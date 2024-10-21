Калининградский «Автотор» выпускает на российский рынок все новые собранные на его мощностях автомобили китайских марок – DFSK, Kaiyi, BAIC. Флагманский SUV марки BAIC, Beijing X75, – на тесте в motorpage.ru.

Переднеприводный кроссовер класса D – 4745 мм в длину, на какие-то сантиметры больше Kaiyi X7 Kunlun и меньше Geely Monjaro. На капоте и на багажнике крупными буквами написано название модели, Beijing – Пекин по-английски. BAIC и расшифровывается как Beijing Automotive Industry Corporation – Пекинская автомобильная промышленная корпорация. Одно из старейших госпредприятий китайского автопрома, существует с 1958 года, имеет несколько СП с корейцами и с немцами, выпускающих китайские Hyundai и Mercedes-Benz соответственно. В 2019 году BAIC купила около 5% акций Daimler – и через год появился кроссовер Beijing X7, созданный на платформе BMFA, разработанной совместно с немцами. Дальше был рестайлинг машины, как водится, изменивший переднюю и заднюю часть кузова, – и вот именно такой рестайлинговый BAIC Beijing, уже под индексом X75, и собирают сегодня на «Автоторе».

Агрегаты

Установленный под капотом BAIC Beijing X75 полуторалитровый A156T2H – мотор известный, им оснащаются многие кроссоверы BAIC. Двигатель полностью алюминиевый, с двумя фазовращателями, непосредственным впрыском и турбокомпрессором изменяемой геометрии. В зависимости от степени форсировки у него от 177, как в нашем X75, до 188 лошадиных сил мощности и максимум 305 Нм крутящего момента. В ТТХ машины, правда, указаны 300 Нм, а на корме написано 310 Т. Навырост?

В трансмиссии – преселективный семиступенчатый «робот» Shanghai Auto DCT380 китайского производства, выпускается с 2020 года. Этот агрегат знаком нам по многим моделям Chery и ее суббрендов – Exeed, Jetour и, согласно индексу, рассчитан на передачу крутящего момента до до 380 Нм, так что в нашем случае запас надежности у него есть.

Снаружи и внутри

Внешность у BAIC Beijing X75 гармоничная, рестайлинг ее осовременил: вентиляционные отверстия безрамочной решетки радиатора прорезаны прямо в широченном переднем бампере. Дверные ручки – не складные, как сейчас делают многие, а обычные, с удобным хватом. Двухцветный кузов в версии Exclusive – белый низ, черная крыша.

При посадке на место водителя сиденье отъезжает назад – функция комфортного доступа. Из-за руля открывается вид на широкий сдвоенный «телевизор» а-ля Mercedes-Benz, сдвоенный экран, где левая половина – панель приборов, правая – экран мультимедиа. А этажом ниже, в центре, наклонный экран климатической установки.

Панель приборов почти монохромная, лишь с мелкими вкраплениями цвета, но главные цифры светло-серого цвета и хорошо читаются. Циферблатов нет, стрелки спидометра и тахометра ходят вверх-вниз по шкалам, расположенным по бокам приборной панели. Физических кнопок практически нет.

Сиденья обтянуты экокожей нежного абрикосового цвета и выглядят дорого. Передняя панель обшита мягким черным то ли кожзамом, то ли мягким пластиком с имитацией фактуры кожи и прострочки. Вставки под алюминий, черный лак. Панорамная крыша с люком – ну, это понятно. У водительского сиденья есть регулировка поясничного подпора. У всех сидений есть не только подогрев и вентиляция, но и массаж, пяти видов и трех степеней интенсивности – пожалуй, впервые за долгое время встречаю такое в тестовой машине. Что очень важно в России – подогреваются лобовое стекло и даже форсунки омывателя. Еще интересная особенность, она все чаще в последнее время встречается в китайских машинах, – оттоманка под ногами переднего пассажира.

Поехали

Три режима движения, экономичный, обычный – этот установлен по умолчанию – и спортивный. Экономичный включается виртуальной кнопкой на экране климатической установки. На приборной панели загорается зелёная надпись Eco и автомобиль становится более задумчивым. Спортивный режим включается смещением селектора «робота» влево, в сторону водителя. На панели приборов появляется красная надпись «спорт», сама панель начинает отсвечивать красным. «Спорт» в BAIC Beijing X75 честный. В этом режиме машина разгоняется гораздо бодрее, уже не нужно педаль газа выжимать до половины, как в обычном режиме. Касаешься ее – и есть отклик и равномерный разгон, настолько уверенный, что провоцирует водителя на совсем уж хулиганское поведение. Напрасно, может получиться так: бодро ускорился, выехал на полосу обгона, поравнялся с обгоняемым, нужно еще ускориться, чтобы поскорее убраться назад в свой ряд, а запаса мощности под педалью-то и не хватает, «робот» не успевает так быстро сбросить передачу-другую вниз. Лечится это просто: нужно заранее в том же режиме «спорт» опять качнуть селектор КПП, но уже не вбок, а вперед или назад. На панели приборов появится буква «М», это ручной режим, и можно будет выбирать для разгона и обгона фиксированную передачу. Но вообще динамика BAIC Beijing X75, по паспорту – 8,6 секунды до сотни, совершенно убедительная для комфортного семейного кроссовера «на каждый день», которым он и является.

К шумоизоляции автомобиля нет вообще никаких претензий, хоть двигатель BAIC Beijing X75 не самый объемный и мощный, а потому уже на 2500 оборотов его голос становится слышен. Но это не жалкий тенорок, а вполне солидный баритон.

Естественная крейсерская скорость на трассе – 120–130 километров в час, можно и быстрее, но это уже будет работа, а не поездка в удовольствие. У BAIC Beijing X75 есть и режим предупреждения о превышении скорости, его можно установить на любой отметке. Он не препятствует дальнейшему набору скорости, машина лишь просигнализирует – звуком и оранжевой плашкой на приборной панели – что намеченный лимит превышен. Из разряда курьезов: в какой-то момент приборная панель сообщила мне, что моя средняя скорость… 240 километров в час. Понаблюдав эту цифру в динамике, я предположил, что это все-таки запас хода, не «км/ч», а «км», случайная ошибка при русификации.

Бензин – как обычно в последнее время у «китайцев»: официально разрешен 92-й, но лучше 95-й. Расход в смешанном цикле плюс попытки энергичных стартов с места и с ходу составил 11,7 литра на 100 километров.

Руль, подвеска, тормоза

Руль тоже – в самый раз для семейного кроссовера: не самый острый, положение колёс не всегда понимаешь, но рулить, как ни странно, приятно. Настолько, что включать электронного ассистента, который удерживает машину в полосе, не хочется, хочется рулить самому.

Подвеска – независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная. Прекрасно справляется с любыми среднестатистическими неровностями асфальта и с грунтовкой, без экстремальных ям с острыми краями, конечно. «Лежачих полицейских» можно смело проходить на 40 км/ч.

Тормоза понятные, очень предсказуемые и замедляющие не самую легковесную машину очень точно и эффективно. У педали есть небольшой начальный люфт, по крайней мере, когда автомобиль не в движении, на ходу это никак не проявляется.

Забота о человеке

На экран климатической установки выведены показатели чистоты воздуха – у BAIC Beijing X75 есть ионизатор с фильтрами твёрдых частиц 2,5 PM. Индикация – цветом и цифрами. Зелёный – норма, жёлтый – настораживает, красный – плохо, дальше идёт какой-то уже совершенно безнадёжный фиолетовый, и наконец бордовый, вроде цвета запёкшейся крови. Так что, когда ездишь в BAIC Beijing X75 по Москве и Подмосковью, можно рисовать любительскую карту загрязнений. Садовое кольцо утром, как ни странно, не самое грязное место – жёлтый, примерно 30 единиц. Крестовская эстакада – 122, уже красный. Самая «жесть» – на Ярославском шоссе у Пушкино – 310, бордовый. Впрочем, на загородной лесной грунтовке, где до ближайшей тихой местной асфальтовой дороги два километра, датчик тоже вдруг светится бордовым и показывает 264. Что-то тут не то. Накопив данные, система предлагает: очистить воздух в салоне, да или нет? Если выбрать «да», то опять на табло зелёный листочек и зелёные цифры.

Минусы эргономики

Чтобы перевести КПП в D или R, нужно положить ладонь на ручку селектора и нажать пальцами стопорную кнопку, которая расположена в передней части ручки. Но при этом основание большого пальца иногда нажимает кнопку P – parking. В первые полчаса управления BAIC Beijing X75 я не раз, пытаясь включить передачу, переднюю или заднюю, переводил коробку в «паркинг».

Ещё момент: спинка заднего сиденья имеет регулировку наклона. Но управляет этим не рычаг у пола, а клавиши складывания в верхней кромке спинки. Получается, если хочешь изменить наклон спинки, надо как-то извернуться всем корпусом или сильно завести руку над плечом назад. А лучше всего остановить машину, открыть дверь, выйти и отрегулировать наклон спинки, стоя снаружи.

Если отходишь от автомобиля, забыв закрыть багажник, автомобиль включает прерывистый звуковой сигнал. Но о смартфоне, забытом в салоне на площадке индукционной зарядки, BAIC Beijing X75 не предупреждает.

В жанре «переднеприводный семейный кроссовер» сейчас выступают очень многие. Какие преимущества у BAIC Beijing X75, чем он выделяется, помимо общего неплохого уровня? Подготовленностью к российским условиям – аккумулятор повышенной емкости, бачок омывателя удобного объема и так далее. Есть подогревы лобового и заднего стекол, руля, что, опять же, сегодня не в каждой китайской машине. Просторный и дорого выглядящий салон, во всех сиденьях – подогревы, вентиляция и массаж, что встречается далеко не в каждом автомобиле даже более высокого уровня. Наконец, оттоманка у переднего пассажира. За BAIC Beijing X75 в топовой комплектации Exclusive просят 3,41 млн. Можно, за эти деньги, конечно, купить не переднеприводный, а полноприводный китайский кроссовер. Но только помладше классом, С, а не D.

Технические характеристики BAIC Beijing X75 ГАБАРИТЫ, ММ 4745×1892×1715 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1700-1740 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 177 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 300 при 1500-4250 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,2