В Беларуси не чувствуешь себя за границей, но вместе с тем отчетливо ощущаешь европейский дух. Вот и Datsun on-Do – это вроде и Lada, а вроде и не совсем. Особенно когда речь идет о компакт-седане с автоматической коробкой передач, которую сейчас стали предлагать

Какие три ассоциации рождает у вас словосочетание «русские дороги»? У меня это грязь, хамство и ямы. Так вот, в Беларуси нет ничего из вышеуказанного. То есть, наверное, какие-нибудь дорожки местного значения и далеки по качеству от автобанов федеральных трасс, но в Минской области, по которой в основном проходил тест-драйв Datsun on-DO с «автоматом», даже пригородные трассы близки к идеалу. Как и поведение местных водителей, – каждый медленно едущий по однополосной дороге водитель при моем приближении принимал вправо. Каждый! И без каких либо «стимулирующих мер» вроде звукового сигнала или моргания фарами. Естественно, принять правее позволяла широкая обочина в полполосы, предусмотрительно созданная дорожниками.

Японские манеры

К чему я это и при чем здесь «японец» Datsun? Опыт соседней страны показывает, что при правильном воспитании жителей законом, при контроле представителей власти и закона даже на постсоветском пространстве можно создать пусть скромную и небогатую, но цивилизованную на бытовом уровне страну. Вроде и люди что в Смоленске, что в Витебске одинаковы. Вроде и живут в паре десятков километров друг от друга, а разница огромная, и это ощущаешь, как только пересечешь границу.

В Datsun же пытаются показать, что даже из старой платформы (а в основе и Lada Kalina, и Granta, и их японских «побратимов» лежит глубоко модернизированная «восьмерочная» платформа) можно создать пусть и недорогой, но весьма приличный автомобиль. Взять хотя бы историю с «автоматом» Jatco, который наконец (спустя два года после старта продаж) прописался под капотом седана on-DO. На Lada эта коробка начала устанавливаться еще четыре года назад, но в паре с 16-клапанным 98-сильным мотором. У Datsun клапанов в два раза меньше, а в «табуне» лишь 87 лошадей, однако работает такой тандем очень хорошо.

Помнится, владельцы Kalina и Granta жаловались, что на светофорах машина буквально выпрыгивает из-под водителя – тормоз приходилось давить изо всех сил. Седан Datsun on-DO так себя не ведет. А все потому, что инженеры снизили обороты холостого хода на прогретой машине после остановки. Момент ниже, а значит, и попыток рвануть вперед автомобиль не предпринимает. Другая проблема российских моделей с «автоматом» – жесткие, почти гоночные переключения. Само по себе это не так и плохо, однако от семейного седанчика ждешь иного поведения. И автоматизированный on-DO ведет себя именно так: переключения плавные и незаметные.

Спасибо надо сказать полностью новой калибровке коробки, созданной российскими инженерами европейского технического центра Nissan. За плечами этих парней не один успешный проект по адаптации глобальных моделей машин под российский рынок. Это они превратили аморфную американскую Altima в драйверскую Teana. Сделали зубодробительный европейский Qashqai королем отечественных разбитых дорог. «Поженили» кузов старосветского хэтчбека Pulsar с ходовой и салоном седана Sentra. Словом, опыт у инженеров колоссальный, и благодаря им наш рынок получил еще пару (хэтчбек и седан Datsun) весьма конкурентоспособных автомобилей.

В поисках совершенства

Тем не менее работа над обеими российскими моделями японской марки продолжается, хотя с момента выхода бренда на наш рынок прошло довольно много времени. В результате вы можете каждый год покупать себе новый Datsun, и это будет пусть не сильно, но все-таки обновленная машина. Вот и в 2017 год седан on-DO вступает с новыми реле кондиционера, угольной лентой в трубках его испарителя и более толстыми стенками радиатора. Все – ради снижения уровня шума. Сиденья получили новую, более износостойкую обивку, а для деактивации системы стабилизации теперь нужно держать кнопку нажатой 0,5 с, а не 3, как раньше. Клиенты просили – клиенты получили.

Конечно, on-DO отнюдь не идеальная машина: на скорости выше 100 км/ч отчетливо слышен ветер, поток воздуха от встречных грузовиков сбивает седанчик с курса, тормозам не хватает информативности, а руль «в нуле» пустоват. Но здесь нет ощущения убогости. Динамика разгона достаточна, чтобы не выпадать из городского потока, на скоростях ниже 90 км/ч в салоне вполне тихо, а на плохой дороге не переживаешь ни за себя, ни за машину – клиренс у on-DO с Jatco составляет те же 174 мм, а подвеска прекрасно отрабатывает даже очень крупные неровности. Не всякий конкурент может похвалиться тем же.

Словом, Datsun on-DO с «автоматом» – вполне достойный автомобиль. За его рулем не кажется, что жизнь не удалась. А наши соседи белорусы уже многократно доказали, что цивилизованность и достоинство от толщины кошелька не зависят. Кстати, о деньгах. У дилера за «автомат» Jatco попросят 50 000 рублей, начиная со средней комплектации Trust. Так что самый доступный on-DO с автоматической коробкой стоит 512 000, а самый дорогой – 602 000 рублей.