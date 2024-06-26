В конце прошло года Evolute сильно удивил — бренд, изначально призывавший всех нас в исключительно электрическое будущее, вдруг представил гибридный кроссовер i-Space. Что произошло? Ребята разочаровались в своей концепции и встали на путь компромисса? Нет, все гораздо виртуознее. Исчерпывающий ответ дает тест новинки

Семиместных кроссоверов на российском рынке — по пальцам пересчитать. Гибридов среди них — еще меньше. Хотя спрос на модели/модификации повышенной пассажировместимости всегда был, есть и, скорее всего, будет, поскольку они реально нужны многим. И нужны не шутки ради, ибо гораздо лучше сугубо нишевых игрушек для одноразовых развлечений решают прикладные задачи повседневного мировосприятия.

По сути, в рамках сегмента личного (некоммерческого) автотранспорта это максимально утилитарные машины со всеми полагающимися им плюсами, объемами и человеко-местами. Поэтому интересны они довольно широкой аудитории. Ну а возможные бонусы, как тот же самый гибридный привод и прочие полезности и приятности, только повышают общий концептуальный профит.

Evolute i-Space на эти полезности и приятности не скупится. Свою позицию в иерархии он фиксирует жестко, сразу демонстрируя неукоснительную графику форм и четкость очертаний. Строгий монолитный экстерьер полностью лишен вычурных мотивов фривольного дизайна. Даже цвета подбирались предельно педантично. Конечно же, в списке есть аскетичный черный и аккуратный белый, модная платина и искрящийся перламутр. Но не одна лишь классика взбадривает i-Space — на данный момент это один из немногих автомобилей, который можно приобрести даже в такой экзотике, как богато насыщенный оливковый зеленый.

Интерьер не уступает внешнему виду. Он убеждает редкими в наших краях светлыми оттенками, визуально не только превращающими экокожу в натуральную, но и значительно расширяющими внутренний объем. Однозначно — i-Space. Более подходящее название для столь просторного авто­мобиля придумать сложно.

Воздушную насыщенность салона усиливают огромная панорамная крыша площадью 1,14 м2 со сдвижной секцией и грамотная эргономика, в которой найти свое место не составит труда ни водителю, ни пассажирам вплоть до третьего ряда.

Обычно этих бедолаг где-то там далеко сзади немного жалко. Но в i-Space, если они садились внутрь с правильной, то есть приспособленной для этого правой стороны машины, их приватности ничто не угрожает. Диван достаточно удобен даже для высоких людей. Они не упрутся головой в потолок, и прятать коленки за уши им не придется — второй ряд легко сдвигается вперед. При необходимости секции спинок сидений «галерки» можно по отдельности или вместе сложить в ровный пол — объем багажного отделения увеличится со 187 до 934 л. На максимуме в автомобиле длиной 4,76 м он достигает 2125 л.

Это уже не банальный туристический чемодан, это уже небольшая кладовочка на колесах. Причем кладовочка с премиальным высокотехнологичным акцентом. По счастью, Evolute не отказался полностью от физических переключателей, потому управлять им винтажно приятно, испытывая всю гамму кинестетических ощущений.

С левой рукой все ясно — она не расстается с рулевым колесом, чуть скошенным снизу и весьма чутким к ее моторике. А вот правая живет более насыщенной жизнью. Начиная сверху, с бессознательных касаний гладкого 12,3 дюймового тачскрина «мультимедийки», она спускается ниже к рифленым поверхностям органов управления климатической системой и в конце концов упирается в прозрачный глянец стандартного селектора КПП, окруженного стильными тумблерами активации избранных систем.

Вроде все понятно, вроде все как обычно в старых добрых «коптилках» с ДВС. Вот только после нажатия кнопки запуска двигателя ожидаемого урчания не последует. И полноценный селектор КПП тут скорее просто дань традиции, поскольку скоростей лишь две, да и те — направления: вперед или назад.

Позвольте, а как же обещанный гибрид? Немедленно возникает порыв оправданного то ли гнева, то ли разочарования. А гибрид никуда не делся, Evolute i-Space самый что ни на есть настоящий гибрид, но только гибрид с секретом, поскольку он — последовательный.

Вдаваться в подробные объяснения вряд ли стоит, сфокусируемся на главном — в кроссовере ДВС совершенно никак не связан с колесами. Их привод осуществляется только от электромотора. Который, в свою очередь, питается от батареи, заряжаемой тем самым ДВС или от сети. Так что Evolute i-Space ездит как полноценный электромобиль — исключительно на электричестве.

Принцип Аткинсона и, соответственно, достаточно высокая степень сжатия дает ДВС весьма приличную эффективность и низкий расход топлива. Производители говорят о 5,5 л на сотню, что при 60 литровом баке должно обеспечить запас хода более 1000 км. Во время теста настолько красивых показателей добиться не удалось. Ну так и движение происходило, мягко говоря, неровно — по тестовому: от скоростных прострелов на практически максимальных 140–150 км/ч до мутного считания ворон в пробке на 5–10 км/ч. Плюс горы-косогоры, лихие развороты. В итоге получилось примерно 8–8,5 л, которые в более спокойном ритме трассы или городского серфа в праздный день вполне могут сократиться до заявленных 5–6 л.

Вторую волну недоумения наверняка вызывет декларируемая мощность ДВС — 110 л.с. Цифра более чем скромная и с почти двухтонным 7 местным кроссовером как-то совсем не вяжущаяся. Спору нет, если б он действительно работал «на колеса» этого было бы очень мало, но, повторимся, в Evolute i-Space ДВС не крутит их напрямую, он только заряжает тяговую батарею. Поэтому, по сути, значение 110 л.с. носит, если хотите, сугубо справочный характер.

Реальные ездовые характеристики i-Space — это характеристики электропривода, который выдает 177 «электроконей» с 300 Нм момента на пике. А это уже, согласитесь, стоит того, чтобы удовлетворенно кивнуть.

Максимальная скорость теряется за рубежом 160 км/ч, а время разгона до сотни занимает чуть более 7 с — показатель для электрики немного высоковат, но тоже достоин уважения. Тем более что в повседневном и, как мы говорили, утилитарном вождении куда важнее динамика в моменте, а она у i-Space вполне электрическая, несмотря на его габариты и массу.

Электрика лихо подхватывает во всем диапазоне и лишь на максимальных значениях, заметно превышающих 100 км/ч, запрашивает помощь ДВС. Вот тогда-то он и включается. Хотя на общем антураже драйва это никак не сказывается: хорошая шумоизоляция и виброзащищенность сохраняют в салоне мягкую безмятежность прогрессивного привода.

При этом автомобиль, не теряя динамики, вертко лавирует в потоке, как будто теряя свою массу и габариты. Четкий руль позволяет быстро и целеустремленно совершать маневры, полностью независимая подвеска вторит, может, немного жестковатыми, но не менее точными реакциями. Ни заваливаний, ни избыточных раскачиваний. Торможение ровное и предсказуемое.

Дав батарее (17,52 кВт·ч) необходимый энергетический заряд, ДВС благодушно уходит на покой, однако электроника внимательно следит за тем, чтобы она полностью не разрядилась, и при достижении критического порога снова запустит ДВС для подзарядки. Так i-Space и передвигается в пространстве, пока в баке есть топливо.

То есть он лишен жесткой зависимости от зарядных станций — i-Space способен сам себе генерировать электричество. Для первого знакомства с теорией и практикой электрического вождения, без малейшего риска остаться на обочине с разряженной батареей, вариант, согласитесь, просто отличный. Именно поэтому очередной новинкой Evolute, призванной усилить популяризацию электромобильности, стала не еще одна «электричка», а последовательный гибрид — 7 местный i-Space с секретом.

ЦЕНА

От 3 360 000 рублей (без учета спецпредложений)

Технические характеристики Evolute i-Space PHEV 1.5 Габариты 4760х1865х1710 мм Колесная база 2785 мм Дорожный просвет 180 мм Объем багажника 187–2125 л Снаряженная масса 1780 кг Силовая установка ДВС: бензиновый атмосферный L4, турбо L4 Объем двигателя 1498 см3 Мощность 110 л.с. при 6000 об/мин, 135 Нм при 4500 об/мин Электромотор синхронный, 177 л.с., 300 Нм Емкость батареи 17,52 кВт·ч Трансмиссия редуктор, Привод передний Макс. скорость 165 км/ч Время разгона 7,4 с до 100 км/ч Средний расход топлива 5,5 л/100 км Объем бака 60 л Суммарный запас хода 1150 км Запас хода на электротяге 87 км