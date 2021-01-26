Прощаясь в пресс-парке с тестовым Tiggo 7 Pro, я не мог не заглянуть в салон очередной новинки от китайской компании — Cheryexeed TXL. Вот это скорость, не успевает одна модель примелькаться на улицах, как фирма выкатывает следующую. Словно пирожки печет. Только новинка преподносится уже не как пирожок, а как... праздничный торт?

Лично мне приставка Exeed напоминает английское слово except, означающее «кроме», «за исключением». Основание так считать есть: название Exeed будет носить премиальное подразделение компании Chery, так сказать, суббренд. По аналогии с «Тойотой» и «Лексусом», «Инфинити» и «Ниссаном». Собственно, в Китае модели-люкс так и будут именоваться – Exeed. Но для нас их снабдят и «материнской» маркой Chery. Кстати, конкретная модель-кроссовер называется TXL, именно эта аббревиатура есть ее наименование (по аналогии с Subaru XV, Lexus NX и др.). В будущем на той же модульной платформе появится внедорожник от Cheryexeed, под названием VX. Возможно, он тоже доедет до России.

Беглый взгляд внутрь салона новинки ничего мне не дал. Я не был поражен ни роскошью, ни дизайном. Кроссовер как кроссовер. Что же в нем нового и исключительного?

Еще не забытое прошлое

Одна из отличительных черт — полный привод. А вот это плюс! Только в Интернете поспешили заявить, что это первый полноприводный «отпрыск» Chery на нашем рынке. «Старожилы» вроде меня помнят, что у самого первого кроссовера Tiggo (Т10) с двухлитровым мотором, появившегося в России в 2006-м, также была межосевая муфта. Более того, с ней возникали проблемы, и конструкция узла была изменена, ее перенесли к заднему мосту. Но впоследствии линейка Tiggo от этого устройства избавилась.

Не могу сказать, что проходимость этих кроссоверов и с передним приводом была хороша. Да, они всегда баловали нас и высоким клиренсом, и массивными колесами, и независимой задней подвеской с регулируемыми углами установки колес. Но тот же Lifan X60, имевший в «прародителях» «Тойоту» RAV4 давал «поднебесным» конкурентам фору: его вариатор предлагал режим L, своеобразную понижающую передачу, изрядно повышавшую возможности автомобиля при движении по глубокому снегу. Lifan побывал на тесте Motorpage весной, снег был еще глубоким, но уже влажным, липким, тяжелым, так что преимущества позиции L были налицо. Кстати, такой режим есть и у Mitsubishi ASX. А Lifan к тому же порадовал удачным алгоритмом трансформации заднего дивана, в чем одноплатформенные Chery ему категорически проигрывали.

Но с тех пор утекло немало воды, и одна фирма «сдулась», не выдержав конкуренции, другая же, постепенно поборов недостатки первых «тигрят», породила целый выводок новых, и вышли они один лучше другого. Чего стоят солидный, семейный Tiggo 8 о семи посадочных местах в большинстве комплектаций и подлинный красавец Tiggo 7 Pro, чуть меньший по размерам, но яркий и привлекательный. Одна его огромная решетка радиатора в виде «зрительного зала» чего стоит!

Однако, выпуская Exeed, или Cheryexeed, китайцы продемонстрировали еще более сильный «замах». Даже неискушенные сторонние наблюдатели улавливают в кроссовере TXL сходство с новейшими «Рейндж Роверами» анфас и с «Порше» — в рисунке «кормы». В то же время откровенной подражательности, сходства с конкретными моделями именитых фирм у автомобиля нет, так что в этом плане к нему не подкопаешься.

А число российских желающих подкопаться и попридираться, похоже, растет пропорционально и количеству, и качеству «китайцев» на нашем рынке. Читаю их сентенции — и диву даюсь: сколько же у нас знатоков дизайна и «поднебесных» технологий! С удивлением узнал, например, что многие детали кузовов китайских моделей, оказывается, штампуются из отслуживших свое металлических бочек. Если бы! Приведу пример. В наследство от прежних хозяев дачного дома нам досталась такая бочка, правда, без дна. Ее использовали как уличную печку, емкость для сжигания всякой ненужной всячины. В таком же качестве ее используем и мы, уже несколько лет. И, несмотря на чудовищные перепады температур, воздействие воды и снега, металл всего лишь покрылся налетом ржавчины снаружи и слоем сажи изнутри, но остался прочным — с одного удара зубилом не пробьешь. Думаю, автомобильная «жестянка» и десятой доли таких испытаний не выдержит.

Но вернемся в салон Cheryexeed TXL. Здесь уютно и не вычурно. Торпедо немного наклонено, скошено в направлении передних седоков, что лишает его визуальной тяжеловесности. Автомобиль словно намекает на свою «легковую» сущность, мол, к бездорожью он относится косвенно.

Панель приборов — не только полностью компьютерная, но и полностью цифровая. Стрелок у приборов больше нет. И это не китайская мода, и даже не арабская (все мы знаем, что так хорошо знакомая нам «цифирь» была когда-то впервые нарисована на Ближнем Востоке). Скорее уж, «ноги» у такого дизайна растут из… Англии: недавно узнал, что школьники этой страны разучились определять время по стрелочным часам, ориентируются только в цифровой индикации. Никакие «половина десятого» или «без четверти три» им больше неведомы. И зачем только стараются швейцарские мастера-часовщики…

Интересно, что покупатели премиальных автомобильных брендов жалуют именно стрелочные приборы. Если производитель не раскошелился на «живые» стрелки, сойдут и «нарисованные», ведь это делается с максимально возможной тщательностью, от «натуральных» не отличишь. Посмотрите на модели Audi.

В Cheryexeed TXL я поначалу с трудом привыкаю к показаниям тахометра: 0.8 на холостом ходу, 2.4 при плавном ускорении, 3.0 при резком разгоне. А может, ничего, стерпится — слюбится? Цифры только чуть маловаты для больших голубых кругов, в центрах которых они расположены. Круги, впрочем, если представить в них циферблаты со стрелками, окажутся не так уж и велики.

По ширине салона спереди Cheryexeed TXL не уступает гораздо более «габаритному» Kia Sorento , но на втором ряду в «китайце» места чуть меньше, как в ширину, так и для ног. И, естественно, для третьего ряда кресел места в нем не найдется. По длине колесной базы корейский кроссовер превосходит китайский всего на 15 мм

Экран борткомпьютера сообщает давление и температуру воздуха в шинах — удобно. Есть показатель среднего расхода топлива, однако он… не обнуляется. Как же следить за расходом, или довольствоваться средним показателем от покупки до продажи автомобиля? Нет, можно сбрасывать данные перед каждой новой поездкой, есть здесь и такой пункт меню.

На самом деле, расход меняется не так уж активно, даже если условия движения сильно разнятся. Что в начале, что в конце теста аппетит люксового Chery составлял порядка 10 л на сотню. Сотрудники пресс-парка специально оговаривают: 1,6-литровый турбомотор необходимо питать только 95-м бензином. Строго выполняю их условие и с 92-м не экспериментирую.

К сожалению, топливный бак у Cheryexeed TXL маловат, всего-то 55 л. Словно кроссовер рассчитан исключительно на короткие городские перебежки. На самом-то деле, в нем и в дальней дороге удобно, кресло водителя отличное, ничего к нему не прибавишь, ничего и не убавишь. Руль со спортивным срезом внизу, коленей не касается, хотя его верхнее положение и показалось мне чересчур высоким, понизил немного. Кнопки на спицах расположены логично, не запутаешься в них и без инструкции.

Мгновенные реакции… видеокамер

Сложнее с центральным дисплеем мультимедиасистемы. Он расположен, как говорится, по моде: выступает из торпедо и напоминает планшет. Главное меню пустовато, это смущает, казалось бы, могла фирма насытить премиальное творение всякими «примочками» и «фичами». А ведь они здесь есть, и их действительно немало. Только вот докопаться до нужных бывает трудновато, а когда докопаешься, надо еще и сориентироваться.

Честно говоря, я так и не разобрался с функцией приветствия. Проходишь мимо автомобиля — а он радостно мигает тебе огнями «поворотников», разворачивает сложенные зеркала, в общем, сообщает, что готов принять тебя в «объятия» и немедленно отправиться в путь. Хорошо, в городе ты прошел мимо раз или два, выгуливая во дворе собаку. Но что делать на дачном участке, если ключ-брелок остался в кармане? «Цветопредставление» будет практически постоянным.

Смартфон по протоколу Bluetooth пришлось подключать к автомобилю дважды, после первого подключения и двух успешных дней работы связь самопроизвольно пропала. А когда устройство было подключено и транслировало музыку, дважды исчезал звук. «Лечилось» это выключением и последующим включением аппарата.

Удобные передние сиденья имеют электрорегулировки и — как оказалось — память настроек. Только опять же эта память «зашита» глубоко в меню мультимедиа, разобраться можно, но не сразу.

Но что понравилось в системе, так это реакция на… повороты автомобиля. В доли секунды при этом активируется камера со стороны внутреннего (по отношению к повороту) борта, и, вуаля, мы имеем на экране картинку происходящего с данной стороны кроссовера. Картинки отличные, а реакция, еще раз повторю, мгновенная. За это автомобиль получает большой и жирный плюс.

С 1,6 литра рабочего объема мотора инженеры «сняли» аж 186 л. с. мощности. Серьезный показатель. Не скажу, что он не реализуется, но легкая «раскрутка» мотору не мешает, а наберешь 3.0 (то есть, 3000) об/мин, так люксовый кроссовер начинает уходить из-под ног. Техническая характеристика сообщает о начале реализации максимума момента раньше, но это не совсем так. Катиться равномерно и прямолинейно, слабо ускоряясь, действительно можно и при 2.0 (2000) об/мин, но если нужно «выстрелить», придется раскрутить коленвал.

Спортивный режим хорошо подстегивает кроссовер. Нет, момент не начинает реализоваться раньше, просто, кажется, самого момента к услугам водителя становится больше, а в обычном режиме часть Ньютон-метров как бы придерживалась про запас. В паспортном разгоне с места до 100 км/ч за 9,8 с сомневаться не приходится.

Багажник Cheryexeed TXL насчитывает 461 л при пятиместном размещении пассажиров и 1000 л — при двух седоках впереди и сложенном заднем диване. Маловато как-то, однако известно, что таков объем «трюма» при измерении его по нижнюю кромку окон. Номинальная длина багажника 98 см, максимальная — 188 см, высота под шторкой — 44 см. Дверь отделения открывается сама, если подойти к ней с брелоком в кармане и подождать примерно 3 с. Система срабатывает довольно надежно, но двигатель при этом должен быть выключен.

Роботизированная коробка работает плавно, если толчки и ощущаются при переключениях, то едва-едва. Качающийся джойстик трансмиссии не имеет фиксированных положений, но пользоваться им быстро привыкаешь, в том числе задействовать ручной режим. Если нужна уверенная, надежная тяга, то лучше перейти на передачу не ниже пятой.

Полный привод не фиксируется никак и, что называется, живет своей жизнью. Но водительским предпочтениям это не противоречит. На заснеженной дороге кроссовер держится очень уверенно. Руль налит тяжестью, рысканья минимальны. Хорошая настройка шасси, достойная «правильного» легкового автомобиля. Чувствуется, что китайцы поработали над «ходовкой», а не только над внешним обликом и салоном. О последнем худого не скажешь, сборка тщательная, материалы приятны на ощупь, климат-контроль и различные подогревы работают…

«Крутится волчок...»

...однако не все. Вернее, не все справляются с погодными катаклизмами, которые просто преследуют автомобили во время последних тестов Motorpage. То ливень застанет на трассе, то снег выпадет чуть не по колено, то ударит мороз в момент, когда предстоит испытывать дизельный автомобиль. Тем не менее, всё это легко может показаться цветочками в сравнении с тем, что выпало на «долю» Cheryexeed TXL. А это был тот самый пресловутый «ледяной дождь». При температуре заметно ниже нуля с небес хлестали струи воды, которая мгновенно застывала на стекле. Щетки не успевали ее стряхивать, и стекло постепенно затягивалось пленкой.

Премиальный Cheryexeed TXL был оснащен ветровым стеклом с подогревом. Во время стоянки, когда стекло плотно обмерзло, подогрев сработал очень даже эффективно, я замерял по часам: через две минуты площадь изморози сократилась на треть, через три минуты обзор стал достаточным, чтобы начать движение, через четыре стекло очистилось процентов на 90. Но не то было на трассе. Видимо, набегающий поток воздуха слишком сильно охлаждал стекло, и корка льда с него не сходила. Постепенно площадь, свободная от нее, сократилась процентов до двадцати, ехать стало реально опасно, пришлось остановиться и прибегнуть к скребку. Но вместе со стеклом обмерзли и щетки очистителя, а вот с них удалить лед было проблематично. Поводки устроены так, что щетки не поднимешь, мешает капот. Искать сервисное положение щеток холодной ночью на трассе, да еще под ледяным дождем не было ни сил, ни желания.

Однако, по сути, это была единственная проблема, с которой я столкнулся во время теста CheryExeed TXL. В основном автомобиль радовал. У него несколько более плотная подвеска, чем у моделей Kia, но, конечно, не такая жёсткая, как у Audi. Это способствует хорошей управляемости, как и низкопрофильные шины на 19-дюймовых дисках. Таковы они у комплектации Flagship, «старшей» из двух, предлагаемых на нашем рынке. Версия Luxury предлагает 18-дюймовые колеса, на них кроссовер пойдет, вероятно, более плавно, но в точности руления может проиграть. А сыграть с ним стоит. Как и во время других тестов Motorpage я воспользовался зимними условиями и раскрутил автомобиль на скользкой заснеженной площадке. И он раскрутился! Под «газом» задние колеса своевременно получили свою долю момента, и кроссовер превратился в волчок. Легко и непринужденно. В сравнительно глубоком снегу (под которым был лед). Естественно, при отключенной системе стабилизации.

Во время «ледяного дождя» на трассе меня волновала прежде всего проблема обзора. Из вида терялись линии разметки как справа, так и слева. Но при этом собственно за скользкую дорогу автомобиль цеплялся вполне уверенно, даже несмотря на шины без шипов. Как говорится, полный привод «рулит».

Но остался вопрос: а что же все-таки в этой модели премиального? Ну, обнаружилась функция автопарковки. Диодные фары с отличным светом, как ближним, так и дальним. Панорамная крыша с люком. Кожаная отделка сидений. Ручная «шайба» управления аудиосистемой. Но звук для звания «премиум» бедноват. Задние пассажиры не располагают ни органами управления «климатом», ни клавишами подогрева. В качестве запасного колеса — докатка, хотя места под фальшполом хватило бы и для полного размера.

Вывод: кроссовер получился добротным, но не роскошным. Посему цены обеих модификаций, сильно превышающие два миллиона рублей, выглядят, мягко говоря, завышенными. Возможно, покупателю таким образом просто предлагают задуматься, настолько ли он богат, чтобы приобретать дешевые вещи. Однако китайские модели пока ассоциируются у россиян с бюджетными, а не с премиальными, и ждут от них прежде всего практичности и надежности. Поэтому решающим преимуществом Cheryexeed TXL перед «просто» Chery Tiggo 7 Pro можно признать только полный привод. Но, хотя это преимущество и очень весомое, доплата за него в размере нескольких сот тысяч рублей не выглядит разумной. Для сравнения, у других моделей на нашем рынке полноприводная трансмиссия обходится покупателю всего на 90-100 тысяч рублей дороже переднеприводной.

Cheryexeed TXL предлагается в России в двух комплектациях: Luxury за 2 249 900 рублей и Flagship за 2 399 900 рублей. Более дорогая версия отличается наличием видеокамер кругового обзора, системой контроля «слепых» зон, устройством для автопарковки, 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей с электролюком и некоторыми другими опциями. Силовой агрегат у обеих версий один — 1,6-литровый 186-сильный бензиновый двигатель с турбонаддувом и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только полный.

Технические характеристики Cheryexeed TXL ГАБАРИТЫ, ММ 4775 х 1885 х 1706 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 461 / 1000 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1688 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 186 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 275 / 2000 — 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55