Подхожу к красивому, обтекаемому кроссоверу — и вздрагиваю: на открытие водительской двери он услужливо выдвинул мне из-под днища подножку с синей подсветкой. Вот это удобство! Да, таков он, Chery Exeed TXL, с претензией на высокий титул «премиум». На каких ещё моделях мне встречалось такое? Конечно, первыми приходят на ум роскошные «Кадиллаки». Правда, тест показал, что китайской модели эти подножки, мягко говоря, не так уж и нужны. Но стремление к роскоши победить трудно

По большому счёту, он и без подножек хорош. В абрисе аэродинамичного кузова угадывается Hyundai Tuscon предыдущего поколения, но в деталях проглядывают черты Porsche (ребристое оформление передка и бледно-серый «неметаллический» цвет) и Jaguar (задние фонари). А передний логотип Exeed светится, причём, при включении зажигания буквы загораются по одной. В темноте это выглядит очень эффектно! О полностью светодиодной «оптике» и говорить не приходится.

«Платиновые» вставки

Но других изысков у кузова кроссовера нет, за исключением тех самых подножек. Сажусь за руль и тут же убеждаюсь, что стараюсь наступить не на подножку, а минуя её, прямо на пол кузова. Но неизбежно задеваю её ногой. В сухой и чистый осенний день это не так уж и страшно, а ведь будь на дворе грязь и слякоть, это оставило бы на одежде некрасивые следы.

Можно, конечно, сесть внутрь и с подножки — наступив на неё. Но, во-первых, выглядит она не особо прочной (на самом деле, прочная, проверял, не сомневайтесь), а во-вторых, не так уж высок порог кроссовера, чтобы требовалась дополнительная ступенька. Пока практически нигде подобная подножка не помогала мне при посадке — исключая коммерческий грузовичок УАЗ «Профи».

«Выезжает» подножка при открытии любой из пассажирских дверей одного борта, убираются — когда закрыты обе двери. Происходит это довольно быстро и почти беззвучно. Хорошо видны жгуты проводов питания приводных механизмов. Хорошо видны и сами подножки, если смотреть на автомобиль в профиль. Просвет под порогами они сокращают примерно сантиметров на семь — куда как существенно вне дороги или в трудных условиях движения, например, в глубоком снегу или песке.

Но интерьер позволяет тут же забыть об этой роскошной странности модели. Здесь хорошо, изящно, уютно. Светлые металлизированные элементы на внутренних панелях дверей и торпедо не серые, под алюминий, а как бы платиновые. Сиденья — прежде всего, интересные, прострочены ромбиками, как говорит жена — в английском стиле. Не громоздкие.

Но приспособиться к рулю удалось не сразу. Баранке не хватает величины регулировки по вылету. Приходится придвигать к ней сиденье, соответственно, подстраивая спинку. И делать всё это не раз в первые дни теста, пока приспособился и нашёл оптимальную настройку. Оказывается, её можно запомнить, только «физических» кнопок для этого нет, нужно воспользоваться меню, открывающимся на центральном экране мультимедиа.

Центральный экран объединён в одну панель с электронной «приборкой». «Приборка» красивая, с алой подсветкой, другого варианта я не обнаружил. При пуске мотора на ней возникают шкалы основных приборов, а в центре экран борткомпьютера высвечивает давление и температуру в шинах. Эту информацию можно переключить и вызвать индикацию пробега, среднего и мгновенного расхода топлива.

Джойстик трансмиссии — Г-образный, повёрнутый перекладиной в сторону водителя. В торце её расположилась кнопочка Р. Положения джойстика не фиксируемые. Обозначения позиций нанесены на верхнюю панель, имеющую вид вставленного в оправу кристалла, «благодаря» которому значки практически не видны. Опытным путём выясняю, что джойстик можно перевести и в ручной режим — качнув к себе. В целом, всё понятно, можно разобраться без инструкции. И браться за изящный рычажок приятно.

Без труда нашлась и кнопочка выбора стиля вождения. Хотя она в ряду глянцевых кнопок, немного бликующих. Режимов всего три, экономичный, комфортный и спортивный, переключаются они по кругу. Дизайн панели приборов при этом не меняется, цвет тоже, лишь внизу появляется маленькое название режима. Но характер движения кроссовера меняется очень значительно.

Задний диван — с регулировками частей спинки по углу наклона. Регулировка незначительная, однако она есть. Сложить части спинки, естественно, тоже можно. Багажник не поражает рекордной ёмкостью, однако 461 л — это практически уровень весьма вместительного Mitsubishi Outlander (477 л). При этом у «китайца» запасное колесо расположено не под днищем, в заднем свесе, а внутри, в салоне, под фальшполом багажника. И это колесо полноразмерное! И вокруг него, и в полости обода есть ещё немало свободного места.

Полноразмерное запасное колесо — это прямо-таки угода нашему рынку. К сожалению, проколы колёс в наших «пенатах» по-прежнему не редкость, только за весну на тестовых машинах они случались дважды, да плюс на двух других моделях срабатывала система контроля давления. Ликвидировать повреждение удаётся не всегда, и лучше уж менять колесо на полноценное, чем «тормозить» с докаткой.

Один вопрос к «круизу»

С первых метров движения TXL динамикой как-то совсем не радует, и причина в том, что установлен режим ECO. Активному водителю сразу следует перевести автомобиль в режим Comfort или Sport, обычный же владелец вполне обойдётся и настройкой ЕСО. Надо только настойчивее и глубже прожимать педаль «газа», и стесняться динамики не придётся.

Кроссовер оснащён многими системами безопасности, и интересно их не только опробовать, но и просто использовать. В частности, он распознаёт дорожные знаки, и хотя появляющийся на «приборке» символ маловат, он почему-то отлично читается, в противовес китайскому же конкуренту. Ещё одна интересная особенность данной системы: знак распознаётся мгновенно, сразу после его проезда, многие автомобили с этим запаздывают. Понравилось.

Внятно работает система распознавания объектов в «слепых» зонах. А вот работу системы контроля полосы движения я поначалу не ощутил. Поискал в настройках — она есть, и её можно активировать как с центрального экрана, так и кнопкой на руле. Подруливание происходит заметно, но, похоже, аппаратура настроена на более узкие полосы движения, потому что видно, как руль покачивается, когда автомобиль пытается «зацепиться» то за левую, то за правую линию разметки.

Модель Chery Exeed TXL (прежде просто Exeed TXL) выпускается с 2019-го года. В 2021-м году автомобиль претерпел рестайлинг. Первоначально под капотом кроссовера мог располагаться только 1,6-литровый 186-сильный бензиновый турбомотор в паре с роботизированной коробкой передач, привод — только полный. Теперь к этому агрегату добавился двухлитровый, также с турюбонаддувом, мощностью 197 л. с. Если с первым вариантом мотора автомобиль ускорялся с места до сотни за 9,8 с, то со вторым — почти на секунду быстрее. Правда, возрос и расход топлива: в среднем с 7,8 л до 8,7 л на 100 км.

К «круизу» также претензий не возникло, несмотря на то, что значки, обозначающие его включение, маловаты, и их не сразу находишь на «приборке». Хотя, опять же, несмотря на малые размеры, они отлично читаются: «приборка» представляет собой экран очень высокого разрешения.

Собственно, к «круизу» остался только один вопрос. При установленной скорости 120 км/ч на автомагистрали, без прерывания режима на разгоны, замедления и торможения, на дистанции 30 с небольшим километров кроссовер показал расход в 8,5 л на сотню. Сама по себе величина, может быть, и вменяемая, но гораздо менее обтекаемый автомобиль другого китайского бренда при аналогичных внешних условиях «ел» на литр меньше. Думаю, впрочем, что дело не в брендах, а в относительной точности приборов контроля. Вполне возможно, что показатели расхода у двух автомобилей ближе друг к другу, только у рядового потребителя нет возможности это оценить. Разве что «на глазок»: заправиться под пробку, проехать сколько-то километров, снова заправиться и прикинуть расход на калькуляторе.

В плане расхода, точнее, резерва топлива Exeed TXL очень «предупредителен». Если его «родственник», компактный кроссовер LX сообщает водителю о необходимости заправиться, когда на остатке бензина можно проехать примерно 100 км, то TXL делает это при потенциальном пробеге на остатке 120 и даже 130 км. Вот такая у автомобиля «бдительность», так он заботится, чтобы вы не «обсохли» в безлюдном месте, где заправок поблизости нет. Правда, такие места в средней полосе России надо ещё очень настойчиво поискать.

В общем, от обтекаемого, аэродинамичного TXL я ожидал чуть меньшего «аппетита». Аэродинамика ощущается, что называется, в «динамиках», то есть, в ушах: автомобиль очень тих даже на высоких скоростях (естественно, если покрытие достойного качества). А высокие скорости ему вполне по плечу. С места до сотни двухлитровый 197-сильный вариант ускоряется за 9 с, это по паспорту, но этот показатель мы обычно во время тестов Motorpage не проверяем. А вот с динамикой в диапазоне 80 — 120 км/ч у него всё в порядке: это примерно 6 с при педали «в пол».

Проводя подобные испытания, я не раз сталкивался с «провалами» в работе мотора на моделях других фирм. Про двухлитровый Exeed TXL могу сказать, что «провалов» не было, ощущалась лишь лёгкая «задумчивость» при резком добавлении «газа» в режиме ЕСО. Ну, и в разгоне этот режим, конечно, проигрывал «Спорту» секунду или даже полторы. Что касается четвёртой передачи, выбранной вручную, то она «Спорту» не проигрывала, но и не выигрывала — борьба шла на равных. Так что при обгонах вполне можно обойтись режимом «Спорт», не переходя на «ручку».

Однако крейсерская скорость кроссовера TXL — это всё же 130-140 км/ч, при данных шинах — Continental китайского исполнения — не более 150-ти. Я говорю про шины только в том плане, что владелец автомобиля может их заменить, а на другие параметры влиять практически не способен. Например, на жёсткость подвески. Она здесь мягкая, настроенная на комфорт, что в плане управляемости и устойчивости на высоких скоростях немного портит дело. И скорости за 150 для автомобиля кажутся высоковатыми. Если же двигаться на 10-20 км/ч помедленнее, то с курсовой устойчивостью всё в порядке. И можно наслаждаться как скоростью, так и звуками бортовой аудиосистемы Sony. Настройки аудио просты и понятны, группируйте треки с флэшки, как хотите… только сначала пройдите квест «Найди разъём USB». Подсказываю: он прячется в боксе под центральным подлокотником. Мне удалось разыскать его на ходу и даже правильно вставить флэшку. Но вообще гораздо удобнее было бы иметь его где-нибудь на «первом этаже» облицовки туннеля пола.

Относительный дискомфорт при движении по трассе возник у меня только в дождь на участках с колейностью покрытия. Показалось, что китайские шины охотно сползают в залитые водой колеи, и приходилось сбрасывать скорость, чтобы избежать аквапланирования. Рисунок у данных шин Continental не особенно «дождевой», скорее, усреднённо-всесезонный, с уклоном в лето.

С другой стороны, сликоподобные спортивные шины вряд ли украсили бы кроссовер с достаточно «гражданским» характером. Украсить, может, и украсили бы, при диаметре в … дюймов, но поведения бы не улучшили: подвеска мягковата. Так что универсальные шины ему в самый раз, поскольку полный привод и дорожный просвет предполагают, что кроссовер может сказать своё слово и вне дорог.

Типичный полный привод

Сказать-то он, может быть, и сказал бы, да только здорово мешает ему роскошь в виде тех самых выдвижных подножек. Мало того, что они снижают просвет под порогами на 7 см, так ещё и жгуты проводов, ведущих к механизмам выдвижения, открыты всем «ветрам» и неровностям. Пострадают они — и «роскошь» бесполезно зависнет под днищем, а то и в полувыдвинутом положении. Крепёж погнуть вряд ли удастся, он выгнут из стального листа приличной толщины. Но вс ё исполнение системы явно рассчитано только на «вау-эффект». Сначала подножки поразят вас в автосалоне, потом — ваших друзей и посторонних зрителей после покупки. Представляете — подъезжаете вы к престижному торговому центру, паркуетесь (естественно, по камерам кругового обзора), открываете водительскую дверь, и… И тут может последовать конфуз. А вдруг автомобиль окажется близко к высокому бордюру? А вдруг на стоянке окажется снег или смёрзшиеся его куски? Работоспособность системы окажется под вопросом.

То же и на бездорожье. Снег, грязь, песок, густая трава, крупные камни, ветки, пеньки — да множество «казусов» просто не позволит подножкам выдвинуться. Да и зачем им выдвигаться, если садиться, вступая в салон с уровня земли, точно так же удобно и совсем не высоко?

Мало того, при движении по местности очень отчётливо слышно, как эти подножки ширкают по земле, песку, траве и веткам — и это при 210-миллиметровом дорожном просвете. Причём, песок и грязь часто остаются на них, а ветки застревают в механизмах, также грозя оборвать жгуты проводов. Нет, это совершенно, категорически лишние устройства! И, конечно же, владельцу есть смысл от них избавиться — только непонятно, зачем надо за них платить. Ведь наверняка они удорожают автомобиль на десятки, если не на сотню тысяч рублей.

И роскошь-то эта сомнительная. Подножки внедорожников и пикапов хотя бы мощные, широкие, красивые. А здесь хоть и подсветка есть, и металл внушительной толщины, всё равно выглядят они несерьёзными планочками. И при посадке в автомобиль решительно не помогают, а только мешают.

Между тем, полный привод у китайского кроссовера — как у практически любого кроссовера. Межосевая муфта имеет полностью автоматическую схему подключения, водитель не может самостоятельно её заблокировать. Однако подключается задняя ось строго — дождавшись пробуксовки передних колёс. Подключается мягко, без рывков и ударов — и вот уже автомобиль с готовностью вползает на подъём, на который на одной только передней оси ползти не хотел.

Специальных «призов», то есть, похвалы, заслуживают и картинки с камер кругового обзора, и, что интересно, навигационная система. Здесь она имеет название Turbo Dog. Радует не только красивая и точная цветная карта. Отлично организована индикация ведения по маршруту. Нужный поворот не проскочишь, убеждаюсь в этом на малознакомых улицах северо-запада Москвы — я здесь почти не ориентируюсь. Также важно отметить, что мне пришлось активировать систему на ходу и так же, в движении, забить в её память точку своего назначения. Всё это было сделано интуитивно. Впервые видя эту систему, я легко обошёлся без чтения инструкции.

Подключение заднего моста очень заметно ощущается, если попытаться покруче повернуть на песчаной дороге. Помнится, в похожих условиях кроссовер от Haval запаздывал и с задействованием второго моста, и со срабатыванием системы стабилизации. На TXL она срабатывает молниеносно — если повернуть на песке ещё круче и резче. И замедляет автомобиль практически до полной остановки.

В целом, я готов высоко, если не очень высоко оценить кроссовер Exeed TXL. Это автомобиль, можно сказать, практически без недостатков. Не лучшие настройки водительского сиденья, отсутствие проекционного дисплея, «запрятанный» порт USB — это сущие мелочи, которые можно назвать лишь придирками. Единственный минус — те самые горе-подножки, которые следовало бы без сожаления исключить из комплектации. Поскольку эта совершенно не функциональная и лишняя роскошь заслуживает названия «кич».

Что я добавил бы в оснащение? Довольно неожиданную, но желательную деталь: индикацию открытого люка в крыше. Помню, во время теста первой версии TXL, зимой 2019-го года, я открыл и забыл закрыть люк, в результате чего за время ночной стоянки салон автомобиля слегка припорошило снегом. Нынешней осенью новый TXL практически так же чуть не залило дождём. Ну а совсем уж премиальной опцией было бы автоматическое закрывание люка при остановке двигателя. Только тогда стало бы затруднительно любоваться звёздным небом на ночной стоянке далеко за городом. Пришлось бы при этом долго «молотить» мотором, который, впрочем, неплохо шумоизолирован. Может, можно и «помолотить»?

Из трёх версий Chery Exeed TXL две — Luxury и Flagship — о4снащаются 1,6-литровыми 186-сильными турбомоторами. Их стоимость — 3 999 900 и 4 249 900 рублей. Третий вариант — Sport Edition с двухлитровым турбоагрегатом мощностью 197 л. с., его цена — 4 649 900 рублей. При разных двигателях в остальном все версии кроссовера технически одинаковы: оснащаются коробками-«роботами» и полным приводом. Размер колёс — либо 225/60R18, либо 225/55R19. Тестовый экземпляр был оснащён 19-дюймовыми колёсами, причём, запасное колесо было полноразмерным, на литом диске.

Технические характеристики Chery Exeed TXL 2.0Т 7AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4780 х 1885 х 1730 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 461 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1853 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 197 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 375 / 1750 – 3500 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55