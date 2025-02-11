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11 фев 2025

Changan представил новый флагманский гибридный кроссовер Deepal S09

Changan представил новый флагманский гибридный кроссовер Deepal S09
Автор фото: фирма-производитель

В Китае состоялся дебют гибридного кроссовера Deepal S09 от Changan. Новинка займет место флагмана китайской марки и будет конкурировать с такими моделями, как Li Auto L9 и Aito Seres M9. Продажи Deepal S09 стартуют в первом квартале этого года. Стартовая цена - 350 000 юаней (примерно 4 600 000 рублей)

Дизайн автомобиля выполнен в современной китайской стилистике. Спереди можно заметить узкую полосу светодиодных огней и вставку под решетку радиатора. Также здесь есть скрытые дверные ручки и лидар на крыше, намекающий на наличие системы автопилота. Габариты кроссовера: 5205 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1800 мм в высоту, а колесная база составляет 3105 мм.

Информационно-развлекательная система была создана в сотрудничестве с Huawei. Внутри установлены 15,6-дюймовый тачскрин “мультимедийки”, 21,4-дюймовый дисплей для задних пассажиров и 43-дюймовый проекционный экран. Конфигурация салона — 2+2+2, причем все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и 8-точечным массажем. В задней части установлен раздвижной центральный тоннель и складной столик для пассажиров второго ряда. Кроме того, автомобиль получил умную систему Huawei Harmony Space и автопилот Huawei Qiankun 3.0.

Deepal S09 - это EREV (гибрид с увеличенным запасом хода). В основе его силовой установки лежит 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. и электромотор на 314 л.с. У полноприводной модификации спереди есть дополнительный мотор на 178 л.с. Суммарная мощность в этом случае составляет 492 л.с. Автомобиль оснащен батареей на 40,18 кВт*ч, обеспечивающей до 180 км запаса хода на электротяге.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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