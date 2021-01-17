Опередив практически всех коллег из прочих СМИ, мы протестировали новый SUV компании Dongfeng, которого еще нет даже у дилеров
Тест самого маленького автомобиля DFM (бренд Dongfeng) вышел совершенно нестандартным. Мало того, что вместо обещанного кроссовера я обнаружил на парковке пресс-парка высокий хэтчбек со «взрослыми» 17-дюймовыми колесами. Так еще пришлось провести настоящее расследование, чтобы разобраться в родословной этого «китайца» и тонкостях его российской адаптации. Более того, в один из дней за ним... устроил слежку коллега из конкурирующего издания. Мы случайно пересеклись у дилера другой компании, и, пока я заходил в офис, «шпион» бросился к моему автомобилю, чтобы по-быстрому отснять его во всех ракурсах. Моя жена ждала на улице и видела, как конкурент даже залез под днище. Хотите узнать, почему журналисты охотятся за AX4, точно папарацци за принцессой Дианой? Сейчас объясню.
Если вы думаете, что название этой главы о дефиците динамики, то ошибаетесь. С этим у новичка как раз все замечательно. «Тормоза» связаны со стартом российских продаж. У себя на родине AX4 дебютировал еще в конце 2017 года и должен был появиться у российских дилеров на излете 2019-го. «Паркетник» прошел сертификацию, получил какую-никакую адаптацию (в частности, систему «ЭРА-ГЛОНАСС»), но продажи по ряду причин застопорились, а потом «пробуксовку» еще и усугубила пандемия.
Однако в российском офисе Dongfeng настроены решительно: готовятся начать продажи AX4 в 2021-м, а тем временем ведут работу по расширению российской адаптации. К примеру, решается вопрос об установке навигации «Навител» по аналогии с мультимедиа «старших» моделей. И все же пока в Москве можно найти лишь дюжину AX4 из первой товарной партии. Теперь понимаете, почему мне на хвост сел коллега из автомобильного журнала? Увидел «свежак» и, видимо, решил, что я знаю то, чего не знает он. Впрочем, так и есть.
В чем в чем, а в скучном дизайне этот автомобиль не упрекнешь. В Dongfeng говорят, что ориентировались на молодежную аудиторию, но нам кажется, что заодно и... на новинки Citroen. Уж больно характерные ассоциации вызывают пластиковые молдинги на бортах, гиперболизированно крупные секции «противотуманок» и дефлекторы вентиляции в салоне. Хотя хватает и оригинальных решений. Таких, скажем, как авангардно скошенные, но весьма ухватистые внешние ручки дверей.
Салон получился просторным на радость высоким пассажирам. И спереди, и сзади усаживаешься с запасом пространства и перед коленями, и в плечах, и над головой. Отсюда ощущение комфорта, которое усиливает продуманная эргономика. Так, центральный тачскрин на 8 дюймов находится в поле зрения водителя, а управлять блоком кондиционера, замаскированного под климат-контроль, сподручно. Массивные тумблеры и кнопки под рукой, дефлекторы регулируются четко, без ощущения, что на элементах сэкономили. Да и по качеству материалов и их подгонке нет вопросов – точно не хуже, чем у соразмерных «корейцев». Не менее важно, что сиденья, обшитые экокожей, удачно спрофилированы, разве что боковая поддержка слабовата. Но людям «в теле» такое даже понравится.
Все было б хорошо, если бы не следы экономии. К примеру, руль, для которого не предусмотрена кожаная обшивка, регулируется лишь по углу наклона, а заказать сервопривод нельзя даже для водительского кресла. Еще хуже, что подогрев не предлагается пока ни для одного из сидений, ни для «лобовухи». Представители марки, с которыми я говорил, обещают это исправить. По их словам, решение не за горами, поскольку подогревы предлагаются для более крупного кроссовера AX7, который тоже экспортируется из Поднебесной.
Провожу еще одно расследование и выясняю, что в основе конструкции лежит французская платформа DF1 концерна PSA, применявшаяся среди прочего в Peugeot 206, 207, 208 и 2008, в Сitroen C-Elysee, C3, С3 Aircross и Opel Crossland X. Словом, архитектура проверенная и, как известно, заточенная на активную езду.
Проверим? За рулем сразу становится понятно, что драйверский дух субкомпактов PSA живет и в этом DFM. Машина послушно реагирует на действия рулем, даром что последнему недостает информативности. Зато он легкий, так что маневрировать в трафике и парковаться комфортно. Подвеска в сравнении с упомянутыми легковушками Peugeot, Citroen и Opel откалибрована заметно мягче. Поэтому «китаец» легко расправляется с ямами, дорожными стыками, да и с «лежачими полицейскими» можно не церемониться. Но крены предсказуемо больше, чем у европейских соплатформенников.
Связка «старшего» 1,4-литрового бензинового турбомотора (133 л.с. и 196 Нм) и 6-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями – источник позитива. Это тот случай, когда автожурналисты говорят: «Машина едет». Причем AX4 рвется в бой уже с «низов» и не скисает на «верхах». Да и его скромный аппетит приятно удивил. На «одноклассниках», как правило, имеешь в пробках расход примерно 10 л/100 км. А тут почти на пару литров меньше.
А что высокотехнологичная трансмиссия? Можно, конечно, поворчать, что коробка тасует передачи немного нервно, особенно если активировать «спортивный» режим клавишей перед рычагом селектора. Но легкие подергивания сходят на нет, если не вколачивать педаль «газа» в пол, а плавно дозировать нажатия.
Тормоза, не буду скрывать, понравились не вполне. С одной стороны, замедление происходит предсказуемо и без уводов с траектории, с другой – хотелось бы чуть большей эффективности, и ход педали длинноват. Я, правда, грешу на шипованную резину, которую установили аккурат перед тестом. На термометре в тот момент держался уверенный «плюс», так что с «переобувкой» был явный фальстарт.
Соваться на расквашенную от дождей грунтовку на AX4 лучше не стоит. Казалось бы, и клиренс подходящий (185 мм), и свесы короткие, и система стабилизации умеет притормаживать буксующее колесо (к тому же ее можно деактивировать на скользких и рыхлых покрытиях, чтобы не «душила» мотор). Однако привод, как на большинстве китайских «одноклассников», передний, и этим все сказано. Если это и кроссовер, то точно городской.
Наконец, о ценах! Их, строго говоря... нет. Но мы все же разузнали, что Dongfeng постарается удержать прайс начальной модификации на психологически комфортном уровне 1 млн рублей. Причем речь будет идти о машине с базовым 1,6-литровым 117-сильным бензиновым «атмосферником» и 5-ступенчатой «механикой». А что насчет топового варианта с бодрым турбодвижком и «преселективом»? Мы заглянули в дилерские документы на машину, а там черным по белому написано – 1 100 000. Понятно, что это пока неофициально, к тому же сотрудник дилерского центра и вовсе мне шепнул, что турбовариант может и не добраться до России, поскольку выйдет дорогим.
Но мы будем слушать представителей импортера. Они же подтверждают планы ввоза к нам обеих версий. Поэтому надеемся, что наше маленькое расследование подогреет интерес к китайскому субкомпакту, который лично я без натяжки назвал бы имиджевым, азартным и комфортабельным. Недаром ведь перед ним даже стелются по земле журналисты!
|
Технические характеристики Dongfeng DFM AX4 FWD DCT6
|
Габариты, мм
|
4195х1780х1622
|
Колесная база, мм
|
2580
|
Дорожный просвет, мм
|
185
|
Объем багажника, л
|
н/д
|
Снаряженная масса, кг
|
1396
|
Диаметр разворота, м
|
11
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, см³
|
1396
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
133/5500
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
196/1800–4500
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
роботизированная 6-ступенчатая
|
Макс. скорость, км/ч
|
177
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
12
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
6,6
|
Объем бака, л
|
45
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Dongfeng начал выпускать электропикапы
В линейке китайской марки Dongfeng появилось два электрических пикапа. Старшая модель построена на базе Ruijing 6, легальной «копии» Nissan Navara. Для младшей за основу взяли модель Rich прошлого поколения. Илон Маск, слышишь, поторопись! Пока, ты только готовишься представить свой пикап, китайцы уже начинают штамповать их тысячами.