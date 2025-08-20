Автомобильный портал Motorpage
20 авг 2025

Dongfeng выходит из СП с Honda по выпуску моторов

Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Dongfeng объявила о продаже своей доли в 50% в совместном предприятии с Honda, которое выпускает бензиновые двигатели для автомобилей японской марки в Китае

СП Dongfeng Honda Engine Co. работает с 1998 года, но в последние годы оказалось под давлением стремительного перехода китайского авторынка на электромобили. По итогам 2024 года активы предприятия оценивались в 5,4 млрд юаней (752 млн долларов), при этом долг составлял 3,3 млрд юаней. Год завершился убытком в размере 227,8 млн юаней (31,7 млн долларов).

Эксперты отмечают, что Honda, как и другие японские бренды, не сумела своевременно перестроиться под новые реалии рынка. В начале этого года компания уже сократила мощности завода по производству ДВС в Гуанчжоу вдвое, а параллельно запустила совместно с китайским партнером линию по выпуску электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
Interfax

