По мнению нашей тест-пилотессы, этот доступный седан японской марки отлично подойдет женщинам, решающим свои транспортные задачи здесь и сейчас

Чтобы разобраться, чем привлекает представительниц слабого пола Datsun on-DO, мы привезли Еве Моторной автомобиль, представленный в одной из «старших» комплектаций. Агрегатная связка – результат «смешанного брака»: вазовский 1,6-лит-ровый 87-сильный бензиновый мотор сочетается здесь с 4-диапазонным «автоматом» японской компании Jatco, знакомым по многим бестселлерам Nissan. Отметим, что on-DO предлагается на нашем рынке также и с 5-ступенчатой «механикой», которую чаще выбирают водители-мужчины, а с недавнего времени для модели стал доступен и топовый 1,6-литровый 106-сильный бензиновый мотор, работающий в паре только с механической коробкой передач.

Японская харизма

При встрече с нашим героем Моторная сразу обращает внимание на его агрессивный фасад и динамичный силуэт. «Дизайнеры проделали отличную работу: on-DO не стремится казаться дороже чем есть, но при этом притягивает внимание. Лично мне образ забияки с остроконечной решеткой радиатора и клыкастым передним бампером по душе. А в профиль автомобиль выглядит к тому же и достаточно солидно. Но главное, что в экстерьер заложена практичность. Защитные молдинги на дверях, высокий клиренс (174 мм), большая площадь остекления и зеркала, размеру которых мог бы позавидовать иной кроссовер, – все это помогает женщине решать свои транспортные задачи», – считает Ева. Я же обращаю ее внимание на еще одну важную особенность on-DO, выгодно выделяющую его из сегмента автомобилей B-класса. Это внушительный задний свес, в котором удалось обустроить багажник на рекордные 530 л. Столь же вместительным отсеком в данном сегменте может похвастаться лишь лифтбек Skoda Rapid.

«Салон on-DO поначалу покажется женщинам несколько строгим, – признается Ева. – Интересных «фишек» маловато, хотя волнообразные формы передней панели и разнокалиберные дверные ручки (со стороны водителя и переднего пассажира) выглядят небанально. А еще понравился интенсивный серебристый оттенок на поручнях дверей и вставках консоли – вроде бы простое решение, но отлично разбавляет в целом сдержанную атмосферу».

«Что же касается комфорта, то, конечно же, рекомендую женщинам присмотреться к максимально дорогим комплектациям. Тут вы получите, к примеру, неплохую мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, навигацией и системой громкой связи Hands Free, датчики дождя и света, задние датчики парковки и еще массу полезных мелочей», – рассказывает Моторная. Экономить в данном случае, по ее мнению, не стоит.

Эргономика салона, считает Ева, достаточно хорошо продумана и «заточена» на быт. «Двери открываются на большой угол, проемы широкие, на заднем ряду будет не тесно и втроем. Передние сиденья совершенно не спортивные, напоминающие удобный домашний диван, но кто сказал, что это плохо? В пробках и дальней дороге не устаешь. Так называемые теплые опции здесь тоже имеются – крупными кнопками включаются обогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекла. Но что впечатлило меня больше всего, так это попросту огромный багажник, объем которого можно еще и увеличить, если сложить задний диван. Жаль только, что инженеры не предусмотрели крючочков и сеток для фиксации багажа. Это тем более обидно, что в салоне внимание к подобным деталям довольно высокое – имеются крючки для одежды в верхних поручнях, карманы в спинках передних сидений и маникюрное зеркало в правом солнцезащитном козырьке. Кстати, а почему не в левом? Намек на то, что on-DO задумывался все же как машина для мужчин?» – задается риторическим вопросом Ева.

Искала и нашла

Проведя несколько дней за рулем on-DO, наша тест-пилотесса обнаружила в нем сразу несколько преимуществ, которые наверняка оценят женщины. «Прежде всего, это легкий и информативный руль, который можно крутить буквально одним пальцем, парковать машину, понятное дело, очень удобно, – начинает она перечислять. – Второй сильный момент – японская автоматическая трансмиссия. Она отлично сочетается с мотором и не дергается при смене передач. При этом в черте города автомобиль с «автоматом» оказался еще и на удивление резвым. Задора мотора не хватает разве что для быстрых обгонов с высоких скоростей. Третье важное преимущество – на редкость комфортная подвеска, она легко гасит всевозможные дорожные неровности. При этом в on-Do вас не растрясет и не укачает, в излишней мягкости шасси не упрекнешь».

Мне остается только согласиться: и рулевое управление, и подвеска с газонаполненными амортизаторами настроены у японского седана с прицелом на комфорт, боковые и вертикальные крены, хоть и присутствуют, невелики, а руль, даром что «длинноват», точен. Связка же 87-сильного двигателя и 4-диапазонного «автомата» действительно очень «бодрая». Кажется даже, что двигатель выдает на 20–30 «лошадок» больше заявленного.

Наконец, не последним аргументом в пользу on-DO является его цена – 444 000 рублей в базовом исполнении Access и 526 000 рублей за самый доступный вариант с «автоматом». По мнению Евы, цены заманчивые, особенно для семей со скромными доходами. «Мама, дочь и даже бабушка могут приобрести такую машину в семью в качестве основной, чтобы решать ежедневные транспортные задачи, получать удовольствие от комфортных настроек ходовой части и слаженной работы японского «автомата» и мотора российского производства», – подытоживает Ева. Добавлю, что в качестве бонуса можно рассматривать сервис по стандартам головной компании Nissan, выгодные кредитные предложения и основательную адаптацию к российским условиям эксплуатации.