До недавнего времени кроссовер Exeed TXL продавали в России исключительно с бензиновым турбомотором 1,6 л (186 л.с.). И вот на рынке дебютирует версия с 2 литровым двигателем, которая на 650 тысяч кровных дороже предыдущего варианта. За что такие деньги?
На официальном сайте Exeed новый TXL 2.0 однозначно позиционируют как новую модель. Новинку поместили посередине между «обычным» TXL и топовым VX. На самом деле, внешние различия между двумя TXL невелики, хотя они, конечно, есть. Кроме шильдика, выделяют 2 литровую версию красные, кричащие о спортивном характере тормозные суппорты. Смотрятся эффектно, и совсем неважно знать, что все дело лишь в цвете краски. Конструктивно тормоза обычные, такие же, как у остальных TXL. Однако как дизайнерский ход нововведение можно признать удачным. Во-вторых, появляются два новых «премиальных» цвета — «галактический серый» и «эклипс». И в-третьих, только у этой версии есть автоматически выдвигающиеся (при открытии дверей) подножки с голубой подсветкой. Круто, как у Cadillac или Range Rover! Только обидно, что эти подножки, похоже, серьезно «откусывают» от заявленного (очень неплохого) дорожного просвета в 210 мм.
В салоне кроссовера никаких радикальных перемен не наблюдается. Все, как в базовой версии: качественно, добротно, «дорого-богато». К вызывающей уважение отделке искусственной кожей добавились вставки из натуральной. Отлично звучит аудиосистема с акустикой Sony, состоящая из 12 (!) динамиков. Взаимодействие с медийной системой осуществляется благодаря двум объединенным сенсорным экранам, каждый из которых имеет диагональ 12,3 дюйма.
Из незаметных, но приятных изменений следует выделить 2 ступенчатый обогрев не только подушек, но и спинок сидений водителя и пассажиров. Джойстик переключения коробки передач — как у «старшей» модели VX. Появился встроенный видеорегистратор. Наконец, к привычным USB слотам добавилась пара гнезд нового формата Type-C. Один на переднем ряду, второй – на заднем. Ощущение такое, что в салоне провели небольшую плановую модернизацию. Кроме того, топ-версию решили комплектовать полноразмерным запасным колесом.
Но все-таки главное изменение скрыто под капотом. Речь идет о новом 2 литровом турбомоторе мощностью 197 л.с., который всего на 11 «лошадей» мощнее 1,6 литрового предшественника. Однако разница в крутящем моменте более существенная. Она достигает 375 против 275 Нм на «слабом» варианте. Если судить по заявленным характеристикам, различие в разгоне до сотни составляет менее секунды (9,0 вместо 9,8 с).
В городе двигатель в паре с 7 ступенчатым роботом не преподнес особых сюрпризов. Разгоняется 2 литровый TXL, конечно, шустрее, чем кроссовер с мотором 1,6 л, но… разница не принципиальная. Хотя то, что новый мотор мощнее и тяга у него лучше, хорошо заметно при обгоне на трассе, когда нужно быстро опередить одну или две машины. Нажал на педаль – полетел. Мне кажется, именно трасса – место, где TXL 2.0 особенно хорош. Подвеска без замечаний отрабатывает пологие волны, легко справляется с неровностями. Запаса мощности хватает в любых дорожных ситуациях, а расход 95 го бензина (92 й, допустимый для мотора 1,6, вынесен за скобки) на испытуемой машине не превысил 9,5 л. И это при том, что ехали мы, мягко говоря, не медленно. А еще хочу отметить акустический комфорт. В салоне действительно тихо на любой скорости и почти на любом дорожном покрытии. Кстати, и вибраций за все время теста лично мне уловить не довелось. А ведь маршрут тест-драйва пролегал не только по асфальту. Exeed неплохо справился с грунтовым покрытием (местами весьма разбитым). Изрядно замученная на карельских проселках подвеска не капитулировала.
Говоря о подвеске, подразумевается безблокировочная система полного привода, в которой лишь электромагнитная муфта при необходимости перебрасывает усилие с передней оси на заднюю. Мы имеем дело с небольшим клиренсом и моторным отсеком, который прикрыт легким пластиком. Проще говоря, Exeed TLX Sport Edition — быстрый, комфортабельный и приятный в управлении городской кроссовер. Это его стихия, и именно в городе он поистине хорош.
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