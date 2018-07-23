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DS3 2016 вид спереди сбоку
DS3 2016 салон
Руль, центральная консоль и коврики выдержаны в спортивной стилистике
DS3 2016 приборная панель
Приборы в «колодцах» не бликуют на солнце
DS3 2016 центральная консольDS3 2016 центральный туннель
DS3 2016 передние кресла
Передние сиденья имеют мощную боковую поддержку
DS3 2016 крышка бензобака
Крышка бензобака запирается ключом зажигания
DS3 2016 "запаска-докатка"
Под полом хранится «докатка» и инструмент
DS3 2016 багажное отделениеDS3 2016 вид сзади сбоку

Разбираемся с тем, каким образом «француз» помогает женщинам быть в центре внимания

Для премиального сегмента легковых автомобилей характерны строгие формы и сдержанные декоративные решения. Но нет правил без исключений. Консервативному тренду противостоят сегодня модели-бунтари – в частности, компактный хэтч-бек DS 3. Это один из немногих игроков на премиальном поле, удачно сочетающий шик, авангардный стиль и драйверские настройки шасси и силовой линейки. С таким багажом он представляется нам едва ли не идеальным автомобилем для активных и стильных женщин. Посмотрим, согласится ли с этим наша тест-пилотесса.

Авторская работа

Как водится, встречаем DS 3 по одежке: «Миниатюрный кузов необычного бутылочного оттенка, три двери, парящая крыша, хромированные накладки и спортивная атрибутика – автомобиль стремится завоевать ваше внимание всеми доступными средствами. Однако этот «француз» не просто красив – он уникален! Шансы встретить машину с такой боевой раскраской на офисной парковке или у дома стремятся к нулю. Подобное ощущение штучного товара оценит любая женщина», – с ходу выносит свой вердикт Моторная. Уточню, что под «уникальностью» Ева подразумевает в том числе и широчайшие возможности персонификации машины: кликая мышью по изображениям на официальном сайте французской марки, можно выбрать весьма оригинальные варианты окраски кузова и оформления салона.

Интерьер Ева определяет двумя словами: гламурный и небанальный. «С одной стороны, DS 3 привлекает авангардными формами, например, будто вогнутым в переднюю панель перчаточным ящиком, с другой – первоклассным «мейкапом»: серебристые накладки на нижней части руля, черный глянец и имитация карбона на передней панели, мягкий пластик, имитирующий текстуру ткани, перфорированная кожа кресел. Все это выглядит дорого и празднично, к такому интерьеру тянет подобрать модную одежду», – говорит моя напарница по тесту.

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Еще один источник магнетизма DS 3, по ее мнению, типичные для французского автопрома «завлекалочки». Наша тест-пилотесса поясняет: «Первое, на что обратила внимание в салоне, – блестящий барабанчик справа от приборной панели. Весь день думала, что это может быть. Кнопка прикуривателя? Шайба регулировки «приборки»? Клавиша настройки магнитолы? Оказалось – ароматизатор! Если колесико потянуть на себя (сначала я боялась это сделать, чтобы не сломать), из панели высвободится емкость для картриджа. Заправляете нужный аромат из меню официального дилера – и «надушиваете» салон ароматами ванили, лотоса, тропических фруктов, жасмина или лаванды».

Мода требует жертв 

Модели вроде DS 3 не зря называют «транспортом для эгоистов». Ева поет дифирамбы передним уютным креслам, но сетует на ограничения, налагаемые трехдверной компоновкой кузова. «Водительское место здесь исключительно удобное. Боковая поддержка – мощная, наполнитель – в меру мягкий, диапазон регулировок кресла и руля огромен, обзор хорош. На втором ряду, вопреки опасениям, без проблем уселись мои отнюдь не низкорослые друзья. Вот только пассажирам пробираться назад, а потом выходить на улицу не совсем удобно – приходится протискиваться между сложенным сиденьем и центральной стойкой. А водитель не может открыть широкие двери на большой угол, если припарковался бок о бок с другой машиной. Зато багажник просто замечательный – не длинный, широкий и очень глубокий, при такой конфигурации сумки из супермаркета не будут «летать» по всему отсеку в поворотах. А еще в подполье имеется «докатка» – в наших реалиях с нею как-то спокойнее», – оценивает Ева.

Но больше всего положительных эмоций Моторная получила от самой езды: «В плане динамики DS 3 – очень задорная машина. Бензиновый мотор выдает, казалось бы, немного – 110 л.с. Однако инженеры сумели подружить двигатель с 6-диапазонным «автоматом», и дело пошло: хэтчбек уверенно разгоняется под приятный рокот, а коробка ведет себя крайне деликатно – нет ни рывков, ни пауз после нажатия на «газ».

Добавлю, что 1,2 литровый турбомотор семейства PureTech, несмотря на 3-цилиндровую архитектуру, можно похвалить также за низкую вибронагруженность. А это весомый вклад в позитивное восприятие машины.

Спортивная подготовка

В настройках ходовой части, по мнению Евы, в DS 3 сделан спортивный акцент: упругие элементы настроены в меру жестко, тормоза цепкие, а руль неострый, но очень точный. «Мне нравится, как этот «француз» управляется в связке поворотов: почти не кренится, послушно реагирует на движение руля и не сбивается с курса. Есть, правда, и оборотная сторона – короткоходная подвеска, хорошо справляющаяся с дорожными неровностями в городе, не обеспечивает столь же комфортную езду на разбитых подмосковных дорогах», – замечает она.

И все же, считает наш эксперт, такие калибровки ходовой части оправданны: «Мне кажется, дорожные повадки DS 3 отвечают запросам целевой аудитории. Плотная подвеска соотносится с бодрым мотором и цепкими тормозами. На этом хэтчбеке удобно ездить на работу, но, если захочется, можно и погонять», – комментирует Моторная. Что же касается цены 1 255 000 рублей, которые просят за начальную версию DS 3, то это, по мнению Евы, вполне адекватная сумма за стильный и классно управляющийся автомобиль, на который засматриваются соседи по потоку.  

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