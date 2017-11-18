«Датсуны» on-DO и mi-DO получили прибавку лошадиных сил. Теперь под их капотами можно увидеть 1,6-литровый 16-клапанный вазовский бензиновый мотор мощностью 106 л. с. Но это не единственное новшество
Возрожденная японская марка Datsun делает успехи на рынках зарубежных стран и, конечно, в России. Хотя в десяти странах мира представлено пять различных «Датсунов», а у нас – только два: хэтчбек mi-DO и седан on-DO с большой частью кузовных панелей, заимствованных у моделей LADA Kalina и Granta. С той же подвеской, коробкой передач и восьмиклапанным двигателем, внешне очень похожим на «восьмерочно»-«девяточно»-«десяточный» агрегат начала 2000-х годов.
Маркетологам удалось поистине чудо: ко всему этому «набору» они подобрали невероятно привлекательный «соус» – японский контроль качества сборки этих автомобилей на конвейере в Тольятти. Плюс к этому, они мастерски сыграли на приверженности наших автомобилистов к кузову седан, поэтому первым на нашем рынке появился Datsun on-DO. Насколько он удался внешне? По-моему, этот вопрос все еще остается спорным. Критерии привлекательности дизайна кузова весьма размыты, кому-то они нравятся, кому-то нет, но на стороне «Датсуна»-седана – японское реноме: по-настоящему автомобилизированная страна плохого не предложит, а значит, новая модель хороша. «Звезду» Datsun прошлых лет – модель Fairlady – сегодня помнят немногие, поэтому, взяв за основу ее очертания, создатели нового «Датсуна», пожалуй, просчитались бы: сторонников ретро-стиля среди покупателей вряд ли оказалось бы много. Так что мы имеем то, что имеем.
С момента запуска производства в России было продано под три сотни тысяч «Датсунов». Статистика роста продаж такова: 2014-й год – почти 64 тысячи машин, 2015-й – 86 тысяч, 2016-й – без малого 91 тысяча. План выпуска на 2017-й год уже почти выполнен, «тираж» вплотную приблизился к намеченному показателю в 100 тысяч автомобилей! Представьте, что два года назад, во время первого теста модели, в качестве перспективной была названа именно эта цифра. Теперь она стала реальностью.
Так что, дизайн дизайном, а в целом-то модель, что называется, пошла в народ. Нашла своего покупателя – правда, на мой взгляд, не того, что показывается в телевизионной рекламе. «Датсуны» – типичные машинки для обывателей-дачников среднего, старшего и пожилого возраста. Мне кажется, продвигая марку в России, компания должна делать ставку на них. Больше показывать их в рекламе, может быть, демонстрировать конкретные, непридуманные «истории успеха»: вот, мол, чего вы можете достичь, даже не нахватав звезд с неба – купить Datsun! Современный, недорогой, практичный, неплохо оснащенный. Представьте – даже с «автоматом». А еще в нем есть кондиционер, ABS, ESP, мультимедийная система.
И не только это. Отметим, в целом, качество этого автомобиля по сравнению с соплатформенной вазовской продукцией. Благодаря ли зарубежному контролю или просто удачному проекту, но «Датсуны» действительно «поглавнее» «Калины» и «Гранты». Оцените, например, приятный, мягкий звук закрывания дверей, ничто в них не люфтит и не бренчит. Возможно, это заслуга особенных, толстых уплотнителей дверных проемов. Сборка салона вообще выполнена на совесть. Пусть даже в интерьере нет дорогих отделочных материалов, всё предельно бюджетно.
Водительское сиденье можно назвать усредненным. Боковая поддержка у него выражена слабо, регулировки по высоте нет, подушка коротковата, но в целом нахождение в нем в течение нескольких часов кряду не вызывает боли в спине или пояснице. У руля нет настройки вылета, однако я при росте 182 см в который уже раз устраиваюсь на водительском месте удобно. Это четвертый тест «Датсуна» в моей практике, и каждый из них проводился по поводу очередного обновления автомобиля.
Тут надо отметить, что создатели бренда постоянно совершенствуют машины и стараются, насколько возможно, чтобы улучшения не сказывались на их цене. Нынешний тест был организован по случаю «вооружения» on-DO и mi-DO вазовским 1,6-литровым шестнадцатиклапанником мощностью 106 л. с. Но до знакомства с этим мотором нам был представлен целый перечень новшеств в седане и хэтчбеке марки Datsun.
Так, например, мы узнали, что эти автомобили получили новую комбинацию приборов – с бело-лунной подсветкой. Белый (вернее, черно-белый) теперь и бортовой компьютер. Графика сохранилась та же, что и у прежнего, имевшего зеленую подсветку. Лучше ли стало с новой? В плане пользы для глаз – не уверен, но выглядит приборка теперь намного современнее. А яркость, если она кажется вам чрезмерной или недостаточной, теперь можно регулировать.
Появился круиз-контроль, на первых «Датсунах» его не было. Теперь он входит в максимальную комплектацию Dream. Добавилась возможность пользоваться мультимедиасистемой при выключенном зажигании. Слушайте музыку, используйте навигацию – но не более десяти минут, затем все функции автоматически отключатся, чтобы не «высадить» аккумуляторную батарею. Улучшилось качество звука аудиосистемы благодаря применению новых динамиков. У mi-DO уменьшилось усилие закрывания двери багажника. В базовой комплектации Access появились двухструйные форсунки стеклоомывателя, фильтр салона и более длинные, чем прежде, брызговики. Такие лучше защищают пороги кузова от «пескоструя».
Расскажем, наконец, о новом (для «Датсунов») двигателе. Вазовский мотор 21127 был создан на основе «приоровского» в 2013-м году. Это рядный четырехцилиндровый агрегат с чугунным блоком цилиндров и 16-клапанной головкой. Система питания – впрыск топлива. Степень сжатия – 11 (бензин – 95-й). Вес мотора 115 кг. Объем моторного масла – 3,5 л, допустимые варианты масел по вязкости – 5W-30, 5W-40, 10W-40 и 15-W40. В процессе эксплуатации допускается расход масла в количестве 50 г на 1000 километров пробега автомобиля.
Блок цилиндров данного мотора – это доработанный блок модели 21083. Из «наследственных болезней», характерных для агрегата, самая опасная – соударение клапанов и поршней при рассогласовании фаз газораспределения в результате обрыва приводного зубчатого ремня ГРМ. Итог – погнутые клапаны, побитые поршни, дорогостоящий ремонт. Если не допускать подобное, своевременно меняя ремень ГРМ, а также проводя другое регулярное обслуживание, двигатель 21127, согласно заводским данным, способен отработать 200 тысяч километров.
Из новшеств, примененных на двигателе 21127, следует назвать особую систему впуска с регулируемой длиной тракта. Собственно, при регулировании меняется не длина впускного трубопровода, а объем особой резонансной камеры. На холостом ходу объем камеры максимальный, при наборе оборотов он уменьшается благодаря специальным заслонкам. При частоте вращения коленчатого вала выше 3500 об/мин объем данной камеры сводится к минимальному. В системе управляющей электроники датчик массового расхода воздуха заменен сочетанием датчиков абсолютного давления и температуры воздуха на впуске. В сумме эти изменения позволили стабилизировать работу двигателя на холостом ходу, практически избавить его (и владельца) от проблемы «плавания» оборотов.
Для «Датсунов» мотор был перекалиброван. Вернее, для него был разработан особый ЭБУ (электронный блок управления). В результате показатели двигателя и автомобилей улучшились. В чем именно? Стала приятнее и плавнее динамика разгона, повысилась эластичность мотора. Более раннее включение электровентилятора повысило эффективность системы охлаждения. Благодаря пересогласованию работы мотора и климатической установки автомобиля снизилось влияние кондиционера на мощность и динамику разгона.
Вроде бы, сплошные плюсы. Но есть и минусы. Так, вопреки общепринятой практике в автомобилестроении, наиболее мощный двигатель в модельном ряду компании не получит в пару «автомат». Только механическую коробку передач. Причина? Маркетологи посчитали, что «Датсун» со 106-сильным мотором и «автоматом» будет обходиться потребителю слишком дорого. И так цена автомобилей с новым двигателем повысилась на 15 тысяч рублей. Впрочем, уверен, «автомат» в придачу к этому мотору обязательно появится. Возможно, просто подбирается или разрабатывается модель.
Второй момент. Новая прошивка предназначена для автомобилей с главной парой в трансмиссии с передаточным числом 3,9. Поэтому под «датсуновскую» перекалибровку подходит только одна вазовская модель – Kalina Cross. Именно у нее главная пара 3,9. Так что улучшить показатели ВАЗов с таким же мотором не получится. Да и в случае с «Калиной Кросс» речь идет не о перепрошивке ЭБУ, а о его замене. А это недешевая штука, ее цена примерно 4000-5000 рублей без стоимости работы по замене, которая может «кусаться». Ведь выцарапать «калиновский» блок управления из-под торпедо не так уж и просто.
Но давайте, наконец, проверим на практике, как «Датсуны» поехали с новыми моторами под капотом. Ощутимы ли изменения?
Скорее, да, чем нет. Автомобиль – седан ли, хэтчбек – стал заметно динамичнее. Хотя и восьмиклапанные 87-сильные «Датсуны» трудно было обвинить в «тупости». Если бы современная молодежь больше увлекалась бы механикой, физикой и другими прикладными науками, интерес к «Датсунам» у нее был бы гораздо выше, потому что они способны были бы непредвзято оценить динамику этих автомобилей. 11,5 секунд до сотни с места и гораздо более впечатляющие 7 секунд разгона в диапазоне от 80 до 120 км/ч на четвертой передаче – хорошие же показатели. Без всякой иронии. Но, похоже, нынешних молодых гораздо больше увлекает психология, согласно выкладкам которой автомобиль, произведенный на Волжском автозаводе, априори не может быть динамичным, качественным и престижным.
Новый двигатель увлекает «Датсун» с места до сотни за 10 с небольшим секунд, уже улучшение. Заметно повысилась эластичность. Мои ощущения от вазовской модели с аналогичным мотором – гораздо более «дёрганый» его характер. Сбросишь «газ» - почувствуешь «ступеньку», начнешь набирать – снова «уступ». При неравномерном характере движения, например, в медленно ползущем потоке, это может начать раздражать. Разгон приемлемый, динамика вполне устраивает. Расход топлива напрямую зависит от степени продавливания педали «газа». При скоростях до 80 км/ч бензин в баке прибывает, то есть, потенциальный пробег на запасе топлива почти не меняется или даже увеличивается. Можно рассчитывать менее, чем на 8-литровый «аппетит». Если же топить под 110-120 км/ч, расход приблизится к десятку литров на сотню.
«Датсуновский» вариант движка эластичнее. Намного. Специально «газую» и сбрасываю – никаких «ступенек»! Динамика плавная, тяга уверенно нарастает где-то до 4000 об/мин, потом направляется вниз. То есть, выше отметок 4000-4500 об/мин раскручивать двигатель нет смысла. Передачи переключаются четко, к механизму претензий нет. К рулю, в принципе, тоже, за исключением качества собственно баранки. Она пластмассовая и очень скользкая, простая донельзя. На нее так и просится оплетка стороннего производителя. Этот китч здесь будет очень к месту.
Паспортная динамика хэтчбека mi-DO со 106-сильным мотором заявлена на уровне 10,6 с в разгоне до сотни. Вот это да, почти трехсекундный выигрыш у менее «сильной» версии. Что с ускорением от 80 до 120 км/ч? Порядка десяти секунд, если использовать третью передачу. Тоже неплохо. Автомобильчик легкий, и такое соотношение массы и мощности дает ему хорошие шансы на успешные обгоны на горных серпантинах (тест проходил на дорогах Армении). На ровных шоссе динамика была даже… избыточной. Автомагистралей в горной республике совсем нет, на обычных ж дорогах разрешено превышать допустимую скорость не более чем на 10 км/ч. Представьте неплохое по качеству шоссе, на котором приходится не только долгое время «пилить» на 100 км/ч, но еще и постоянно встречать ограничение «70». В общем, по крайней мере, два водителя из нашей группы были остановлены стражами порядка за превышение скорости, а я, как минимум, дважды был сфотографирован автоматическими камерами.
Это говорит о том, что Datsun, в целом, хорошо ведет себя на высоких скоростях, держит прямую, стоит на дугах. Руль легковат и неточен, нетрудно «перерулить», но в целом ожидаешь худшего. Подвеска справляется с неровностями на ура, но в этом тесте на нашем маршруте их было немного. С асфальта мы не съезжали, но все знали: подвеска у «Датсунов» практически непробиваемая, а дорожный просвет в 174 мм позволяет не пугаться каждого бугорка.
Суммарно, перепрошивка мотора порадовала, в чем я убедился, когда после прилета в Москву пересел в собственный автомобиль. Ну, вот откуда берутся эти подёргивания? Их еще можно оправдать тем, что автомобиль сразу после старта холодный, но ведь при прогретом двигателе они тоже присутствуют. Кстати, в «Датсуне» можно наблюдать температуру охлаждающей жидкости. И вообще, его борткомпьютер радует технической информацией (тут, в частности, есть индикатор зарядного напряжения, составлявший во время нашей поездки 14,0 – 14,1 В). Бело-лунная подсветка «цифири» не лучше и не хуже черно-зеленой, она просто выглядит современнее. Как в родственниках - «Ниссанах», только дизайн немного другой.
Что не понравилось? Показалось, что «Датсун» стал менее отзывчивым на низах. До 2000-2100 об/мин двигатель просто вянет. Если вы потеряли обороты на подъеме, особенно на вираже серпантина, не теряйте время на топтание педали газа: сколько ни будете долбить ей в пол, ничего не произойдет. Мгновенно переходите на одну, а лучше на две передачи вниз! Я бы даже зуммер какой-нибудь придумал, чтобы в сложных условиях водителю не приходилось отвлекаться на изучение шкалы тахометра.
Интересно, что не все участники теста были со мной согласны. Им, наоборот, показалось, что автомобиль стал активнее «внизу». В ответ могу лишь сообщить, что моя Lada XRay с тем же двигателем при 2000 об/мин тянет лучше. Желающие могут проверить, взяв подобную в пресс-парке.
Есть ли еще минусы? Пожалуй, да. В процессе теста наш экипаж сменил mi-DO на on-DO и, как ни странно, почувствовал разницу. Седан оказался более «собранным» на дороге, возможно, за счет чуть большей массы. У него тише в салоне. А я еще подметил, что он и тормозит лучше хэтчбека, а значит, контроль качества сборки все же не идеален.
В итоге, мы пришли к выводу, что «Датсуны» вполне подходят в качестве средств передвижения для тех, кому, в силу разных причин, не требуется постоянный роскошный «выезд». Иметь такой автомобиль для города и недалекого пригорода, обладая, скажем, минивэном для дальних поездок или серьезным внедорожником, вполне логично. А те, кто покупает on-DO или mi-DO в качестве единственного средства передвижения, могут порадоваться тому, что эти модели становятся все лучше и лучше. Теперь и мощнее, а расход бензина у 106-сильной версии по сравнению с 87-сильной, по паспорту, даже уменьшился. Мы можем это подтвердить практикой: во время первого российского теста «механический» 87-сильный on-DO расходовал в среднем 7,7 л на 100 км. 106-сильный автомобиль примерно в тех же условиях (80 процентов трассы и 20 процентов города) показал средний результат 7,1 – 7,2 л на сотню.
|
Технические характеристики Datsun on-DO 1.6 16 v MT
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4337 х 1700 х 1500
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2476
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
174
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
530
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1160
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Р4, бензиновый
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1596
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН
|
106 / 5800
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН
|
148 / 4000
|
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
|
5-ст., механическая
|
ПРИВОД
|
передний
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
184
|
РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С
|
10,5
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
6,6
|
ОБЪЕМ БАКА, Л
|
50
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