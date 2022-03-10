Пересмотр дизайна и списка оснащения первенца китайского премиум-бренда повысил его конкурентоспособность на российском рынке

Плотный поток транспорта на Третьем транспортном кольце напоминает Великую Китайскую стену, в которой я пытаюсь пробить брешь, въезжая с примыкающей дороги. Включаю поворотник – и «аватар» испытуемого возникает в трехмерном пространстве широкоформатного экрана мультимедиа. Фоном на мониторе выстроилась очередь машин. Я же, будто кинооператор, вращаю анимированный автомобиль пальцами, меняя ракурсы кругового обзора. Кто-то, наверное, скажет «баловство». И ошибется. Лишние «глаза» при перестроении точно не помешают. Нужно лишь выработать привычку бросать взгляд не только в зеркала, но и на дисплей.

Прорыв в премиум

Не прошло и года, как мы протестировали первую модель марки – CheryExeed TXL. И вот теперь уже меня гипнотизируют мигающие буквы E, X, E, E, D над новым передним бампером – «фасад» модели удачно переформатировали одновременно с названием бренда.

Еще более смелые метаморфозы обнаруживаю в салоне. Мягкий пластик, экокожа и декор под алюминий выглядят эффектнее, чем прежде. На место цифрового щитка классической формы пришел ультрамодный кластер 12,3-дюймовых виртуальной приборки и сенсорного экрана – похожий дуэт мы недавно опробовали на флагманском VX. В обновленном TXL разрешение и быстродействие тачскрина не хуже, чем у «старшей» модели. То же касается и укрупненного сенсорного блока «климата» с двумя многофункциональными регуляторами настройки температуры – прямо как в Land Rover. Правая «шайба», кстати, с нажатием превращается в цифровые часы – прият­ный бонус!

Передние сиденья имеют в меру мягкий наполнитель, длинную подогреваемую подушку, развитую боковую поддержку, многочисленные электрорегулировки и их представительские алгоритмы. К примеру, в топовой комплектации кресло водителя услужливо отъедет назад при разблокировке дверей. Да и баранка, регулирующаяся в двух плоскостях, оптимизирует эргономику посадки.

Сзади даже высокие пассажиры разместятся, не подпирая коленями передние сиденья, а головой – потолок. Диван подогревается, у него регулируется наклон спинки, откидывается центральный подлокотник, а в торец переднего бокса выведены дефлекторы вентиляции и пара USB-слотов. К слову, пакет «зимних» опций в ходе обновления расширили: помимо всех кресел подогреваться теперь могут заднее и лобовое стекла, обод руля и внешние зеркала.

Европейская школа

Настройкой шасси занималась команда выходца из Jaguar Land Rover, директора по исследованиям и разработкам Exeed Петера Малкина при участии бывшего инженера подразделения BMW M Клауса Шмидта. Их опыт дал ожидаемые результаты. Подвеска вышла собранной, а руль точным. Отсюда нетипичный для среднеразмерных кроссоверов драйверский накал. Боковые крены в виражах минимальные, хотя автомобиль слегка вытянулся в длину (до 4780 мм) и не мал ростом – 1730 мм. Подвеска TXL умеет сглаживать неровности дороги, а преодоление ям и «лежачих полицейских» на высокой скорости проходит без намека на пробой.

Свой вклад в удовольствие от езды вносит и 1,6-литровая 186-сильная «турбочетверка», работающая в паре со скорострельным 7-ступенчатым «преселективом» и подключаемым полным приводом. Двигатель официально дозволяется «поить» 92-м бензином, но расход топлива в этом случае приближается к 11 л/100 км в смешанном цикле. Так что Аи-95 предпочтительнее, тем более что он ограничивает аппетит машины примерно до 9 л/100 км.

Разгонная динамика устроит и азартных водителей, если они задействуют режим Sport. Хотя даже в Normal и Eco TXL не становится «овощным». С легким же бездорожьем успешно справляются многодисковая муфта BorgWarner, подключающая задние колеса, и система стабилизации, имитирующая межколесные блокировки. Последнюю можно деактивировать, чтобы не «душила» двигатель, например, при выезде из заснеженного двора.

Что в сухом остатке? Помимо презентабельной отделки, широкого списка опций и хорошо настроенной ходовой Exeed TXL подкупает практичностью. Так, дверь багажника на 461 л (под шторкой) можно открыть дистанционно, постояв пару секунд у заднего бампера. В самом отсеке есть розетка на 12 В, плафон освещения и крючки для сумок, а под полом найдутся инструменты и «докатка». На трассе часть водительского труда можно перепоручить связке адаптивного «круиза» с системой удержания в полосе. На мой взгляд, все это работает как на безопасность, так и на обоснованные премиальные амбиции марки.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

При диапазоне цен от 2 699 900 до 2 899 900 рублей TXL выглядит интересным предложением. Особенно с учетом того, что бесключевой дос­туп, отделка кресел экокожей, двухзонный «климат», подогрев всех сидений, руля и лобового стекла, аудиосистема Arkamys с восемью динамиками, беспроводная зарядка и многое другое включены в «базу».