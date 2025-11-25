Чем, не считая цены, интересен самый доступный гибрид в России

При запуске двигателя из динамиков звучит по-английски: «Hi, I’m Glory, I’m happy to be with you». Glory? Но на тесте же в motorpage.ru – российский гибридный кроссовер Evolute I-Space, выпускаемый под Липецком? Ошибки нет. Китайский исходник «Эволюта»– DFSK Fengon S508 EVR, совместная разработка Donfeng Motors и Seres Group. Ну а DFSK Glory – тоже суббренд Dongfeng Motor. От него, видимо, и унаследовал российский автомобиль софт со звуковым приветствием.

«Самый доступный гибрид в России», как аттестует эту машину сайт ее производителя, продается с апреля прошлого года, и уже успела выйти свежая версия, с иным оформлением передней и задней части кузова и более мощным силовым агрегатом. Но тестовый Evolute I-Space – еще до обновления.

Экстерьер и интерьер

Семиместный переднеприводный SUV длиной 4760 миллиметров и с колесной базой 2785 создан совсем недавно, в 2023 году, но внешне, особенно с черным кузовом, – официально этот цвет называется «Звёздная ночь», – выглядит скорее классическим, чем остромодным кроссовером. За исключением разве что узора на решетке радиатора и светодиодных полос, соединяющих переднюю и заднюю оптику. В остальном же у машины спокойный интеллигентный облик универсального кроссовера, напоминает среднеразмерных «корейцев» плюс-минус 2020 года. Даже наружные ручки – не утопленные в кузов, а обычные, под удобный хват.

Салон тоже не раздражающе авангардный, а просто современный. Мягкий бежевый кожзам – им обиты сиденья, и большая часть дверных карт. Чуть более твердый темный, кажется, пластик с имитацией фактуры кожи, – им отделана передняя панель и верх дверных карт. Темный верх, светлый низ, между ними, примерно по средней линии кузова – пластиковая вставка под темное дерево с окантовкой под алюминий. Материалы недорогие, но за счет правильного подбора цветовых сочетаний выглядят дороже.

Руль с неожиданно тонким ободом, за ним на передней панели располагается широкая полоса из двух соединенных экранов – приборная панель через почти незаметный стык переходит в экран мультимедиа. Ниже него, под дефлекторами вентиляции, в широкой вставке центральной консоли, имитирующей рояльный лак, – два регулировочных тумблера и ряд полезных кнопок. Ими включаются, например, обогрев заднего и обдув переднего стекла, но большинство функций управляются все-таки через экран, включая, подогревы и вентиляцию сидений первого ряда и подогревы второго.

Трансмиссионного тоннеля на полу нет, так что на втором ряду с комфортом сядут трое – особенно если сдвинуть сиденья до упора назад, у них есть продольная регулировка. Правда, тогда на третьем ряду уместятся только дети. При сложенном третьем ряде и пятиместном размещении в салоне, вместимость багажника – 934 литра, если сложить и второй ряд – внушительные 2125 литров.

Агрегаты

Evolute I-Space – гибрид. Параллельный или последовательный? Бензиновая часть – четырехцилиндровый рядный бензиновый атмосферный F31A объемом полтора литра. Мотор широко распространен в китайском автопроме: Donfeng ставит его в Landian E5, BYD – в Qin Plus DM-i, Song Plus DM-i, Song Pro, в России кроме Evolute I-Space этот мотор используется еще в Skywell HT-i, у которого тоже китайские корни. Двигатель развивает 109 л.с. мощности при 6000 об/мин, выдавая 135 Нм крутящего момента при 4500 об/мин. В основном, бензиновый F31A работает как генератор, но при пиковых нагрузках может передавать часть крутящего момента и на колеса – через примененный в трансмиссии вариатор E-CVT HDT300 Hybrid Power Box. При этом основной двигатель – электрический, с мощностью 177 л.с. и максимумом крутящего момента 300 Нм. Так что теоретически пиковая суммарная отдача двух моторов составляет 287 сил и 435 Нм – во всяком случае, такие паспортные характеристики указывает производитель китайского близнеца нашего Evolute I-Space. Но российский сайт Evolute сдержаннее: 177 л.с. и 300 Нм. Что, по ощущениям, ближе к истине. Ну или она, по крайней мере, где-то посередине.

Трехкомпонентную батарею емкостью 17,5 кВт/ч можно заряжать и от внешнего источника, и на ходу. Предельный запас хода на электричестве – 87 километров, а суммарный пробег Evolute i-Space по паспорту на полном баке и полностью заряженной батарее – 1150 км.

Силовая установка разгоняет автомобиль снаряженной массой 1780 кг до максимальных 165 км/ч, на разгон до сотни уходит 7,4 секунды.

Расход и пополнение энергии

Один из тумблеров на водительской стороне центральной консоли маркирован аббревиатурами EV/EVR. Выбираешь движение или чисто электрическое, или комбинированный режим, электричество плюс бензин. Анимация на приборной панели: машина в разрезе, вид сверху, кузов, колеса. Красным нарисован двигатель, зеленым – батарея. Четыре стрелочки, две ведут к передним колесам, одна к двигателю и одна к батарее, показывая направления потока энергии. Опыт общения с электротранспортом подсказывает: в наших условиях зарядить батарею будет сложнее, чем заправить бак бензином. Так что включаешь режим EVR, при котором движение начинается на электротяге, а дальше запускается бензиновый двигатель. И затем едешь, стараясь выбирать такую скорость и такое положение педали газа, чтобы поток энергии на приборной панели шел в батарею. С помощью анимации можно поддерживать экономичный режим движения, очень удобно и наглядно.

Еще на приборной панели два крупные ключевые цифры, слева – скорость, справа – мгновенный расход энергии, количество киловатт-часов на 100 км. Текущий расход при 80 км/ч – 10-12 кВт/ч, но придавишь педаль газа, чтобы ускориться до 100 км/ч, и он немедленно вырастает до 67 кВт/ч. Сбрасываешь газ – сразу минус 13, минус 14, работает рекуперация, идет заряд батареи. Опытным путем устанавливаешь, что самый экономичный режим – равномерное движение на 70-80 км/ч. Максимально заряжается батарея, конечно, когда идешь по трассе на 120 км/ч. Но тут же вырастает расход топлива. А вот если ехать в обычном ритме, бензиновый двигатель I-Space потребит на сотню километров примерно 7,2 литра 92-го – это с учетом того, что часть топлива ушла на пополнение заряда батареи. Автомобиль явно настроен на приоритет электротяги, он стремится по максимуму выбрать сначала заряд батареи. Но даже несмотря на это забирал я из пресс-парка машину с 24% заряда, а возвращал с 65%, за неделю ни разу не подключаясь к розетке. И такая возможность дорогого стоит. Хотя от обещанного паспортом суммарного запаса хода на бензине и электричестве я бы все-таки отнял минимум четверть.

В движении

Evolute I-Space едет бесшумно, плавно, очень приятно. Низкий центр масс, батарея под полом кузова в пределах колесной базы делает машину устойчивой, приятно вписываться в повороты. Руль, пустой на парковке, автоматически утяжеляется на скорости, никаких претензий к обратной связи с ним нет, рулится машина приятно и точно. Хорошо стоит на курсе при движении по трассе. Привод передний, а переднеприводный характер отсутствует, даже в колеях автомобиль не виляет. Тормоза совершенно достаточные, тем более что благодаря добавке рекуперации можно вообще ехать «в одну педаль», просто отпуская газ и тормозя двигателем. Динамика: замеров не делал, по ощущениям автомобиль до сотни едет если не за обещанные 7,4 секунды, то около того, чего не ждешь от семиместного SUV. Очень убедительный режим «спорт». Заявлена максимальная скорость в не самые выдающиеся 165 км/ч, но на близких к ним 140 км/ч автомобиль едет без всякого напряжения. Подвеска: плотная упругая, по асфальту Evolute I-Space едет почти идеально, но и на грунтовке, куда дорожный просвет машины в 180 мм позволяет съехать, движение очень комфортное – эффект тяжелой батареи в полу, плюс один к карме, что называется.

Кому может быть интересен Evolute I-Space

Ощущение от машины остается в полном смысле слова гибридное: легкость управления, тишина и динамика электромобиля, и одновременно неплохая экономичность бензинового авто. Вместимость, комфорт среднеразмерного семейного кроссовера с передним приводом и семиместным салоном. Но сегодня начинать разговор о любом автомобиле приходится с его цены, это сейчас главный фактор выбора. Уже продается обновленный Evolute I-Space, с более мощным двигателем и батареей большей емкости, рекомендованная розничная цена его без учета господдержки – 3,515 млн рублей. За тот, что мы тестировали, просят 2,94 млн. Если кто-то подыскивает быстрый семейный кроссовер и его не смущает гибридная силовая установка, можно подумать. При этом за меньшие деньги можно взять SUV с полным приводом, пусть и с менее вместительным салоном.

Технические характеристики Evolute I-Space ГАБАРИТЫ, ММ 4760x1865x1710 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2785 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1780 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Последовательный гибрид: бензиновый L4+электромотор РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 177 МАКС. МОМЕНТ, НМ 300 ТИП БАТАРЕИ Литий-ионная ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ·Ч 17,52 ПРИВОД Передний РАСХОД ТОПИЛВА В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, Л/100 КМ 5,5 РАСХОД ЭНЕРГИИ В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, КВТ·Ч/100 КМ 16,5 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 165 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,4