Что-то очень знакомое – форма и обводы кузова, на корме характерный излом нижней кромки бокового остекления. Фары, задние фонари, узнаваемый пятиугольник решетки радиатора… да это Geely Atlas Pro! Но на радиаторе крупные буквы BG. На крышке багажника расшифровка: Belgee, а ниже – индекс модели, X70. Автомобиль выпущен на заводе китайско-белорусского СП в городе Жодино, вот уже больше десяти лет производящего белорусские версии автомобилей Geely

Этот SUV C-класса на российском рынке тоже хорошо знаком, хоть и появился здесь только нынешней весной. Слово «клон» может звучать обидно, но по сути оно верно. Все размеры машины – один в один с Atlas Pro. 4,544 м в длину, колесная база 2,67 м, дорожный просвет 171 мм. Не считая другого логотипа, у Belgee X70 внешние отличия от китайского «исходника» малозаметны. На оптике, колпачках колесных дисков и порогах нет значков Geely. В салоне в центре руля крупное «BG», но на динамике в центре передней панели все-таки сохранилась надпись «Geely». Технически Belgee X70 тоже идентичен Geely Atlas Pro, который был на тесте motorpage.ru три года назад: трехцилиндровый бензиновый турбомотор, семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, полным приводом заведует электрогидравлическая муфта BorgWarner пятого поколения.

И снова – внимание на экран

Водительская дверь X70 приятно увесистая, у китайского родоначальника она удивляла непородистой легковесностью. Похоже, в Белоруссии или добавляют шумоизоляции, или правильно настраивают ограничители дверей. Или и то, и другое, во всяком случае, в машине и правда тихо, даже на ходу. Светящийся логотип на земле при открывании двери, как в Atlas, не высвечивается, но это, наверное, свойство комплектации тестового X70, в топовой эта функция вроде бы есть.

Внутри тоже все знакомо: удобное сиденье с боковой поддержкой спины и бедер, но коротковатой подушкой, которой не помешала бы регулировка наклона, чтобы не сползать. Та же, что в Atlas Pro, передняя панель и «парящая» центральная консоль, перешедшая к марке Geely, а теперь и к Belgee, по наследству от Volvo. Та же цифровая приборная панель, с матовым экраном, чуть мутная днем и гораздо более четкая и приятная глазу ночью. Центральный тачскрин мультимедиа так же покрыт, видимо, матовым антибликовым покрытием, но при ярком боковом солнечном свете на нем больше заметны неизбежные отпечатки пальцев, чем иконки приложений.

Под экраном тот же ряд очень удобных «рояльных» клавиш, управляющих настройками климата. X70 прекрасно подготовлен к русской зиме – у него есть внушительный набор подогревов. Греются все сиденья, причем, и подушки, и спинки, что редкость для «китайцев». Подогревается руль, естественно, заднее стекло – и даже форсунки стеклоомывателя.

Но если чтобы сделать теплыми сиденья заднего ряда X70, его пассажирам достаточно нажать физические кнопки в торце центрального подлокотника, то на переднем ряду, чтобы включить подогрев руля и сидений, надо смахнуть экранную заставку вправо – тогда откроется вкладка с соответствующими иконками. Что называется, не знаешь – не догадаешься. Реальный владелец машины после покупки, понятное дело, всё однажды найдет, а потом запомнит. Хотя даже тогда ему придется отвлекаться от управления автомобилем, чтобы на ходу включать эти подогревы.

В тестовой машине не оказалось индукционной зарядки, во всяком случае, площадка в нише над «парящей» консолью на положенный смартфон не отреагировала. Не положено было X70 в предмаксимальной комплектации Prestige и панорамной крыши, но это уж точно не велика потеря.

Зато осталась крайне важная функция – можно отключить звуковое и световое сопровождение и вообще реакцию на приближение владельца с ключом от машины в кармане. Почему это так необходимо? Многие «китайцы» излишне «говорливы». Представьте, приехали вы на дачу, поставили автомобиль на парковку, закрыли ворота и начали разгружать багажник – переносить вещи в дом. Оставить багажник открытым и отойти нельзя: машина начнет громко прерывисто гудеть. Каждый раз открывать багажник, а потом снова закрывать – автомобиль будет автоматически запирать центральный замок, а при вашем возвращении снова его отпирать, тоже с громким криком в обоих случаях. А если дело происходит ночью и соседи спят? Да даже если и не спят. Можно, конечно, сразу выложить всю поклажу из багажника, запереть машину и уже после этого носить вещи в дом. Но выложить куда – на плитку или траву? Ну, допустим. Это летом, когда под ногами чисто и сухо. А осенью или зимой? В X70 проблема решается несколькими движениями пальцев по экрану – звуковое сопровождение отключается.

Сила гибрида

Под капотом белорусской машины – знакомый нам по моделям Geely трёхцилиндровый турбомотор JLH-3G15T, полуторалитровый, бензиновый, с прямым впрыском в камеру сгорания. В 150-сильном исполнении он ставился в Coolray предыдущего поколения, а сегодня – в переднеприводные Allas Pro и соответственно в Belgee X70. Но у тестового автомобиля на багажной двери значок AWD, для таких полноприводных машин двигатель в Geely форсировали до 177 сил и дополнили системой «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy). Логично – больше мощности для более тяжелой машины, а X70 в самом деле крупнее и на 365 кг тяжелее, чем Coolray. С другой стороны, прибавку массы дает и стартер-генератор в моторном отсеке, и литий-ионная батарея емкостью около 0,4 кВт/ч под полом багажника, и преобразователь напряжения постоянного тока 48 вольт/12 вольт.

Как работает эта система? При равномерном движении она позволяет автомобилю ехать с выключенным ДВС, скорость поддерживает стартер-генератор, работающий как электромотор от 48-вольтовой батареи. При любом ускорении ДВС включается, а стартер-генератор добавляет ему 45 Нм и 13 л.с., помогая обеспечивать паспортные 9,9 секунды разгона машины до 100 км/ч. При торможении начинает работать система рекуперации: ДВС выключается, а остаточный крутящий момент от него через тот же поликлиновый приводной ремень передается стартеру-генератору, который заряжает батарею.

Аналогичные системы давно известны и применяются в автомобилях многих марок, включая Volvo, де-факто – донора технологий Geely. А теперь и Belgee соответственно. С 48V EMS полуторалитровый трехцилиндровый мотор тестового X70 потреблял в среднем 8,3 литра 95-го бензина – при движении преимущественно по трассе, экономия не слишком убедительная. Мягкий гибрид влияет на характер разгона и торможения – движение автомобиля становится «вязким», он ощущается более тяжелым. И более тихим: шумоизоляция на высоте, но и ДВС работает меньше. Впрочем, можно выключить рекуперацию в X70, переместив виртуальный ползунок в глубине меню центрального экрана, тогда получим аналог движения автомобиля с МКПП накатом, на нейтрали.

Возможность отключения функции «старт/стоп» тоже очень полезна. Вот вам ситуация: съезд с М-4 на МКАД, две полосы движения сходятся в одну, все начинают «поджимать» друг друга, двигаться рывками, стараясь быстро втиснуться в открывающийся просвет между машинами в соседнем ряду. Со включённой функцией «старт/стоп» вклиниться в поток шансов не будет, реакции автомобиля на педаль газа будут запаздывать. Не говоря уж о том, что такой рваный режим в принципе и без того не полезен установленному в X70 «роботу» Geely 7DCT 330. Впрочем, его примерный ресурс – 275 тысяч км пробега, а у двигателя X70 – 250 тысяч км.

Цена вопроса

Эффективные и предсказуемые тормоза, немного «пустой», но тем не менее понятный руль, типично кроссоверная подвеска, настроенная на баланс между асфальтом и легким бездорожьем – всё, как у китайского прародителя, Geely Atlas Pro?

Всё да не всё. Во-первых, судя по тому, что в салон проникает меньше шумов от двигателя, из-под днища и из колесных арок, в Белоруссии отдельно работают над шумоизоляцией и, похоже, над антикоррозийной защитой. А во-вторых, белорусский автомобиль дешевле китайского. За Geely Atlas Pro в максимальной комплектации просят 3 408 990 рублей. За Belgee X70 – 3 214 990 рублей. Спеццена со всеми скидками на версию Prestige, как у тестовой машины, – 2 659 900 рублей. Получается неплохая экономия на разнице в шильдиках.

Технические характеристики Belgee X70 ГАБАРИТЫ, ММ 4544/1831/1713 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 171 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1780 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый R3, с турбонаддувом и прямым впрыском РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1477 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 177 при 5500 об/мин КОМБИНИРОВАННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (С СИСТЕМОЙ 48V EMS), Л.С. 190 МАКС. МОМЕНТ, НМ 255 при 1500-4000 об/мин КОМБИНИРОВАННЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (С СИСТЕМОЙ 48V EMS), НМ 300 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,8