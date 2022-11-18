До недавнего времени кроссовер Exeed TXL продавали в России исключительно с бензиновым турбомотором 1,6 л (186 л.с.). И вот на рынке дебютирует версия с 2 литровым двигателем, которая на 650 тысяч кровных дороже предыдущего варианта. За что такие деньги?

На официальном сайте Exeed новый TXL 2.0 однозначно пози­ционируют как новую модель. Новинку поместили посередине между «обычным» TXL и топовым VX. На самом деле, внешние различия между двумя TXL невелики, хотя они, конечно, есть. Кроме шильдика, выделяют 2 литровую версию красные, кричащие о спортивном характере тормозные суппорты. Смотрятся эффектно, и совсем неважно знать, что все дело лишь в цвете краски. Конструктивно тормоза обычные, такие же, как у остальных TXL. Однако как дизайнерский ход нововведение можно признать удачным. Во-вторых, появляются два новых «премиальных» цвета — «галактический серый» и «эклипс». И в-третьих, только у этой версии есть автоматически выдвигающиеся (при открытии дверей) подножки с голубой подсветкой. Круто, как у Cadillac или Range Rover! Только обидно, что эти подножки, похоже, серьезно «откусывают» от заявленного (очень неплохого) дорожного просвета в 210 мм.

Пустячок, но приятно

В салоне кроссовера никаких радикальных перемен не наблюдается. Все, как в базовой версии: качественно, добротно, «дорого-богато». К вызывающей уважение отделке искусственной кожей добавились вставки из натуральной. Отлично звучит аудиосистема с акустикой Sony, состоящая из 12 (!) динамиков. Взаимодействие с медийной системой осуществляется благодаря двум объединенным сенсорным экранам, каждый из которых имеет диагональ 12,3 дюйма.

Из незаметных, но приятных изменений следует выделить 2 ступенчатый обогрев не только подушек, но и спинок сидений водителя и пассажиров. Джойстик переключения коробки передач — как у «старшей» модели VX. Появился встроен­ный видеорегистратор. Наконец, к привычным USB слотам добавилась пара гнезд нового формата Type-C. Один на переднем ряду, второй – на заднем. Ощущение такое, что в салоне провели небольшую плановую модернизацию. Кроме того, топ-версию решили комплектовать полноразмерным запасным колесом.

Гвоздь программы

Но все-таки главное изменение скрыто под капотом. Речь идет о новом 2 литровом турбомоторе мощностью 197 л.с., который всего на 11 «лошадей» мощнее 1,6 лит­рового предшественника. Однако разница в крутящем моменте более существенная. Она достигает 375 против 275 Нм на «слабом» варианте. Если судить по заявленным характеристикам, различие в разгоне до сотни составляет менее секунды (9,0 вместо 9,8 с).

В городе двигатель в паре с 7 ступенчатым роботом не преподнес особых сюрпризов. Разгоняется 2 литровый TXL, конечно, шуст­рее, чем кроссовер с мотором 1,6 л, но… разница не принципиаль­ная. Хотя то, что новый мотор мощнее и тяга у него лучше, хорошо заметно при обгоне на трассе, когда нужно быстро опередить одну или две машины. Нажал на педаль – полетел. Мне кажется, именно трасса – место, где TXL 2.0 особенно хорош. Подвеска без замечаний отрабатывает пологие волны, легко справляется с неровностями. Запаса мощности хватает в любых дорожных ситуациях, а расход 95 го бензина (92 й, допустимый для мотора 1,6, вынесен за скобки) на испытуемой машине не превысил 9,5 л. И это при том, что ехали мы, мягко говоря, не медленно. А еще хочу отметить акустический комфорт. В салоне действительно тихо на любой скорости и почти на любом дорожном покрытии. Кстати, и вибраций за все время теста лично мне уловить не довелось. А ведь маршрут тест-драйва пролегал не только по асфальту. Exeed неплохо справился с грунтовым покрытием (местами весьма разбитым). Изрядно замученная на карельских проселках подвеска не капитулировала.

Говоря о подвеске, подразумевается безблокировочная система полного привода, в которой лишь электромагнитная муфта при необходимости перебрасывает усилие с передней оси на заднюю. Мы имеем дело с небольшим клиренсом и моторным отсеком, который прикрыт легким пластиком. Проще говоря, Exeed TLX Sport Edition — быстрый, комфортабельный и приятный в управлении городской кроссовер. Это его стихия, и именно в городе он поистине хорош.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Конечно, 650?000 рублей на дороге не валяются, и вопрос, стоят ли 11 «лошадей» и несколько вкусных плюшек таких денег, остается открытым. Рынок рассудит. Но неизменным фактом остается то, что на Exeed распространяется 7 летняя гарантия (или 200 тыс. км пробега — что раньше наступит). Это отчасти снимает вопрос остаточной стоимости. Другими словами, сильно дешеветь китайский кроссовер с годами не должен.