он проигрывает? Здесь есть панорамная крыша – хорошо. Эффектные «ягуаровские» наружные дверные ручки поражают – дорого выглядят! Задний диван просторен, расстояние для ног севшего «за мной» пассажира – 30 см, немало. Части спинки заднего дивана складываются в ровную поверхность с фальшполом багажника. Дверь в багажник оснащена электроприводом.

Но кое на что придётся сетовать. В автомобиле есть многоцветная «атмосферная» подсветка, однако отсутствует подогрев сидений сзади (передние подогреваются и даже вентилируются). И багажник невелик по размеру для массивного кузова: всего-то 350 л. Как так получилось у проектировщиков? Справедливости ради скажу, что чисто внешне «трюм» маленьким и тесным не выглядит. К тому же под фальшполом есть некоторой высоты органайзер из пенопласта, и только под ним – запаска-докатка.

Измерение салона с рулеткой показало следующее. Ширина салона спереди 145 см, сзади 142 см, расстояние для ног при посадке «за мной» 30 см. Высота багажника под сдвижной шторкой 42 см. Вот, пожалуй, по этому параметру багажник относительно невелик, а площадь фальшпола у него значительная, длина его до спинки второго ряда сидений – 92 см.

Так что если в перспективе после покупки автомобиля вы планируете отправляться в дальние путешествия, то BAIC X55 вам подойдёт. Необходимая поклажа в багажник уместится, да и не принято сегодня забивать машину скарбом. Проще взять необходимое в конце пути, на турбазе или в глэмпинге напрокат.

Пассажиры, безусловно, оценят комфорт салона на трассе. Кроссовер отлично держит курс и не так уж резко подруливает, контролируя полосу движения. Есть адаптивный «круиз», управляемый отдельным подрулевым «джойстиком». В салоне на ходу тишина до весьма значительных скоростей, поэтому можно по достоинству оценить бортовую акустику.

Журналисты, тестировавшие кроссовер, обратили внимание на его экономичность. Но указанные в их обзорах цифры подозрительно напоминают паспортные данные. У меня таких, честно сказать, не получилось. В городском цикле Х55 демонстрировал, как минимум, десятилитровый расход. В смешанном – 8,5 л. На трассе можно было достичь семи литров, но лишь при включённом «круизе» с заданной скоростью 110 км/ч (при этом на цифровом спидометре чаще высвечивались 108 км/ч, а средняя на дистанции составила 104 км/ч). Плюс модели в том, что турбомотор можно «кормить» как 95-м, так и 92-м бензином. Впрочем, такое обещание характерно для многих китайских моделей, однако в дилерских кулуарах, тем не менее, советуют применять только 95-й. Так вот, во время теста именно его я и использовал.

Близится зима, и покупатели автомобилей вынуждены задумываться об одновременном приобретении сезонной «резины». Чудаков, пытающихся сэкономить и занимающихся перебортировкой шин дважды в год, думаю, почти не осталось, потому что данная операция, повторённая многократно, не сможет не сказаться на посадочных местах шин и колёс. Лучше, разумеется, купить и менять по сезону колёса в сборе. Имеет ли смысл сменить 19-дюймовые колёса BAIC X55 с шинами 55-процентного профиля на 60-процентные 18-дюймовые? Думаю, нет. Большие колёса с более «тонкими» шинами не делают автомобиль слишком жёстким. Он сохраняет на них вполне приемлемый комфорт вкупе с достаточно точной управляемостью (руль совершает 2,3 оборота от упора до упора). Сильных кренов даже во время резких манёвров у кроссовера не наблюдается, «подламывания» шин тем более.

Да, немудрено тут засомневаться при выборе лучшего кроссовера из десятка с лишним похожих моделей. Лично я не остановился бы на BAIC X55 только по одной-единственной причине: мне больше нравится «квадратный» дизайн другой модели, делающий её похожей на внедорожник (привод у неё, однако, только передний). Так что это, собственно, только дело вкуса. Но, окажись Х55 выгоднее по цене, возразить против его покупки будет нечего. Ведь в среднем, так сказать, по очкам он не проигрывает и не уступает никому. И после прохождения тест-драйва наверняка понравится многим.

Среднеразмерный кроссовер BAIC X55 собирается в России, на заводе в Калининграде. Цена двух доступных на рынке версий – 2,95 и 3,25 млн рублей. Силовой агрегат в обоих случаях одинаковый: 177-сильный бензиновый двигатель с турбонаддувом, трансмиссия – семиступенчатый «робот» о двух сцеплениях. Привод – только передний. Подвеска спереди типа McPherson, сзади – независимая многорычажная.

Технические характеристики BAIC X55 ГАБАРИТЫ, ММ 4620 х 1886 х 1680 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2735 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 350 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1625 ТИП ДВС R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1502 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 177 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 300 / 1500 - 4250 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 7,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 53