Exeed наращивает экспансию России

АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» объявляет о расширении дилерской сети премиального бренда EXEED на территории РФ. Согласно планам развития марки количество дилерских центров бренда EXEED до конца 2021 года достигнет 60-ти.

В настоящее время партнёрская сеть EXEED насчитывает 40 дилерских центров, представленных от Калининграда до Владивостока. В ближайших планах компании провести ребрендинг текущей дилерской сети согласно новым стандартам EXEED NEW EDGE, одновременно совершенствуя каждый этап обслуживания, чтобы создать максимально приятные условия для клиентов.

«Первая модель — внедорожник TXL — нового высокотехнологичного бренда была представлена в России в октябре прошлого года. Для достижения максимально быстро и эффективно такой цели как узнаваемость бренда, марка была представлена под названием, происходящим от компиляции слов «CHERY» и «EXEED». Многолетнее присутствие бренда CHERY на российском рынке, его репутация стали для нового бренда трамплином. Сейчас, по результатам опросов среди реальных и потенциальных клиентов, мы фиксируем индивидуальную узнаваемость бренда EXEED использованию в России его изначального международного названия», — прокомментировал директор по развитию бренда EXEED в России Геннадий Баранов.