Разбираемся с тем, каким образом «француз» помогает женщинам быть в центре внимания

Для премиального сегмента легковых автомобилей характерны строгие формы и сдержанные декоративные решения. Но нет правил без исключений. Консервативному тренду противостоят сегодня модели-бунтари – в частности, компактный хэтч-бек DS 3. Это один из немногих игроков на премиальном поле, удачно сочетающий шик, авангардный стиль и драйверские настройки шасси и силовой линейки. С таким багажом он представляется нам едва ли не идеальным автомобилем для активных и стильных женщин. Посмотрим, согласится ли с этим наша тест-пилотесса.

Авторская работа

Как водится, встречаем DS 3 по одежке: «Миниатюрный кузов необычного бутылочного оттенка, три двери, парящая крыша, хромированные накладки и спортивная атрибутика – автомобиль стремится завоевать ваше внимание всеми доступными средствами. Однако этот «француз» не просто красив – он уникален! Шансы встретить машину с такой боевой раскраской на офисной парковке или у дома стремятся к нулю. Подобное ощущение штучного товара оценит любая женщина», – с ходу выносит свой вердикт Моторная. Уточню, что под «уникальностью» Ева подразумевает в том числе и широчайшие возможности персонификации машины: кликая мышью по изображениям на официальном сайте французской марки, можно выбрать весьма оригинальные варианты окраски кузова и оформления салона.

Интерьер Ева определяет двумя словами: гламурный и небанальный. «С одной стороны, DS 3 привлекает авангардными формами, например, будто вогнутым в переднюю панель перчаточным ящиком, с другой – первоклассным «мейкапом»: серебристые накладки на нижней части руля, черный глянец и имитация карбона на передней панели, мягкий пластик, имитирующий текстуру ткани, перфорированная кожа кресел. Все это выглядит дорого и празднично, к такому интерьеру тянет подобрать модную одежду», – говорит моя напарница по тесту.

Еще один источник магнетизма DS 3, по ее мнению, типичные для французского автопрома «завлекалочки». Наша тест-пилотесса поясняет: «Первое, на что обратила внимание в салоне, – блестящий барабанчик справа от приборной панели. Весь день думала, что это может быть. Кнопка прикуривателя? Шайба регулировки «приборки»? Клавиша настройки магнитолы? Оказалось – ароматизатор! Если колесико потянуть на себя (сначала я боялась это сделать, чтобы не сломать), из панели высвободится емкость для картриджа. Заправляете нужный аромат из меню официального дилера – и «надушиваете» салон ароматами ванили, лотоса, тропических фруктов, жасмина или лаванды».

Мода требует жертв

Модели вроде DS 3 не зря называют «транспортом для эгоистов». Ева поет дифирамбы передним уютным креслам, но сетует на ограничения, налагаемые трехдверной компоновкой кузова. «Водительское место здесь исключительно удобное. Боковая поддержка – мощная, наполнитель – в меру мягкий, диапазон регулировок кресла и руля огромен, обзор хорош. На втором ряду, вопреки опасениям, без проблем уселись мои отнюдь не низкорослые друзья. Вот только пассажирам пробираться назад, а потом выходить на улицу не совсем удобно – приходится протискиваться между сложенным сиденьем и центральной стойкой. А водитель не может открыть широкие двери на большой угол, если припарковался бок о бок с другой машиной. Зато багажник просто замечательный – не длинный, широкий и очень глубокий, при такой конфигурации сумки из супермаркета не будут «летать» по всему отсеку в поворотах. А еще в подполье имеется «докатка» – в наших реалиях с нею как-то спокойнее», – оценивает Ева.

Но больше всего положительных эмоций Моторная получила от самой езды: «В плане динамики DS 3 – очень задорная машина. Бензиновый мотор выдает, казалось бы, немного – 110 л.с. Однако инженеры сумели подружить двигатель с 6-диапазонным «автоматом», и дело пошло: хэтчбек уверенно разгоняется под приятный рокот, а коробка ведет себя крайне деликатно – нет ни рывков, ни пауз после нажатия на «газ».

Добавлю, что 1,2 литровый турбомотор семейства PureTech, несмотря на 3-цилиндровую архитектуру, можно похвалить также за низкую вибронагруженность. А это весомый вклад в позитивное восприятие машины.

Спортивная подготовка

В настройках ходовой части, по мнению Евы, в DS 3 сделан спортивный акцент: упругие элементы настроены в меру жестко, тормоза цепкие, а руль неострый, но очень точный. «Мне нравится, как этот «француз» управляется в связке поворотов: почти не кренится, послушно реагирует на движение руля и не сбивается с курса. Есть, правда, и оборотная сторона – короткоходная подвеска, хорошо справляющаяся с дорожными неровностями в городе, не обеспечивает столь же комфортную езду на разбитых подмосковных дорогах», – замечает она.

И все же, считает наш эксперт, такие калибровки ходовой части оправданны: «Мне кажется, дорожные повадки DS 3 отвечают запросам целевой аудитории. Плотная подвеска соотносится с бодрым мотором и цепкими тормозами. На этом хэтчбеке удобно ездить на работу, но, если захочется, можно и погонять», – комментирует Моторная. Что же касается цены 1 255 000 рублей, которые просят за начальную версию DS 3, то это, по мнению Евы, вполне адекватная сумма за стильный и классно управляющийся автомобиль, на который засматриваются соседи по потоку.