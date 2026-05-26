«Глубокий синий» — примерно такую смысловую нагрузку несет название автомобильной марки Deepal. Она стартует на российском рынке с моделью последовательного гибрида G318, который выделяется рядом особенностей, способных вызвать как восторг, так и недоумение

Синяя бездна

А ведь и правда, что неизведанные дали типа высот космоса или глубин морского океана в представлении человечества ассоциируются с «синей бездной», то есть с темно-синим цветом. Это решил взять на вооружение один из ведущих китайских производителей Changan, который в 2022 году создал автомобильный суббренд Deepal, чье название можно перевести как «глубокий синий». По замыслу маркетологов, автомобили этой марки должны манить в захватывающие путешествия и вдохновлять на новые открытия.

Символикой оказалось нагружено и название первой модели бренда для России — внедорожника Deepal G318. В КНР таким индексом обозначается трасса, которую называют «Бросающей вызов небесам», или «От моря до крыши мира за одну поездку». Дорога G318 пролегает от Шанхая до Тибета, имеет протяженность почти 5,5 тыс. км, занимает первое место в мире по перепаду высот до 5000 м, и совершить поездку по ней — мечта любого путешественника.

Гибридные технологии

Марка Deepal позиционируется ближе к премиум-сегменту, рассказали на официальной презентации представители производителя. Ее заявленный престиж должен быть чуть выше самой марки Changan, а также нового бренда UNI, но чуть ниже Avatr. При этом модели Deepal пытаются прочно связать с понятием «автомобили с новыми электрическими технологиями» (NEV).

Вот и G318 по принципу своей конструкции — последовательный гибрид, когда колеса вращает сила тока от батареи, а аккумулятор подпитывает бустер в виде двигателя внутреннего сгорания, не соединенного с колесами напрямую. В данном случае роль генератора исполняет полуторалитровый ДВС мощностью 143 л.с. Два электромотора имеют совокупную мощность 439 л.с. и неплохую тягу в 575 Нм, что позволяет разогнать 2,5тонный автомобиль с места до 100 км/ч за 6,3 с (по паспорту).

Емкость батареи составляет 35 Ач, этого должно хватить почти на 160 км пробега с нулевым выхлопом, ну а при активации ДВС с полностью заправленным 60литровым бензобаком можно преодолеть свыше 1 тыс. км. Обратим внимание, что на G318 устанавливается литий-железо-фосфатная батарея, которая имеет репутацию более долговечного и менее пожароопасного накопителя энергии. Однако считается, что батареи этого типа более чувствительны к сильным морозам, так что поведение G318 в условиях суровой русской зимы еще предстоит проверить.

Козырь гибридной конструкции — его экономичность — проявляется в G318 в расходе всего 0,9 л топлива при полностью заряженной батарее. А при разряженном аккумуляторе и активной работе бустера потребление бензина составляет 7,5 л на 100 км.

С прицелом на путешествия

А еще в новом Deepal есть «Волшебный ковер» — такое романтическое название получила пневмоподвеска с «умными» амортизаторами, жесткость которых меняется в зависимости от характера дорожного покрытия. Также она позволяет при необходимости регулировать дорожный просвет в диапазоне от 210 до 240 мм.

В целом же G318 позиционируется как большой внедорожник, длина которого составляет 5010 мм, ширина и высота соответственно 1985 и 1960 мм, колесная база — 2880 мм.

Внешне машина выделяется квадратными формами кузова и, в частности, оригинальным «прищуром» передней оптики. Внутри достаточно просторно, в том числе задним пассажирам, а багажный отсек (490/1601 л) позволяет брать на борт нужный для дальнего путешествия объем поклажи. Одновременно благоприятное впечатление производит отделка салона — повсюду мягкие материалы, перфорированная экокожа, это действительно приподнимает модель над массовым сегментом в сторону премиальности.

Все сиденья подогреваются, у передних есть функции массажа, памяти и вентиляции. Аудиосистема мощностью 720 Вт насчитывает 16 динамиков. Модель оснащена большой панорамной крышей, камерами по кругу, автоматом дальнего света, видеорегистратором, а также полным набором интеллектуальных помощников типа адаптивного круиз-контроля, ассистента движения в пробке, удержания в полосе, предупреждения о движении сзади или открытии дверей.

Уникальность G318 заключается в том, что это первый последовательный гибрид на российском рынке, который позиционируется как внедорожник. Понятно, что автомобиль оснащен полным приводом. И при том, что у него не рамная конструкция, а несущий кузов, тут, например, предусмотрена механическая блокировка заднего дифференциала, предустановлено 6 режимов для движения ко бездорожью, в том числе «Грязь», «Песок», «Снег» и даже «Вода» — специально для штурма бродов глубиной до 600 мм. Помимо этого у машины хорошие показатели геометрической проходимости (27/31° углы въезда/съезда). Заявлено, что рейлинги на крыше выдерживают груз до 80 кг (в динамике) и 300 кг (в статике). Есть также сертифицированный фаркоп, позволяющий буксировать прицеп весом до 1600 кг. Достойно похвалы и наличие полноразмерного запасного колеса, которое крепится на пятую дверь сзади, — это сейчас редкость для последовательных гибридов, обычно батарея не оставляет места даже для «докатки», предлагая довольствоваться в дороге лишь наличием ремкомплекта.

В багажнике установлена 220вольтовая розетка (правда, почему-то с китайским стандартом вилки, так что придется искать переходник). Ну и, наконец, в топовой комплектации модель штатно оснащается сертифицированными фарами дополнительного света на крыше — тем, что в народе называют «люстрой». И хотя внешне эта опция придает внедорожнику брутальность, ее практический смысл сомнителен. Освещать дальним светом фары на крыше могут только в статическом положении (иначе можно ослепить встречных водителей). Производитель представляет, что опция будет полезна, к примеру, для освещения места для пикника (заявленная площадь подсветки составляет 250 м²). Но часто ли на практике возникает необходимость включать свет на крыше для подсветки стоянки, вопрос открытый. А вот обратная сторона такого решения — при движении со скоростью свыше 100 км/ч «люстра» начинает создавать ощутимые аэродинамичные шумы, которые проникают в салон.

Спокойный характер

Как проявляет себя G318 в движении? Сиденья здесь в целом удобные, даже длины подушки достаточно для рослого водителя. Центральный 14,6дюймовый тачскрин мультимедиа с русифицированным меню вполне четко реагирует на нажатия и не бликует на ярком свете.

Давим педаль в пол, внедорожник трогается динамично, хотя от гибрида ожидаешь большей прыти. «Волшебный ковер» подвески и вправду мягко сглаживает дорожные неровности. Особенно хорошо он побеждает мелкие неровности, на больших ухабах машину все же начинает подбрасывать. Крены на поворотах — в рамках нормы, электроника на корню пресекает признаки сносов или заносов. В салоне достаточно тихо, если не принимать во внимание упомянутые выше аэродинамические шумы, идущие от «люстры». А вот точность рулевого управления идеальной не назовешь. На команды руля машина реагирует «с ленцой», так что внедорожник двигается скорее вальяжно, подчеркнуто комфортно, чем по-драйверски собранно.

На фоне общего движения отечественного авторынка в сторону локализации российскую прописку стремится получить и бренд Deepal — новый G318 начинают выпускать в российском Калининграде. Для потребителя главный бонус такого статуса — ощутимая доплата государства в 925 тыс. рублей, которая полагается за выпускаемые на территории РФ модели с электрифицированной силовой установкой. Пока эту сумму можно вычитать от изначальной цены Deepal G318, которая заявлена в 5?650?000 рублей (в комплектации «Техно») или 6 000?000 (комплектация «Эверест»). Получается довольно привлекательное предложение для большого экономичного последовательного гибрида с ореолом внедорожника.

Технические характеристики Deepal G318 Габариты 5010х1985х1960 мм Колесная база 2880 мм Снаряженная масса 2449 кг Дорожный просвет 210–240 мм Объем багажника 490–1601 л Силовая установка ДВС-генератор бензиновый L4 турбо, 1497 см3; Макс. мощность ДВС-генератора 143 л.с. при 5000 об/мин; Макс. момент ДВС-генератора 215 Нм при 3200–4200 об/мин; Сумм. макс. мощность двух тяговых э/моторо 439 л.с.; Сумм. макс. момент двух тяговых э/моторов 575 Нм Емкость тяговой батареи 35,07 кВт‚ч Время быстрой зарядки 30–80% 30 мин Привод полный Макс. скорость 175 км/ч Время разгона до 100 км/ч 6,3 с Средний расход топлив л/100 км 0,9/7,5 (при минимальном заряде батареи) Объем бака 60 л Суммарный запас ход 1000+ км Запас хода на электротяге 158 км