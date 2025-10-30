В заключительной части нашего Ресурсного теста мы подводим итоги редакционных испытаний среднеразмерного кроссовера Belgee X70, сегодня выпускающегося на предприятии в Белоруссии и опережающего большинство конкурентов по соотношению цены и качества

Знакомство нашей редакции с Belgee X70 прошло во вполне дружественной атмосфере. Простите нам это клише из официального дипломатического лексикона. Оно емко передает наши впечатления от харизматичного автомобиля из дружественного государства. В Белоруссии «семидесятку» выпускают на одном конвейере с «младшим братом» X50 и недавно обосновавшимся там же седаном S50 по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов.

Просторный салон, добротная отделка, высокая плавность хода и технические решения, сулящие большой ресурс узлов и агрегатов, обеспечили кроссоверу белорусской сборки успех в нашей стране. По данным «Автостата», по итогам сентября текущего года X70 вошел в десятку самых продаваемых моделей в России, причем высокий спрос фиксируется как со стороны частников, так и в среде корпоративных клиентов. Так почему же этот кроссовер пользуется таким высоким потребительским вниманием?

Хасан Ганиев, главный редактор автомобильной газеты «Клаксон»

«Интерьер Belgee X70 подкупает проработкой салона с выверенной эргономикой, удобными креслами, большим процентом мягкого пластика и качественным дисплеем «человеческих», а не великанских размеров. Особенно радует, что доступ к бортовым функциям упрощен за счет многочисленных «физических» кнопок и тумблеров — тот случай, когда отсутствие тотальной цифровизации во благо».

Практичность — главное оружие

Опробовав кроссовер на дорогах Москвы и Подмосковья, журналисты «Автопанорамы» сошлись во мнении: пожалуй, важнейший козырь испытуемого в борьбе с новомодными «одноклассниками» — высокая практичность и приспособленность к нашим условиям эксплуатации. В сравнении с китайскими аналогами у машин, выпускающихся в белорусском Жодино, больше шумоизолирующих материалов, толще слой герметика и тщательнее выполнено антикоррозионное покрытие днища и технологических полостей.

Играет роль и форм-фактор. Кузовные обводы — классические, если не сказать, консервативные. Как следствие, имеем значительную площадь остекления и массивные внешние зеркала, улучшающие обзорность. Клиренс составляет по большей части днища около 200 мм, за исключением одной самой низкой точки 171 мм.

Техническая начинка при этом — достаточно современная. Скажем, двери автоматически разблокируются при приближении владельца с чип-ключом и блокируются при удалении. В качестве аксессуара предусмотрен телематический сервис Belgee-link, позволяющий дистанционно управлять функциями автомобиля, а полностью светодиодная оптика имеет в «старших» комплектациях адаптивный алгоритм работы в ночное время. Есть в дорогих исполнениях также электропривод пятой двери, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений, работающие по алгоритмам, отточенным еще в моделях Volvo, которая перешла под контроль автоконцерна Geely в 2010 году.

Игорь Сирин, автомобильный журналист

«Регулятор в последнее время вводит все новые ограничения на автомобильный импорт, пытаясь стимулировать локализацию автомобильной промышленности. Вот и при выпуске Belgee X70 в Белоруссии уже локализован ряд деталей, среди них шины, стекла и другие. Наряду с локализацией кроссовер неплохо адаптирован к российским условиям: энергоемкая подвеска позволяет двигаться в хорошем темпе даже по проблемным участкам дорог, которых у нас в стране осталось еще немало».

Надежность и свобода выбора

Принципиально, что X70 предлагается у нас в двух технических исполнениях, и оба — по-своему практичны. Базовый переднеприводный вариант идет с проверенной временем 1,5 литровой бензиновой 150 сильной турботройкой, разработанной совместно со специалистами Volvo, и надежной 6 диапазонной АКП производства Aisin. Версия 4х2 не слишком подойдет разве что любителям передвигаться по суровой «пересеченке».

Однако есть альтернатива — исполнение, как у тестового автомобиля, с полным приводом на основе электромагнитной муфты BorgWarner, 7 ступенчатым «преселективом», технически близким к коробке 7G-DCT от Ningbo, и с технологией «мягкий гибрид» (48V EMS). Электромотор здесь помогает ДВС при разгоне, снижает нагрузку на турбодвигатель и восстанавливает энергию во время торможения. При этом стартер-генератор, питающийся от литий-ионной 48-вольтовой батареи, не способен самостоятельно приводить автомобиль в движение, но обеспечивает плавность работы системы «Старт-стоп».

С такого же, как в моноприводной «семидесятке», 1,5 литрового турбоагрегата в версии 4х4 снято уже 177 л.с., еще 13 л.с. добавляет компактный электродвигатель. В результате переднеприводный вариант уступает «полноприводнику» примерно 1 с в разгоне до сотни (11 с против 9,9), но даже важнее то, что кроссовер 4х4 оказывается динамичнее в большинстве дорожных сценариев. Например, он живее реагирует на газ при ускорении с места и со средних скоростей, ведь электрическая часть привода практически сводит на нет эффект турбоямы. При этом обе версии достаточно экономичны. Фактический расход тестовой «семидесятки» составил порядка 9 л/100 км в смешанном цикле.

В пользу испытуемого говорят также оцинкованный кузов с долей высокопрочной стали 70%, усиленная антикоррозионная обработка и преимущества уже основательно обкатанной платформы NL-3 собственной разработки Geely. Подвеска также обладает высоким запасом прочности, подтверждение тому — отзывы на профильных форумах. К примеру, амортизаторы и стойки стабилизатора служат не менее 100 тыс. км, шаровые опоры, рычаги и резиновые элементы (втулки, сайлентблоки) — в среднем 120 тыс. км. Наконец, гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 тыс. км пробега — лучше того, что предлагают ключевые конкуренты.

Александр Зотиков, автомобильный эксперт

«За рулем Belgee X70 мы имеем дело отнюдь не с бюджетным и «пустым», а с хорошо оснащенным кроссовером. Здесь, например, есть обширный «зимний пакет», информативная система кругового обзора, панорамная крыша с люком, двухзонный «климат», беспроводная зарядка для смартфонов, четыре USB-порта для зарядки гаджетов, «детский замок» (блокировка замков и стеклоподъемников задних дверей), крепления для детских кресел стандарта Isofix на втором ряду сидений. А багажное отделение на 378 л (под шторкой) увеличивается до еще более внушительных 1477 л, если сложить разрезной диван».

Комфорт — во главе угла

Конечно, испытуемому непросто соперничать с Geely Atlas нового поколения по разгонной динамике и остроте управления. Технологический преемник базируется на более «драйверской» платформе СМА, которая лежит в основе ряда моделей Volvo и Geely, да и робот с двумя сцеплениями X70 настроен в большей степени с прицелом на повышенный ресурс и плавность работы, чем на скорострельность. Однако «семидесятка» подкупает другим. Этот автомобиль уверенно держит траекторию даже на высоких скоростях, понятно и логично управляется в связке поворотов, шумоизоляция по меркам сегмента тоже выполнена на хорошем уровне. Звук двигателя практически не прорывается в салон даже в режиме Sport и продавленной до пола педали газа.

Трудно переоценить и умение кроссовера разглаживать дорожные изъяны. Это связано в первую очередь с особенностями конструкции подвески — независимой MсPherson спереди и многорычажной сзади. Причем машина не превращается в кисель при активной езде — нет ни явно выраженных клевков при торможении, ни излишней раскачки. Разве что на «пересеченке» следует соблюдать осторожность. Хотя энергоемкость приемлемая, амортизаторы все же могут сработать на отбой, если гнать по разбитой грунтовке. Да и клиренс, и геометрическая проходимость в целом (углы въезда и съезда равны 22 и 26 градусам) здесь, как ни крути, не идут в сравнение с таковыми у суровых «гряземесов». Рекомендуется как минимум установить у дилеров стальную защиту картера двигателя вместо штатного пластикового «пыльника».

Егор Васильев, журналист, автогонщик, телеведущий

«Полный привод в российских условиях — не прихоть, а зачастую острая необходимость. Версия Belgee X70 с шильдиком 4х4, несомненно, укрепляет сильные позиции этой модели на российском рынке. Отметим, что полноприводный режим здесь реализован с помощью проверенных решений: при пробуксовке передних колес муфта BorgWarner пятого поколения оперативно перекидывает крутящий момент на заднюю ось, в результате чего мы получаем транспортное средство, которому не страшны снежные заносы или распутица, скажем, по дороге на дачу».

Получается, что по умолчанию X70 — добротный и уютный универсальный кроссовер, внедорожный потенциал которого лишь умеренно усилен в исполнении 4х4. Как бы то ни было, режим «Бездорожье», доступный только в полноприводной версии, полезен как на скользких, так и на рыхлых покрытиях. Электроника при таком раскладе стремится поделить момент между передними и задними колесами поровну, ощутимо повышая проходимость.

Да и от ручного режима коробки есть толк и на проселке, и при движении в гористой местности.

Наконец, пришло время привести еще один важный аргумент — ценовой. За достаточно крупный SUV в переднеприводном и полноприводном исполнениях просят соответственно от 2 275 990 и 2 621 190 рублей с учетом по-настоящему щедрых прямых скидок и фирменных финансовых программ. А уже вышедшая рестайлинговая версия с передним приводом в начальных комплектациях обойдется от 2 305 990 рублей. Мы бы рекомендовали «семидесятку» прежде всего семьям, ищущим комфортный и надежный автомобиль на долгие годы. Благо выпуск модели в Союзном государстве и обилие исключительно «белых» дилеров в России вселяют уверенность в отсутствии проблем с запчастями и профессиональным сервисом.

Технические характеристики Belgee X70?1.5T 4WD 7DCT Габариты 4544х1831х1713 мм Колесная база 2670 мм Дорожный просвет 171 мм Объем багажника 378 л Снаряженная масса 1780 кг Двигатель бенз. 3-цилиндр. с турбонаддувом Объем двигателя 1477 см3 Мощность 177 л.с. при 5500 об/мин, Крутящий момент 255 Нм при 1500–4000 об/мин Трансмиссия робот. 7?ступен. Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона до 100 км/ч 9,9 с Средний расход топлива 6,8 л/100 км Объем бака 58 л