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DFSK ix5 (2023) вид спереди
Спереди DFSK iX5 похож на Volkswagen Tiguan
DFSK ix5 (2023) вид сбоку
В профиль напоминает SsangYong Actyon прежних лет
DFSK ix5 (2023) вид сзади
200 мм дорожного просвета, практичный некрашеный пластик по низу кузова. Но привод только передний
DFSK ix5 (2023) вид сзади
Крупно на крышке багажника написано Fengon. Мельче – Glory. Оба названия верны
DFSK ix5 (2023) интерьер салона
Интерьер салона выдержан в классических неярких тонах
DFSK ix5 (2023) дверь
Кожзам и пластик, мягкий верх, жёсткий низ
DFSK ix5 (2023) передние кресла
Кресла спортивные, валики поддержки фиксируют спину и бедра
DFSK ix5 (2023) передние кресла
Есть регулируемый поясничный подпор
DFSK ix5 (2023) салон
Некоторый перебор черного глянца, но компоновка передней панели по-хорошему старомодна
DFSK ix5 (2023) руль
Руль регулируется и по вылету, и по наклону
DFSK ix5 (2023) кнопки
Кнопки открывания бензобака и багажника логично собраны в одном месте
DFSK ix5 (2023) панорамная крыша
Панорамная крыша, как обычно, имеет сдвижную переднюю секцию
DFSK ix5 (2023) встроенный видеорегистратор
Есть встроенный видеорегистратор
DFSK ix5 (2023) приборная панель
Физические стрелки и шкалы хорошо читаются, но мешают блики
DFSK ix5 (2023) монитор
На home page центрального экрана – источник звука, климат, телефон
DFSK ix5 (2023) монитор
Помимо спортивного режима вариатора есть еще три настройки режимов движения
DFSK ix5 (2023) монитор
Все функции физических кнопок продублированы на центральном экране
DFSK ix5 (2023) монитор
Задняя камера – бюджетная, линии разметки не динамические
DFSK ix5 (2023) монитор
Но, в отличие от более дорогих машин, есть бортовой навигатор
DFSK ix5 (2023) климат-контроль
Климат-контроль – однозонный
DFSK ix5 (2023) АКПП
Еще один режим движения, зимний, включается кнопкой со снежинкой на центральном тоннеле
DFSK ix5 (2023) бокс подлокотника
Бокс подлокотника, разъемы
DFSK ix5 (2023) задний диван
На заднем ряду плоский диван, и просторно
DFSK ix5 (2023) порог
Низ двери прикрывает порог от грязи
DFSK ix5 (2023) второй ряд
Сев «сам за собой», понимаешь, что места для ног более чем достаточно
DFSK ix5 (2023) задний диван
Подстаканники в откидном подлокотнике не слишком глубокие
DFSK ix5 (2023) ниша для мелочей, розетка 12 V, разъемы
Ниша для мелочей, розетка 12 V, разъемы
DFSK ix5 (2023) картинка
Картинка показывает, где искать кнопку открывания багажника
DFSK ix5 (2023) багажное отделение
Погрузочный проем ограничен довольно высоким порогом
DFSK ix5 (2023) багажное отделение
Лампочка подсветки имеет тумблер для принудительного выключения
DFSK ix5 (2023) багажное отделение
Полка багажника погромыхивает, несмотря на эти уплотнители
DFSK ix5 (2023) запаска
Штатный инструмент размещен в органайзере запаски
DFSK ix5 (2023) задний диван
Спинка заднего дивана складывается удобно, «в пол»
DFSK ix5 (2023) багажное отделение
И объем багажника сразу увеличивается вдвое
DFSK ix5 (2023) колесо
На заводе автомобиль обувают в летние шины китайской марки Haida
DFSK ix5 (2023) моторный отсек
Под капотом есть доступ только к горловине омывателя
DFSK ix5 (2023) шильдик
Судя по этой надписи, автомобиль называется Glory
DFSK ix5 (2023) шильдик
220 – это крутящий момент
DFSK ix5 (2023) спойлер

Кросс-купе, которое едет скромнее, чем выглядит

Каждый знает: чтобы почувствовать себя в хорошей спортивной форме, достаточно ее просто купить, надевать даже необязательно. А если еще приобрести абонемент в фитнесс, то самочувствие улучшится окончательно и в зал после этого можно даже не заглядывать. Ну разве что сделать селфи для соцсетей – девушки понимают, о чем речь.

Автопроизводители поняли, о чем речь, давно, еще в середине 2000-х. Первым был BMW, выпустивший в 2007-и свой X6 – не просто кроссовер, а кроссовер со скошенной сзади крышей, как у спортивных купе. И заявлявший тем самым о своей не только повышенной проходимости, но и особой спортивности. Дальше – больше, тема спорт-SUV, что называется, зашла, и сегодня кросс-купе есть у многих автомобильных марок, китайские не исключение.

Название

Как правильно его называть, Dongfeng? Или Fengon, как написано на экране климатической установки? На салонных ковриках-то вышито DFSK. А на корме, помимо индекса ix35, вообще шильдик Glory. Рассказываем: DFSK – это марка, сокращение от Dongfeng Sokon, принадлежит совместному предприятию компаний Dongfeng Motor Corporation и Seres Group. ix35 – модель, но для внешних рынков у нее есть имя Glory. А чтобы совсем всех запутать, можно добавить, что автомобиль, оказавшийся на тесте в motorpage.ru, – российского производства, из небольшой пилотной партии, собранной на калининградском «Автоторе». Но планы по локализации свернуты, и теперь, как ожидается, DFSK ix5 будет импортироваться в Россию в готовом виде. И, что важно, по той же, как обещают, цене – 2,99 миллиона рублей за единственную комплектацию Premium.

Отделка салона и посадка

Первое, что ощущаешь, когда садишься в DFSK ix5, это запах. Не раздражающая, но характерная деталь, – именно так обычно пахнут недорогие новые автомобили. Салон отделан черным пластиком со вставками под алюминий и такого же цвета экокожей, сиденья с перфорацией в средних секциях подушек, при этом без вентиляции. Черный потолок, вставки под карбон в дверных картах, такой же карбон на передней панели, сверху тоже обшитой мягким кожзамом. В целом – масс-маркет, но хорошего уровня, примерно как у корейцев.

Сиденья в DFSK ix5 довольно глубокие, почти спортивные, обнимающие. Что дает о себе знать при посадке в машину – через высокий боковой валик подушки нужно переваливаться. Набивка подушки и спинки жесткая и сами сиденья неширокие, так что, сев, сразу попадаешь в жесткие объятия боковой поддержки. У кресла не слишком большой ход регулировки вперёд-назад, зато у руля – редкость для недорогого «китайца» – есть регулировка и по вылету, и по наклону. Пусть тоже в небольшом диапазоне, но чтобы удобно устроиться за рулем, его хватает. Руль не греется, подогревы есть только у переднего ряда, включаются через центральный экран.

На месте водителя

Передняя панель – родом из двухтысячных, комбинация приборов аналоговая, с монохромным экраном маршрутного компьютера между циферблатами спидометра и тахометра. Вместо планшета, стоящего в центре панели торчком, как сейчас принято, встроенный центральный экранчик, с не очень хорошим откликом на нажатие. Соединение со смартфоном по Bluetooth, воспроизведение музыки с гаджета – качество приличное, но ничего особенного. Необычно работают колесики-регуляторы громкости и выбора режимов на спицах руля – обычно они прокручиваются, а здесь ходят вверх-вниз как бы на одно деление, упираясь в ограничитель. Еще одна редкость по нынешним временам – у DFSK ix5 есть свой встроенный навигатор Navitel, работающий без нареканий, что в отсутствие Apple CarPlay и Android Auto очень кстати. Есть штатное приложение Car Auto для связи со смартфоном, но дружбы с ним у меня не вышло. Спереди за габаритами помогают следить парктроники, сзади есть недорогая камера, с приемлемой картинкой и со статической разметкой.

А вот управление климатической установкой DFSK ix5 не очень удобно. Это второй, расположенный ниже главного чёрный глянцевый тачпад. Мало того, что он нещадно бликует, так еще и климат здесь однозонный, поэтому на водительской стороне расположена регулировка скорости вентилятора, а на пассажирской – регулировка температуры воздуха. Получается, чтобы отрегулировать температуру, водитель должен на ходу наклоняться и тянуться через центральный тоннель и кулису вариатора к правому краю планшета. И при этом надо ещё ухитриться точно попасть пальцем в нужное место «слепого» экрана.

Второй ряд и багажник

Над головой панорамная крыша со сдвижной передней секцией, это сегодня уже китайский стандарт. А вот что неожиданно – так это простор на заднем ряду DFSK ix5. Места очень много, так что даже двух-трех часов езды пассажиры не ропщут, говорят, ехать приятно. Несмотря даже на то, что скошенная крыша все-таки нависает нал головой рослых седоков на втором ряду. Правда, как и следует ожидать после такого простора в задней части салона, багажник не самый вместительный. И открывается необычно. На его двери даже нарисована специальная стрелочка, указывающая вниз, словно подсказка, что там сенсор для открывания «с ноги», но нет. Это подсказка, где находится кнопка открывания, а она действительно в необычном месте – встроена в бампер и её не найти, если шарить в привычном месте, по нижней кромке багажной двери.

Двигатель и коробка

Ну вот мы и добрались до главного –  силового агрегата. В DFSK ix5 это дуэт полуторалитровой бензиновой рядной «четвёрки» с турбонаддувом и вариатора. 137 лошадиных сил и 220 ньютонметров на больше чем полторы тонны снаряженной массы – так себе история. А если в салоне сидят четверо… Видимо, не случайно производитель не приводит официальные данные динамики DFSK ix5 и максимальной скорости. Неофициально это 10 секунд до сотни и 180 км/ч, но по ощущениям разгон занимает больше.

Наступаешь на педаль газа и ждешь, ждешь, пока двигатель перестанет просто реветь и автомобиль начнет все-таки разгоняться. На центральном экране можно выбрать один из трех режимов движения – комфортный, стандартный, спортивный, плюс отдельной кнопкой с изображением снежинки на центральном тоннеле включается зимний режим. Да, при переводе в «спорт» начинает двигатель держать более высокие обороты. Плюс к тому у вариатора есть режим S, который включается переводом селектора вправо, и в нем можно перебрасывать виртуальные передачи вручную, качая кулису вперёд-назад. Но это не решает проблему – или двигателя, откровенно слабого для динамичной езды, или вариатора, изначально настроенного на увеличение ресурса, а не на драйв.

Уже набрав скорость, автомобиль едет хорошо, в городе на Третьем кольце успеваешь выйти за пределы неофициально нештрафуемых 80+18 км/ч, на трассе комфортная крейсерская скорость –120-130 км/ч, DFSK ix5 на ней прекрасно держит курс. Но про энергичные обгоны можно сразу забыть.

Радости вождения

Такая неспешность DFSK ix5 компенсируется небольшим расходом топлива – 9,3 литра на 100 километров в городском режиме. Еще один ощутимый плюс: автомобиль очень приятно рулится, закладывать повороты на нем одно удовольствие, хочется прибавить газ, несмотря на солидный дорожный просвет и высокий кузов этот SUV почти не кренится. Приличный 200-миллиметровый клиренс DFSK ix5 дает ему некоторые повышенные возможности на бездорожье  – ограниченные, впрочем, передним приводом.

Подвеска позволяет даже энергично «прохватить» по просёлку, но ходы короткие и энергоемкость в целом невелика, так что попытка пройти глубокие неровности «ходом» заканчивается ударами, приходящими на кузов. Еще мелкая деталь – на неровностях чуть погромыхивает в багажнике полка, несмотря на дополнительные уплотнители, судя по их виду, установленные на заводе уже вдогонку, полукустарным способом.

Еще один вполне приемлемый семейный автомобиль для городской эксплуатации. Не самый пока распространенный, с интересной внешностью. И даже красивый, если верить замечаниям прохожих. Мы же все знаем: главное – купить форму, а в зал можно не приходить.

                   

Технические характеристики DFSK ix5

ГАБАРИТЫ, ММ

4685 x 1865 x 1645

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2790

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

200

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1570

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый R4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

137 при 5600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

220 при 4000 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

Вариатор

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

10

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,3

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