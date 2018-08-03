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Датсун

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Datsun mi-Do 2018 вид спередиDatsun mi-Do 2018 вид спередиDatsun mi-Do 2018 вид спередиDatsun mi-Do 2018 вид сбокуDatsun mi-Do 2018 вид сзади
Datsun mi-Do 2018 передняя фара
Штатные фары mi-DO стали светить ярче благодаря установке светодиодов
Datsun mi-Do 2018 окраска кузова
Многоцветная окраска кузова спецсоставом Raptor – отличная защита от царапин и сколов. Но наверняка не дешевая…
Datsun mi-Do 2018 переднее колесо
Колесные арки расширены пластиковыми накладками,…
Datsun mi-Do 2018 передняя фара
…но эти накладки прикреплены к кузову саморезами, да еще не очень плотно. Я бы применил здесь «клейкий» двусторонний скотч
Datsun mi-Do 2018 заднее колесо
Шины Michelin Crossclimate+ изрядно шумят на асфальте. Однако акустическим комфортом можно пожертвовать ради проходимости
Datsun mi-Do 2018 заднее колесо
Легкосплавные колеса – штатного диаметра (15 дюймов), но они не литые, а кованые, то есть, очень прочные
Datsun mi-Do 2018 багажный бокс
На крыше – замаскированный багажный бокс Thule вместимостью 330 л
Datsun mi-Do 2018 вид спереди
Тент-«маркиза» – отличное решение. Палатку не заменит, но от легкого дождя и жаркого солнца защитит
Datsun mi-Do 2018 салон
Передняя часть салона не претерпела изменений. Стоило бы подумать, чем заменить внутрисалонное зеркало, ведь оно здесь не «работает»
Datsun mi-Do 2018 передние кресла
Спинки кресел нельзя откинуть назад, так как они упрутся в «комод». Позади подголовников видна сдвижная крышка дополнительного отделения для вещей
Datsun mi-Do 2018 приборная панель
Панель приборов – стандартная. Борткомпьютер отображает большой набор параметров. Температура охлаждающей жидкости в процессе теста не менялась
Datsun mi-Do 2018 5МКПП
Благодаря «удлиненной» задней паре (4,13 против штатных 3,9) автомобиль стал более тяговитым, переключать передачи можно реже
Datsun mi-Do 2018 багажное отделение
«Изюминка» модели – встроенный бокс-органайзер-«комод». Он занимает не только багажник пятидверного хэтчбека, но и место извлеченного заднего дивана
Datsun mi-Do 2018 багажное отделение
Ящики «комода» только кажутся небольшими, на самом деле, они вмещают немало всякой всячины. Но крупногабаритные предметы сюда не войдут, их место в боксе на крыше
Datsun mi-Do 2018 багажное отделение
Изнутри на пятой двери размещен дополнительный плафон освещения – это плюс
Datsun mi-Do 2018 багажное отделение
С правой стороны на «комоде» закреплены штыковая лопата и туристический топорик. «Дельные вещи», по терминологии моряков
Datsun mi-Do 2018 запасное колесо
Запасное колесо перенесено под днище хэтчбека, а дорожный просвет сзади увеличен на 6 мм благодаря проставкам между амортизаторами и балкой задней подвески
Datsun mi-Do 2018
Увеличивающие дорожный просвет проставки применены и спереди, между чашками кузова и верхними опорами передних стоек «МакФерсон»
Datsun mi-Do 2018 моторный отсек
Под капотом остался старый знакомый 1,6-литровый 87-сильный двигатель
Datsun mi-Do 2018 моторный отсек
Мощный предохранитель – часть электропроводки светодиодной «люстры» на крыше
Datsun mi-Do 2018 вид спереди
«Приподнятый» Datsun mi-DO, в общем-то, не растерял дорожных качеств, их ухудшение может заметить только очень придирчивый водитель
Datsun mi-Do 2018 вид спереди
По полевым дорогам, подобным этой, можно нестись, практически не сбавляя скорости. Подвеска выдержит, пробоев не будет
Datsun mi-Do 2018 переднее колесо
Испытание крупным гравием автомобиль также выдержал, хотя слегка «поскальзывался» на мокрых от дождя камнях

Datsun предложил не очень оригинальную, но яркую и привлекательную спецверсию модели mi-DO для рыболовов. О серийном выпуске такой модификации речь пока не идет, но, главное, мысль подана. Идеи и предложения от общественности принимаются и обсуждаются

Пока у этого уникума нет даже особого названия. Правда, есть прототипы. Мы все хорошо знаем подобные версии УАЗа «Патриот», «Шевроле-Нивы» и «Лады 4х4», а сверхдотошные могут вспомнить еще и Bentley Bentayga. Но у «Датсуна» есть предыстория. Он появился на свет не как ответ конкурентам, а, так сказать, по просьбам трудящихся. Опросы мужской аудитории популярных социальных сетей показали: 27 процентов владельцев «Датсунов» увлекаются туризмом, столько же – рыбалкой, 28 процентов занимаются спортом, а 58 процентов предпочитают автомобильные путешествия. 

Вы скажете, что эти данные никак не связаны с маркой автомобиля, опросите владельцев любых других – и тоже убедитесь, что рыбаков среди них не меньше четверти. Но давайте поставим вопрос по-другому: какое число приверженцев этого хобби РЕАЛЬНО бывает на рыбалке хотя бы по несколько раз в год? Среди датсуноводов – под 20 процентов, и эти люди демонстрируют в соцсетях свои трофеи. А рыболовы – владельцы других, в том числе дорогих и очень дорогих моделей? Да, они готовы похвастаться снастями заоблачной цены, снаряжением, брендовой одеждой для активного отдыха… но всё это часто лежит мертвым грузом в чуланах и загородных домах, потому что обладателям всех этих богатств не до рыбалки. Надо зарабатывать деньги, нести ответственность за бизнес-процессы, проекты, персонал, и всего этого с ростом доходов становится больше и больше. Позволить себе наловить окуньков, как русский царь Александр III, они могут крайне редко. Чаще просто достают снасти, раскладывают их, разглядывают, предвкушают, мечтают… и убирают всё обратно на год или больше. Я встречал таких людей.

Вероятно, у владельцев «Датсунов» свободного времени побольше. Плюс к тому, многим из них не требуется добираться до заветных мест по несколько часов или даже суток. Речка или озеро могут быть в считанных километрах от дома. Отловившись, можно в тот же день вернуться, а если нет – большого комфорта для ночного отдыха не требуется. Как поется в песне, «была бы прочна палатка». Маркетологи выяснили, что такой отдых у датсуноводов популярнее полетов на теплые моря и пляжи. Не только в силу недостатка доходов. Хобби предпочтительнее. Все мы знаем расхожую фразу: время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. То есть, можно пыжиться и зарабатывать-зарабатывать-зарабатывать, а можно, пользуясь имеющимися скромными средствами, получать удовольствие, которое так желанно обладателям миллионов на счетах. Получать большими сытными порциями то, что рыбаки-толстосумы могут себе позволить лишь в мизерных дозах. Условно говоря, есть икру столовыми ложками и без хлеба.

Встроенный «комод» занимает не только багажник хэтчбека, но и место демонтированного заднего дивана. Так что данный mi-DO всего лишь двухместный. Причем, передние кресла нельзя откинуть назад в «горизонт», можно лишь на небольшой угол, до упора в «комод». В котором, кстати, позади кресел выполнен еще один полезный отсек. На одной из боковин «комода» закреплены топор и штыковая лопата.

Представленный нам «супер-Датсун», «рыбак» до мозга костей, естественно, выглядит идеалом для такого образа жизни. Ну, всё при нем, всё предусмотрено создателями, причем, не выдумано из головы, а наработано опять же на основе опросов. Чего изволите, граждане-рыболовы?

Выходит, изволят они следующее. Высокопрочная многоцветная окраска кузова – безусловный плюс при поездках в «пампасах»: стандартная кузовная эмаль царапается ветками да колючками, как когтями. Подобному панцирю это не грозит. Расширители колесных арок также призваны послужить веткоотсекателями. Но сразу оговоримся: эти расширители привернуты к крыльям саморезами, и данное решение вряд ли понравится, учитывая невысокую стойкость к коррозии российского кузовного металла. Кроме того, дополнительный пластик на крыльях есть, а на дверях и порогах его нет, а ведь на таких кроссоверах, как Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4 Adventure (можно привести и другие примеры), пластиковые накладки отлично выполняют защитные функции – проверено «бронебойными» колючками астраханских степей. Datsun предлагает лишь защиту порогов добавочным слоем препарата-антигравия.

«Камуфляжный» бокс на крыше – не из дешевых, это замаскированный Thule, цену узнайте сами, а вообще такой аксессуар объемом в три сотни полезных литров обойдется минимум в 8000 рублей. Плюс поперечины на крышу. Штатных рейлингов на mi-DO не планируется, равно как и «Датсуна» в кузове универсал. Так что дополнительный бокс просто необходим. Тем более, что весь багажник японско-вазовской пятидверки в рыбацком исполнении занят. Чем? А тем же, чем в Bentley Bentayga: встроенным «комодом» с ящичками под возможную снарягу. Посмотрим, что положили в эти ящички создатели оригинальной модификации.

Туристические коврики, свернутые в рулоны, занимают одно из отделений. Сюда поместится и палатка на двоих-троих, ну и летние спальные мешки в компрессионных упаковках. Пожалуй, найдется место и для посуды, газовой горелки, запаса топлива для нее (естественно, речь идет о мини-баллонах на 220 г). Небольшой набор продуктов также найдет себе место (остальное добудем, на рыбалку же едем). Поместятся и разнообразные снасти, за исключением собственно удочек и спиннингов. Всем известно, что сверхкомпактные телескопические удилища – это, как правило, дешевый ширпотреб не очень высокого качества. Даже небогатый рыболов вряд ли позарится на такое, подберет удилища понадежнее. А для них понадобится длинная упаковка с креплением на крышу, в салоне рыбацкого mi-DO для таких места нет. Не войдут в автомобиль также ни надувная лодка любого «калибра», ни вёсла для нее. Собственно, для всего этого и нужен бокс на крыше.

Дело еще в том, что встроенный «комод» занимает не только багажник хэтчбека, но и место демонтированного заднего дивана. Так что данный mi-DO всего лишь двухместный. Причем, передние кресла нельзя откинуть назад, не только в «горизонт», но даже на небольшой угол – спинки упираются в «комод». Правда, позади кресел выполнен еще один полезный отсек. А задние двери открывают доступ к боковинам «комода», на одной из которых закреплены топор и штыковая лопата. Изящно и, главное, легкодоступно.

Мастерски сконструированный и надежно закрепленный в кузове «органайзер» (на ходу, даже на неровностях, он не скрипит и не бренчит содержимым), конечно, предпочтительнее возможности погрузки вещей навалом. Но это хранилище потребовало некоторой доработки кузова. Ведь «комод» помешал бы извлечь штатное запасное колесо, поэтому конструкторы срезали его поддон, заварили отверстие, а запаску закрепили под днищем, на цепном механизме, как это сделано на многих внедорожниках и пикапах.

И это не единственная «коренная» доработка. У рыболовецкого mi-DO изменена главная пара – ее передаточное число увеличено с 3,9 до 4,13. Благодаря этому автомобиль стал более тяговитым на «низах», в чем мы убедились во время тест-драйва. Штатный двигатель, 8-клапанный, мощностью 87 л. с., при разгоне позволял переключать передачи всего при 2000-2500 об/мин.

Еще из внедорожных улучшений: кузов стал выше на 6 мм (штатный клиренс mi-DO – 174 мм). Этого удалось добиться установкой проставок под задние амортизаторы и между чашками кузова и стойками передней подвески. С одной стороны, неплохо, по этому показателю модификация превосходит популярный Kia Rio X-Line с просветом в 170 мм, однако отстает от вазовских конкурентов Xray и Vesta, предлагающих в «штате» 190 мм, а в исполнении Cross – аж 203 мм. Плюс, на mi-DO установлена алюминиевая защита подкапотного пространства и композитная – на топливный бак.

Головной свет тюнингового mi-DO стал ярче благодаря применению светодиодов. Лучшее сцепление с грунтом ему обеспечивают шины Michelin Crossclimate+ стандартного типоразмера (185/65R15). Колесные диски – тоже особенные, кованые, то есть, повышенной прочности.

Приглашенные на тест-драйв журналисты, естественно, задавали создателям автомобиля непростые вопросы. Например, будет ли у модификации полный привод. Ответ – нет и не планируется. Тюнинг и без того вышел довольно-таки дорогим (хотя реальная его стоимость нам так и не была озвучена, но можно было примерно определить ее, ориентируясь на цену оборудования Thule, инструментов Fiskars и прочей «фирмы»), поэтому решено было отказаться не только от полноприводной трансмиссии, но и от относительно доступной блокировки дифференциала (7000 рублей без стоимости установки).

Сертифицирован ли данный набор оборудования? Нет, так что этот автомобиль купить в нынешнем виде нельзя. Но в случае, если часть новой оснастки (вряд ли вся) пойдет в серию, необходимая сертификация, конечно, будет проведена.

Почему так скромно увеличен дорожный просвет? Во-первых, потому что более значительный «лифт» потребовал бы более глубокой доработки подвески. А так в ней сохранились, в частности, штатные стабилизаторы поперечной устойчивости. Кроме того, создателям «Датсуна»-«рыбака» хотелось, чтобы автомобиль не утратил своих дорожных качеств, остался бы по-прежнему хорошо управляемым и устойчивым на твердых покрытиях.

«Камуфляжный» бокс на крыше – не из дешевых, это замаскированный Thule, цену узнайте сами, а вообще такой аксессуар объемом в три сотни полезных литров обойдется минимум в 8000 рублей. Плюс поперечины на крышу. Штатных рейлингов на mi-DO не планируется, равно как и «Датсуна» в кузове универсал.

Собственно, тест-драйв, короткий, но разнообразный по условиям, это подтвердил. На шоссе машина стабильно держит прямую, а в поворотах не пугает кренами. При этом бугры полевых дорог Datsun проходит, не цепляясь днищем, а если набрать скорость, то приземляется после прыжков, не допуская пробоев. На крупном гравии была также отмечена стабильность курса, но, конечно, шумоизоляция днища оставила желать… Правда, по словам представителей фирмы, ее не улучшали, но проработали герметизацию, улучшив качество всех заглушек.

Система стабилизации входит в стоимость данной комплектации mi-DO, и при попытке раскрутиться на земляной площадке она дала о себе знать. ABS также стрекотала на мокрой траве, но общее впечатление от тормозов осталось не лучшим, они здесь традиционные, российские. Шины Michelin на асфальте заметно шумят, но при их назначении это простительно.

Что бы я заимствовал из этого набора тюнинговых элементов для своего автомобиля, близкого по классу и цене? Бокс на крышу – да (у меня уже есть). Только вместо багажных поперечин предпочел бы рейлинги, они выглядят изящнее и меньше шумят на высокой скорости, когда бокс не установлен. Очень понравилось увеличение «длины» главной пары. А крепление расширителей колесных арок саморезами считаю минусом. Лучше было бы приклеить их (а заодно накладки на пороги и широкие молдинги на двери) двусторонним скотчем 3М. Впечатляющий окрас кузова трехцветным «антицарапином» Raptor, конечно, эффектен, но наверняка дорог. Я бы ограничился одним цветом и защитой только низа кузовных панелей. Мой автомобиль цвета «серый базальт» и так неплохо маскируется в лесу.

Органайзер-«комод» – мечта рыбака, но утраченного заднего дивана мне жаль. Мы часто выезжаем на природу вдвоем, плюс одна или две собаки. (На самом деле, их у нас четыре, и самая маленькая из них – карело-финская лайка.) Так что «многоуважаемый шкаф» для снастей и снаряги я предпочел бы, имея более вместительный автомобиль, что-то типа Mazda MPV.

Понравились светодиодная «люстра» на крыше с тумблером включения в салоне (у меня нечто похожее тоже есть, самоделка) и навес-«маркиза» с площадью тента 160х220 мм и боковыми «крыльями» длиной 210 мм. Вот такую штуковину я бы точно купил, хотя, покумекав, тоже наверняка смог бы смастерить самостоятельно. Ну и, естественно, плюсы «Датсуна» – «безболезненный» лифт подвески, почти внедорожные шины и прочные кованые диски.

Но главное, что мне понравилось в этом автомобиле – идея. Нам предложен недорогой хэтчбек, сравнительно малой «кровью» оптимизированный для реализации любимого хобби. Не надо стремиться сначала заработать миллионы на крутой внедорожник, а потом добиться высокого социального статуса, чтобы получить возможность и время использовать его по назначению. Вообще-то можно банально не успеть, жизнь штука весьма скоротечная… Datsun mi-DO в обличье «рыбака» – гораздо более реализуемая мечта, позволяющая отдать больше времени любимому увлечению, неповторимому ощущению борьбы с крупной щукой, лещом или голавлем на том конце тонкой лески. Это очень дорогого стоит. Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет? Считайте, что мы потратили их авансом, приобретя время, на покупку которого многие работают, работают и работают до десяти раз дольше. 

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