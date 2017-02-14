Название хэтчбека Datsun mi-DO создано из двух слов – японского do, что означает «путь», и mi, созвучного английскому me, что значит «мой». Получается «мой путь». Что ж, свой путь на нашем рынке у этого автомобиля и в самом деле есть

Сегодня в России продаются две модели Datsun – седан и хэтчбек. Седан называется on-DO, а хэтчбек, соответственно, mi-DO. Имея общую платформу, модели различаются внешне. Хэтчбек, ориентированный на более молодежную аудиторию, выглядит агрессивнее. Понятно, что у него совершенно другая задняя часть кузова, а передок получил новые, более крупные фары и перепроектированный бампер. Смотрится mi-DO очень даже симпатично, особенно в специальном оранжевом «колере», который для седана не предусмотрен.

Седан оснащается двумя вариантами двигателей (82 и 87 л.с.), а «хэтчу» полагается только более мощная 87-сильная версия 1,6 литрового агрегата. В варианте с 5-ступенчатой механической коробкой передач минимальная цена mi-DO составляет 502 000 рублей. Модификация с 4-диапазонным «автоматом» стоит ровно на 50 000 рублей дороже. Что касается седана, то в аналогичных комплектациях он оценивается на 40 000 рублей дешевле, а 82 сильную версию можно приобрести за 436 000 рублей.

Самая доступная версия mi-DO (та, что за 502 000 рублей) очень неплохо оснащена. Уже в базовой комплектации у нее имеется электрический усилитель рулевого управления, регулировка баранки по высоте, центральный замок, две подушки безопасности, бортовой компьютер, электрорегулировка и обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, система крепления детских сидений ISOFIX, передние электрические стеклоподъемники, складывающаяся в пропорции 40/60 спинка заднего дивана, а также ABS с «дотормаживателем» в случае экстренного замедления. Добавим сюда внушительный для легкового автомобиля дорожный просвет 174 мм – и получаем очень интересный вариант за небольшие деньги.

Однако у меня на тесте одна из самых навороченных версий mi-DO, оцениваемая в 656 000 рублей. Здесь вдобавок в вышеперечисленному есть 15-дюймовые колесные диски (в «базе» 14 дюймовые), противотуманные фары, ключ с дистанционным управлением, система стабилизации, задний парктроник, подогрев лобового стекла, климатическая система, 7-дюймовый цветной сенсорный экран, навигационная система, мультимедиа с возможностью просмотра фото- и видеофайлов с четырьмя динамиками и подключением через Bluetooth и USB-порт, задние электростеклоподъемники, датчики света и дождя, регулировка водительского кресла по высоте, противоугонная сигнализация, боковые подушки безопасности и фирменный оранжевый цвет. Словом, оснащение такое, что и многие гораздо более дорогие автомобили позавидуют.

В тесноте, но не в обиде

Когда я получал машину на тест, погода была ужасная: шел ледяной дождь, из-за которого все вокруг обмерзло, превратившись в сосульки. Троллейбусы и поезда встали из-за обледеневших проводов. Город замер в многочасовых пробках, а водители автомобилей то и дело останавливались, чтобы сбить лед со щеток стеклоочистителей. И вот тут я не раз помянул добрым словом подогрев лобового стекла, благодаря которому передвижение по городу не превратилось для меня в муки адовы.

Климатическая система, помимо обязанностей отопления, отлично борется с запотеванием стекол. Похвалю и подогрев сидений – работает быстро и мощно. И с эргономикой порядок. Приборы читаются отлично, а все нужные клавиши и рычажки находишь интуитивно.

Удобную посадку за рулем я подобрал быстро, причем даже несмотря на отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету (есть только настройка по высоте). Сидишь высоко даже в самом нижнем положении сиденья. Само кресло тоже понравилось. Оно, кстати, имеет удлиненную подушку и увеличенную боковую поддержку по сравнению с седаном on-DO, благодаря чему надежно держит тело в виражах (при этом даже моим 100 кг в нем совсем не тесно). Сам салон, конечно, невелик. Как и багажник, что, впрочем, для машин этого класса типично. Так, на втором ряду для моих 180 см места практически впритык – колени касаются спинок передних сидений, а над головой остается всего пара-тройка сантиметров. Однако тыльные стороны спинок передних кресел мягкие, так что коленям жестко не будет, даже если здесь разместится и более высокий человек.

Добавь азарта!

Завожу двигатель, перевожу селектор «автомата» в положение движения и нажимаю на педаль акселератора. Автомобиль резво срывается с места по снежной каше. Давно я не стремился выигрывать светофорные гонки, а тут, что ни старт, оставляю всех позади. Тандем силового агрегата и коробки передач хорош! Если бы я не знал паспортных данных, говорящих, что хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 14,4 с, подумал бы, что на это дело у него уходит не больше 10 с. Соответственно, и мотор ощущается не на 87 «лошадок», а на 100–105 л.с. Словом, настройки двигателя и «автомата» позволяют довольно шустро двигаться в транспортном потоке.

А вот по тормозам вопросы есть. Усилие на педали настроено нелинейно: давишь на нее, она «проваливается», но автомобиль тормозит словно бы нехотя. А потом вдруг педаль упирается, ты по инерции не успеваешь ослабить давление, и машина резко клюет носом. К таким «манерам» надо привыкать.

Зато электроусилитель руля откалиброван вполне адекватно. Баранка немного пустовата в околонулевом положении, но при отклонении на большие углы наливается сочным усилием. Несмотря на то что руль не острый (3,25 оборота от упора до упора), автомобиль почти моментально меняет направление движения. При этом точность «рулежки» на достаточно высоком уровне, и с информативностью порядок. Вообще, в потоке постоянно хотелось обгонять, что я с удовольствием и делал. Не сказать, что «японец» провоцирует на дорожные гонки, но спокойно ездить у меня на нем не получалось.

Что касается управляемости, то в целом претензий не возникло. На скорости за «сотню» хэтчбек немного расширяет динамический коридор, хотя подруливать практически не требуется даже при наличии колейности. Mашина неплохо держится на дуге и юрко ныряет в крутые виражи при минимальной недостаточной поворачиваемости. К тому же mi-DO хорошо «гребет» на заснеженных дорогах. И не только на дорогах. Во время теста я, при случае, смело съезжал с асфальта, благо дорожный просвет давал такую возможность. При этом у «автомата» есть режимы, позволяющие двигаться только на первой либо первой-второй передачах, что здорово помогает на рыхлом снегу. А уж у бордюров и вовсе можно смело парковаться до касания колесом, не опасаясь зацепить бампер.

Подвеска жестковата. Но не настолько, чтобы седоки испытывали дискомфорт. Причем благодаря своей жесткости шасси практически всеядно: этот Datsun умеет мчать по грунтовке так, как далеко не каждый кроссовер сможет. Словом, подвеска отлично настроена для российских дорог и направлений. А если еще заменить 15-дюймовые колеса на 14-дюймовые, еще и мягче будет.

Не ожидал, но мне понравилась звукоизоляция. Обычно автомобили этого класса и ценового диапазона очень шумны, но здесь ничего подобного не наблюдается. Конечно, шины и силовой агрегат слышны заметно, особенно это касается двигателя на высоких оборотах, да и ветер на скорости посвистывает, однако баланс шумов подобран так, что ни одна из составляющих не выделяется, из-за чего общий шумовой фон оказывается вполне комфортным. Что интересно, не слышно цоканья шипов по асфальту, хотя у тестового экземпляра стоят Nokian Hakkapeliitta 8, отличающиеся повышенным количеством «гвоздей».

По итогам теста сообщаю: хэтчбек mi-DO меня приятно удивил. Это удобный, юркий и неприхотливый автомобиль с задорным характером, который вполне оправдывает свою цену. И с надежностью должно быть все в порядке, так как в японской компании над этим постоянно работают, регулярно внося в конструкцию машины улучшения. Кроме того, в нынешнем году под капотом Datsun на российском рынке появятся новые моторы мощностью 106 л.с. И это воодушевляет.

Технические характеристики Datsun mi-DO Габариты, мм 3950х1700х1500 Колесная база, мм 2476 Дорожный просвет, мм 174 Объем багажника, л 240 Снаряженная масса, кг 1160 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1596 Макс. мощность, л.с./об/мин 87/5100 Макс. момент, Нм/об/мин 140/3800 Привод передний Трансмиссия 4-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 185/60R14 Макс. скорость, км/ч 166 Время разгона 0–100 км/ч, с 14,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 50