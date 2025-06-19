Changan Uni-V получит полный привод и автомат в России

Компания Changan готовится вывести на российский рынок обновленную версию лифтбека Uni-V. Как стало известно, автомобиль получит не только классический «автомат», но и полный привод.

Сегодня Changan Uni-V в России предлагается исключительно с 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и передним приводом. В паре с ним работает 7-ступенчатый “робот”. Недавно модель получила небольшое обновление в оснащении, но серьезных изменений в техническом плане не было.

Однако, по некоторым данным, в 2025 году в России появится топовая модификация Uni-V с двухлитровым турбомотором мощностью до 232 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В паре с двигателем будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод будет полным (впервые для модели). Новая версия сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,5 секунды, а максимальная скорость достигнет 215 км/ч. Для сравнения, у текущих 1,5-литровых версий эти показатели составляют 7,1 секунды и 205 км/ч соответственно.

Внешне обновленный Uni-V можно будет отличить по спортивным бамперам и новым 19-дюймовым колесным дискам. В оснащение войдет адаптивный круиз-контроль, система мониторинга состояния водителя, аудиосистема Sony с 10 динамиками и кнопка Super Race, активирующая спойлер и соответствующий режим вождения.

