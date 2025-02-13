Чем привлекает бензиновый двойник Evolute I-Joy

Компактный переднеприводный SUV сегмента B+, по другой класификации – сегмента С. DFSK – бренд китайский, основан в 2003 году совместным предприятием Dongfeng Motor и Sokon Group. С этого года DFSK 500 выпускается на калининградском «Автоторе» и продается в России. Интересно, что в электрическом исполнении этот Dongfeng сходит с конвейера того же завода под именем I-Joy и входит в линейку отечественного электромобильного бренда Evolute. Но сегодня на тесте в motorpage бензиновый DFSK 500.

Снаружи и внутри

Длина 4385 мм, колесная база 2655 мм – автомобиль на 85 мм длиннее Hyundai Creta второго поколения, которое продавалось у нас официально. DFSK 500 модель сравнительно свежая, 2020 года, в Китае у нее есть гибридный и, как уже было сказано, электрический варианты.

Если судить по фото, внешность машины приятная, но не слишком выразительная, но в жизни кроссовер выглядит более крупным и внушительным, чем он есть на самом деле. Может быть, из-за немаленького, 191 мм, дорожного просвета. Типичный для нынешних китайских SUV изгиб подоконной линии кверху после задних дверей, эффект «парящей» крыши из-за скрытых задних стоек. Короткие свесы, особенно задний, недлинный капот – большая часть колесной базы отдана пространству салона.

Внутри – качественный масс-маркет уровня корейцев образца 2010-х: темно-серый жесткий пластик, такого же цвета кожзам сидений и вставок в дверных картах и на передней панели. Всюду аккуратная красная строчка, на центральном тоннеле – вставка под рояльный лак. Обитый перфорированным кожзамом мультируль. За ним – приборная панель с физическими «колодцами» тахометра и спидометра. Красные стрелки, белые цифры и деления шкал, черный фон – глаз отдыхает. В центре экранчик маршрутного компьютера.

В середине передней панели высится отдельно стоящий сенсорный экран мультимедиа, на которую выводится штатная навигация Navitel и вид с простенькой задней камеры без динамической разметки. Парктроников при этом у машины нет даже задних, не говоря уж о передних. Спускаемся ниже – там панель климатической установки с тремя классическими «крутилками». Климат-контроля в DFSK 500 тоже нет, только кондиционер. Но при этом подогреваются передние сиденья, причем их спинки тоже, что редкость в «китайцах». Правда, включаются подогревы сидений странновато, на центральном экране, вся правая треть которого неэкономно отдана под две виртуальные кнопки. А вот подогрев руля логично и удобно активируется отдельной физической кнопкой на его левой спице.

Задний ряд просторный, много места в ногах. Но из удобств и развлечений – лишь выкидной подлокотник с подстаканниками и глубокий лоток в торце подлокотника переднего ряда, прорезанное вроде бы отверстие для розетки закрыто заглушкой. Еще на заднем ряду становятся видны огрехи сборки – на изнанке спинок обивка внизу висит, края не сходятся – см фото в слайд-шоу к этому тексту.

Багажник с не самым выдающимся объемом в 318 литров можно увеличить, уронив спинку заднего дивана. Чтобы добиться ровной грузовой площадки, нужно, как в Lada Legend, запрокинуть диван к спинкам передних сидений. Если этого не сделать, получится, как на фото в слайд-шоу, опять же.

Агрегаты

Под капотом тестового DFSK 500 – бензиновый рядный четырехцилиндровый двигатель SFG15 объемом 1498 куб.см., его Dongfeng выпускает с 2019 года. Турбированная версия этого мотора устанавливается на родственников «пятисотого» – DFSK 580 и DFSK iX5, но наш вариант атмосферный. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, цепной привод ГРМ. Примерный ресурс – 300 тысяч километров. Мотор может развивать мощность в 116 л.с., но в российском исполнении она ограничена 106 л.с., достигаемыми при 6000 об/мин. Крутящий момент – 148 Нм при 4200 об/мин.

В трансмиссии DFSK 500 применен вариатор RDC 18 китайского производителя бесступенчатых КПП Jianglu & Rongda. Компания существует с 2003 года, выпускает эти агрегаты с 2010-го. Они предназначены для использования на автомобилях с передним приводом, как у DFSK 500, устанавливались на нескольких моделях Lifan. Ресурс этой коробки различные источники называют разный: и 200 тыс км, и 100 тыс. км. Как и периодичность замены масла с фильтром: каждые 50 тысяч км, каждые 20 тысяч км. Ближе к истине, похоже, все-таки первые варианты цифр.

В движении

Данных динамики разгона DFSK 500 производитель не приводит, похоже, неспроста. Разгон на этом автомобиле надо планировать и начинать заранее, лучше, с вечера накануне – шутка, конечно, но лишь отчасти. Ничего удивительного, стандартное поведение полуторатонного, 1470 кг снаряженной массы, автомобиля со слабым атмосферным двигателем, плюс – берегущий себя от лишних нагрузок вариатор. Поэтому если вы захотите ускориться, например, с 80 км/ч до 120 км/ч, после энергичного нажатия на педаль «газа» стрелка тахометра прыгнет с 2 тысяч оборотов до 4 тысяч, мотор взревет, но ускорение этом реву и росту оборотов соответствовать не будет никак. Более-менее энергичный разгон начинается в диапазоне оборотов от 5 до 6 тысяч, дальше красная зона, если не бояться и крутить двигатель, не обращая внимания на его рев, получите требуемые 120 км/ч. Причем, все вышеописанное происходит, когда в салоне находится только водитель, если в багажник положить даже 30 кг груза, это еще сильнее ухудшит разгонную динамику машины. Что будет, если в салон сядут еще хотя бы три пассажира, не говоря о четырех, думать не хочется. И спортивный режим, который у вариатора DFSK 500 включается смещением его кулисы вправо, картины не меняет.

Курсовая устойчивость и точность руления у машины неплохи, к тормозам никаких вопросов. Подвеска DFSK 500 жестковата, но явно с хорошим запасом прочности – и с асфальтовыми неровностями справляется, и скорость в 60 км/ч на грунтовке выдерживает прекрасно, нет ощущения, что вот-вот словишь пробой на корпус, разве что не любит ям с острыми краями.

На скорости выше 120 км/ч на маршрутном компьютере выскакивает сообщение Overspeed Warning, предупреждая о повышенном расходе топлива, и не напрасно: в смешанном режиме DFSK 500 показывает аппетит в 9,4 литра 95-го на сто километров пути, с 50-литровым полным баком запас хода получается не слишком большой. Впрочем, для экономии по трассе можно передвигаться на круиз-контроле, он тут есть, хоть и не адаптивный. А в городских условиях возможностей двигателя DFSK 500 вполне достаточно.

Чем интересен этот автомобиль всерьёз? Ценой. Заявленные 2,199 миллиона рублей после всех скидок превращаются в меньше чем полтора миллиона. И это одна из самых низких цен на рынке за переднеприводный SUV сегмента B. Серьезная заявка на внимание аудитории, для которой важнее цена, чем качество, которой нужен дешевый автомобиль без всяких изысков. При том, что изыски-то в DFSK 500 есть – например, auto hold и система помощи при движении на уклоне. Для тех, кому нужно просто возить семью из точки А в точку Б, пусть не слишком энергично и без пафоса, зато за разумные деньги, DFSK 500 – интересный вариант.

Технические характеристики DFSK 500 ГАБАРИТЫ, ММ 4385/1850/1645 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2655 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 191 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1470 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 106 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 148 при 4200 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ Вариатор МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 165 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С н/д СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,9