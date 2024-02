Чем нас может удивить китайский седан

– У вас же «Акура»? – Нет это «Чанган». – А, китаец.

Приемщик на мойке ошибается, но спутать эмблемы и правда можно: у Acura галочка V в рамке острием вверх, у Changan острием вниз. Привыкаем, привыкаем к новой реальности.



Когда садишься в Eado Plus, автомобиль приветствует звуковой заставкой и динамической картинкой на центральном экране, где высвечивается надпись: Life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves. Кроме английского, в меню машины есть только родной китайский и арабский, так что на русский приходится переводить самому: «Жизнь должна быть прекрасна, как летние цветы, а смерть – как осенние листья», примерно так.



Многозначительное начало знакомства, похоже, Changan Eado Plus не так прост, как кажется. Хотя изначально машина не претендует на многое – из продающихся у нас моделей Changan доступнее только Alsvin, тоже седан.

В чем плюс

Eado Plus, который сейчас на тесте в Motorpag.ru, – это обновленный в 2020 году Eado, которому больше десяти лет. Прошлым летом автомобиль добрался до России. По размерам он ближе всего к Toyota Avensis, седан сегмента «С+». 4,73 метра в длину, 1,82 в ширину, 1,505 в высоту, колесная база 2,7 метра. Под капотом 150-сильная турбированная «четверка» объемом 1,4 литра, выдающая 255 нМ крутящего момента на передние колеса автомобиля и агрегатированная со семиступенчатым двухдисковым «роботом» DCT. Разгон до сотни – 9,3 секунды, расход – 5,6 литра 92-го бензина на ту же сотню пробега, максимальная скорость заявлена в 200 км/ч. Машинально отмечаю, что габариты машины и мощность – как у «пятерки» BMW в кузове E34, которая была у меня двадцать лет назад, но при этом в динамике Eado Plus на секунду с лишним быстрее. Уже интересно: получается, сегодняшний «китаец» по динамике лучше тогдашнего престижного «немца».

Красное и черное

Дизайн экстерьера – есть что-то от Kia, что-то от Toyota. Взгляд скользит по машине, не задерживаясь, но общее ощущение хорошее. Сев на место водителя, понимаешь, что внутри машина дороже, чем снаружи. Может быть, за счет черно-красной экокожи дверных карт и кресел – кстати, просторных и удобных, хорошая формовка, правильная набивка. А может, из-за по-хорошему лаконичного интерьера в целом: нет вычурных или сомнительных решений, общий уровень культуры Eado Plus довольно высокий. Красная строчка на руле и на торпедо напоминает о Kia – кстати, и по уровню отделочных материалов салона автомобиль ближе всего к Kia или Hyundai. Сплошной двойной дисплей – изломанный модный из двух частей, десятидюймовая приборная панель, переходящая в десятидюймовый же сенсорный центральный экран. Из правого верхнего в нижний левый угол приборной панели время от времени пролетают падающие звезды, трогательная деталь Немного нелогично устроено управление акустической системой на руле: переключение источников звука – кнопка на правой спице, громкость и mute – кнопка на левой.

Больше, чем кажется

Оснащение машины вызывает смешанные чувства. С одной стороны, Eado Plus оборудован вроде бы по максимуму и даже больше: три режима движения, Eco/Norm/Sport, активный круиз-контроль, умеющий самостоятельно тормозить до полной остановки и потом трогаться. Система помощи на подъеме, парковочные камеры с обзором 360 градусов и 3D-режимом. Этот умный Changan следит за тем, ровно ли стоят передние колеса по завершении парковки и если нет, помогает выставить их правильно сообщениями на приборной панели – такую функцию встречаю, кажется, впервые. Электрический «ручник» автоматически активируется при переводе кулисы коробки в положение Parking. Есть встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя с брелка «добивает» из окна многоэтажки метров чуть ли не со ста. Наконец, в этом китайском седане есть панорамная крыша со сдвижной передней секцией и даже вентиляция передних сидений.

Необходимое и недостаточное

Но с другой стороны, в Eado Plus обогревается только заднее стекло, подогревов ни переднего, ни руля, ни сидений нет. Что, конечно, в мороз не радует: запустил двигатель заранее, минут через десять садишься во вроде бы уже прогретую машину, а руль и подушка ледяные. Климатической установке Eado Plus вообще, мне показалось, не хватает мощности – до нужной температуры даже при небольшом минусе за окном автомобиль прогревается на ходу долго. Еще климат-контроль в автоматическом режиме не справляется с влажностью – передняя полусфера все время запотевает, приходится принудительно включать обдув лобового стекла. По счастью, он, как и все параметры климата в Eado, регулируется не через тачскрин, как сегодня принято, а физической клавишей на центральной консоли. При покупке, говорят, дилеры Changan могут дооборудовать Eado Plus подогревами сидений, цена вопроса – около 70 тысяч рублей. Но то, что нет регулировки руля по вылету, уже никак не изменить. Впрочем, я при росте 180 сантиметров удобно устроился за рулем без проблем.



У дворников нет датчика дождя, только прерывистый режим. Салонное зеркало заднего вида в ночной режим переводится вручную, тумблером. Крышке багажника явно не хватает ручки изнутри – закрывая, приходится нажимать на нее сверху, пачкая руку в зимней грязи. Акустика очень прилично звучит, жаль только, что медиасистема после выключения по умолчанию возвращается в режим проигрывания треков с флешки. И когда глушишь автомобиль, например, с работающим радио и уходишь, после возвращения надо снова вызывать любимую радиостанцию через вкладку на центральном тачскрине. Звук включённого поворотника человека с чувством ритма может вывести из себя – этот «тик-так» работает с неравными промежутками. Встроенный навигатор Eado Plus не понимает российского интернета и автомобиль регулярно сообщает вслух по-английски: сигнал GPS потерян, я не знаю своего местонахождения. Нет ни CarPlay, ни Android Auto, так что со смартфоном можно соединиться только по Bluetooth, но это уже хорошо, hands free при входящих звонках на ходу очень выручает.



В целом, автомобиль, похоже, просто не адаптирован к нашим условиям – арабский язык в меню, видно, неспроста.

Радость движения

Но как только начинаешь ехать на Eado Plus, прощаешь ему все недочеты. Суммарное общее ощущение – ехать очень приятно, кресло удобное, за рулем за несколько часов не устаёшь, в том числе и благодаря работе адаптивного круиз-контроля, на который можно положиться и за городом, и даже в городе. К уровню шума на городских скоростях – вообще никаких претензий, мотор постоянно работает в комфортном для себя диапазоне 1500-2000 оборотов, спасибо семиступенчатому «роботу». К нему, кстати, тоже никаких вопросов. Читал отзыв о тестовом Eado Plus – именно о том экземпляре, который достался сейчас мне. Коллега ругал сочетание коробки и двигателя – мол, пинки, перегазовки. Сейчас на одометре этого Eado Plus уже шесть с лишним тысяч километров, может быть, он разъездился, обкатался, но у меня никаких нареканий; прекрасное ускорение, отзывчивость на педаль газа, идеальная работа тандема «двигатель – коробка». Разве что система помощи при подъеме (она тут есть), видимо, чуть сбоит: когда убираешь ногу с педали тормоза, машина перед тем как тронуться, сначала какую-то долю секунды катится назад.

В разных режимах

На трассе уже на скорости 90 километров в час начинают слышаться колеса в арках и аэродинамические шумы вокруг передних зеркал. А жаль, потому что 110, 120, 130 километров в час и явно дальше Eado Plus идет прекрасно, хорошо держит дорогу, никаких подруливаний не требуется. Лишь однажды на трассе в метель я уже на 70 км/ч почувствовал, как передок немного «поплыл» на снежном накате, но скорректировать направление удалось быстро. Кстати, околнулевая зона руля у Eado Plus ощущается хорошо, электроусилитель не «гасит» обратную связь. Так же хорошо чувствуются и тормоза, дозировать усилие на педали привыкаешь быстро. К подвеске вопросов вообще никаких: «лежачие полицейские», трамвайные пути, железнодорожные переезды – гулкий звук, качание кузова – и едем дальше. Кстати, салон машины, похоже, неплохо собран. Шесть тысяч километров – не пробег, конечно, но мне встречались и новые автомобили, которым бы не помешала проклейка панелей салона.



На привычный заснеженный проселок на Eado Plus после своего полноприводника я выезжал с опаской: снег был на высоту шины, хоть и низкопрофильной, и немного закрывал край диска – как тут покажет себя седан с клиренсом 135 миллиметров? Оказалось, главное ему не мешать – не перебарщивать с газом и не наглеть, не лезть в откровенные сугробы. Отпускаешь тормоз – и Eado Plus сам начинает понемногу ползти, а дальше только поддавай понемногу оборотов и машина, потрескивая тормозами, сделает все сама. Спасибо, видимо, и TCS, системе контроля сцепления

и ESP, системе курсовои? устои?чивости.



Расход по трассе радует: 6,6 литров, правда, я заливал 95-й бензин при том, что допустим 92-й. Но по городу Eado Plus потребляет 12,6 литров топлива на сто километров пути, тут уж как есть. При этом из трех возможных режимов движения, Eco, Normal, Sport, я большую часть теста ездил в первых двух: в Eco по трассе, в Normal – в городе. Sport ощутимо неплох, но моему глазу был почему-то неприятен «спортивный» дизайн комбинации приборов.

Итоговое ощущение: подхватистая, приятная в управлении машина, дающая ощущение легкости движения. В топовой комплектации DLX, которая была на тесте, «в лоб», без скидок, за Eado Plus просят 2,4 млн рублей. В салоне пресс-парка стоял такой же автомобиль с ценником за 2,5 млн с лишним. Ну как тут поверить, что жизнь прекрасна, как летние цветы? Нужно как минимум дождаться лета. Или немного адаптировать Eado Plus к эксплуатации в России.

Технические характеристики Changan Eado Plus ГАБАРИТЫ, ММ 4730x1820x1505 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 135 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 500 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 1340 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, R4,с турбонагнетателем РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1392 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 155 при 5000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 255 при 2000-4000 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,6