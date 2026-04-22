Changan Uni-V получит в России 235-сильный мотор и классический «автомат»

Модельный ряд китайской марки Changan скоро пополнится новой версией с более мощным мотором и автоматической коробкой передач

Согласно опубликованной информации, новинка получит 2,0-литровый мотор мощностью 235 л.с. В отличие актуальной модификации, где используется роботизированная коробка передач в паре с 181-сильным 1,5-литровым двигателем, новую версию оснастят классическим 8-ступенчатым автоматом.

Ранее предполагалось, что новая модификация может получить полный привод. В частности, рассматривалась заимствование полноприводной системы от кроссовера Uni-K. Однако на данный момент подтверждения этим планам нет, и даже на китайском рынке Uni-V остается переднеприводным.