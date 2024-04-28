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О Changan Lamore

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Чанган Ламоре

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Комлектаций
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Последнее поколение
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Отзывов на сайте
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Цены
от 2 789 900
до 2 789 900
Changan Lamore (2023) вид спереди
Х-образный дизайн бампера, безрамочная решетка радиатора – все, как диктует автомобильная мода
Changan Lamore (2023) вид сбоку
В профиль автомобиль можно принять за хэтчбек
Changan Lamore (2023) вид сзади
Пороги и низ бамперов отделаны под карбон
Changan Lamore (2023) вид сзади
Спойлер на двери багажника имеет декоративное назначение
Changan Lamore (2023) интерьер
В интерьере – удачная комбинация темно-серого и болотного цветов
Changan Lamore (2023) ручки дверей
Ручки дверей выдвигаются непривычно
Changan Lamore (2023) дверь
Дизайн дверной карты хорош…
Changan Lamore (2023) ручки дверей
… в отличие от эргономики: тянуть дверь при закрытии можно только просунув руку в эту узкую щель
Changan Lamore (2023) водительское сиденье
У водительского сиденья, в отличие от пассажирского, есть лифт подушки.
Changan Lamore (2023) водительское сиденье
Несмотря на перфорацию, вентиляции сидений нет
Changan Lamore (2023) салон
Минималистический дизайн не оставил места физическим регуляторам
Changan Lamore (2023) руль
Форма руля неожиданная, но к ней быстро привыкаешь
Changan Lamore (2023) приборная панель
Приборная панель не русифицирована, что видно по иероглифам в ее правой части
Changan Lamore (2023) блок регулировки зеркал и корректор фар
Слева от руля – блок регулировки зеркал и корректор фар
Changan Lamore (2023) монитор
Центральный экран отлично воспроизводит картинку с камер
Changan Lamore (2023) монитор
Даже при выбранном в меню английском языке экран общается по-китайски
Changan Lamore (2023) монитор
Зато можно сделать селфи и тут же его просмотреть
Changan Lamore (2023) монитор
Подогрев включается через экран и только у сиденья водителя
Changan Lamore (2023) монитор
Режимы движения переключаются тоже через экран
Changan Lamore (2023) монитор
У камер есть 3D-режим
Changan Lamore (2023) монитор
Камера в салоне следит за самочувствием водителя
Changan Lamore (2023) монитор
Фирменное мобильное приложение позволяет зеркалить экран смартфона, включив на нем камеру, можно развлекаться вот так
Changan Lamore (2023) панорамная крыша
Панорамная крыша со сдвижным люком – уже само собой разумеется
Changan Lamore (2023) ниша
Под высокой центральной консолью – вместительная ниша с USB-разъемом и 12-вольтовой розеткой
Changan Lamore (2023) бокс подлокотника
Формовка подстаканников – в угоду, скорее, дизайну, чем функциональности, бокс подлокотника вместительный
Changan Lamore (2023) задний диван
Плоский задний диван позволяет комфортно усесться втроем
Changan Lamore (2023) второй ряд
Места для ног не слишком много, как и места над головой
Changan Lamore (2023) воздуховод
На заднем ряду из удобств – USB-разъем и лоток для мелочей
Changan Lamore (2023) крышка багажника
Крышка багажника открывается с брелка, ручки, чтобы тянуть за нее при закрывании, нет
Changan Lamore (2023) багажное отделение
Объем багажника – 520 литров
Changan Lamore (2023) второй ряд
Спинка заднего сиденья складывается со «ступенькой»
Changan Lamore (2023) багажное отделение
Погрузочные возможности ограничивает узкое окно из багажника в салон
Changan Lamore (2023) докатка
Под фальшполом докатка, под ней – металл без признаков шумо- и виброизоляции
Changan Lamore (2023) задний бампер
Патрубки выпускной системы – имитация, это заглушки
Changan Lamore (2023) колесо
Диски R18 обуты в шины Pirelli
Changan Lamore (2023) моторный отсек
Неожиданно тяжелый капот лишен пневмоупоров
Changan Lamore (2023) передняя фара
Фары «освещают будущее»
Changan Lamore (2023) антикрыло

Изящный профиль, ниспадающая к корме линия крыши. Красивый лифтбек, почти 4,8 метра в длину, D-класс

Только Changan Lamore не красивый лифтбек, а красивый седан: крышка багажника у него поднимается без заднего стекла. Лифтбек в модельной линейке Changan тоже есть, это UNI-V, старший брат Lamore, технически ему идентичный: у обоих четырехцилиндровая полуторалитровая турбочетверка, выдающая 181 лошадиную силу мощности и 300 нМ крутящего момента, плюс роботизированная семиступенчатая коробка, привод на передние колеса.

Made in Italy

Красота Lamore – итальянского происхождения, дизайн машины создан знаменитым ателье Italdesign. Создан, конечно, с учетом вкуса заказчика и модных рыночных тенденций, так что у него все, как сейчас положено у китайцев: безрамочная решетка радиатора, передний бампер с Х-образным рисунком, светодиодные полоски ходовых огней, утопленные выдвижные дверные ручки.

Интерьер салона еще более остромодный. Экстравагантный руль прямоугольной формы, жаль без регулировки по вылету. На рулевой колонке небольшой темный экранчик, за которым прячется камера, контролирующая состояние водителя – не устал ли, не заснул ли? Еще ближе к лобовому стеклу – утопленный в переднюю панель узкий, словно смотровая щель, цифровой щиток приборов, который в числе прочего показывает расстояние до впереди идущей машины в метрах. Правее, в центре, большой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы, отвечающий и за управление климат-контролем. Наверху, в потолочной консоли еще камера, для селфи, но только: у Lamore есть функция диагностики состояния водителя по его лицу – оценивается настроение, пульс, частота сердечных сокращений, результат можно посмотреть на центральном экране.

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И чтобы уж закончить со слежкой за водителем – встроенный регистратор Lamore в экстренных случаях, например при резком торможении, включает особый режим записи и не удаляет записанное по мере накопления новых кадров, как в обычном режиме, а сохраняет острые моменты на жестком диске.

Дизайн против эргономики

Салон двуцветный, комбинация благородного болотного цвета и черного. Есть перфорация на сиденьях, ждешь вентиляции, но ее нет, а подогрев только у водителя, руль тоже холодный. Интерьер нарисован прекрасно, это и правда «символ элегантности», как аттестует Lamore его производитель. Но иногда дизайн идет в ущерб эргономике. Если к прямоугольнику рулевого колеса привыкаешь, покрутив его каких-нибудь полчаса, то к процессу закрывания двери изнутри приспособиться труднее. Никто не угадывает, за что ухватиться, я проверял, в пяти случаях из пяти. Проектируя дверную карту, дизайнеры решили обойтись без внутренней ручки. Не сразу и поймешь, что хвататься за дверь и тянуть надо, просунув руку в узкую щель между подлокотником и обшивкой. Эта щель еще и смещена к краю двери, так что когда она распахнута, нужно тянуться далеко влево, наклоняясь вбок и привставая с сиденья. Еще одна особенность эргономики Lamore: даже при опущенной до конца подушке водительского сиденья над головой водителя ростом 180 см остаются считанные сантиметры до потолка. А на заднем сиденье, у пассажира ростом 182 см, – считанные миллиметры. Но тут ничего не поделаешь, это плата за красоту, за купеобразный кузов.

Говорите по-русски

Lamore ввозится в Россию официально, есть представительство, но автомобиль не русифицирован. Можно выбрать в меню английский язык, но даже тогда иероглифы остаются и на центральном экране, и в правой части приборной панели, где маршрутный компьютер. Разобраться можно, конечно, каждому иероглифу сопутствует значок-символ, «360», например, это включение камер кругового обзора и так далее. Да и вообще Lamore явно адресован поколению водителей, которое больше ценит мультимедиа, чем инженерию, и которое привыкло быстро находить общий язык с незнакомым гаджетом, покопавшись в его меню. Спасибо хоть, что регулировка режимов движения в Lamore выведена на первый уровень экрана.

Динамика

У режима движения три фиксированных настройки: «эко», «нормальный» и «спорт». «Эко» может немного не хватать в быстрых манёврах в городских пробках при смене ряда, «спорт» немного избыточный, чуть истеричный, так что оптимальный – «комфорт». Максимальные 300 нМ крутящего момента двигатель Lamore выдает уже с полутора тысяч оборотов, так что подхват у машины в городских условиях очень убедительный. Разгон до сотни, по ощущениям, укладывается в обещанные паспортом 10 секунд, плюс-минус. Но скорее, плюс, чем минус, так что за городом картина иная: на давно присмотренном для тестов однополосном отрезке трассы, где на немецких спортседанах обгоны удавались с пол-пинка, на Lamore приходится вести себя куда скромнее. Это и понятно, его двигатель не рассчитан на околоспортивные подвиги.

Руль, подвеска, тормоза

При этом некоторые формальные признаки быстрого спортседана у Lamore есть: дорожный просвет в 128 миллиметров, предсказуемые тормоза, довольно острый руль, короткоходная и одновременно энергоемкая подвеска – на лежачих полицейских можно не тормозить, размашистых вертикальных ходов не будет. Но закладывать энергичные виражи на скорости Lamore не любит: в поворотах автомобиль теряет устойчивость раньше, чем ожидаешь, приходится ловить его рулем. А небольшой клиренс осложняет жизнь зимой и даже ранней весной. Заезжаешь, например, на мойку, где перед воротами только что кололи лед, но не успели сгрести сколотое в сторону. И другие седаны перед тобой проезжают в ворота легко, а ты царапаешь днищем.

Скорость и радость

В городе Lamore едет легко, весело, азартно. И одновременно безопасно: радует умный круиз-контроль – в пробке машина сама трогается, когда впереди стоящий автомобиль начинает движение, так что можно ехать на автопилоте даже по городу. Расход топлива в городских условиях начинается от 7,3 литров и при довольно активном вождении доходит до 9,1 литров на сотню километров пробега. На трассе примерно на 110 км/ч чуть больше нужного начинают слышаться двигатель, колеса в арках, аэродинамические шумы. А примерно около 120 км/ч возникает и растет напряжение, появляется ощущение неустойчивости, как будто возможности шасси ограничены. Кстати, именно при 120 км/ч автомобиль сигнализирует о превышении скорости, на приборной панели выскакивает предупредительный значок.

Lamore в целом производит впечатление успешно выполненного его производителем упражнения на заданную тему. Тема – спортивный седан или фастбек. Условие задачи – повторить лучшие образцы, но за меньшие деньги. Поэтому если не предъявлять к Lamore необоснованных претензий, на которые он напрашивается своим динамичным экстерьером и модным интерьером, то это отличный автомобиль за свои деньги – красивый, модный, удобный, технологичный.Он стоит в Китае 1,4 миллиона, в переводе на рубли. В России цена Lamore начинается от 2 589 900 рублей.

           

Технические характеристики Changan Lamore

ГАБАРИТЫ, ММ

4770x1840x1440

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2765

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

128

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1325

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый R4,  с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1494

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

181 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

300 при  1500-4000 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

7DCT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

10,0

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,0

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