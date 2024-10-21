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«Пекин» с немецкими корнями
Логотип BAIC

BAIC X75 (2024) вид спереди
Решетка радиатора, как теперь принято, интегрирована в бампер
BAIC X75 (2024) вид сбоку
Двухцветный кузов, тонировка задней полусферы – признаки комплектации Exclusive
BAIC X75 (2024) вид сзади
На корме индекс 310T. Цифра крутящего момента? Но тут он равен 300 Нм
BAIC X75 (2024) вид сзади
Патрубки выпускной системы – бутафория, в них пластиковые заглушки
BAIC X75 (2024) салон
При посадке сиденье отъезжает назад – функция комфортной посадки
BAIC X75 (2024) дверь
Снизу пластик жесткий, сверху – мягкий, в центре – вставка из экокожи
BAIC X75 (2024) передние кресла
Наклон подголовников регулируется на экране климатической установки
BAIC X75 (2024) салон
Физических кнопок почти не видно, все регулировки – на экранах
BAIC X75 (2024) салон
Слева под рулем – рычаг управления активным круиз-контролем
BAIC X75 (2024) приборная панель
Стрелки спидометра и тахометра расположены на боковых сторонах приборной панели и двигаются вверх-вниз
BAIC X75 (2024) кнопки слева от руля
Слева от руля – кнопки открывания багажника, отключения ESP и помощи на спуске
BAIC X75 (2024) монитор
На стартовой странице центрального экрана – управление мультимедиа
BAIC X75 (2024) монитор
На второй странице экрана уже появляются иконки настройки автомобиля
BAIC X75 (2024) монитор
Камеры обеспечивают круговой обзор
BAIC X75 (2024) центральный тоннель
Если сдвинуть кулису КПП влево, включится спортивный режим
BAIC X75 (2024) второй монитор
В левом нижнем углу экрана «климата» – иконка включения режима «эко»
BAIC X75 (2024) второй монитор
С переднего ряда можно управлять подогревом и вентиляцией всех сидений
BAIC X75 (2024) второй монитор
Или включить массаж на любом сиденье, а также отрегулировать его положение
BAIC X75 (2024) бокс
В боксе есть «конструктор» из съемных регулируемых подстаканников
BAIC X75 (2024) площадка с индукционной зарядкой
Площадка с индукционной зарядкой для переднего ряда только одна
BAIC X75 (2024) подножка
Для переднего пассажира – выдвижная подножка с электроприводом
BAIC X75 (2024) панорамная крыша
Конечно, есть панорамная крыша
BAIC X75 (2024) второй ряд
Выдвижной подножки на заднем ряду нет, но места достаточно
BAIC X75 (2024) задний диван
При посадке вдвоем можно откинуть широкий центральный подлокотник
BAIC X75 (2024) комплект клавиш
У каждого пассажира – свой комплект клавиш включения подогревов, вентиляции и массажа
BAIC X75 (2024) USB-разъем и розетка
Но USB-разъем один, и одна розетка
BAIC X75 (2024) второй ряд
Под передними креслами много места, даже ступни ног помещаются
BAIC X75 (2024) порог
Низ двери прикрывает порог, одежда останется чистой
BAIC X75 (2024) багажное отделение
Объем багажника 410 литров, порог низкий, погрузке не мешает
BAIC X75 (2024) багажное отделение
Есть боковые ниши под канистру или бутыль с омывающей жидкостью
BAIC X75 (2024) докатка
В центре докатки – органайзер под штатный инструмент
BAIC X75 (2024) багажное отделение
Можно сложить спинку заднего дивана, в том числе по частям. Но ровного пола не получится
BAIC X75 (2024) колесо
В топовой версии автомобиль обут в шины R19, сингапурской марки Giti
BAIC X75 (2024) капот
Капот имеет убедительную шумоизоляцию, фиксируется пневмоупорами
BAIC X75 (2024) моторный отсек
При адаптировании автомобиля к российским условиям ему вдвое увеличили бачок омывателя
BAIC X75 (2024) защита двигателя
Защита двигателя довольно короткая
BAIC X75 (2024) глушитель
Основной глушитель расположен поперечно, выхлопная труба не выведена в бампер
BAIC X75 (2024) задний спойлер

Калининградский «Автотор» выпускает на российский рынок все новые собранные на его мощностях автомобили китайских марок – DFSK, Kaiyi, BAIC. Флагманский SUV марки BAIC, Beijing X75, – на тесте в motorpage.ru.

Переднеприводный кроссовер класса D – 4745 мм в длину, на какие-то сантиметры больше Kaiyi X7 Kunlun и меньше Geely Monjaro. На капоте и на багажнике крупными буквами написано название модели, Beijing – Пекин по-английски. BAIC и расшифровывается как Beijing Automotive Industry Corporation – Пекинская автомобильная промышленная корпорация. Одно из старейших госпредприятий китайского автопрома, существует с 1958 года, имеет несколько СП с корейцами и с немцами, выпускающих китайские Hyundai и Mercedes-Benz соответственно. В 2019 году BAIC купила около 5% акций Daimler – и через год появился кроссовер Beijing X7, созданный на платформе BMFA, разработанной совместно с немцами. Дальше был рестайлинг машины, как водится, изменивший переднюю и заднюю часть кузова, – и вот именно такой рестайлинговый BAIC Beijing, уже под индексом X75, и собирают сегодня на «Автоторе».

Агрегаты

Установленный под капотом BAIC Beijing X75 полуторалитровый A156T2H – мотор известный, им оснащаются многие кроссоверы BAIC. Двигатель полностью алюминиевый, с двумя фазовращателями, непосредственным впрыском и турбокомпрессором изменяемой геометрии. В зависимости от степени форсировки у него от 177, как в нашем X75, до 188 лошадиных сил мощности и максимум 305 Нм крутящего момента. В ТТХ машины, правда, указаны 300 Нм, а на корме написано 310 Т. Навырост?

В трансмиссии – преселективный семиступенчатый «робот» Shanghai Auto DCT380 китайского производства, выпускается с 2020 года. Этот агрегат знаком нам по многим моделям Chery и ее суббрендов – Exeed, Jetour и, согласно индексу, рассчитан на передачу крутящего момента до до 380 Нм, так что в нашем случае запас надежности у него есть.

Снаружи и внутри

Внешность у BAIC Beijing X75 гармоничная, рестайлинг ее осовременил: вентиляционные отверстия безрамочной решетки радиатора прорезаны прямо в широченном переднем бампере. Дверные ручки – не складные, как сейчас делают многие, а обычные, с удобным хватом. Двухцветный кузов в версии Exclusive – белый низ, черная крыша.

При посадке на место водителя сиденье отъезжает назад – функция комфортного доступа. Из-за руля открывается вид на широкий сдвоенный «телевизор» а-ля Mercedes-Benz, сдвоенный экран, где левая половина – панель приборов, правая – экран мультимедиа. А этажом ниже, в центре, наклонный экран климатической установки.

Панель приборов почти монохромная, лишь с мелкими вкраплениями цвета, но главные цифры светло-серого цвета и хорошо читаются. Циферблатов нет, стрелки спидометра и тахометра ходят вверх-вниз по шкалам, расположенным по бокам приборной панели. Физических кнопок практически нет.

Сиденья обтянуты экокожей нежного абрикосового цвета и выглядят дорого. Передняя панель обшита мягким черным то ли кожзамом, то ли мягким пластиком с имитацией фактуры кожи и прострочки. Вставки под алюминий, черный лак. Панорамная крыша с люком – ну, это понятно. У водительского сиденья есть регулировка поясничного подпора. У всех сидений есть не только подогрев и вентиляция, но и массаж, пяти видов и трех степеней интенсивности – пожалуй, впервые за долгое время встречаю такое в тестовой машине. Что очень важно в России – подогреваются лобовое стекло и даже форсунки омывателя. Еще интересная особенность, она все чаще в последнее время встречается в китайских машинах, – оттоманка под ногами переднего пассажира.

Поехали

Три режима движения, экономичный, обычный – этот установлен по умолчанию – и спортивный. Экономичный включается виртуальной кнопкой на экране климатической установки. На приборной панели загорается зелёная надпись Eco и автомобиль становится более задумчивым. Спортивный режим включается смещением селектора «робота» влево, в сторону водителя. На панели приборов появляется красная надпись «спорт», сама панель начинает отсвечивать красным. «Спорт» в BAIC Beijing X75 честный. В этом режиме машина разгоняется гораздо бодрее, уже не нужно педаль газа выжимать до половины, как в обычном режиме. Касаешься ее – и есть отклик и равномерный разгон, настолько уверенный, что провоцирует водителя на совсем уж хулиганское поведение. Напрасно, может получиться так: бодро ускорился, выехал на полосу обгона, поравнялся с обгоняемым, нужно еще ускориться, чтобы поскорее убраться назад в свой ряд, а запаса мощности под педалью-то и не хватает, «робот» не успевает так быстро сбросить передачу-другую вниз. Лечится это просто: нужно заранее в том же режиме «спорт» опять качнуть селектор КПП, но уже не вбок, а вперед или назад. На панели приборов появится буква «М», это ручной режим, и можно будет выбирать для разгона и обгона фиксированную передачу. Но вообще динамика BAIC Beijing X75, по паспорту – 8,6 секунды до сотни, совершенно убедительная для комфортного семейного кроссовера «на каждый день», которым он и является.

К шумоизоляции автомобиля нет вообще никаких претензий, хоть двигатель BAIC Beijing X75 не самый объемный и мощный, а потому уже на 2500 оборотов его голос становится слышен. Но это не жалкий тенорок, а вполне солидный баритон.

Естественная крейсерская скорость на трассе – 120–130 километров в час, можно и быстрее, но это уже будет работа, а не поездка в удовольствие. У BAIC Beijing X75 есть и режим предупреждения о превышении скорости, его можно установить на любой отметке. Он не препятствует дальнейшему набору скорости, машина лишь просигнализирует – звуком и оранжевой плашкой на приборной панели – что намеченный лимит превышен. Из разряда курьезов: в какой-то момент приборная панель сообщила мне, что моя средняя скорость… 240 километров в час. Понаблюдав эту цифру в динамике, я предположил, что это все-таки запас хода, не «км/ч», а «км», случайная ошибка при русификации.

Бензин – как обычно в последнее время у «китайцев»: официально разрешен 92-й, но лучше 95-й. Расход  в смешанном цикле плюс попытки энергичных стартов с места и с ходу составил 11,7 литра на 100 километров.

Руль, подвеска, тормоза

Руль тоже – в самый раз для семейного кроссовера: не самый острый, положение колёс не всегда понимаешь, но рулить, как ни странно, приятно. Настолько, что включать электронного ассистента, который удерживает машину в полосе, не хочется, хочется рулить самому.

Подвеска – независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная. Прекрасно справляется с любыми среднестатистическими неровностями асфальта и с грунтовкой, без экстремальных ям с острыми краями, конечно. «Лежачих полицейских» можно смело проходить на 40 км/ч.

Тормоза понятные, очень предсказуемые и замедляющие не самую легковесную машину очень точно и эффективно. У педали есть небольшой начальный люфт, по крайней мере, когда автомобиль не в движении, на ходу это никак не проявляется.

Забота о человеке

На экран климатической установки выведены показатели чистоты воздуха – у BAIC Beijing X75 есть ионизатор с фильтрами твёрдых частиц 2,5 PM. Индикация – цветом и цифрами. Зелёный – норма, жёлтый – настораживает, красный – плохо, дальше идёт какой-то уже совершенно безнадёжный фиолетовый, и наконец бордовый, вроде цвета запёкшейся крови. Так что, когда ездишь в BAIC Beijing X75 по Москве и Подмосковью, можно рисовать любительскую карту загрязнений. Садовое кольцо утром, как ни странно, не самое грязное место – жёлтый, примерно 30 единиц. Крестовская эстакада – 122, уже красный. Самая «жесть» – на Ярославском шоссе у Пушкино – 310, бордовый. Впрочем, на загородной лесной грунтовке, где до ближайшей тихой местной асфальтовой дороги два километра,  датчик тоже вдруг светится бордовым и показывает 264. Что-то тут не то. Накопив данные, система предлагает: очистить воздух в салоне, да или нет? Если выбрать «да», то опять на табло зелёный листочек и зелёные цифры.

Минусы эргономики

Чтобы перевести КПП в D или R, нужно положить ладонь на ручку селектора и нажать пальцами стопорную кнопку, которая расположена в передней части ручки. Но при этом основание большого пальца иногда нажимает кнопку P – parking. В первые полчаса управления BAIC Beijing X75 я не раз, пытаясь включить передачу, переднюю или заднюю, переводил коробку в «паркинг».

Ещё момент: спинка заднего сиденья имеет регулировку наклона. Но управляет этим не рычаг у пола, а клавиши складывания в верхней кромке спинки. Получается, если хочешь изменить наклон спинки, надо как-то извернуться всем корпусом или сильно завести руку над плечом назад. А лучше всего остановить машину, открыть дверь, выйти и отрегулировать наклон спинки, стоя снаружи.

Если отходишь от автомобиля, забыв закрыть багажник, автомобиль включает прерывистый звуковой сигнал. Но о смартфоне, забытом в салоне на площадке индукционной зарядки, BAIC Beijing X75 не предупреждает.

В жанре «переднеприводный семейный кроссовер» сейчас выступают очень многие. Какие преимущества у BAIC Beijing X75, чем он выделяется, помимо общего неплохого уровня? Подготовленностью к российским условиям – аккумулятор повышенной емкости, бачок омывателя удобного объема и так далее. Есть подогревы лобового и заднего стекол, руля, что, опять же, сегодня не в каждой китайской машине. Просторный и дорого выглядящий салон, во всех сиденьях – подогревы, вентиляция и массаж, что встречается далеко не в каждом автомобиле даже более высокого уровня. Наконец, оттоманка у переднего пассажира. За BAIC Beijing X75 в топовой комплектации Exclusive просят 3,41 млн. Можно, за эти деньги, конечно, купить не переднеприводный, а полноприводный китайский кроссовер. Но только помладше классом, С, а не D.

       

Технические характеристики BAIC Beijing X75

ГАБАРИТЫ, ММ

4745×1892×1715

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

200

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1700-1740

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый R4,  с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

177 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

300 при 1500-4250 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

7DCT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,6

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,2

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