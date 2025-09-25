Cреднеразмерный кроссовер Belgee X70 не теряет привлекательности у российских покупателей, несмотря на консерватизм. В этой, казалось бы, парадоксальной ситуации «Автопанорама» разобралась в ходе своего традиционного Ресурсного теста

Успех бизнеса компании «Белджи» базируется на здравом расчете. С 2018 года предприятие выпускает на китайско-белорусском СП в Жодино модели Geely в основном предшествующих генераций. Эти машины подтвердили свою надежность за годы эксплуатации в Белоруссии и России, тысячи из них отработали в такси и каршеринге. При этом автомобили Belgee дадут фору новинкам Geely по цене. Легкий же налет консерватизма, во-первых, по душе ключевой клиентуре, во-вторых, во многом это удобно и практично. Пригласив на работу в свое время гуру дизайна из Старого Света, компания создала долгоиграющие стилевые конструкции. Породистая внешность кроссовера Belgee X50, его «старшего брата» X70 и седана S50, который вот-вот появится на российском рынке, по-прежнему актуальна. Но, пожалуй, в наибольшей степени сказанное касается «семидесятки», которую «Автопанорама» взяла на Ресурсный тест, чтобы по традиции «разобрать по косточкам».

Старый знакомый

Стиль Belgee X70 перешел по наследству от Geely Atlas Pro, который в обновленном виде дебютировал в КНР еще летом 2019 года. Внешне от китайского «родственника» SUV из Белоруссии отличают разве что логотипы BG на кузове и ступице руля. При этом у белорусских автомобилей больше шумоизолирующих материалов, тщательнее проведена антикоррозионная обработка. Плюс к тому к настоящему моменту для производства под Жодино локализовали ряд конструктивных элементов, включая стекла, шины, аккумуляторные батареи, некоторые пластиковые детали экстерьера.

Не менее важно, что бортовая электроника — современная. Например, во всех комплектациях (начиная со Style) есть бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, передние и задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, функция AutoHold, а в версиях Prestige и Prestige+ — беспроводная зарядка. Медиацентр с 12,3 дюймовым тачскрином отличается приличной графикой. Вишенка же на торте — многочисленные электронные ассистенты.

Василий Сергеев, автожурналист

«Давайте начистоту! Далеко не все покупатели в восторге от новомодных «фишек» типа скрытых ручек дверей, огромных бликующих экранов, на которые выведено управление практически всей бортовой электроникой и авангардной компоновки, когда управление ключевыми функциями машины, мягко говоря, интуитивно непонятно. Belgee X70 в этом смысле — островок здорового консерватизма. Цифровая приборка с понятной графикой здесь защищена от бликов массивным козырьком, а тачскрин на 12,3 дюйма защищает от засветов антибликовое покрытие. Управлять климат-контролем сподручно старыми добрыми клавишами и шайбами на центральной консоли. Система же кругового обзора позволяет, к примеру, выбрать 3D-режим и «вращать» анимированную машинку в «реальной» локации. Жаль только, что мультимедиа автомобиля не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, но смартфон без проблем «отзеркаливается» на центральном дисплее по проводу через фирменное приложение QDLink».

Главное — уют!

Заглядываем внутрь. В отделке у Belgee X70 применены классические и исключительно добротные материалы — мягкий пластик, экокожа и декор под матовый хром. Сиденья — показательно широкие, без намека на спортивность, зато с мягким наполнителем и достаточно длинными подушками. Устроиться за рулем с удобством смогут водители разного роста в том числе благодаря настройке стильного D-образного руля в двух плоскостях. Электрорегулировок водительского сиденья — шесть, и их диапазон — исчерпывающий. Переднее пассажирское кресло настраивается механически во всех комплектациях.

Второй ряд не менее гостеприимен. Запас пространства — солидный, угол наклона спинки дивана регулируется, легко подобрать удобное положение. Как и на первом ряду, здесь есть пара силовых USB-разъемов, лампочки индивидуального освещения и собственные дефлекторы вентиляции. Багажник же на 378 л (до шторки) может похвастаться удачной конфигурацией, разрезной диван складывается в почти ровный пол (с небольшим наклоном). В подполье же разместились «докатка» и инструмент. В отделке везде используется экокожа (кроме базовой Active), а в «старших» исполнениях можно рассчитывать на пятую дверь с электроприводом (Prestige/Prestige+).

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»

«Понравилось, что настройки рулевого управления у Belgee X70 подчеркнуто комфортные. Усилие на баранке немного искусственное, но на дефицит информации жаловаться не приходится. Впрочем, ездовой характер можно немного скорректировать, вращая шайбу выбора режимов движения на центральном тоннеле. Для версий 4х2 предусмотрены алгоритмы «Эко», «Комфорт» и «Спорт», а у тестового «полноприводника» имеется вдобавок еще и предустановка «Бездорожье». В «спортивном» режиме реакции машины на открытие газа и повороты руля становятся чуть резче, и это, как ни крути, отдушина для активных водителей. Правда, заявленных показателей расхода топлива — 6,8 л на 100 км в смешанном цикле — возможно добиться, наверное, лишь в тепличных условиях. По факту на трассе гибрид требует примерно 7–7,5 л, а в городе — еще на пару литров больше».

Сила гибрида

Нацелился на полноприводную версию Х70 — получаешь в свое распоряжение мягкий гибрид. Бензиновая 1,5 литровая «турботройка», развивающая 177 л.с. и 255 Нм, дополнена 48 вольтовым электромотором на основе стартер-генератора. Последний выдает дополнительно 13 л.с. и 45 Нм при начале движения и резких ускоре­ниях. Соответственно, улучшается динамика, экономится топливо и повышается ресурс ДВС. Но запаса хода только на электротяге у такого гибрида нет, на то он и «мягкий».

Принципиально и то, что гибриду, в отличие от моноприводного X70 со 150 сильной версией того же турбомотора, неведомо, что такое турбояма. Компактный электроагрегат, питающийся от столь же небольшой тяговой батареи, увеличивает запас тяги прямо на старте, да и обгоны на трассе двухмоторной «семидесятке» даются значительно легче. В то же время 190 сильной «семидесятке» проще совладать с бездорожьем и брать скользкие подъе­мы. А еще такой автомобиль обладает функцией «Старт-стоп», которая выключает мгновенно и при этом мягко запускает двигатель в пробках. Следовательно, экономится топливо.

Тем не менее активной езде такой SUV противится, что связано прежде всего с «гражданскими» настройками 7 ступенчатого «преселектива». Последний явно заточен на повышенный ресурс, а потому не слишком оперативно реагирует на «кик-даун». Зато такая коробка, двойное сцепление которой работает, кстати, в масляной ванне, переключает передачи плавно, как хороший автомат.

Михаил Зиничев, главный редактор MotorPage.ru

«На бездорожье главным орудием Belgee X70 становится муфта BorgWarner пятого поколения, оперативно перекидывающая часть момента на задние колеса, когда возникает пробуксовка. На сложных участках «офф-роуда» однозначно есть толк от одноименного режима. И хотя углы въезда и съезда в 22 и 26 градусов соответственно и клиренс около 200 мм по всему днищу (только в одной точке 171 мм) далеки от показателей истинных «гряземесов», вылазки на дачный проселок этому Belgee вполне под силу. Как ни крути, гибридная схема вкупе с полным приводом дают модели важное преимущество перед целой армией новомодных «переднеприводников».

К заметным плюсам модели стоит отнести добротную шумоизоляцию. То, что на белорусском заводе в этом направлении поработали, становится понятно уже при открывании дверей — они у «семидесятки» увесистые, заполненные, как и другие элементы кузова, шумопоглотителями. На выходе имеем минимум паразитных шумов даже на высоких скоростях.

В настройках подвески также сделан акцент в сторону комфорта. Кроссовер белорусской сборки — мастер по сглаживанию дорожных изъянов, будь то мелкие ямки или крупные выбоины проселочных дорог. Энергоемкости при этом хватает для того, чтобы двигаться даже по проблемному асфальту в хорошем темпе. Боковые крены, хоть и присутствуют, не досаждают, а вертикальной раскачки на волнах асфальта нет совсем.

На скоростных трассах «семидесятка» и вовсе оказывается в своей стихии — она цепко держится за траекторию и не рыскает при торможении. Уверенности здесь добавляет набор электронных ассистентов, максимально щедрый в «старших» комплектациях. Адаптивный «круиз», системы удержания в полосе, автоматического торможения, распознавания дорожных знаков работают без нареканий. Мы же продолжаем наблюдение за эксплуатационными характеристиками Belgee X70, продолжение читайте в следующем номере.

Технические характеристики Belgee X70?1.5T 4WD 7DCT Габариты 4544х1831х1713 мм Колесная база 2670 мм Дорожный просвет 171 мм Объем багажника 378 л Снаряженная масса 1780 кг Двигатель бенз. 3-цилиндр. с турбонаддувом Объем двигателя 1477 см3 Мощность 177 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 255 Нм при 1500–4000 об/мин Трансмиссия робот. 7?ступен. Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона до 100 км/ч 9,9 с Средний расход топлива 6,8 л/100 км Объем бака 58 л