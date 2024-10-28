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28 окт 2024

Электрический кроссовер Dongfeng eπ 008 получил 5-местную версию

Электрический кроссовер Dongfeng eπ 008 получил 5-местную версию
Автор фото: фирма-производитель

Электрический кроссовер Dongfeng eπ 008, который в перспективе должен появиться на российском рынке, получил на родине 5-местную версию. Благодаря этому цена автомобиля снизилась до 200 000 юаней (2 700 000 рублей)

Напомним, что Dongfeng eπ 008 ранее предлагался только с 6-местной компоновкой салона с двумя сиденьями на втором ряду и двухместным диваном на третьем. У 5-местного автомобиля на заднем ряду классический диван для трех пассажиров. Изменений в габаритах нет: 5002/1972/1732 мм, при колесной базе в 3025 мм.

Dongfeng eπ 008 комплектуется 272-сильным электромотором (340 Нм), приводящим в движения задние колеса. Емкость аккумулятора - 82,28 кВт*ч. Заявленный запас хода - 636 км (CLTC). Также eπ 008 доступен в виде гибрида с 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с., работающим в паре с тем же электромотором. Запас хода на электротяге - 210 км, в гибридном режиме - 1300 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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