Электрический кроссовер Dongfeng eπ 008 получил 5-местную версию

Электрический кроссовер Dongfeng eπ 008, который в перспективе должен появиться на российском рынке, получил на родине 5-местную версию. Благодаря этому цена автомобиля снизилась до 200 000 юаней (2 700 000 рублей)

Напомним, что Dongfeng eπ 008 ранее предлагался только с 6-местной компоновкой салона с двумя сиденьями на втором ряду и двухместным диваном на третьем. У 5-местного автомобиля на заднем ряду классический диван для трех пассажиров. Изменений в габаритах нет: 5002/1972/1732 мм, при колесной базе в 3025 мм.

Dongfeng eπ 008 комплектуется 272-сильным электромотором (340 Нм), приводящим в движения задние колеса. Емкость аккумулятора - 82,28 кВт*ч. Заявленный запас хода - 636 км (CLTC). Также eπ 008 доступен в виде гибрида с 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с., работающим в паре с тем же электромотором. Запас хода на электротяге - 210 км, в гибридном режиме - 1300 км.