Кросс-купе, которое едет скромнее, чем выглядит

Каждый знает: чтобы почувствовать себя в хорошей спортивной форме, достаточно ее просто купить, надевать даже необязательно. А если еще приобрести абонемент в фитнесс, то самочувствие улучшится окончательно и в зал после этого можно даже не заглядывать. Ну разве что сделать селфи для соцсетей – девушки понимают, о чем речь.

Автопроизводители поняли, о чем речь, давно, еще в середине 2000-х. Первым был BMW, выпустивший в 2007-и свой X6 – не просто кроссовер, а кроссовер со скошенной сзади крышей, как у спортивных купе. И заявлявший тем самым о своей не только повышенной проходимости, но и особой спортивности. Дальше – больше, тема спорт-SUV, что называется, зашла, и сегодня кросс-купе есть у многих автомобильных марок, китайские не исключение.

Название

Как правильно его называть, Dongfeng? Или Fengon, как написано на экране климатической установки? На салонных ковриках-то вышито DFSK. А на корме, помимо индекса ix35, вообще шильдик Glory. Рассказываем: DFSK – это марка, сокращение от Dongfeng Sokon, принадлежит совместному предприятию компаний Dongfeng Motor Corporation и Seres Group. ix35 – модель, но для внешних рынков у нее есть имя Glory. А чтобы совсем всех запутать, можно добавить, что автомобиль, оказавшийся на тесте в motorpage.ru, – российского производства, из небольшой пилотной партии, собранной на калининградском «Автоторе». Но планы по локализации свернуты, и теперь, как ожидается, DFSK ix5 будет импортироваться в Россию в готовом виде. И, что важно, по той же, как обещают, цене – 2,99 миллиона рублей за единственную комплектацию Premium.

Отделка салона и посадка

Первое, что ощущаешь, когда садишься в DFSK ix5, это запах. Не раздражающая, но характерная деталь, – именно так обычно пахнут недорогие новые автомобили. Салон отделан черным пластиком со вставками под алюминий и такого же цвета экокожей, сиденья с перфорацией в средних секциях подушек, при этом без вентиляции. Черный потолок, вставки под карбон в дверных картах, такой же карбон на передней панели, сверху тоже обшитой мягким кожзамом. В целом – масс-маркет, но хорошего уровня, примерно как у корейцев.

Сиденья в DFSK ix5 довольно глубокие, почти спортивные, обнимающие. Что дает о себе знать при посадке в машину – через высокий боковой валик подушки нужно переваливаться. Набивка подушки и спинки жесткая и сами сиденья неширокие, так что, сев, сразу попадаешь в жесткие объятия боковой поддержки. У кресла не слишком большой ход регулировки вперёд-назад, зато у руля – редкость для недорогого «китайца» – есть регулировка и по вылету, и по наклону. Пусть тоже в небольшом диапазоне, но чтобы удобно устроиться за рулем, его хватает. Руль не греется, подогревы есть только у переднего ряда, включаются через центральный экран.

На месте водителя

Передняя панель – родом из двухтысячных, комбинация приборов аналоговая, с монохромным экраном маршрутного компьютера между циферблатами спидометра и тахометра. Вместо планшета, стоящего в центре панели торчком, как сейчас принято, встроенный центральный экранчик, с не очень хорошим откликом на нажатие. Соединение со смартфоном по Bluetooth, воспроизведение музыки с гаджета – качество приличное, но ничего особенного. Необычно работают колесики-регуляторы громкости и выбора режимов на спицах руля – обычно они прокручиваются, а здесь ходят вверх-вниз как бы на одно деление, упираясь в ограничитель. Еще одна редкость по нынешним временам – у DFSK ix5 есть свой встроенный навигатор Navitel, работающий без нареканий, что в отсутствие Apple CarPlay и Android Auto очень кстати. Есть штатное приложение Car Auto для связи со смартфоном, но дружбы с ним у меня не вышло. Спереди за габаритами помогают следить парктроники, сзади есть недорогая камера, с приемлемой картинкой и со статической разметкой.

А вот управление климатической установкой DFSK ix5 не очень удобно. Это второй, расположенный ниже главного чёрный глянцевый тачпад. Мало того, что он нещадно бликует, так еще и климат здесь однозонный, поэтому на водительской стороне расположена регулировка скорости вентилятора, а на пассажирской – регулировка температуры воздуха. Получается, чтобы отрегулировать температуру, водитель должен на ходу наклоняться и тянуться через центральный тоннель и кулису вариатора к правому краю планшета. И при этом надо ещё ухитриться точно попасть пальцем в нужное место «слепого» экрана.

Второй ряд и багажник

Над головой панорамная крыша со сдвижной передней секцией, это сегодня уже китайский стандарт. А вот что неожиданно – так это простор на заднем ряду DFSK ix5. Места очень много, так что даже двух-трех часов езды пассажиры не ропщут, говорят, ехать приятно. Несмотря даже на то, что скошенная крыша все-таки нависает нал головой рослых седоков на втором ряду. Правда, как и следует ожидать после такого простора в задней части салона, багажник не самый вместительный. И открывается необычно. На его двери даже нарисована специальная стрелочка, указывающая вниз, словно подсказка, что там сенсор для открывания «с ноги», но нет. Это подсказка, где находится кнопка открывания, а она действительно в необычном месте – встроена в бампер и её не найти, если шарить в привычном месте, по нижней кромке багажной двери.

Двигатель и коробка

Ну вот мы и добрались до главного – силового агрегата. В DFSK ix5 это дуэт полуторалитровой бензиновой рядной «четвёрки» с турбонаддувом и вариатора. 137 лошадиных сил и 220 ньютонметров на больше чем полторы тонны снаряженной массы – так себе история. А если в салоне сидят четверо… Видимо, не случайно производитель не приводит официальные данные динамики DFSK ix5 и максимальной скорости. Неофициально это 10 секунд до сотни и 180 км/ч, но по ощущениям разгон занимает больше.

Наступаешь на педаль газа и ждешь, ждешь, пока двигатель перестанет просто реветь и автомобиль начнет все-таки разгоняться. На центральном экране можно выбрать один из трех режимов движения – комфортный, стандартный, спортивный, плюс отдельной кнопкой с изображением снежинки на центральном тоннеле включается зимний режим. Да, при переводе в «спорт» начинает двигатель держать более высокие обороты. Плюс к тому у вариатора есть режим S, который включается переводом селектора вправо, и в нем можно перебрасывать виртуальные передачи вручную, качая кулису вперёд-назад. Но это не решает проблему – или двигателя, откровенно слабого для динамичной езды, или вариатора, изначально настроенного на увеличение ресурса, а не на драйв.

Уже набрав скорость, автомобиль едет хорошо, в городе на Третьем кольце успеваешь выйти за пределы неофициально нештрафуемых 80+18 км/ч, на трассе комфортная крейсерская скорость –120-130 км/ч, DFSK ix5 на ней прекрасно держит курс. Но про энергичные обгоны можно сразу забыть.

Радости вождения

Такая неспешность DFSK ix5 компенсируется небольшим расходом топлива – 9,3 литра на 100 километров в городском режиме. Еще один ощутимый плюс: автомобиль очень приятно рулится, закладывать повороты на нем одно удовольствие, хочется прибавить газ, несмотря на солидный дорожный просвет и высокий кузов этот SUV почти не кренится. Приличный 200-миллиметровый клиренс DFSK ix5 дает ему некоторые повышенные возможности на бездорожье – ограниченные, впрочем, передним приводом.

Подвеска позволяет даже энергично «прохватить» по просёлку, но ходы короткие и энергоемкость в целом невелика, так что попытка пройти глубокие неровности «ходом» заканчивается ударами, приходящими на кузов. Еще мелкая деталь – на неровностях чуть погромыхивает в багажнике полка, несмотря на дополнительные уплотнители, судя по их виду, установленные на заводе уже вдогонку, полукустарным способом.

Еще один вполне приемлемый семейный автомобиль для городской эксплуатации. Не самый пока распространенный, с интересной внешностью. И даже красивый, если верить замечаниям прохожих. Мы же все знаем: главное – купить форму, а в зал можно не приходить.

Технические характеристики DFSK ix5 ГАБАРИТЫ, ММ 4685 x 1865 x 1645 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1570 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 137 при 5600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 220 при 4000 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ Вариатор МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3