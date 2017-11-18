«Датсуны» on-DO и mi-DO получили прибавку лошадиных сил. Теперь под их капотами можно увидеть 1,6-литровый 16-клапанный вазовский бензиновый мотор мощностью 106 л. с. Но это не единственное новшество

Возрожденная японская марка Datsun делает успехи на рынках зарубежных стран и, конечно, в России. Хотя в десяти странах мира представлено пять различных «Датсунов», а у нас – только два: хэтчбек mi-DO и седан on-DO с большой частью кузовных панелей, заимствованных у моделей LADA Kalina и Granta. С той же подвеской, коробкой передач и восьмиклапанным двигателем, внешне очень похожим на «восьмерочно»-«девяточно»-«десяточный» агрегат начала 2000-х годов.

Маркетологам удалось поистине чудо: ко всему этому «набору» они подобрали невероятно привлекательный «соус» – японский контроль качества сборки этих автомобилей на конвейере в Тольятти. Плюс к этому, они мастерски сыграли на приверженности наших автомобилистов к кузову седан, поэтому первым на нашем рынке появился Datsun on-DO. Насколько он удался внешне? По-моему, этот вопрос все еще остается спорным. Критерии привлекательности дизайна кузова весьма размыты, кому-то они нравятся, кому-то нет, но на стороне «Датсуна»-седана – японское реноме: по-настоящему автомобилизированная страна плохого не предложит, а значит, новая модель хороша. «Звезду» Datsun прошлых лет – модель Fairlady – сегодня помнят немногие, поэтому, взяв за основу ее очертания, создатели нового «Датсуна», пожалуй, просчитались бы: сторонников ретро-стиля среди покупателей вряд ли оказалось бы много. Так что мы имеем то, что имеем.

Наш «малыш» растет не по годам

С момента запуска производства в России было продано под три сотни тысяч «Датсунов». Статистика роста продаж такова: 2014-й год – почти 64 тысячи машин, 2015-й – 86 тысяч, 2016-й – без малого 91 тысяча. План выпуска на 2017-й год уже почти выполнен, «тираж» вплотную приблизился к намеченному показателю в 100 тысяч автомобилей! Представьте, что два года назад, во время первого теста модели, в качестве перспективной была названа именно эта цифра. Теперь она стала реальностью.

Так что, дизайн дизайном, а в целом-то модель, что называется, пошла в народ. Нашла своего покупателя – правда, на мой взгляд, не того, что показывается в телевизионной рекламе. «Датсуны» – типичные машинки для обывателей-дачников среднего, старшего и пожилого возраста. Мне кажется, продвигая марку в России, компания должна делать ставку на них. Больше показывать их в рекламе, может быть, демонстрировать конкретные, непридуманные «истории успеха»: вот, мол, чего вы можете достичь, даже не нахватав звезд с неба – купить Datsun! Современный, недорогой, практичный, неплохо оснащенный. Представьте – даже с «автоматом». А еще в нем есть кондиционер, ABS, ESP, мультимедийная система.

И не только это. Отметим, в целом, качество этого автомобиля по сравнению с соплатформенной вазовской продукцией. Благодаря ли зарубежному контролю или просто удачному проекту, но «Датсуны» действительно «поглавнее» «Калины» и «Гранты». Оцените, например, приятный, мягкий звук закрывания дверей, ничто в них не люфтит и не бренчит. Возможно, это заслуга особенных, толстых уплотнителей дверных проемов. Сборка салона вообще выполнена на совесть. Пусть даже в интерьере нет дорогих отделочных материалов, всё предельно бюджетно.

Водительское сиденье можно назвать усредненным. Боковая поддержка у него выражена слабо, регулировки по высоте нет, подушка коротковата, но в целом нахождение в нем в течение нескольких часов кряду не вызывает боли в спине или пояснице. У руля нет настройки вылета, однако я при росте 182 см в который уже раз устраиваюсь на водительском месте удобно. Это четвертый тест «Датсуна» в моей практике, и каждый из них проводился по поводу очередного обновления автомобиля.

Тут надо отметить, что создатели бренда постоянно совершенствуют машины и стараются, насколько возможно, чтобы улучшения не сказывались на их цене. Нынешний тест был организован по случаю «вооружения» on-DO и mi-DO вазовским 1,6-литровым шестнадцатиклапанником мощностью 106 л. с. Но до знакомства с этим мотором нам был представлен целый перечень новшеств в седане и хэтчбеке марки Datsun.

Так, например, мы узнали, что эти автомобили получили новую комбинацию приборов – с бело-лунной подсветкой. Белый (вернее, черно-белый) теперь и бортовой компьютер. Графика сохранилась та же, что и у прежнего, имевшего зеленую подсветку. Лучше ли стало с новой? В плане пользы для глаз – не уверен, но выглядит приборка теперь намного современнее. А яркость, если она кажется вам чрезмерной или недостаточной, теперь можно регулировать.

Появился круиз-контроль, на первых «Датсунах» его не было. Теперь он входит в максимальную комплектацию Dream. Добавилась возможность пользоваться мультимедиасистемой при выключенном зажигании. Слушайте музыку, используйте навигацию – но не более десяти минут, затем все функции автоматически отключатся, чтобы не «высадить» аккумуляторную батарею. Улучшилось качество звука аудиосистемы благодаря применению новых динамиков. У mi-DO уменьшилось усилие закрывания двери багажника. В базовой комплектации Access появились двухструйные форсунки стеклоомывателя, фильтр салона и более длинные, чем прежде, брызговики. Такие лучше защищают пороги кузова от «пескоструя».

Расскажем, наконец, о новом (для «Датсунов») двигателе. Вазовский мотор 21127 был создан на основе «приоровского» в 2013-м году. Это рядный четырехцилиндровый агрегат с чугунным блоком цилиндров и 16-клапанной головкой. Система питания – впрыск топлива. Степень сжатия – 11 (бензин – 95-й). Вес мотора 115 кг. Объем моторного масла – 3,5 л, допустимые варианты масел по вязкости – 5W-30, 5W-40, 10W-40 и 15-W40. В процессе эксплуатации допускается расход масла в количестве 50 г на 1000 километров пробега автомобиля.

Блок цилиндров данного мотора – это доработанный блок модели 21083. Из «наследственных болезней», характерных для агрегата, самая опасная – соударение клапанов и поршней при рассогласовании фаз газораспределения в результате обрыва приводного зубчатого ремня ГРМ. Итог – погнутые клапаны, побитые поршни, дорогостоящий ремонт. Если не допускать подобное, своевременно меняя ремень ГРМ, а также проводя другое регулярное обслуживание, двигатель 21127, согласно заводским данным, способен отработать 200 тысяч километров.

Из новшеств, примененных на двигателе 21127, следует назвать особую систему впуска с регулируемой длиной тракта. Собственно, при регулировании меняется не длина впускного трубопровода, а объем особой резонансной камеры. На холостом ходу объем камеры максимальный, при наборе оборотов он уменьшается благодаря специальным заслонкам. При частоте вращения коленчатого вала выше 3500 об/мин объем данной камеры сводится к минимальному. В системе управляющей электроники датчик массового расхода воздуха заменен сочетанием датчиков абсолютного давления и температуры воздуха на впуске. В сумме эти изменения позволили стабилизировать работу двигателя на холостом ходу, практически избавить его (и владельца) от проблемы «плавания» оборотов.

Двигатель 21127 устанавливается на целый ряд моделей АвтоВАЗа: «Гранту», «Приору», «Калину» второго поколения. А новая его модификация, с индексом 21129, идет на комплектацию таких моделей, как Vesta и XRay.

Для «Датсунов» мотор был перекалиброван. Вернее, для него был разработан особый ЭБУ (электронный блок управления). В результате показатели двигателя и автомобилей улучшились. В чем именно? Стала приятнее и плавнее динамика разгона, повысилась эластичность мотора. Более раннее включение электровентилятора повысило эффективность системы охлаждения. Благодаря пересогласованию работы мотора и климатической установки автомобиля снизилось влияние кондиционера на мощность и динамику разгона.

Вроде бы, сплошные плюсы. Но есть и минусы. Так, вопреки общепринятой практике в автомобилестроении, наиболее мощный двигатель в модельном ряду компании не получит в пару «автомат». Только механическую коробку передач. Причина? Маркетологи посчитали, что «Датсун» со 106-сильным мотором и «автоматом» будет обходиться потребителю слишком дорого. И так цена автомобилей с новым двигателем повысилась на 15 тысяч рублей. Впрочем, уверен, «автомат» в придачу к этому мотору обязательно появится. Возможно, просто подбирается или разрабатывается модель.

Второй момент. Новая прошивка предназначена для автомобилей с главной парой в трансмиссии с передаточным числом 3,9. Поэтому под «датсуновскую» перекалибровку подходит только одна вазовская модель – Kalina Cross. Именно у нее главная пара 3,9. Так что улучшить показатели ВАЗов с таким же мотором не получится. Да и в случае с «Калиной Кросс» речь идет не о перепрошивке ЭБУ, а о его замене. А это недешевая штука, ее цена примерно 4000-5000 рублей без стоимости работы по замене, которая может «кусаться». Ведь выцарапать «калиновский» блок управления из-под торпедо не так уж и просто.

Быстрокрылые «лошадки»

Но давайте, наконец, проверим на практике, как «Датсуны» поехали с новыми моторами под капотом. Ощутимы ли изменения?

Скорее, да, чем нет. Автомобиль – седан ли, хэтчбек – стал заметно динамичнее. Хотя и восьмиклапанные 87-сильные «Датсуны» трудно было обвинить в «тупости». Если бы современная молодежь больше увлекалась бы механикой, физикой и другими прикладными науками, интерес к «Датсунам» у нее был бы гораздо выше, потому что они способны были бы непредвзято оценить динамику этих автомобилей. 11,5 секунд до сотни с места и гораздо более впечатляющие 7 секунд разгона в диапазоне от 80 до 120 км/ч на четвертой передаче – хорошие же показатели. Без всякой иронии. Но, похоже, нынешних молодых гораздо больше увлекает психология, согласно выкладкам которой автомобиль, произведенный на Волжском автозаводе, априори не может быть динамичным, качественным и престижным.

Новый двигатель увлекает «Датсун» с места до сотни за 10 с небольшим секунд, уже улучшение. Заметно повысилась эластичность. Мои ощущения от вазовской модели с аналогичным мотором – гораздо более «дёрганый» его характер. Сбросишь «газ» - почувствуешь «ступеньку», начнешь набирать – снова «уступ». При неравномерном характере движения, например, в медленно ползущем потоке, это может начать раздражать. Разгон приемлемый, динамика вполне устраивает. Расход топлива напрямую зависит от степени продавливания педали «газа». При скоростях до 80 км/ч бензин в баке прибывает, то есть, потенциальный пробег на запасе топлива почти не меняется или даже увеличивается. Можно рассчитывать менее, чем на 8-литровый «аппетит». Если же топить под 110-120 км/ч, расход приблизится к десятку литров на сотню.

«Датсуновский» вариант движка эластичнее. Намного. Специально «газую» и сбрасываю – никаких «ступенек»! Динамика плавная, тяга уверенно нарастает где-то до 4000 об/мин, потом направляется вниз. То есть, выше отметок 4000-4500 об/мин раскручивать двигатель нет смысла. Передачи переключаются четко, к механизму претензий нет. К рулю, в принципе, тоже, за исключением качества собственно баранки. Она пластмассовая и очень скользкая, простая донельзя. На нее так и просится оплетка стороннего производителя. Этот китч здесь будет очень к месту.

Паспортная динамика хэтчбека mi-DO со 106-сильным мотором заявлена на уровне 10,6 с в разгоне до сотни. Вот это да, почти трехсекундный выигрыш у менее «сильной» версии. Что с ускорением от 80 до 120 км/ч? Порядка десяти секунд, если использовать третью передачу. Тоже неплохо. Автомобильчик легкий, и такое соотношение массы и мощности дает ему хорошие шансы на успешные обгоны на горных серпантинах (тест проходил на дорогах Армении). На ровных шоссе динамика была даже… избыточной. Автомагистралей в горной республике совсем нет, на обычных ж дорогах разрешено превышать допустимую скорость не более чем на 10 км/ч. Представьте неплохое по качеству шоссе, на котором приходится не только долгое время «пилить» на 100 км/ч, но еще и постоянно встречать ограничение «70». В общем, по крайней мере, два водителя из нашей группы были остановлены стражами порядка за превышение скорости, а я, как минимум, дважды был сфотографирован автоматическими камерами.

Это говорит о том, что Datsun, в целом, хорошо ведет себя на высоких скоростях, держит прямую, стоит на дугах. Руль легковат и неточен, нетрудно «перерулить», но в целом ожидаешь худшего. Подвеска справляется с неровностями на ура, но в этом тесте на нашем маршруте их было немного. С асфальта мы не съезжали, но все знали: подвеска у «Датсунов» практически непробиваемая, а дорожный просвет в 174 мм позволяет не пугаться каждого бугорка.

Цены на модель on-DO со 106-сильным мотором, в представленном нам прайс-листе, как и было заявлено, отличались от цен на 87-сильные машины примерно на 15 000 рублей. Итак, комплектации Trust и Dream обойдутся покупателю, в зависимости от варианта оснащения, в 515 000, 525 000, 550 000 и 584 000 рублей. 106-сильный хэтчбек mi-DO в вариантах Trust III, Dream I и Dream II оценивается в 566 000, 590 000 и 619 000 рублей.

Суммарно, перепрошивка мотора порадовала, в чем я убедился, когда после прилета в Москву пересел в собственный автомобиль. Ну, вот откуда берутся эти подёргивания? Их еще можно оправдать тем, что автомобиль сразу после старта холодный, но ведь при прогретом двигателе они тоже присутствуют. Кстати, в «Датсуне» можно наблюдать температуру охлаждающей жидкости. И вообще, его борткомпьютер радует технической информацией (тут, в частности, есть индикатор зарядного напряжения, составлявший во время нашей поездки 14,0 – 14,1 В). Бело-лунная подсветка «цифири» не лучше и не хуже черно-зеленой, она просто выглядит современнее. Как в родственниках - «Ниссанах», только дизайн немного другой.

Что не понравилось? Показалось, что «Датсун» стал менее отзывчивым на низах. До 2000-2100 об/мин двигатель просто вянет. Если вы потеряли обороты на подъеме, особенно на вираже серпантина, не теряйте время на топтание педали газа: сколько ни будете долбить ей в пол, ничего не произойдет. Мгновенно переходите на одну, а лучше на две передачи вниз! Я бы даже зуммер какой-нибудь придумал, чтобы в сложных условиях водителю не приходилось отвлекаться на изучение шкалы тахометра.

Интересно, что не все участники теста были со мной согласны. Им, наоборот, показалось, что автомобиль стал активнее «внизу». В ответ могу лишь сообщить, что моя Lada XRay с тем же двигателем при 2000 об/мин тянет лучше. Желающие могут проверить, взяв подобную в пресс-парке.

Есть ли еще минусы? Пожалуй, да. В процессе теста наш экипаж сменил mi-DO на on-DO и, как ни странно, почувствовал разницу. Седан оказался более «собранным» на дороге, возможно, за счет чуть большей массы. У него тише в салоне. А я еще подметил, что он и тормозит лучше хэтчбека, а значит, контроль качества сборки все же не идеален.

В итоге, мы пришли к выводу, что «Датсуны» вполне подходят в качестве средств передвижения для тех, кому, в силу разных причин, не требуется постоянный роскошный «выезд». Иметь такой автомобиль для города и недалекого пригорода, обладая, скажем, минивэном для дальних поездок или серьезным внедорожником, вполне логично. А те, кто покупает on-DO или mi-DO в качестве единственного средства передвижения, могут порадоваться тому, что эти модели становятся все лучше и лучше. Теперь и мощнее, а расход бензина у 106-сильной версии по сравнению с 87-сильной, по паспорту, даже уменьшился. Мы можем это подтвердить практикой: во время первого российского теста «механический» 87-сильный on-DO расходовал в среднем 7,7 л на 100 км. 106-сильный автомобиль примерно в тех же условиях (80 процентов трассы и 20 процентов города) показал средний результат 7,1 – 7,2 л на сотню.

Технические характеристики Datsun on-DO 1.6 16 v MT ГАБАРИТЫ, ММ 4337 х 1700 х 1500 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2476 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 174 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 530 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1160 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 106 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 148 / 4000 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 5-ст., механическая ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 184 РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,6 ОБЪЕМ БАКА, Л 50